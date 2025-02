LIVE-BLOG: Widerstand liefert israelische Leichen aus | Hunderte palästinensische Gefangene freigelassen – Tag 510

https://www.palestinechronicle.com/live-blog-resistance-delivers-israeli-bodies-hundreds-of-palestinian-prisoners-freed-day-510/



27. Februar 2025

Freigelassene palästinensische Gefangene wurden aufgrund schwerer Folter und Misshandlung in israelischer Haft ins Krankenhaus eingeliefert. (Foto: über soziale Medien, QNN)

Von Palestina Chronicle Staff

Do., 27. Februar, 18:16 Uhr (palästinensische Zeit)

TIMES OF ISRAEL (unter Berufung auf den ehemaligen israelischen Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben Gvir): Ben Gvir erklärte sich bereit, in die Regierung zurückzukehren, wenn Premierminister Benjamin Netanjahu den Vorschlag von US-Präsident Donald Trump zur Umsiedlung von Palästinensern umsetzt, wie er behauptete.

Do., 27. Februar, 18:16 Uhr (palästinensische Zeit)

HAMAS: Der Auto-Ramm- und Messer-Angriff in Kiryat Ekron in der Nähe von Hadera bestätigt, dass die Widerstandsschläge trotz des Terrors der Besatzung weitergehen.

Do., 27. Februar, 18:16 Uhr (palästinensische Zeit)

ISRAELISCHER RETTUNGSDIENST:

Bei dem Auto-Ramm- und Messer-Angriff in Kiryat Ekron in der Nähe von Haifa wurden zehn Menschen verletzt.

Zwei der Verletzten befinden sich in einem sehr ernsten Zustand.

Do., 27. Februar, 18:16 Uhr (Ortszeit Palästina)

AL JAZEERA-KORRESPONDENT: 46 befreite Kinder und weibliche Gefangene aus dem siebten Austausch kamen im Gazastreifen an.

Do., 27. Februar, 18:16 Uhr (Ortszeit Palästina)

JERUSALEM POST (unter Berufung auf israelische Beamte):

Nachdem Netanjahu ein Team nach Kairo geschickt hat, möchte Israel die erste Phase verlängern und ist dazu bereit.

Beamte äußerten den Wunsch, die erste Phase des Abkommens fortzusetzen und jede Woche drei Geiseln freizulassen.

Do., 27. Februar, 18:16 Uhr (Ortszeit Palästina)

WITKOFF:

Die erste Phase des Waffenstillstands im Gazastreifen war an sich schon ein Erfolg und wäre ohne Trump nicht zustande gekommen.

Trumps Wahl und sein Slogan „Frieden durch Stärke“ fanden in der Region Anklang und brachten alles in Gang.

Die Hamas kann in Zukunft weder im Gazastreifen noch im Westjordanland existieren, und ihre Handlungen zeigen, dass sie es nicht verdient.

Es gibt keine Toleranz für die Hamas, und Terrorismus ist eine rote Linie für den US-Präsidenten.

Do., 27. Februar, 18:16 Uhr (palästinensische Zeit)

AL-JAZEERA: Israelische Drohnen warfen Bomben in der Nähe von Palästinensern ab, die in der Nähe von Abasan Al-Kabira östlich von Khan Yunis zurückkehrten, um ihre Häuser zu inspizieren.

Do., 27. Februar, 15:18 Uhr (palästinensische Zeit)

BÜRO DES ISRAELISCHEN MINISTERPRÄSIDENTEN:

Benjamin Netanjahu hat die Entsendung eines Verhandlungsteams nach Kairo für heute Abend angeordnet, um die Gespräche über Gaza fortzusetzen.

Channel 12 berichtete, dass die Entscheidung, das Team zu entsenden, nach zwei Treffen getroffen wurde, an denen Netanjahu, Sicherheitschefs und Minister teilnahmen.

Quellen zitierten Netanjahu mit den Worten: „Wir werden weiterhin unerbittlich handeln, bis wir alle unsere Söhne und Töchter nach Hause bringen.“

Do., 27. Februar, 15:18 Uhr (palästinensische Zeit)

HAMAS:

Die Behauptungen des israelischen Premierministers Yisrael Katz, die Hamas habe geplant, während der Waffenruhe Soldaten und Siedlungen anzugreifen, sind irreführend und unbegründet.

Katz‘ Aussagen, das Grenzgebiet zwischen Gaza und Ägypten als Pufferzone zu erhalten, stellen einen klaren Verstoß gegen das Waffenstillstandsabkommen dar.

Vermittler und die internationale Gemeinschaft müssen handeln, um sicherzustellen, dass die Besatzung die Bedingungen des Abkommens einhält, und um zu verhindern, dass Netanjahu sie behindert.

Do., 27. Februar, 15:18 Uhr (Ortszeit Palästina)

CHANNEL 12 (unter Berufung auf Verteidigungsminister Yisrael Katz):

Die erste Phase ist beendet, und wir haben 25 lebende Gefangene befreit.

Bei den Verhandlungen in verschiedenen Phasen ging es nur um 10 oder 12 Gefangene.

Die beste Möglichkeit, alle Gefangenen zu befreien, besteht darin, dass die Hamas erkennt, dass die Armee bereit ist, in den Krieg zurückzukehren.

Do., 27. Februar, 15:18 Uhr (Ortszeit Palästina)

PALÄSTINENSISCHES GESUNDHEITSMINISTERIUM: Ein Palästinenser wurde im Balata-Lager östlich von Nablus im besetzten Westjordanland durch Schüsse der israelischen Besatzungstruppen getötet.

Do., 27. Februar, 15:18 Uhr (Ortszeit Palästina)

FREIGELASSENER GEFANGENER NAEL BARGHOUTI IM GESPRÄCH MIT AL JAZEERA:

Die Besatzer griffen alle Gefangenen an, und wir wurden gefoltert, gedemütigt und wie Kriegsverbrecher behandelt.

Die Gefangenen leiden an Knochenbrüchen und schweren Verletzungen, die sie sich durch Folter und Schläge der Besatzer zugezogen haben.

Die Besatzer griffen gefesselte Gefangene brutal an, was von einer niedrigen Kultur zeugt.

Das Widerstandsprojekt dient der Befreiung einer Nation, nicht nur von Gefangenen.

Beim Widerstandsprojekt geht es um die Befreiung eines Heimatlandes, und der Preis dafür wurde von Völkern vor uns für ihre Freiheit gezahlt.

Lesen Sie das Profil hier

Do., 27. Feb., 15:18 Uhr (Ortszeit Palästina)

CHANNEL 12 (unter Berufung auf den israelischen Staatskontrolleur): Der Generalstabschef der israelischen Armee und der Direktor des Shin Bet blockieren eine Untersuchung der Versäumnisse vom 7. Oktober 2023.

Do., 27. Feb., 15:18 Uhr (Ortszeit Palästina)

AL-JAZEERA:

Eine Palästinenserin wurde durch Schüsse der Besatzungstruppen am westlichen Eingang des Lagers Dschenin verletzt.

Scharfschützen der Besatzungstruppen schossen auf vertriebene Palästinenser, die versuchten, das Lager Dschenin zu erreichen.

Die Besatzungstruppen sperrten das Gebiet um das Lager Dschenin ab und hielten Fahrzeuge des Roten Halbmonds fest.

Do., 27. Februar, 15:18 Uhr (Ortszeit Palästina)

YEDIOTH AHRONOTH (unter Berufung auf interne Schätzungen):

Die Verhandlungen zur zweiten Phase werden nächste Woche in Kairo oder Doha stattfinden.

US-Gesandter Steve Witkof wird voraussichtlich Anfang nächster Woche in der Region eintreffen und Israel besuchen.

Do., 27. Feb., 11:49 Uhr (Ortszeit Palästina)

ISRAELISCHER VERTEIDIGUNGSMINISTER YISRAEL KATZ:

Die Philadelphi-Achse wird eine vollständige Pufferzone bleiben, wie es auch im Libanon und in Syrien der Fall ist.

Uns lagen Informationen vor, wonach die Hamas während der Waffenruhe Angriffe auf Soldaten und Siedlungen plante.

Do., 27. Feb., 11:49 Uhr (Ortszeit Palästina)

CHANNEL 14: Verdeckte israelische Einsatzkräfte haben einen gesuchten Palästinenser im Balata-Lager östlich von Nablus getötet.

Do., 27. Februar, 11:49 Uhr (Ortszeit Palästina)

CHANNEL 12:

Netanyahu wird heute während der Sicherheitsgespräche entscheiden, ob er eine Delegation für die zweite Verhandlungsphase entsendet.

Sicherheitsbeamte warnten den nationalen Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir, dass seine Aussagen über die Bedingungen der Sicherheitsgefangenen die Situation der Geiseln im Gazastreifen verschlechtert hätten.

The moment Red Crescent crews receive released prisoner Kazem Zawahra – who has been in a coma for months – from Hadassah Hospital in Jerusalem, before transferring him to the city of Bethlehem in the southern West Bank. pic.twitter.com/kVgsGSJK1C