ICC wird aufgefordert, Bidens persönliche Rolle beim Völkermord in Gaza zu untersuchen

Ali Abunimah

Rights and Accountability

26. Februar 2025

Präsident Joe Biden und Außenminister Antony Blinken, hier im Bild mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu in Tel Aviv, Oktober 2023, sind zwei der führenden ehemaligen US-Beamten, die der Internationale Strafgerichtshof untersuchen soll.

Miriam Alster UPI Photo

Der Internationale Strafgerichtshof wird aufgefordert, gegen die ehemaligen US-Beamten Präsident Joe Biden, Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin wegen Beihilfe zu israelischen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza zu ermitteln.

„Es gibt solide Gründe, Joe Biden, Antony Blinken und Lloyd Austin wegen Mittäterschaft bei den Verbrechen Israels zu untersuchen“, so Reed Brody, ein erfahrener Anwalt für Kriegsverbrechen und Vorstandsmitglied von DAWN, der in den USA ansässigen Menschenrechtsgruppe, die den Antrag beim IStGH gestellt hat.

„Die Bomben, die auf palästinensische Krankenhäuser, Schulen und Wohnhäuser abgeworfen wurden, sind amerikanische Bomben, die Mord- und Verfolgungskampagne wurde mit amerikanischer Unterstützung durchgeführt“, fügte Brody hinzu. “US-Beamte wussten genau, was Israel tut, und dennoch haben sie ihre Unterstützung nie eingestellt.“

In einer 172-seitigen Eingabe an den IStGH in Den Haag – die als Reaktion auf einen Aufruf des Chefanklägers Karim Khan zu solchen Interventionen erfolgte – legt DAWN die rechtliche und sachliche Grundlage für die Untersuchung von US-Beamten dar.

Es wird detailliert dargelegt, dass US-Beamte in jeder Phase genau wussten, was Israel tat. So räumte Präsident Biden beispielsweise am 16. November und am 12. Dezember 2023 öffentlich ein, dass die IDF „wahllos Bombenangriffe“ in Gaza durchführte.

Blinken „genehmigte persönlich die Übertragung von Militärhilfe und direkten kommerziellen Waffenverkäufen an Israel und setzte sich damit über die Einwände seiner eigenen Mitarbeiter hinweg, die darauf hinwiesen, dass solche Transfers gegen US-Recht verstoßen, obwohl er wusste, wie Israel diese Waffen zur Begehung von Verbrechen einsetzt“, so DAWN.

„Damit hat er vorsätzlich und in erheblichem Maße zur Begehung israelischer Verbrechen in Gaza beigetragen.“

In ähnlicher Weise behauptet die Gruppe, dass Austins „Handlungen und Entscheidungen, Israel kontinuierlich und gezielt militärische und politische Unterstützung zu gewähren, die Voraussetzungen für die Beihilfe und Begünstigung sowie die Erleichterung der von israelischen Streitkräften im Gazastreifen begangenen Verbrechen erfüllen“.

Zu den weiteren ehemaligen US-Beamten, gegen die ebenfalls ermittelt werden sollte, gehören Jake Sullivan, der als nationaler Sicherheitsberater Bidens tätig war, und Gina Raimondo, die als Handelsministerin den Export von „Dual-Use“-Technologien beaufsichtigte, die Israel bei der Begehung von Verbrechen einsetzte, so DAWN.

US-Unterstützung schürt „Tod und Zerstörung“

Obwohl die Vereinigten Staaten kein Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs sind, weist DAWN darauf hin, dass das Tribunal „für die Täter von in Palästina begangenen Verbrechen zuständig ist, unabhängig von ihrer Nationalität oder davon, ob der Staat, dessen Staatsbürgerschaft sie besitzen, Vertragspartei des IStGH ist“.

„Der Völkermord in Gaza hätte ohne die Unterstützung der USA nicht stattfinden können. Die Bomben, die ganze palästinensische Stadtviertel zerstören, sind nicht nur israelische Bomben, sondern amerikanische Bomben, die mit Zustimmung von Biden, Blinken und Austin geschickt werden„, sagte Shawan Jabarin, Direktor der palästinensischen Menschenrechtsgruppe Al-Haq, bei einer online stattfindenden Medienveranstaltung, die am Montag von DAWN ausgerichtet wurde.

„Der Hunger der Palästinenser, die Zerstörung von Krankenhäusern, die gezielte Bekämpfung von Zivilisten – das sind nicht nur israelische Maßnahmen, sondern von den USA ermöglichte Verbrechen“, fügte Jabarin hinzu.

Im Mai erließ der IStGH Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und gegen Yoav Gallant, der während des größten Teils des Völkermords sein Verteidigungsminister war.

Jabarin betonte, wie wichtig es sei, nicht nur israelische Beamte, sondern auch ihre amerikanischen Komplizen im Völkermord vor Gericht zu stellen, um anhaltende und zukünftige Verbrechen zu stoppen und abzuschrecken.

„Jeden Tag führt die amerikanische Unterstützung zu mehr Toten und Zerstörung unter den Palästinensern im Gazastreifen und im Westjordanland“, sagte Jabarin.

Er fügte hinzu: „Wir sehen, wie Trump offen damit droht, Gaza zu besitzen, das Land zu übernehmen und seine Bevölkerung zu vertreiben. Das ist keine ferne Möglichkeit. Es ist eine reale, drohende Gefahr, wenn der IStGH nicht jetzt handelt“, um zu zeigen, dass auch US-Beamte zur Rechenschaft gezogen werden können und werden.

Trump setzt Bidens Verbrechen fort

Insbesondere hat Trump am Montag eine Verordnung aus der Biden-Ära aufgehoben, die angeblich sicherstellen sollte, dass Länder, die in den USA hergestellte Waffen erhalten, diese nicht unter Verletzung des humanitären Völkerrechts einsetzen.

Wie die Eingabe von DAWN beim IStGH deutlich macht, existierten solche Beschränkungen für den Einsatz amerikanischer Waffen durch Israel unter der Biden-Regierung nur auf dem Papier. Trumps Schritt kann als bloße Anpassung der US-Politik an die Realität angesehen werden.

Aber auch Trump könnte durch den IStGH in Gefahr geraten – zumindest durch einen IStGH, der seine Mission energisch verfolgt. Anfang dieses Monats verhängte Trump Sanktionen gegen Khan und andere Gerichtsbeamte.

„Dieser Beschluss könnte Präsident Trump gemäß Artikel 70 des Römischen Statuts der individuellen strafrechtlichen Haftung wegen Behinderung der Justiz unterwerfen“, so DAWN unter Bezugnahme auf den Gründungsvertrag des IStGH.

Und Trumps Plan, die Bewohner des Gazastreifens auszuweisen, würde ihn, falls er umgesetzt wird, auch „der individuellen Haftung für Kriegsverbrechen und das Verbrechen der Aggression“ aussetzen.

Francesca Albanese, UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte in den besetzten palästinensischen Gebieten, bezeichnete DAWNs Bemühungen, Biden und seine engsten Mitarbeiter vor Gericht zu bringen, als „wichtige Entwicklung“ und fügte hinzu: „Noch nie stand die internationale Justiz an einem so kritischen und historischen Scheideweg.“

Übersetzt mit Deepl.com

