LIVE: Erste Phase des Waffenstillstands zwischen Israel und der Hamas endet ohne Einigung

Israel will „die Verhandlungen zum Scheitern bringen oder auf unbestimmte Zeit verschieben“: Analyse

Von Umut Uras

Veröffentlicht am 1. März 2025

Die erste Phase des Waffenstillstands zwischen Israel und der Hamas ist abgelaufen, aber bei den Gesprächen in Ägypten über die nächste Phase des Waffenstillstands wurde kein Durchbruch verkündet.

Die israelische Verhandlungsdelegation ist aus Kairo zurückgekehrt, und laut lokalen Medien soll Premierminister Benjamin Netanjahu sein Sicherheitsteam treffen.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagt, dass der Waffenstillstand „halten muss“, und fordert die Parteien auf, „keine Mühen zu scheuen“, um ein Scheitern des Abkommens zu vermeiden.

Die USA gaben ihre Zustimmung zum Verkauf von Munition, Bulldozern und ähnlicher militärischer Ausrüstung im Wert von mehr als 3 Milliarden US-Dollar an Israel bekannt.

Das Gesundheitsministerium des Gazastreifens hat 48.365 palästinensische Todesfälle im israelischen Krieg gegen Gaza bestätigt, während 111.780 Menschen verwundet wurden. Das staatliche Medienbüro hat die Zahl der Todesopfer auf mindestens 61.709 aktualisiert und erklärt, dass Tausende von Palästinensern, die unter den Trümmern vermisst werden, vermutlich tot sind. Bei den von der Hamas angeführten Angriffen am 7. Oktober 2023 wurden in Israel mindestens 1.139 Menschen getötet und mehr als 200 gefangen genommen.

vor 6 Minuten

(11:05 GMT)

Israel fordert weiterhin, dass die Hamas „von der Bildfläche verschwindet“

Tamer Qarmout, Professor am Doha Institute for Graduate Studies, sagt, dass es zwischen Israel und der Hamas „keinen guten Glauben“ gibt, da der Waffenstillstand im Gazastreifen kurz vor dem Zusammenbruch steht.

„Jetzt verstößt Israel gegen die Grundsätze dieses Abkommens. Sie wiederholen immer noch die gleichen widersprüchlichen Ziele. Sie betonen erneut, dass die Hamas von der Bildfläche verschwinden muss, da es sonst kein Ende des Krieges geben wird. Die Trump-Regierung hält an diesen Zielen fest“, sagte er gegenüber Al Jazeera.

Die zweite Phase bedeutet den vollständigen Abzug der israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen und die Übergabe der Grenzen des Gazastreifens zu Israel an die Palästinenser, und das will die israelische Führung nicht, fügte Qarmout hinzu.

„Die Absichten der Israelis sind jetzt klar. Der Deal, auf den sie sich geeinigt haben, dient nicht ihren Zwecken, deshalb ziehen sie sich jetzt zurück.“

Hamas-Kämpfer stehen in Formation vor der Freilassung israelischer Gefangener in Nuseirat, Gaza [Datei: Abdel Kareem Hana/AP]

vor 21 Minuten

(10:50 GMT)

„Wir müssen nur die Türen öffnen und alle Hilfe bekommen“

Sechs Wochen nach Beginn des Waffenstillstands im Gazastreifen ist die humanitäre Lage immer noch äußerst prekär, so Saleem Oweis, Sprecher von UNICEF mit Sitz in al-Mawasi im Süden des Gazastreifens.

„Zum Glück sind Kinder und Familien derzeit vor den Bombardierungen sicher. Die Kinder leiden immer noch unter den Folgen der seit 16 Monaten andauernden Gewalt“, sagte Oweis gegenüber Al Jazeera.

Er wies darauf hin, dass sieben Kinder in Gaza an Unterkühlung gestorben seien, weil es so kalt sei und es an angemessenen Unterkünften fehle, da Israel sein Versprechen, vorübergehende Unterkünfte, Zelte und Planen in den Gazastreifen zu lassen, nicht eingehalten habe.

„Der Bedarf ist enorm: Unterkünfte, Lebensmittel, sauberes Wasser, das für viele immer noch nicht verfügbar ist. Der Ramadan ist da, und es ist für Familien noch wichtiger, die nahrhaften Lebensmittel zu finden, die sie brauchen, um sich zu ernähren.

„Obwohl der Waffenstillstand mehr Waren auf den Märkten zulässt, sind diese für die meisten, die in den letzten 16 Monaten ohne Einkommen waren, zu teuer. Wir müssen einfach die Türen öffnen und alle notwendige Hilfe ohne Einschränkungen erhalten.“

