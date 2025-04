https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2025/4/29/live-icj-begins-hearings-on-israels-obligations-in-gaza-west-bank



LIVE: Israel begeht unter den „wachsamem Auge“ der Welt einen Völkermord in Gaza, so der Internationale Gerichtshof

Anhörung vor dem Internationalen Gerichtshof: UN-Gericht prüft humanitäre Pflichten Israels

Von Virginia Pietromarchi und Caolan Magee

Veröffentlicht am 29. April 2025

Der Internationale Gerichtshof (IGH) hat den zweiten Tag seiner Anhörungen zu den humanitären Verpflichtungen Israels gegenüber den Palästinensern begonnen, mehr als 50 Tage nach der vollständigen Blockade der Hilfslieferungen in den Gazastreifen durch Israel.

Der Vertreter Südafrikas, Zane Dangor, erklärte vor dem IGH, dass „unter den wachsamen Augen der Weltöffentlichkeit Palästinenser in Gaza Gräueltaten, Verbrechen, Verfolgung, Apartheid und Völkermord ausgesetzt sind“.

Die internationale Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat Israel vorgeworfen, einen „live im Internet übertragenen Völkermord“ an den Palästinensern in Gaza zu begehen, indem es den Großteil der Bevölkerung gewaltsam vertreibe und absichtlich eine humanitäre Katastrophe herbeiführe.

Bei Israels Krieg gegen Gaza sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums der Enklave mindestens 52.365 Palästinenser getötet und 117.905 weitere verletzt worden. Das Medienbüro der Regierung in Gaza aktualisierte die Zahl der Todesopfer auf mehr als 61.700 und erklärte, dass Tausende Menschen unter den Trümmern vermisst und vermutlich tot seien. Bei den von der Hamas angeführten Angriffen am 7. Oktober 2023 wurden in Israel schätzungsweise 1.139 Menschen getötet und mehr als 200 gefangen genommen.

Israel misshandelt inhaftierte Helfer: UNRWA-Chef

Der Leiter der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge hat die Behandlung humanitärer Helfer in Gaza durch Israel scharf verurteilt und erklärt, Dutzende UNRWA-Mitarbeiter seien inhaftiert und misshandelt worden.

Philippe Lazzarini, Chef der UNRWA, sagte, er habe einen erschütternden Bericht von einem Kollegen erhalten, der ihm sagte: „Ich wünschte mir den Tod, um den Albtraum zu beenden, den ich durchlebe.“

Er sagte auf X: „Seit Beginn des Krieges im Oktober 2023 wurden über 50 UNRWA-Mitarbeiter, darunter Lehrer, Ärzte und Sozialarbeiter, festgenommen und misshandelt. Sie wurden auf schockierende und unmenschliche Weise behandelt.“

Er sagte, UN-Mitarbeiter seien „geschlagen, als menschliche Schutzschilde benutzt, Schlafentzug, Demütigungen, Drohungen gegen sie und ihre Familien sowie Angriffe durch Hunde ausgesetzt“ worden, und fügte hinzu, dass viele auch zu Geständnissen gezwungen worden seien.

„Das ist einfach nur erschütternd und empörend“, sagte Lazzarini. “Humanitäre Helfer sind kein Ziel. Ihr Leiden darf nicht ignoriert werden.“

Kein Gaza-Deal möglich, solange Netanjahu an der Macht ist: Mutter eines israelischen Gefangenen

Die in Gaza festgehaltenen Gefangenen werden nicht nach Israel zurückkehren, solange Netanjahu an der Macht ist, so Einav Zangauker, die Mutter des israelischen Gefangenen Matan Zangauker.

„Ich erwarte nichts mehr von Netanjahu“, sagte sie laut dem israelischen Armeeradio. „Solange Netanjahu an der Macht ist und aus politischen und persönlichen Gründen handelt, sehe ich keine Möglichkeit für eine Einigung.“

Die israelische Armee geht davon aus, dass sich 59 Gefangene in Gaza befinden, darunter 24, die noch am Leben sind. Kritiker werfen dem Premierminister seit langem vor, die Bemühungen um ein Ende des Krieges in Gaza und die Rückkehr der verbleibenden Gefangenen zu sabotieren, was fast wöchentlich zu Demonstrationen führt.

