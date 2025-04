Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Wie Netanjahu den Krieg wählte – nur wenige Wochen vor der Katastrophe vom 7. Oktober

Im Juli 2023 wurde Netanjahu von Israels obersten Verteidigungs- und Geheimdienstchefs gewarnt, dass ein Krieg bevorstehe. Und genau wie Golda Meir im April 1973 schenkte er den Warnungen keine Beachtung und entschied sich, den Krieg zu riskieren.

Netanjahu im Plenum der Knesset, Mai 2023. Bildnachweis: Emil Salman

Aluf Benn

28. April 2025, 23:45 Uhr IDT

Der Historiker Motti Golani, der am Wochenende bei einer Wanderung im Norden Israels auf tragische Weise durch einen umstürzenden Baum ums Leben kam, weigerte sich, Israels Kriege als unvermeidbares Schicksal hinzunehmen.

In seinen Forschungen zeigte er, dass der Zionismus nicht nur ein unschuldiges Opfer des arabischen Hasses war, wie es die gängige israelische Darstellung oft suggeriert. Stattdessen wies Golani nach, dass Israel oft aktiv Kriege und Militäroperationen gegen seine Nachbarn bevorzugte, anstatt Frieden und Kompromisse anzustreben. In seinem Buch „Wars Do Not Just Happen“ (Kriege passieren nicht einfach so), das auf dem Höhepunkt der zweiten Intifada veröffentlicht wurde, analysierte Golani die israelische Geschichte als „Präferenz für die Anwendung von Gewalt“.

In diesem Buch stellte Golani eine kühne These auf: Die Entscheidung, den später als Jom-Kippur-Krieg bekannten Krieg zu führen, wurde in Israel sechs Monate vor seinem Ausbruch getroffen. In einer Sitzung des „Küchenkabinetts“ von Premierministerin Golda Meir am 18. April 1973 kamen die Teilnehmer überein, dass es besser sei, einen Krieg mit Ägypten zu riskieren, als Verhandlungen über einen Rückzug aus dem Sinai im Austausch für eine Siedlung aufzunehmen. Sie entschieden sich für Territorium statt Frieden und setzten auf einen schnellen Sieg – ein Glücksspiel, das in einer Katastrophe endete.

Fünfzig Jahre später stand Benjamin Netanjahu vor einer ähnlichen Entscheidung. Im Juli 2023, am Vorabend der Abstimmung über das wichtigste Gesetz seines Justizputsches – die Abschaffung der „Reasonableness Clause“, einer Gesetzgebung, die den Obersten Gerichtshof daran hindert, Regierungsentscheidungen zu blockieren, die er als gegen das öffentliche Interesse verstoßend erachtet –, wurde Netanjahu vom israelischen Verteidigungsminister, dem Generalstabschef, dem Chef des Shin Bet und dem Chef des Militärgeheimdienstes gewarnt, dass ein Krieg bevorstehe. Die Feinde Israels, so warnten sie, sähen in den sich verschärfenden inneren Spaltungen der israelischen Gesellschaft eine Gelegenheit zum Angriff.

Netanjahu weigerte sich, auf ihre Warnungen einzugehen oder die Gesetzgebung zum Justizputsch zu verzögern. Der Mann, den seine Bewunderer als strategisches Genie, vorsichtigen Staatsmann und risikoscheuen Führer beschreiben, wischte die Warnungen einfach beiseite, ohne ihre Einschätzungen zu prüfen oder darüber nachzudenken, wie ein Krieg an mehreren Fronten verhindert werden könnte.

Der Premierminister glaubte offenbar, dass die Spitzen der israelischen Sicherheitsbehörden die regierungsfeindlichen Demonstranten unterstützten, die jede Woche die Kaplan-Straße in Tel Aviv überschwemmten, und dass ihre Warnungen daher politisch motiviert, aber unbegründet seien.

Demonstranten auf der Ayalon-Autobahn, Juli 2023. Bildnachweis: Jack Guez/AFP

Sollte jemals eine nationale Untersuchungskommission zu den Versäumnissen vom 7. Oktober eingerichtet werden, wird Netanjahu wahrscheinlich argumentieren, dass seine Vermutungen begründet waren: Das Gesetz zur Vernunft wurde verabschiedet, und die IDF und die Geheimdienste kehrten zum Normalbetrieb zurück – bis sie von dem Angriff der Hamas überrascht wurden. Sie versetzten weder die Armee noch den Shin Bet in Alarmbereitschaft, sagten keinen Urlaub ab und verstärkten auch nicht die Verteidigungsanlagen entlang der Grenze zwischen Israel und Gaza.

Dennoch mindert die schwere Verantwortung, die Yoav Gallant (damals Verteidigungsminister), Herzl Halevi (damals IDF-Chef), Aharon Haliva (damals Chef des Militärgeheimdienstes) und Ronen Bar (Chef des Shin Bet) tragen, die Last Netanjahus nicht. Er war der Regierungschef und er ist der Hauptverantwortliche. Die Entscheidung lag bei ihm, und er zog es vor, den Justizputsch sogar unter Inkaufnahme eines Krieges voranzutreiben – und er verdoppelte dieses Risiko, als er nur zwei Wochen vor der Katastrophe vor der UN-Generalversammlung erklärte, dass die Palästinenser keine Rolle spielten.

Im Sinne von Motti Golanis Denken könnte man argumentieren, dass Netanjahu sich im Juli 2023 für den Krieg entschieden hat, als er die Warnungen seiner Verteidigungsriege ignorierte – genau wie Golda vor ihm.

In „Wars Do Not Just Happen“ schrieb Golani, dass die israelische Gesellschaft nach dem Trauma des Jom-Kippur-Krieges einen Kurswechsel vollzogen und versucht habe, sich von der „Kultur der Gewalt“ zu lösen. Er erlebte nicht mehr, um die Geschichte des Krieges vom 7. Oktober zu schreiben, als Israel erneut süchtig nach Offensive als Heilmittel für jede Krise wurde und beispiellose militärische Gewalt ausübte.

In seinen letzten Essays in der hebräischen Ausgabe von Haaretz warnte Golani vor der messianischen Vision der Umsiedlung und Vertreibung der Palästinenser – einer Vision, die seiner Meinung nach sogar bei der „stereotypen Linken“, wie er sie nannte, Fuß gefasst hatte. Anstatt falsche Träume zu hegen, dass die Araber einfach aus unserem Leben und unserem Gewissen verschwinden würden, schrieb er letzten Sommer, sollten wir von einem jüdischen Staat träumen, in dem Araber volle bürgerliche Gleichheit genießen und Israel zu seinen demokratischen und liberalen Werten zurückkehrt. Weiterlesen in haaretz. com

