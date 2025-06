https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2025/6/5/live-us-blocks-un-gaza-ceasefire-resolution-israel-pounds-southern-strip



LIVE: Israel bombardiert Al-Ahli-Krankenhaus und tötet mindestens drei Journalisten

USA legen Veto gegen UN-Resolution zu Waffenstillstand ein, während Tod und Hunger Gaza heimsuchen

Von Federica Marsi und Virginia Pietromarchi

Veröffentlicht am 5. Juni 2025

Israel hat bei einem Angriff auf das Al-Ahali-Krankenhaus, auch bekannt als Baptistenkrankenhaus, in Gaza-Stadt drei Journalisten getötet und einen vierten schwer verletzt. Bei israelischen Angriffen auf Gaza sind heute mindestens 23 Menschen getötet worden.

Die USA legen als einziges Land ihr Veto gegen eine Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen ein, die einen sofortigen, bedingungslosen und dauerhaften Waffenstillstand in Gaza fordert.

Die Gaza Humanitarian Foundation verlängert ihre Schließung um einen zweiten Tag, nachdem Hunderte Palästinenser bei der Suche nach Hilfe an ihren Verteilungsstellen getötet und verletzt worden waren.

Bei Israels Krieg gegen Gaza wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums mindestens 54.607 Palästinenser getötet und 125.341 verletzt.

Bei den von der Hamas angeführten Angriffen vom 7. Oktober 2023 wurden in Israel schätzungsweise 1.139 Menschen getötet und mehr als 200 gefangen genommen.

ANSEHEN: Israelisch-amerikanisches Hilfssystem verwandelt Gaza in „menschliches Schlachthaus“, sagt ehemaliger UN-Beamter

Die von Israel und den USA unterstützte Hilfsaktion hat Gaza in ein „menschliches Schlachthaus“ verwandelt, sagt Chris Gunness, ehemaliger Sprecher der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA).

Im Zusammenhang mit den von der Gaza Humanitarian Foundation betriebenen Lebensmittelverteilungsstellen sagte Gunness gegenüber Al Jazeera: „Hunderte Zivilisten werden wie Tiere in eingezäunte Pferche getrieben und dabei wie Vieh abgeschlachtet.”

Sehen Sie sich unser Video unten an, um mehr von seinen Kommentaren zu hören:

09:07

Israelisch-US-amerikanisches Hilfssystem verwandelt Gaza in „menschliches Schlachthaus”, sagt ehemaliger UN-Sprecher

Brasiliens Präsident wirft Israel „vorsätzlichen Völkermord“ in Gaza vor

Der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva äußerte sich während seiner Reise nach Frankreich wie folgt.

„Es handelt sich um einen vorsätzlichen Völkermord durch eine rechtsextreme Regierung, die einen Krieg gegen die Interessen ihres eigenen Volkes führt“, sagte er auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Während Lula bereits zuvor den Begriff „Völkermord“ verwendet hat, um Israels Vorgehen in Gaza zu charakterisieren, hat Macron dies abgelehnt und letzten Monat erklärt, es sei nicht Aufgabe eines „politischen Führers, diesen Begriff zu verwenden, sondern es sei Sache der Historiker, dies zu tun, wenn die Zeit gekommen ist“.

Israelische Armee stürmt Schule und zerstört Häuser im besetzten Westjordanland

Israelische Streitkräfte haben die al-Tahadi-Schule im Dorf Ibziq nordöstlich von Tubas im besetzten Westjordanland gestürmt, berichtete die Nachrichtenagentur Wafa.

Der Dorfvorsteher sagte, israelische Soldaten seien in die Schule gestürmt und hätten dort gefilmt, während sie auch Fotos von den Zelten der Bewohner in der Umgebung machten, fügte der Bericht hinzu.

Unterdessen bleiben die Flüchtlingslager Tulkarem und Nur Shams unter israelischer Kontrolle, nachdem die Armee vor fast vier Monaten eine Großoffensive im Norden des palästinensischen Gebiets gestartet hatte.

In den letzten 24 Stunden führten israelische Streitkräfte laut einem separaten Bericht von Wafa Razzien und Verhaftungen in Tulkarem durch, während sie die Zerstörung von mehr als 20 Gebäuden im Lager Nur Shams fortsetzten.

„Dies ist Teil eines israelischen Plans, 106 Gebäude in den beiden Lagern der Stadt (58 in Tulkarem und 48 in Nur Shams) abzureißen, um Straßen freizumachen und die geografischen Gegebenheiten der beiden Lager zu verändern“, fügte er hinzu.

Israelische Medien zitieren Sicherheitsquelle, wonach Netanjahu palästinensische Gruppe, die mit der Hamas rivalisiert, bewaffnet hat

Wir hatten bereits zuvor berichtet, dass der ehemalige Verteidigungsminister Avigdor Lieberman Netanjahu beschuldigt hatte, eine palästinensische Bande, die mit der Hamas rivalisiert, bewaffnet zu haben.

Unter Berufung auf eine Quelle aus dem Verteidigungsministerium, die von der israelischen Militärzensur zur Veröffentlichung freigegeben wurde, berichtete die Zeitung „The Times of Israel“, dass Israel einer bewaffneten Gruppe Kalaschnikow-Gewehre, die während des Krieges von der Hamas beschlagnahmt worden waren, zur Verfügung gestellt habe, um „Oppositionsgruppen im Gazastreifen zu stärken“.

Die Gruppe werde von Yasser Abu Shabab angeführt, einem Mitglied eines Clans im Süden Gazas, heißt es in dem Bericht, der hinzufügt, dass sie in einem Gebiet in Rafah operiere, das unter der Kontrolle der israelischen Armee stehe. Die Quellen sagten, die Bewaffnung der Gruppe von Abu Shabab sei ohne Zustimmung des israelischen Sicherheitskabinetts erfolgt.

In einem separaten Bericht berichtete die Zeitung Haaretz, Satellitenbilder und Online-Videos zeigten, wie die neue bewaffnete Gruppe ihre Präsenz im südlichen Gazastreifen ausgebaut habe. Dem Bericht zufolge habe Abu Shabab zwei Facebook-Seiten mit anti-Hamas- und anti-palästinensischen Botschaften eingerichtet, auf denen er die Bemühungen der Gruppe bewerbe und erkläre, sie wolle für Sicherheit sorgen und Hilfsgüter an Zivilisten verteilen.



