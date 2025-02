https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2025/2/26/live-hamas-says-deal-reached-to-end-israeli-delay-israel-bombs-syria



LIVE: Israel bombardiert Syrien; Hamas sagt, dass eine Einigung über die Freilassung von Gefangenen erzielt wurde

„Kinder husten und erbrechen sich die ganze Nacht“ inmitten der Winterkälte in Gaza: AJE-Korrespondent

Von Nils Adler und Maziar Motamedi

Veröffentlicht am 26. Februar 2025

Die Hamas gibt an, mit den Vermittlern eine Einigung über die Freilassung der 620 palästinensischen Gefangenen und Inhaftierten erzielt zu haben, die letzte Woche von Israel freigelassen werden sollten.

Die mit der Hamas verbündete Gruppe al-Nasser Salah al-Din Brigades gibt an, dass der Leichnam des israelischen Gefangenen Ohad Yahalomi einer von vier ist, die morgen in Gaza übergeben werden sollen.

Das israelische Militär bombardiert Stellungen südlich der syrischen Hauptstadt Damaskus und tötet dabei mindestens zwei Menschen. Es wird erklärt, dass „die Präsenz militärischer Mittel und Kräfte im südlichen Teil Syriens eine Bedrohung“ für das Land darstelle.

UN-Sprecher Stephane Dujarric fordert Israel auf, mehr Zelte und Unterkünfte in den Gazastreifen zu lassen, nachdem sechs palästinensische Säuglinge während einer schweren Kältewelle an Unterkühlung gestorben sind.

Das Gesundheitsministerium von Gaza hat 48.348 palästinensische Todesfälle im israelischen Krieg gegen Gaza bestätigt, während 111.761 Menschen verwundet wurden. Das staatliche Medienbüro hat die Zahl der Todesopfer auf mindestens 61.709 aktualisiert und erklärt, dass Tausende von Palästinensern, die unter den Trümmern vermisst werden, vermutlich tot sind. Bei den von der Hamas angeführten Angriffen am 7. Oktober 2023 wurden in Israel mindestens 1.139 Menschen getötet und mehr als 200 gefangen genommen.

Grafisches Filmmaterial zeigt ein Mädchen, das in Gaza-Stadt an schwerer Erkältung gestorben ist

Ein Video, das heute Morgen von dem Aktivisten Alaa Hamouda veröffentlicht und von der Al Jazeera-Faktenprüfungsagentur Sanad verifiziert wurde, zeigt den Leichnam des Mädchens Sila Abdel Qader.

In dem Video sagt der Vater des Kindes, dass das „anderthalb Monate alte“ Mädchen in einem Zelt im Stadtteil Shujayea in Gaza-Stadt „an der Kälte, am Mangel an Decken und Matratzen und an der Kälte, in der wir uns befinden, gestorben ist. Wir haben nichts, keine Häuser oder irgendetwas anderes“.

„Ich bitte um eine Lösung nach dem Krieg, der über uns hereingebrochen ist, das Mädchen ist an der Kälte gestorben“, sagte er.

Hamas-Beamter diskutiert mit IKRK über Doppelmoral bei der Freigabe israelischer und palästinensischer Leichen

Ismail al-Thawabteh, Direktor des Medienbüros der Regierung von Gaza, hat sich laut einer auf Telegram veröffentlichten Erklärung mit einer Delegation des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) getroffen.

In der Erklärung heißt es, der Beamte habe „eine Reihe grundlegender Fragen aufgeworfen, darunter den Mechanismus und die Methode für die humane und angemessene Entgegennahme der Leichen israelischer Gefangener, während die Leichen palästinensischer Märtyrer … von der Besatzungsarmee auf unmenschliche und brutale Weise übergeben werden“.

Im vergangenen September bestritt das IKRK jegliche Beteiligung an der Überführung der sterblichen Überreste toter Palästinenser von Israel nach Gaza. Das Thema wurde von al-Thawabteh in der Sitzung angesprochen, heißt es in der Erklärung.

Er betonte, dass einige der palästinensischen Leichen „auf erniedrigende Weise in Plastiktüten, die internationalen Standards widersprechen, aufgelöst und übergeben“ worden seien.

Der Beamte aus Gaza fragte auch nach der Position des Internationalen Komitees bezüglich der Umgehung seiner Verantwortung durch die Besatzung bei der Aufdeckung des Schicksals palästinensischer Gefangener, die dem Verbrechen des Verschwindenlassens als Verbrechen gegen die Menschlichkeit ausgesetzt waren.

Das Treffen findet statt, nachdem das IKRK letzte Woche die öffentliche Übergabezeremonie der Leichen von vier israelischen Gefangenen kritisiert hatte und sagte, sie hätte „privat“ stattfinden sollen. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …