Westen behandelt palästinensische Männer als schuldig

Greg Shupak

The Electronic Intifada

24. Februar 2025

Palästinensische Männer, die von israelischen Besatzungstruppen freigelassen wurden, gehen im Juli 2024 in Deir al-Balah zu einer medizinischen Untersuchung.

Omar Ashtawy ZUMAPRESS

Die Sorge um das Leid palästinensischer Frauen und Kinder zu bekunden, ist unter westlichen Politikern und Medienvertretern weit verbreitet, aber öffentliche Bekundungen der Sorge um palästinensische Männer sind in solchen Kreisen selten.

Joe Biden wiederholte mehrmals, dass er sich als US-Präsident Sorgen um „unschuldige Frauen und Kinder“ in Gaza mache, als ob palästinensische Männer von Natur aus eines nicht näher bezeichneten Verbrechens schuldig wären.

Aber Yusif Zeino und Ahmad al-Madhoun, Sanitäter, die von Israel getötet wurden, als sie versuchten, die sechsjährige Hind Rajab zu retten? Nicht unschuldig.

Wie steht es mit Hussein Mohammed Abu Jamei, einem Fahrer und Vater von drei Kindern, dessen Frau schwanger war und der durch einen israelischen Raketenangriff getötet wurde? Auch nicht unschuldig.

Zu Beginn der israelischen Offensive forderte der kanadische Premierminister Justin Trudeau Israel auf, „das Töten von Frauen, Kindern und Babys“ zu beenden. Offensichtlich besteht für Israel keine Notwendigkeit, das Morden an Menschen wie dem 25-jährigen Mahmoud al-Naouq, einem Schriftsteller und Übersetzer, der koreanisches Essen mochte und kurz vor seinem Tod ein Stipendium für die University of Melbourne erhalten hatte, einzustellen.

In The New York Times schrieb Bret Stephens, dass Israel, wenn es einen besseren Premierminister hätte, „langfristig sichere Zonen innerhalb des Gazastreifens schaffen würde – zumindest solange Israel in dem Gebiet bleibt – für Frauen, Kinder, ältere Menschen und Kranke“. Gesunde erwachsene Männer gehören anscheinend in unsichere Zonen.

Mahmoud Hamada, ein Fischer und Vater von acht Kindern, soll angeblich versucht haben, ein 9-jähriges Kind zu retten, als ein israelischer Scharfschütze dem Kind den Kopf wegschoss. Dann tat ein israelischer Panzer dasselbe mit Hamada vor den Augen seines jugendlichen Sohnes Muhammad.

Dr. Adnan al-Bursh, Leiter der orthopädischen Abteilung des Al-Shifa-Krankenhauses, wurde geschlagen und gefoltert und auf mysteriöse Weise tot im berüchtigten israelischen Militärgefängnis Ofer aufgefunden. Für Menschen wie Hamada und al-Bursh besteht nach Stephens Ansicht keine Notwendigkeit, für ihre Sicherheit zu sorgen.

Andere Medienkanäle der US-amerikanischen Medienlandschaft heben die Zahl der von Israel getöteten Frauen und Kinder hervor, ohne palästinensische Männer zu erwähnen. Jemand wie Bilal al-Essi – ein fußballbegeisterter Vater von zwei Mädchen – der bei Israels Mehlmassaker ausgelöscht wurde, als er versuchte, Essen für seine hungrige Familie zu besorgen, scheint niemanden besonders zu interessieren.

Um das Offensichtliche zu sagen: Wie Frauen und Kinder verdienen es auch palästinensische Männer, nicht verwundet, ermordet und gefoltert zu werden.

Was ich hier vorbringe, ist selbstverständlich kein „Männerrecht“- oder antifeministisches Argument. Ich bin auch nicht an einer so unproduktiven Übung interessiert, wie zu versuchen, die Verfolgung palästinensischer Männer qualitativ oder quantitativ mit der von palästinensischen Frauen und Kindern zu messen.

Vielmehr möchte ich argumentieren, dass es notwendig ist, eine Rhetorik abzulehnen, die die Terrorisierung palästinensischer Männer stillschweigend akzeptiert oder ausdrücklich befürwortet.

Geschlechtsbezogene Verfolgung

Palästinensische Männer sind geschlechtsspezifischer Unterdrückung ausgesetzt, die in mancher Hinsicht mit der von palästinensischen Kindern und Frauen identisch ist – alle drei Gruppen sind beispielsweise routinemäßig sexueller Gewalt durch israelische Streitkräfte ausgesetzt. In anderer Hinsicht weist geschlechtsspezifische Gewalt gegen palästinensische Männer eine eigene Dynamik auf.

Diese Kontinuitäten und Unterschiede werden in einem Bericht deutlich, den die unabhängige internationale Untersuchungskommission der Vereinten Nationen für das besetzte palästinensische Gebiet und Israel im Mai letzten Jahres veröffentlicht hat.

Die Kommission stellte fest, dass israelische Soldaten Männer und Frauen „sexueller Gewalt“ aussetzten.

„Männer und Jungen wurden auf besondere Weise ins Visier genommen“, heißt es darin. “Nur Männer wurden wiederholt von Soldaten gefilmt und fotografiert, während sie gezwungen wurden, sich in der Öffentlichkeit auszuziehen und nackt zu sein, sexueller Folter und unmenschlicher oder grausamer Behandlung ausgesetzt waren. Palästinensische Frauen wurden ebenfalls gezielt angegriffen und online psychischer Gewalt und sexueller Belästigung ausgesetzt, darunter das Bloßstellen und Doxing weiblicher Gefangener und das Zeichnen von geschlechtsspezifischen und sexualisierten Graffiti, unter anderem in einem Frauenhaus in Gaza, das direkt angegriffen wurde. Israelische Soldaten filmten sich auch dabei, wie sie Häuser durchsuchten, darunter Schubladen, die mit Unterwäsche gefüllt waren, um palästinensische Frauen zu verspotten und zu demütigen, wobei sie arabische Frauen als „Schlampen“ bezeichneten.“

Das Dokument kommt zu dem Schluss, dass Israel „eine geschlechtsspezifische Verfolgung palästinensischer Männer und Jungen“ durchgeführt hat. In einem späteren Bericht der Kommission heißt es außerdem, dass palästinensische Männer und Jungen geschlechtsspezifischer Verfolgung ausgesetzt sind, und dass sie „ohne oder mit nur geringem berechtigten Grund“ massenhaft verhaftet werden, in vielen Fällen offenbar einfach deshalb, weil sie als „wehrfähig“ eingestuft wurden oder weil sie sich nicht an die Evakuierungsanordnungen gehalten haben.

Die Kommission stellt fest, dass Israel palästinensischen Männern in Haft „sexualisierte Folter“ zufügt, indem es ihre „Fortpflanzungsorgane angreift, einschließlich Gewalt gegen ihre Genitalien und ihren Anus“, während es sie zwingt, „demütigende und anstrengende Handlungen nackt oder entkleidet auszuführen … Männliche Häftlinge wurden [auch] vergewaltigt.“

Palästinensische Männer, die nicht von Israel gefangen genommen wurden, werden ebenfalls für bestimmte Arten tödlicher Gewalt ausgewählt. Quellen berichten dem +972 Magazine beispielsweise, dass Lavender, das Programm für künstliche Intelligenz, das Israel zur Auswahl von Zielen einsetzt, einem Protokoll zur Überwachung durch Menschen unterzogen wird, bevor die Häuser mutmaßlicher palästinensischer Kämpfer niedriger Ränge bombardiert werden: Es wird doppelt überprüft, ob das von der KI ausgewählte Ziel männlich oder weiblich ist.

Quellen berichten, dass es bei Verwendung dieses Systems keinen Mechanismus zur Korrektur des sogenannten „Fehlers“ gibt, wenn zivile Männer durch einen sogenannten „Fehler“ zum Tode verurteilt wurden.

Die Billigung oder Duldung solcher Gräueltaten bedeutet, dass man palästinensischen Männern das Existenzrecht abspricht. Der Höhepunkt dieser Logik war im nördlichen Gazastreifen zu beobachten, wo palästinensische Männer und Jungen „mit Lastwagen weggebracht wurden“. Folter, Vergewaltigung und Tod waren ihnen gewiss.

Männerausgrenzendes Palästina

Die angebliche Sorge um Palästinenser, die sich nicht auf palästinensische Männer im wehrfähigen Alter erstreckt, nährt das abgegriffene Klischee, dass arabische und muslimische Männer gewalttätige Wilde sind.

Arabische und muslimische Männer, so suggeriert diese Denkweise, sind Barbaren, vor denen sich der Westen – einschließlich seiner zionistischen Kolonie in Palästina – schützen muss. Solche Vorstellungen legitimieren imperiale und koloniale Gewalt gegen Araber und Muslime, wie den US-israelischen Völkermord in Gaza.

Dass nur wenige Politiker und Medien konsequent sagen, dass palästinensischen Männern kein Leid zugefügt werden sollte, hat einen klaren Subtext: Palästinensische Männer haben einen Mangel, der Gewalt gegen sie akzeptabel macht.

Solche Botschaften wirken in einer ideologischen Rückkopplungsschleife mit der unbegründeten Gräueltatenpropaganda, die verwendet wurde, um den Amoklauf der USA und Israels zu rechtfertigen: Wenn es in Ordnung ist, palästinensische Männer zu töten und zu verstümmeln, müssen sie unaussprechliche Dinge tun, wie Babys zu enthaupten und Massenvergewaltigungen durchzuführen; wenn palästinensische Männer Babys enthaupten und Massenvergewaltigungen durchführen, dann ist die umfassende Unterdrückung und Tötung palästinensischer Männer entweder tolerierbar, oder verständlich, oder notwendig oder moralisch richtig.

Die Ansicht, dass palästinensische Männer unwürdige Opfer sind, impliziert fälschlicherweise, dass es Palästinenser gibt, die Israel töten darf. In der Praxis werden bei US-israelischen Militäraktionen natürlich immer Palästinenser jeden Alters und Geschlechts getötet.

In dieser Hinsicht laden Ansätze, die angeblich das Wohlergehen palästinensischer Frauen und Kinder in den Vordergrund stellen, aber tödliche Gewalt gegen palästinensische Männer zulassen, zu Gewalt ein, die genau die Gruppen tötet und verstümmelt, um die es in diesem Rahmen angeblich geht.

Darüber hinaus beträgt das Verhältnis von Männern zu Frauen unter den Palästinensern im Gazastreifen im Alter von 15 bis 64 Jahren 1,01 zu 1 und in der oben genannten Altersgruppe 65 Jahre und älter 1,05 zu 1. Wenn man sich also weigert, palästinensische Männer zu unterstützen, stimmt man damit der Tötung der Mehrheit der palästinensischen Erwachsenen im Gazastreifen zu.

In diesem Sinne ist das, was man als „Men-Exclusionary Palestine Support“ (MEPS) bezeichnen könnte, überhaupt keine Unterstützung für Palästina. Das wird deutlich, wenn man sich ansieht, wer mit MEPS handelt: der kriegsbefürwortende Propagandist Stephens sowie Biden und Trudeau, zwei der Mitverschwörer Israels.

Darüber hinaus werden palästinensische Frauen durch MEPS als passive Opfer behandelt. Für pro-israelische Politiker und Medienkommentatoren sind die einzigen „unschuldigen“ Palästinenser diejenigen, von denen man annimmt, dass sie keine Bedrohung für Israels völkermörderisches, koloniales Unternehmen darstellen.

Durch diese Charakterisierung palästinensischer Frauen werden die vielen Formen des Widerstands, in denen sie sich engagieren, ausgelöscht.

Die Folge davon ist, dass MEPS durch die Reduzierung palästinensischer Männer auf die Avatare zionistischer und imperialistischer Albträume verschleiert, dass palästinensische Männer trauernde Großväter und geliebte Väter und Söhne sind.

Einige haben eine geistige Behinderung. Muhammad Bhar, der am Down-Syndrom leidet, wurde von einem israelischen Kampfhund zerfleischt und dann von israelischen Soldaten gepackt, bevor sie ihn aussetzten und er starb.

Andere sind auf Rollstühle angewiesen, wie Izz al-Din al-Banna, der querschnittsgelähmt war und von israelischen Soldaten geschlagen und medizinisch misshandelt wurde, bevor er schließlich in israelischer Haft in einem Krankenhaus starb, in das er viel früher hätte verlegt werden sollen.

Viele Männer sind gemäß ihrem gesetzlich verankerten Recht Kämpfer.

Palästinensische Männer sind Arbeiter und Ingenieure, Bauern und Bäcker, Sportler und Dichter. Keiner sollte von vornherein als unwürdig für das Recht auf Leben und Freude, auf Kampf und Widerstand, auf Entfaltung und Freiheit angesehen werden.

Greg Shupak ist ein Akademiker, der Belletristik und politische Analysen schreibt. Er ist der Autor von „The Wrong Story: Palestine, Israel, and the Media“.

Übersetzt mit Deepl.com

