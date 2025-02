https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2025/2/27/live-gaza-ceasefire-talks-resume-in-cairo-as-end-of-first-phase-looms



LIVE – Israel muss zur zweiten Phase des Waffenstillstands im Gazastreifen gedrängt werden: Hamas

Gaza bereitet sich auf den Ramadan vor: Eine andere Atmosphäre inmitten der Verwüstung im Streifen

Von Alice Speri und Usaid Siddiqui

Veröffentlicht am 27. Februar 2025

Die Hamas hat die internationale Gemeinschaft aufgefordert, Druck auf Israel auszuüben, damit es „ohne jede Verzögerung oder Zögern“ sofort in die zweite Phase des Waffenstillstandsabkommens für Gaza eintritt.

Die Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas über die nächste Phase des Waffenstillstands für Gaza beginnen in Kairo, bevor am Samstag die erste Phase des Waffenstillstands ausläuft.

Außenminister Gideon Saar sagte, eine israelische Delegation sei nach Ägypten gereist, um zu prüfen, ob es genügend „gemeinsame Grundlagen“ für die Aushandlung einer Verlängerung des Abkommens gibt.

Das Gesundheitsministerium des Gazastreifens hat 48.365 palästinensische Todesfälle im israelischen Krieg gegen Gaza bestätigt, während 111.780 Menschen verwundet wurden. Das staatliche Medienbüro hat die Zahl der Todesopfer auf mindestens 61.709 aktualisiert und erklärt, dass Tausende von Palästinensern, die unter den Trümmern vermisst werden, vermutlich tot sind. Bei den von der Hamas angeführten Angriffen am 7. Oktober 2023 wurden in Israel mindestens 1.139 Menschen getötet und mehr als 200 gefangen genommen.

Israelische Armee stürmt Stadt in der Nähe von Hebron im besetzten Westjordanland

Aufnahmen, die von palästinensischen Nachrichtenagenturen in den sozialen Medien geteilt wurden, zeigen, wie israelische Streitkräfte einen jungen Mann bei einem Überfall auf die Stadt Dura südlich von Hebron angreifen.

Die von Al Jazeera verifizierten Videos zeigen auch, wie israelische Soldaten während ihres Einfalls Gasbomben auf die Straßen abwerfen.

Zuvor berichteten wir über Angriffe israelischer Streitkräfte auf mehrere Städte im besetzten Westjordanland, darunter Qabalan und Yatma südlich von Nablus.

Israelische Panzer fahren zum ersten Mal seit 2002 in das besetzte Westjordanland ein [Al Jazeera]

vor 16 Minuten

Alles, was Israel will, ist, seine „dauerhafte Überlegenheit“ zu bekräftigen

Rami Khouri, ein Fellow an der American University of Beirut, sagt, dass die derzeitige Unsicherheit in Bezug auf den Waffenstillstand sowie der Israel-Palästina-Konflikt insgesamt durch das „grundlegende Bedürfnis zionistischer Gruppen und der Regierung Israels geprägt sind, ihre Überlegenheit in Bezug auf Recht und Macht im Land Palästina und den angrenzenden Ländern Libanon, Syrien und anderen Orten zu behaupten“.

„Das tun sie schon seit einem Jahrhundert“, sagte Khouri gegenüber Al Jazeera. “Sie müssen ständig beteuern, dass ihnen dieses Land ihrer Mythologie zufolge gegeben wurde.“

„Diese Einstellung hat keine logischen Dimensionen, wenn man sich fragt, was sie in Phase zwei wollen, was sie in Phase eins wollen? Alles, was sie in jeder Dimension ihres Lebens, in jedem Bereich der Region, in dem sie involviert sind, tun, ist, ihre militärische Macht, die mit der Unterstützung der Vereinigten Staaten enorm ist, einzusetzen, um ihre zionistische, rassistische, ethno-nationalistische Ideologie der Vorherrschaft durchzusetzen.“

Diese Ideologie spiegelt sich in den Waffenstillstandsverhandlungen wider, so Khouri.

„Wir sollten die Vorgaben der Verhandlungen und des Waffenstillstandsabkommens nicht allzu ernst nehmen oder allzu wörtlich nehmen, wenn sie es um ein paar Wochen verlängern. Sie werden sich alles Mögliche einfallen lassen, um ihr Vorgehen zu rechtfertigen, aber was sie wirklich wollen, ist, ihre dauerhafte Überlegenheit zu bekräftigen.“

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …