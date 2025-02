https://www.palestinechronicle.com/west-bank-under-siegeisraeli-raids-intensify-ahead-of-ramadan/



Westjordanland unter Belagerung: Israelische Razzien vor dem Ramadan intensiviert

28. Februar 2025

Mahmoud Sanaqra, der 2004 über das zerstörte Haus seiner Familie und 2008 über den Leichnam seines Bruders weinte, wurde mit 25 Jahren von der israelischen Besatzung getötet. (Design: Palestine Chroncle)

Von Palestina Chronicle Staff

Die israelischen Besatzungstruppen setzen ihre Militäraktion im Westjordanland fort, nehmen Städte wie Tulkarm, Dschenin und Nablus ins Visier, vertreiben Zehntausende und verschärfen die Spannungen vor dem Ramadan.

Die israelischen Besatzungstruppen haben heute, am Freitag, im Rahmen einer laufenden Militäroperation zusätzliche militärische Verstärkung nach Tulkarm geschickt. Sie führten auch Razzien und Verhaftungen in mehreren Gebieten im Westjordanland durch und verschärften die Sicherheitsmaßnahmen im besetzten Jerusalem in Vorbereitung auf den bevorstehenden Monat Ramadan.

Laut lokalen Quellen, die von Al-Jazeera zitiert wurden, wurden neue militärische Verstärkungen in Richtung Tulkarm und seinem Lager entsandt.

Tulkarm und das Lager Nur Shams sind derzeit Schauplatz militärischer Operationen im Rahmen einer breiter angelegten Offensive israelischer Streitkräfte, die auf Städte und Lager im nördlichen Westjordanland abzielt.

Dieser andauernde Angriff, der nun bereits den 39. Tag andauert, konzentriert sich auf die Städte und Lager von Jenin, Tulkarm und Tubas und hat zum Tod von Dutzenden Palästinensern und zur Vertreibung von mindestens 40.000 Menschen geführt.

Im nördlichen Westjordanland stürmten israelische Streitkräfte auch die Städte Nablus und Salfit, wobei palästinensischen Quellen zufolge weitere Razzien in den Städten Qablan und Yatma südlich von Nablus gemeldet wurden.

Palästinensische Medien berichteten, dass israelische Streitkräfte am frühen Morgen einen jungen Mann aus dem Dorf Yatma und einen weiteren jungen Mann aus der Stadt Ya’bad südwestlich von Dschenin festgenommen hätten.

Zuvor war bei einem Angriff der israelischen Armee auf das Lager Balata östlich von Nablus der Palästinenser Mohammed Sanaqra getötet worden, nachdem er von den Besatzungstruppen ins Visier genommen worden war, weil angeblich nach ihm gefahndet wurde.

In Dschenin und seinem Lager wurden zwei weitere Palästinenser verletzt, als israelische Streitkräfte das Feuer auf Vertriebene eröffneten, die versuchten, in ihre Häuser im zerstörten Lager zurückzukehren.

Seit dem 21. Januar hat Israel seine Militäraktion, die unter dem Namen „Eiserne Wand“ bekannt ist, verstärkt und greift palästinensische Städte und Lager im nördlichen Westjordanland an, insbesondere Dschenin, Tulkarm und Tubas. Laut dem Gesundheitsministerium hat die Militäraktion über 65 palästinensische Todesopfer gefordert, während Zehntausende vertrieben wurden und weitreichende Zerstörungen zu beklagen sind.

Es kam auch zu erneuten Razzien, bei denen israelische Streitkräfte heute die Stadt Hebron (Al-Khalil) und die nahe gelegenen Städte Beit Ummar und Yatta im südlichen Westjordanland stürmten.

Im zentralen Westjordanland schossen israelische Streitkräfte gestern Abend bei einer Razzia in der Stadt Beit Rima nördlich von Ramallah einem Palästinenser in den Fuß.

Die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur WAFA berichtete, dass israelische Streitkräfte die Häuser von drei freigelassenen Gefangenen durchsuchten, die gestern im Rahmen eines Austauschabkommens freigelassen und ins Ausland abgeschoben worden waren. Während der Razzia kam es zu Zusammenstößen zwischen palästinensischen Jugendlichen und israelischen Streitkräften, die scharfe Munition abfeuerten.

In der Nähe von Ramallah wurde auch das Dorf Issawiya, nordöstlich des besetzten Jerusalem, einem neuen israelischen Überfall ausgesetzt.

In Jerusalem berichtete der israelische Sender Channel 14, dass die Polizei plant, in Erwartung des Beginns des Ramadan zusätzliche Kräfte in der Stadt einzusetzen, insbesondere rund um die Al-Aqsa-Moschee. Die Sicherheitsverstärkungen sollen etwa zweitausend Beamte umfassen, die große Gebiete Jerusalems abdecken, einschließlich der Ein- und Ausgänge sowie der wichtigsten Kreuzungen.

Diese Sicherheitsmaßnahmen folgen auf die Entscheidung der israelischen Behörden, den Zugang von Palästinensern zur Al-Aqsa-Moschee einzuschränken und nur noch 10.000 Personen zum Beten zuzulassen.

Seit dem 7. Oktober haben sich die Angriffe der Israelis im Westjordanland verschärft, was nach offiziellen palästinensischen Angaben zum Tod von 925 Palästinensern, über 7.000 Verletzten und der Inhaftierung von 14.500 Menschen geführt hat.

(PC, AJA)

