https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2025/6/11/live-israel-kills-dozens-of-palestinian-aid-seekers-in-central-gaza



LIVE: Israel tötet Dutzende palästinensische Hilfsuchende im Zentrum von Gaza

Al Jazeera Live

Von Stephen Quillen und Nils Adler

Veröffentlicht am 11. Juni 2025

Israelische Streitkräfte haben laut Angaben des Zivilschutzes in Gaza mindestens 31 Menschen erschossen, die an einer Lebensmittelverteilungsstelle in der Nähe des sogenannten Netzarim-Korridors südlich von Gaza-Stadt Hilfe suchten.

Im Süden Gazas wurden laut Angaben einer Quelle des Nasser-Krankenhauses gegenüber Al Jazeera Arabic mindestens fünf Palästinenser bei israelischen Luftangriffen in der Nähe von Khan Yunis getötet, darunter vier im Gebiet al-Mawasi und einer im Gebiet Qizan Rashwan.

Bei Israels Krieg gegen Gaza wurden laut Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza mindestens 54.981 Palästinenser getötet und 126.920 verletzt.

Bei den von der Hamas angeführten Angriffen vom 7. Oktober 2023 wurden schätzungsweise 1.139 Menschen in Israel getötet und mehr als 200 gefangen genommen.

)

Jordanischer Arzt bei israelischem Angriff in der Nähe von Khan Yunis verletzt

Unsere Kollegen von Al Jazeera Arabic berichten unter Berufung auf medizinische Quellen, dass ein jordanischer Arzt bei einem israelischen Angriff in der Nähe des jordanischen Feldlazaretts westlich von Khan Yunis im Süden des Gazastreifens verletzt wurde.

Rauch steigt nach einer Explosion aus Gaza auf, gesehen von der israelischen Seite der Grenze, 10. Juni 2025 [Amir Cohen/Reuters]

Hamas trauert um hochrangiges PIJ-Mitglied, das von Israel getötet wurde

In einer Erklärung verurteilte die Hamas die Tötung von Ra’iq Abdul Rahman Bishara, einem hochrangigen Mitglied der Palästinensischen Islamischen Dschihad, der zuvor von Israel inhaftiert worden war, durch das israelische Militär und versprach, den Widerstand gegen die israelische Besatzung fortzusetzen.

„Während wir um den befreiten Märtyrer Ra’iq Abdul Rahman Bisharat trauern […], bekräftigen wir, dass unser Volk und sein Widerstand nicht ruhen werden, bis die Besatzung aus unserem Land und unseren heiligen Stätten vertrieben ist“, erklärte die Hamas.

Sie erklärte, dass Israels Krieg in Gaza und die tödlichen Angriffe im besetzten Westjordanland „uns alle zur Einheit zwingen“.

Zahl der Todesopfer bei Angriff auf Hilfsstation steigt auf 31: Zivilschutz in Gaza

Bei einem Angriff heute früh in der Nähe einer Hilfsstation im Zentrum von Gaza sind nach Angaben von Mahmoud Basal, Sprecher des Zivilschutzes in Gaza, 31 Menschen getötet worden.

Etwa 200 Menschen seien verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden, sagte er und fügte hinzu, dass die Opfer durch „israelischen Panzer- und Drohnenbeschuss“ ums Leben gekommen seien.

GAZA-STADT, GAZA – 11. JUNI: Palästinenser erhalten die Leichen ihrer Angehörigen, die bei einem israelischen Angriff getötet wurden, aus dem Al-Shifa-Krankenhaus im Gazastreifen am 11. Juni 2025. Bei dem israelischen Angriff im Netzarim-Korridor wurden 25 Palästinenser getötet. (Abdalhkem Abu Riash – Anadolu Agency)

PIJ trauert um hochrangiges Mitglied, das bei israelischem Angriff auf die Stadt Tammun im Westjordanland getötet wurde

Wir haben bereits berichtet, dass israelische Spezialeinheiten bei einem nächtlichen Angriff in der Stadt Tammun im besetzten Westjordanland einen Mann erschossen haben.

Die bewaffnete Gruppe Palästinensischer Islamischer Dschihad (PIJ) hat das Opfer als Ra’iq Abdul Rahman Bisharat identifiziert, eines ihrer hochrangigen Mitglieder.

In einer von Al Jazeera Arabic zitierten Erklärung sagte die Gruppe, Bisharat sei von israelischen Streitkräften „auf verräterische Weise ermordet“ worden.

Israel hat allein in den letzten sechs Wochen wiederholt das Nasser-Krankenhaus angegriffen: MSF

Claire Manera, Notfallkoordinatorin von Ärzte ohne Grenzen (MSF) in Gaza, berichtete Al Jazeera aus einem Feldlazarett in der zentral gelegenen Stadt Deir el-Balah, dass die israelischen Luftangriffe auf das Nasser-Krankenhaus in der südlichen Stadt Khan Younis täglich zunehmen und „immer näher kommen”.

Sie hat die medizinische Einrichtung kürzlich aufgrund von israelischen Vertreibungsbefehlen verlassen.

„Erst am Montag gab es einen Luftangriff, der die Decken des OP-Bereichs und der stationären Abteilung beschädigte und die Fenster unserer stationären Abteilung, in der einige der kritischsten Patienten liegen, zertrümmerte“, sagte sie. „Unter diesen Bedingungen ist es uns unmöglich, unsere Arbeit fortzusetzen.“

Manera sagte, sie sei „jeden Tag“ besorgt, dass Israel die medizinische Einrichtung direkt angreifen könnte, „weil jetzt alles jederzeit ohne Vorwarnung getroffen werden kann“.

„Wir sehen das Tag für Tag. Es sind nicht nur die Zelte der Vertriebenen und die Lager und Schulen der Menschen, die um ihr Leben rennen, sondern auch medizinische Einrichtungen werden angegriffen“, sagte sie.

„Das Nasser-Krankenhaus wurde seit meiner Ankunft in den letzten sechs Wochen mindestens drei- oder viermal angegriffen, und wir wissen einfach nicht, ob es dort weiterhin sicher sein wird.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …