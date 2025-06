https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2025/6/17/live-israel-iran-trade-attacks-trump-orders-residents-of-tehran-to-flee



LIVE: Israel und Iran liefern sich Angriffe; Trump drängt auf Evakuierung Teherans

Al Jazeera Live

Von Usaid Siddiqui und Stephen Quillen

Veröffentlicht am 17. Juni 2025

Explosionen erschüttern Teheran und Luftschutzsirenen heulen in Tel Aviv, als Israel und der Iran zum fünften Tag in Folge Angriffe mit Raketen und Drohnen austauschen.

Das israelische Militär behauptet, den iranischen Generalstabschef getötet zu haben, nachdem iranische Medien berichtet hatten, dass Vorbereitungen für den größten und intensivsten Raketenangriff auf israelischem Boden laufen.

US-Präsident Donald Trump warnt in den sozialen Medien alle Einwohner Teherans, die Stadt zu verlassen, und erklärt, dass der Iran keine Atomwaffen haben darf.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagt, die Tötung des iranischen Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei würde die Feindseligkeiten nicht eskalieren lassen, sondern „den Konflikt beenden“.

Die Zahl der Todesopfer durch die israelischen Angriffe auf den Iran ist auf über 220 gestiegen, darunter 70 Frauen und Kinder. Bei iranischen Angriffen auf Israel wurden mehr als 20 Menschen getötet.

Unterdessen sind laut Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza bei Israels Krieg gegen Gaza mindestens 55.432 Menschen getötet und 128.923 verletzt worden. Bei den Angriffen vom 7. Oktober wurden in Israel schätzungsweise 1.139 Menschen getötet und mehr als 200 gefangen genommen.

Zeugen berichten von israelischem „Massaker“ an Lebensmittelausgabestelle in Gaza

Die Zahl der Todesopfer bei einem weiteren Angriff in der Nähe einer Hilfsgüterausgabestelle im Süden Gazas ist auf mindestens 51 gestiegen. Zeugen berichten, israelische Streitkräfte hätten das Feuer auf eine Menschenmenge eröffnet, die nach Lebensmitteln suchte.

„Zehntausende hungernde Zivilisten hatten sich versammelt, um Hilfe zu erhalten. Zwei israelische Granaten schlugen mitten in der Menschenmenge ein. Dutzende Zivilisten, darunter auch Kinder, wurden getötet, und niemand konnte helfen oder Leben retten”, berichtete der 38-jährige Überlebende Saeed Abu Liba gegenüber Al Jazeera. „Möge Gott die Israelis für ihre Verbrechen bestrafen.”

Yousef Nofal, ein weiterer Zeuge, sagte, er habe viele Menschen regungslos und blutend auf dem Boden liegen sehen. „Es war ein Massaker“, sagte er und fügte hinzu, dass israelische Soldaten weiter auf die Menschen geschossen hätten, als sie aus dem Gebiet flohen.

Mohammed Abu Qeshfa sagte, er habe eine laute Explosion gehört, gefolgt von heftigen Schüssen und Panzerbeschuss. „Ich habe wie durch ein Wunder überlebt“, sagte er.

Der Sprecher des Zivilschutzes in Gaza, Mahmud Bassal, sagte, mehr als 200 Menschen seien verletzt worden, als Tausende Palästinenser sich versammelt hatten, um Mehl zu erhalten.

„Israelische Drohnen haben auf die Bürger geschossen. Einige Minuten später feuerten israelische Panzer mehrere Granaten auf die Bürger ab, was zu einer großen Zahl von Toten und Verletzten führte“, sagte er.

Explosionen in Teheran lösen Angst und Wut unter den Einwohnern aus

Tohid Asadi

Berichterstattung aus Teheran, Iran

Wenn wir von Teheran sprechen, sprechen wir von über 10 Millionen Menschen, die in der Stadt selbst leben, und mehr als 14 Millionen Einwohnern in der gesamten Provinz Teheran, zu der mehrere andere Städte gehören.

Unter den Einwohnern herrscht große Angst und Unsicherheit. Interessanterweise gibt es aber auch ein ausgeprägtes Gefühl der Solidarität unter denen, die in der Hauptstadt bleiben. Ein erheblicher Teil der Bevölkerung hat jedoch beschlossen, Teheran aufgrund der Explosionen und wiederholten Warnungen Israels zu verlassen.

Als ich mit Menschen sprach, insbesondere mit denen, die in den betroffenen Stadtvierteln leben, war eine tiefe Wut zu spüren.

Die Einwohner sagen, dass sie keine Verbindung zum Atomprogramm oder zu militärischen Einrichtungen haben und dass sie normale Bürger sind, deren Leben nun direkt von diesen Ereignissen betroffen ist.

Israel führt „psychologische Kriegsführung“ gegen Iraner

Abas Aslani, ein in Teheran ansässiger Analyst für iranische Angelegenheiten, sagt, Israel führe durch Attentate und immer härtere Drohungen eine „psychologische Kriegsführung“ gegen den Iran.

Israel habe „versucht, die Öffentlichkeit einzuschüchtern und seine Drohungen zu verschärfen, um den Iran davon abzuhalten, auf israelische Angriffe zu reagieren“, sagte Aslani, Senior Research Fellow am Center for Middle East Strategic Studies. „Tatsache ist jedoch, dass der Iran bisher noch nicht mit voller Kraft vorgegangen ist, weil er sich die Möglichkeit offen hält, dass die USA in diesen Konflikt eintreten könnten.“

Anstatt Angst und Chaos zu schüren, hätten die Angriffe und Drohungen Israels in Iran sogar zu einem stärkeren Gefühl der nationalen Einheit geführt, sagte er.

Die israelischen Angriffe „werden das Land [Iran] nicht davon abhalten, zu reagieren“.

Drei Menschen aus Trümmern in Teheran lebend geborgen

Iranische Medien berichten, dass drei Menschen aus den Trümmern eines Wohngebäudes gerettet wurden, das vom israelischen Militär getroffen wurde.

Die Nachrichtenagentur IRNA veröffentlichte Aufnahmen der Rettungsaktion des Roten Halbmonds, gab jedoch keine weiteren Details bekannt.

Spanischer Außenminister fordert Rückkehr zu Gesprächen

Der spanische Außenminister Jose Manuel Albares sieht keine Anzeichen für eine Deeskalation zwischen Israel und dem Iran.

In einem Interview mit Bloomberg TV forderte Albares eine Rückkehr zu den „Verhandlungen über das Atomabkommen“ und sagte: „Lasst uns diesen Raketenaustausch beenden.“

Der spanische Außenminister Jose Manuel Albares Bueno [Datei: Carlos Jasso/Pool/Reuters]

„Öl ins Feuer gießen“: China warnt USA vor Eskalation des Iran-Israel-Konflikts

China hat Trump vorgeworfen, „Öl ins Feuer zu gießen“ im eskalierenden Konflikt zwischen Iran und Israel, nachdem der US-Präsident die Einwohner Teherans zur „sofortigen Evakuierung“ aufgefordert hatte.

„Das Schüren der Flammen, das Gießen von Öl, Drohungen und der Aufbau von Druck tragen nicht zur Deeskalation der Lage bei, sondern verschärfen und verbreiten den Konflikt nur“, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Guo Jiakun, auf einer regulären Pressekonferenz zu Trumps Äußerungen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …