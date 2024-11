https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2024/11/25/live-destruction-in-tel-aviv-beirut-amid-hezbollah-israel-missile-fire



LIVE: Israel und Libanon deuten Waffenstillstandsabkommen an

Al Jazeera Live

Von Farah Najjar

Veröffentlicht am 25. November 2024

Israels Botschafter bei den Vereinten Nationen, Danny Danon, erklärt, dass ein Waffenstillstandsabkommen zur Beendigung der Kämpfe mit der Hisbollah „Fortschritte macht“ und das israelische Kabinett am Montag oder Dienstag darüber beraten wird.

Nach Angaben des UN-Hilfswerks für Palästinaflüchtlinge (UNRWA) sind eine halbe Million Menschen in der Regenzeit im Gazastreifen von einer Überschwemmung mit Abwässern bedroht, und die kalten Temperaturen werden Tausenden von unterernährten Menschen zu schaffen machen.

Nach Angaben des israelischen Armeeradios hat die Hisbollah 340 Raketen und Drohnen auf Israel abgefeuert, wobei 11 Menschen verletzt wurden und in Tel Aviv „schwere Schäden“ verursacht wurden, während Israel weiterhin Beirut bombardiert.

Israels Völkermord in Gaza hat seit dem 7. Oktober 2023 mindestens 44.235 Palästinenser getötet und 104.638 verwundet. Schätzungsweise 1.139 Menschen wurden in Israel während der von der Hamas geführten Angriffe an diesem Tag getötet und mehr als 200 wurden gefangen genommen.

Im Libanon wurden bei israelischen Angriffen seit Beginn des Krieges gegen Gaza mindestens 3.768 Menschen getötet und 15.699 verwundet.

