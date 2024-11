https://english.almayadeen.net/news/politics/-israel–deliberately-attacked-unifil–spoke



„Israel“ hat UNIFIL absichtlich angegriffen, sagt Sprecher: Exklusiv

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Al Mayadeen

25. November 2024

Der Sprecher der Friedenstruppe im Libanon betont, dass sie mehreren vorsätzlichen Angriffen der israelischen Besatzung ausgesetzt waren.

Andrea Tenenti, Sprecherin der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon, spricht während eines Interviews mit der Associated Press im UNIFIL-Hauptquartier in der südlibanesischen Stadt Naqoura, Libanon, am 9. April 2019 (AP)

Die Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon ist nicht direkt an den Waffenstillstandsverhandlungen im Libanon beteiligt, beobachtet jedoch deren Ausgang weiterhin aufmerksam, so UNIFIL-Sprecher Andrea Tenenti am Montag.

In einem Interview mit dem Al Mayadeen Media Network wies Tenenti darauf hin, dass die internationale Gemeinschaft ihre diplomatischen Bemühungen um einen Waffenstillstand im Libanon intensiviert, insbesondere nach der Eskalation der israelischen Aggression und der Fortsetzung des Krieges, der nun seit über 15 Monaten andauert und sich vom Gazastreifen auf den Libanon ausgeweitet hat.

Tenenti betonte die aktive diplomatische Rolle der UNIFIL durch laufende Treffen mit den betroffenen Parteien. Er erklärte, dass die Diskussionen sich um die Umsetzung der Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrats drehen, die er als entscheidend für die Gewährleistung dauerhafter Stabilität und Sicherheit im Libanon bezeichnete.

„Resolution 1701 bleibt der Eckpfeiler für die Wiederherstellung der Stabilität im Libanon. Wir warten auf die Ergebnisse der Verhandlungen, um zu sehen, wie sie in greifbare Ergebnisse umgesetzt werden können, die für alle Parteien akzeptabel sind“, erklärte Tenenti.

Änderungen des UNIFIL-Mandats

Zu möglichen Änderungen des UNIFIL-Mandats, einschließlich einer Aufstockung des Personals oder der logistischen Kapazitäten, sagte Tenenti gegenüber Al Mayadeen: „Alle Änderungen hängen vom Abschluss der Waffenstillstandsverhandlungen und dem Erreichen einer endgültigen Einigung ab.“ Er fügte hinzu, dass UNIFIL auf Ersuchen sowohl der libanesischen Regierung als auch des 15-köpfigen UN-Sicherheitsrats tätig ist, der befugt ist, seine Zuständigkeiten zu ändern.

Bis dahin wird die UNIFIL ihre Mission gemäß der Resolution 1701 fortsetzen, die noch nicht vollständig umgesetzt wurde.

Tenenti betonte das Engagement der UNIFIL für die Förderung von Stabilität und Sicherheit im Südlibanon, die ihre Autorität aus der Resolution 1701 bezieht. Trotz der Herausforderungen in den letzten 17 Jahren betonte er, wie wichtig es sei, die Stabilität durch die Zusammenarbeit mit den politischen und militärischen Institutionen des Libanon wiederherzustellen.

„Die Stabilität im Libanon ist für unsere Mission von entscheidender Bedeutung, und wir sind weiterhin entschlossen, trotz unterschiedlicher Meinungen und anhaltender Herausforderungen bei ihrer Wiederherstellung zu helfen“, sagte er.

Schlüsselrolle der libanesischen Armee

Mit Unterstützung bestimmter internationaler Akteure könnte UNIFIL möglicherweise bei Entwaffnungsbemühungen helfen oder sicherstellen, dass Waffen in bestimmten Grenzgebieten nicht weiterverbreitet werden, um die Stabilität der südlibanesischen Gemeinden zu fördern, fügte er hinzu.

Tenenti betonte weiterhin die entscheidende Bedeutung der libanesischen Armee bei der Umsetzung der Resolution 1701 und verwies auf die jahrelange Zusammenarbeit seit dem Krieg von 2006. Er bekräftigte, dass die Armee und der politische Rahmen des Libanon für die Aufrechterhaltung der Stabilität im Südlibanon von entscheidender Bedeutung sind.

Tenenti wies darauf hin, dass die vorgeschlagene Verstärkung der Präsenz der libanesischen Armee, einschließlich des Baus neuer Militärstützpunkte entlang der Grenze, die zukünftigen Aufgaben der UNIFIL beeinflussen könnte. „Der Abschluss der Verhandlungen wird wahrscheinlich zu einer Änderung der Rolle der UNIFIL führen oder ihr einen anderen Aufgabenbereich zuweisen, insbesondere nach dem 15 Monate andauernden Konflikt“, sagte er.

„UNIFIL hat bei seinen Einsätzen im Südlibanon Transparenz bewiesen. Während einige libanesische Fraktionen uns vorwerfen, mit Israel gemeinsame Sache zu machen, behaupten andere, wir würden die Hisbollah bevorzugen. Unser Ziel bleibt Neutralität und Fairness“, bekräftigte Tenenti.

Israelische Verstöße, Aggression

In Bezug auf wiederholte Verstöße durch israelische Streitkräfte gab Tenenti bekannt, dass UNIFIL der internationalen Gemeinschaft seine Bedenken mitgeteilt hat. Er schilderte Fälle, in denen israelische Besatzungstruppen in libanesisches Gebiet eindrangen, was zu heftigen Protesten führte.

Trotz der Forderungen nach einem Rückzug aus den Stellungen im Südlibanon behielt UNIFIL seine Präsenz bei und berief sich dabei auf sein Mandat, in der Region tätig zu sein. „Wir waren vorsätzlichen Angriffen ausgesetzt, darunter schwerem Artilleriebeschuss in Gebieten wie Chama und Naqoura sowie an anderen Punkten wie Labouneh, was zu Verlusten in unseren Reihen führte.“

Tenenti kritisierte die Handlungen der Besatzer als wiederholte Verstöße gegen die Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrats und andere internationale Gesetze. Er betonte, dass der Sicherheitsrat diese Verstöße bewerten und darauf reagieren müsse.

Er bekräftigte außerdem, dass es keine militärische Lösung für den Konflikt gebe. „Die einzige Lösung für den Libanon ist diplomatischer und politischer Natur“, betonte er.

UNIFIL „nicht voreingenommen“

Tenenti ging auf Vorwürfe der Voreingenommenheit und Untätigkeit ein und wies die Behauptungen zurück, UNIFIL ignoriere israelische Aggressionen. „Ich habe die wiederholten israelischen Angriffe offen verurteilt. Unsere Mission erfordert Unparteilichkeit, egal ob es um Israel oder die Hisbollah geht“, erklärte er.

Tenenti prangerte auch die Fehlinformationen über die Rolle von UNIFIL im Krieg an. Er versicherte, dass alle Berichte und Positionen dokumentiert und für den UN-Sicherheitsrat und die internationale Gemeinschaft zugänglich seien.

Tenenti bekräftigte das Engagement der UNIFIL für die „Unterstützung eines langfristigen Friedens“ und erklärte, dass „die zukünftigen Ziele realistisch sein und auf nachhaltige Stabilität ausgerichtet sein müssen“.

„Unser Mandat ist klar, und unser Engagement für den Südlibanon bleibt unerschütterlich, auch inmitten von Herausforderungen und Missverständnissen“, fügte er hinzu.

Andrea Tenenti, Sprecher der United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), bestätigte, dass die Truppe trotz erheblicher Herausforderungen weiterhin ihren Überwachungs- und Beobachtungspflichten im Südlibanon nachkommt.

Tenenti gab bekannt, dass die UNIFIL aufgrund komplexer Sicherheitsbedingungen mit Störungen ihrer Einsätze konfrontiert war, ihre Präsenz jedoch aufrechterhielt, um dem UN-Sicherheitsrat wichtige Informationen zu liefern und die lokalen Gemeinschaften zu unterstützen. „Wir wurden gebeten, den Südlibanon zu verlassen, aber wir sind aus genau diesem Grund geblieben – um die Kontinuität unserer Überwachungsrolle zu gewährleisten und der lokalen Bevölkerung zu helfen“, sagte er.

In ähnlicher Weise ging Tenenti auf den jüngsten Vorfall ein, bei dem UNIFIL-Seestreitkräfte eine libanesische Drohne in der Nähe ihres Marineschiffes abfingen und abschossen, da sie angeblich eine Bedrohung darstellte. „Die Drohne war nur 50 Meter von unserem Schiff entfernt, was uns dazu veranlasste, die Sicherheitsprotokolle zu befolgen und sie zu neutralisieren. Wir wussten nicht, woher die Drohne kam, und hatten nicht die Absicht, uns in den Konflikt einzumischen oder Partei zu ergreifen“, stellte er klar.

Sicherheitsherausforderungen

Die sich verschlechternde Sicherheitslage hat UNIFILs Mission erschwert, erklärte Tenenti und fügte hinzu: „Wir entsenden weiterhin Delegationen und UNIFIL-Soldaten, um das Vertrauen der Bewohner in den Dörfern im Südlibanon zu stärken. Diese Unterstützung kann jedoch nicht fortgesetzt werden, ohne die Spannungen abzubauen und Risiken anzugehen.“

Er wies auf Parallelen zwischen den Schwierigkeiten hin, mit denen Journalisten bei der Berichterstattung über Ereignisse im Südlibanon konfrontiert sind, und denen, mit denen UNIFIL konfrontiert ist, und betonte die gemeinsamen Herausforderungen bei der Arbeit in einem risikoreichen Umfeld.

Tenenti bekräftigte die Unparteilichkeit der UNIFIL und betonte, dass die Truppe keinerlei Verbindungen zu politischen Parteien im Libanon, einschließlich der Hisbollah, unterhalte. „Unser Engagement gilt ausschließlich den libanesischen Behörden und der libanesischen Armee auf der einen Seite und der israelischen Armee auf der anderen Seite. Wir unterhalten offene Kommunikationskanäle, um sicherzustellen, dass unsere Einsätze mit der Resolution 1701 übereinstimmen“, sagte er.

Rückzug Argentiniens

Als Reaktion auf den Rückzug von vier UNIFIL-Mitarbeitern aus Argentinien erklärte Tenenti, dass die Mitgliedsstaaten selbst entscheiden können, ob sie bleiben oder sich zurückziehen. „Argentinien hat seine Wahl getroffen, und obwohl wir uns nicht zu den Gründen äußern können, hat diese Entscheidung keinen Einfluss auf das Engagement anderer beitragender Nationen für unsere Mission im Libanon“, erklärte er.

Tenenti bekräftigte abschließend das Engagement der UNIFIL für ihr Mandat gemäß Resolution 1701. „Unser Personal verbringt aufgrund der Sicherheitslage viele Stunden in Schutzräumen innerhalb unserer Einrichtungen, aber wir bleiben unserer Mission treu. Wir sind entschlossen, im Südlibanon zu bleiben, bis der Konflikt beendet ist und eine nachhaltige Stabilität erreicht ist“, erklärte er.

