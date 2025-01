https://www.middleeasteye.net/live/live-wave-israeli-settler-attacks-injure-palestinians-destroy-property-west-bank-villages



Live: Israel verhaftet mindestens 15 Palästinenser im Westjordanland

Unterdessen sagt US-Präsident Donald Trump, dass der Waffenstillstandsabkommen für Gaza „halten sollte“, und warnt, dass es „viele Probleme geben wird“, wenn dies nicht der Fall ist

Wichtige Punkte

Palästinensische Kämpfer greifen israelische Streitkräfte mit einem Sprengsatz in der Nazareth Street in Jenin an

Der UN-Hilfsbeauftragte Tom Fletcher sagt, dass fast 1 Million Kinder in Gaza psychologische Hilfe benötigen

Mindestens 47.283 Palästinenser wurden im Krieg Israels gegen Gaza getötet und 111.472 verletzt

Live Updates

Israelische Streitkräfte verhaften mindestens 22 Palästinenser im Westjordanland: Gefangenenorganisationen

vor 43 Sekunden

Die israelischen Streitkräfte haben seit gestern Abend bis heute Morgen mindestens 22 Palästinenser im besetzten Westjordanland festgenommen, wie die Nachrichtenagentur Wafa unter Berufung auf eine Erklärung einer Gefangenenorganisation berichtet.

Die Kommission für Angelegenheiten von Inhaftierten und ehemaligen Inhaftierten und die Palästinensische Gefangenenvereinigung (PPS) gaben an, dass unter den in den Gouvernements Hebron, Tulkarem, Ramallah und Nablus sowie im besetzten Ostjerusalem Festgenommenen auch ehemalige Gefangene und eine Frau waren.

Israelische Razzia zwang 1.800 Palästinenser aus Dschenin zu fliehen, so ein Bericht

vor 21 Minuten

Die israelische Razzia in Dschenin hat 1.800 palästinensische Bewohner gezwungen, das Flüchtlingslager Dschenin über die von der israelischen Armee eingerichteten Übergänge zu verlassen, seit die Armee ihre Operation in der Region begonnen hat, so ein Bericht von Haaretz.

Eine von der Zeitung zitierte Sicherheitsquelle gab an, dass mehr Bewohner das Gebiet verlassen haben als bei den vorherigen Razzien des israelischen Militärs in der Stadt.

Von den 7.000 Menschen, die im Flüchtlingslager leben, sind noch etwa 2.500 dort verblieben, wobei einige während der Operation der Palästinensischen Autonomiebehörde das Lager verlassen haben, so die Quelle.

Der Gouverneur von Dschenin, Kamal Abu al-Rub, teilte der AFP am Donnerstag mit, dass die israelische Armee Lautsprecher an Drohnen und Militärfahrzeugen benutzte, um die Bewohner des Lagers zum Verlassen des Lagers aufzufordern.

Israel blockiert geplante Ausreise von US-Ärzten und Krankenschwestern aus Gaza, so eine Gruppe

vor 36 Minuten

„Ärzte gegen Völkermord“ sagte, Israel habe 11 amerikanischen Ärzten und Krankenschwestern die Ausreise aus Gaza verweigert und forderte die US-Regierung, die internationale Gemeinschaft und humanitäre Organisationen in einer Erklärung auf, ihre sichere Evakuierung zu gewährleisten.

Die Mission der Ärzte wurde am 9. Januar 2024 von den israelischen Behörden genehmigt, mit Plänen für ihre sichere Abreise am 22. Januar 2025, so die Gruppe. Die israelischen Behörden haben jedoch seither ihre Anträge auf eine Verlegung in den Süden abgelehnt und sie daran gehindert, den nördlichen Gazastreifen zu verlassen.

„Die israelische Blockade, die ihre Bewegung vom nördlichen in den südlichen Gazastreifen verhindert, hat ihr Leben inmitten schwerer Bombardierungen in unmittelbare Gefahr gebracht, trotz eines anhaltenden Waffenstillstands“, so die Gruppe.

„Dies ist nicht nur eine humanitäre Krise, sondern eine dringende Frage von Leben und Tod.“

Hamas will Namen von vier Gefangenen für nächsten Austausch mit Israel bereitstellen

vor 49 Minuten

Ein hochrangiger Hamas-Beamter teilte AFP mit, dass seine Gruppe am Freitag die Namen von vier weiblichen Gefangenen bekannt geben werde, die am Samstag im Rahmen einer zweiten Freilassung im Rahmen des Waffenstillstands mit Israel freigelassen werden sollen.

„Heute wird die Hamas die Namen von vier Geiseln im Rahmen des zweiten Gefangenenaustauschs bekannt geben“, sagte Bassem Naim, Mitglied des Politbüros der Hamas, und fügte hinzu, dass die Gefangenen am Samstag gegen eine Gruppe palästinensischer Gefangener ausgetauscht werden.

Älterer Mann in Dschenin von israelischen Streitkräften verletzt: Bericht

vor 1 Stunde

Israelische Streitkräfte haben bei ihrem andauernden Militäreinsatz im Flüchtlingslager Dschenin im besetzten Westjordanland einen 65-jährigen Palästinenser angeschossen und verletzt, wie die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtet.

Der Palästinensische Rote Halbmond (PRCS) berichtete, dass seine Notfallteams den älteren Mann in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht haben, nachdem er eine Schussverletzung erlitten hatte.

Am vierten Tag in Folge des israelischen Militärangriffs auf Dschenin zerstörte die Armee auch mehrere weitere Häuser im Lager in der Nähe der al-Asir-Moschee.

Israelische Angriffe im besetzten Westjordanland bedrohen Waffenstillstand: Arabische Liga

vor 1 Stunde

Die Arabische Liga hat davor gewarnt, dass die israelischen Angriffe im besetzten Westjordanland „alle Bemühungen um Frieden, einen Waffenstillstand und die Beendigung des Krieges zu zerstören drohen“.

In einer Erklärung verurteilte das gesetzgebende Organ der Arabischen Liga die eskalierende Gewalt des israelischen Militärs und der Siedler in den palästinensischen Gebieten „auf das Schärfste“.

Die Liga bezeichnete den jüngsten Angriff auf Dschenin und sein Flüchtlingslager, bei dem mindestens 12 Palästinenser getötet wurden, als „brutal“.

UNO verurteilt Israels Einsatz von „Kriegführungsmethoden“ im Westjordanland

vor 2 Stunden

Die Vereinten Nationen äußerten am Freitag ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Gewaltanwendung des israelischen Militärs bei seinem Einsatz in dieser Woche im besetzten Westjordanland, einschließlich Methoden, die „für den Kriegseinsatz entwickelt wurden“.

„Wir sind zutiefst besorgt über die Anwendung rechtswidriger tödlicher Gewalt in Dschenin im besetzten Westjordanland“, sagte der Sprecher des UN-Menschenrechtsbüros, Thameen Al-Kheetan, auf einer Pressekonferenz in Genf.

Die jüngsten israelischen Militäroperationen haben ernsthafte Bedenken hinsichtlich der unnötigen oder unverhältnismäßigen Anwendung von Gewalt, einschließlich Methoden und Mitteln, die für die Kriegsführung entwickelt wurden, aufkommen lassen, sagte er und fügte hinzu, dass deren Einsatz gegen internationale Menschenrechtsgesetze verstößt.

Al-Kheetan äußerte auch Bedenken hinsichtlich wiederholter Aussagen israelischer Beamter über Pläne zum weiteren Ausbau von Siedlungen und bezeichnete solche Maßnahmen als klaren Verstoß gegen das Völkerrecht.

„Wir erinnern erneut daran, dass die Umsiedlung der eigenen Zivilbevölkerung in von Israel besetzte Gebiete ein Kriegsverbrechen darstellt“, sagte er.

Laut UN-Beamten sind mehr Finanzmittel für Gaza erforderlich, um die Waffenstillstandsziele zu erreichen

vor 3 Stunden

Finanzierungsengpässe könnten die Fähigkeit der UN beeinträchtigen, die Hilfsströme während des gesamten Waffenstillstandsabkommens im Gazastreifen auf dem angestrebten Niveau zu halten, sagte ein UN-Beamter gegenüber Reuters.

„Die Finanzierung ist ein Problem. Wir brauchen sofortige Finanzmittel, um sicherzustellen, dass wir die Hilfe für die 42 Tage, aber auch nach den 42 Tagen, bereitstellen können, denn wir hoffen, dass wir von Phase eins zu Phase zwei übergehen können“, sagte Muhannad Hadi, humanitärer Koordinator für die besetzten palästinensischen Gebiete.

„Ich habe klare Botschaften von den Menschen erhalten: Sie wollen nicht weiterhin von humanitärer Hilfe abhängig sein. Sie wollen ihr Leben wieder aufbauen … Wir können es uns nicht leisten, sie im Stich zu lassen.“

Die UN strebt in diesem Jahr 4,1 Milliarden US-Dollar für die besetzten palästinensischen Gebiete an, wobei fast 90 % davon für Gaza vorgesehen sind. Derzeit sind 3,6 % finanziert.

Hamas sagt, dass die nächste Runde der Freilassung von Gefangenen für Samstag angesetzt ist

vor 3 Stunden

Die Hamas kündigte am Montag an, dass sie die nächste Gruppe israelischer Gefangener am Samstag in Gaza freilassen werde, nachdem ein Beamter der palästinensischen Gruppe erklärt hatte, dass sie einen Tag später als erwartet freigelassen würden, berichtete Reuters.

Die Hamas wird im Rahmen eines komplexen Waffenstillstandsabkommens, das diesen Monat mit Israel geschlossen wurde und den 15-monatigen Krieg Israels gegen Gaza beenden könnte, in den kommenden Wochen 33 Gefangene freilassen.

Die Gruppe gab in einer Erklärung bekannt, dass die Gefangenen am Samstag im Austausch gegen palästinensische Gefangene, die von Israel festgehalten werden, freigelassen werden.

Israelische Streitkräfte belagern und beschießen Haus in Qabatiya im Westjordanland

vor 3 Stunden

Israelische Streitkräfte führten in den frühen Morgenstunden des Freitags eine Razzia in Qabatiya, nördlich von Jenin im besetzten Westjordanland, durch, wie die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtet.

Örtliche Quellen berichteten, dass israelische Militärfahrzeuge in die Stadt fuhren und ein Haus umstellten, wobei sie die Familie aufforderten, das Haus zu verlassen. Al Jazeera berichtete, dass ein Militärhubschrauber über das Haus flog und über Lautsprecher die Aufforderung an einen jungen Mann im Haus übertrug, sich zu ergeben.

Als die Spannungen eskalierten, feuerten israelische Streitkräfte Granaten mit Raketenantrieb auf das Haus ab, und es kam zu Kämpfen zwischen israelischen Streitkräften und Anwohnern.

US-Sicherheitsunternehmen sollen Gaza-Kontrollpunkte überwachen: Bericht

vor 4 Stunden

Bewaffnete private Sicherheitskräfte aus den USA werden vertriebene Palästinenser überwachen, die aus dem südlichen Gazastreifen in ihre Häuser im zerstörten Norden zurückkehren, berichteten US-Medien am Donnerstag unter Berufung auf Regierungsbeamte.

Die New York Times und Axios berichteten, dass der geplante Einsatz Teil des Waffenstillstandsabkommens zwischen Israel und der Hamas ist, das voraussichtlich in den kommenden Tagen in Kraft treten wird.

Die Sicherheitsunternehmen sollen Berichten zufolge Fahrzeugkontrollen am Netzarim-Korridor durchführen, der den Gazastreifen südlich von Gaza-Stadt in zwei Hälften teilt.

Israelische Streitkräfte haben in diesem Jahr 34 Menschen im besetzten Westjordanland getötet: UN

vor 5 Stunden

Israelische Streitkräfte haben seit Anfang Januar 34 Palästinenser, darunter sechs Kinder, im besetzten Westjordanland getötet, wie aus einem Bericht des Büros der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (Ocha) hervorgeht.

Zu den Todesopfern gehören 12 Palästinenser, die seit Beginn der israelischen Militäroperation in der Stadt Dschenin und ihrem Flüchtlingslager am 21. Januar getötet wurden.

Ocha hat davor gewarnt, dass sich der Zugang zur Gesundheitsversorgung aufgrund einer Finanzkrise und der von Israel nach der Operation verhängten Bewegungseinschränkungen erheblich verschlechtert hat.

Im Westjordanland „können 68 Prozent der Gesundheitszentren nur noch zwei bis drei Tage pro Woche betrieben werden, während die Krankenhäuser nur noch zu 70 Prozent ausgelastet sind“, heißt es in dem Bericht.

Das staatliche Krankenhaus von Dschenin ist von israelischen Streitkräften umzingelt, und die Zufahrtsstraßen sind laut Gesundheitsministerium schwer beschädigt. Patienten, medizinisches Personal und ihre Begleiter sind im Krankenhaus eingeschlossen und können es nicht verlassen.

Die Agentur gab an, dass etwa 600 Menschen auf dem Krankenhausgelände, hauptsächlich im Hof, Zuflucht suchen.

Israelische Streitkräfte verhaften mindestens 15 Palästinenser im Westjordanland

Vor 6 Stunden

Israelische Streitkräfte haben in den letzten Stunden in einer groß angelegten Kampagne im gesamten besetzten Westjordanland mindestens 15 Palästinenser festgenommen, wie das Palästinensische Informationszentrum mitteilte, das von Al Jazeera zitiert wurde.

Mindestens 10 Palästinenser wurden im besetzten Ostjerusalem festgenommen, während es auch in Tulkarm und Dschenin zu Festnahmen kam, heißt es in dem Bericht.

In Nablus nahmen israelische Streitkräfte drei Palästinenser aus derselben Familie fest, berichtete Al Jazeera Arabic.

Trump sagt, dass die Waffenruhe im Gazastreifen „halten sollte“

vor 6 Stunden

US-Präsident Donald Trump sagte, dass die Waffenruhe im Gazastreifen, an deren Abschluss er mitgewirkt habe, „halten sollte“, und warnte, dass es „viele Probleme geben wird“, wenn dies nicht der Fall sei.

Anfang dieser Woche sagte er, er sei „nicht zuversichtlich“, dass das Abkommen bis zum Ende seiner drei Phasen Bestand haben werde. Auf die Bitte, diese Kommentare näher zu erläutern, antwortete Trump den Reportern: „Es ist ein sehr heikler Ort.“

Trump lobte auch seinen Nahost-Gesandten Steve Witkoff für die Sicherung des Waffenstillstandsabkommens.

„Ohne Steve wäre dieses Abkommen nie zustande gekommen“, sagte Trump und behauptete, dass „beide Seiten“ ihn mochten. Weiterlesen in middleeasteye.com

