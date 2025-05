https://www.middleeasteye.net/live/israel-gaza-palestinians-killed-genocide



Live: Mangelnde Hilfe könnte laut UN innerhalb von 48 Stunden zum Tod von 14.000 Babys in Gaza führen

Seit den frühen Morgenstunden des Dienstags wurden bei israelischen Angriffen auf Wohnhäuser und Unterkünfte mindestens 60 Palästinenser getötet.

Wichtige Punkte

Die Zahl der Todesopfer in Gaza steigt seit dem 7. Oktober 2023 auf 53.339

Kanada, Frankreich und Großbritannien drohen mit „konkreten Maßnahmen“ gegen Israel wegen der Wiederaufnahme der Offensive in Gaza

Mehr als 760 NGOs weltweit unterzeichnen Petition für die Aufhebung der Blockade des Gazastreifens

Ohne Hilfe könnten innerhalb von 48 Stunden 14.000 Babys in Gaza sterben: UNO

vor 58 Minuten

Ein Vertreter der Vereinten Nationen warnte am Dienstag, dass bis zu „14.000 Babys“ in Gaza „innerhalb der nächsten 48 Stunden“ sterben könnten, wenn sie nicht umgehend humanitäre Hilfe erhalten.

Im Today-Programm von BBC Radio 4 betonte der humanitäre Chef der UN, Tom Fletcher, die Dringlichkeit der Lage und erklärte, dass Tausende mit Babynahrung und Nahrungsmitteln beladene Lastwagen bereitstünden, um nach Gaza zu fahren, aber an der Grenze feststeckten.

„Das ist keine Nahrung, die die Hamas stehlen wird“, sagte Fletcher. “Wir laufen Gefahr, dass sie geplündert wird. Wir laufen Gefahr, im Rahmen der israelischen Militäroffensive getroffen zu werden. Wir gehen alle möglichen Risiken ein, um diese Babynahrung zu den Müttern zu bringen, die ihre Kinder derzeit nicht ernähren können, weil sie unterernährt sind.“

Am Montagabend erlaubte Israel fünf Hilfs-Lkw mit Babynahrung und anderen lebensnotwendigen Gütern die Einfahrt nach Gaza durch den Grenzübergang Karem Abu Salem (Kerem Shalom) an der Südspitze des Gazastreifens. Es war die erste Lieferung dieser Art seit fast drei Monaten.

Fletcher bezeichnete die Lieferung jedoch als „Tropfen auf den heißen Stein“ und fügte hinzu, dass die Hilfe die bedürftigen Gemeinden noch nicht erreicht habe.

Kamal-Adwan-Krankenhaus leidet unter „schwerem Mangel an Versorgungsgütern“

Der Direktor des Kamal-Adwan-Krankenhauses sagt, die Einrichtung leide unter einem „schweren Mangel an Versorgungsgütern“.

Er fügte hinzu, dass das Krankenhaus im Norden Gazas am Dienstag vier Leichen und Dutzende Verletzte aufgrund mehrerer israelischer Angriffe aufgenommen habe.

„Die israelischen Streitkräfte beschießen weiterhin die Umgebung des Krankenhauses. Wir fordern seit anderthalb Jahren internationale Organisationen auf, zu intervenieren, aber ohne Erfolg“, sagte er.

Großbritannien, Frankreich und Kanada drohen Israel mit Sanktionen wegen neuer Angriffe auf Gaza

vor 1 Stunde

Großbritannien, Frankreich und Kanada haben Israel mit Sanktionen gedroht, sollte es seine Militäroperationen in Gaza nicht einstellen und humanitäre Hilfe sofort zulassen.

Dieser beispiellose Schritt markiert eine dramatische Kehrtwende in der Politik aller drei Länder, die bisher zu den wichtigsten Unterstützern Israels gehörten.

Als Reaktion darauf erklärte der wütende israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Montagabend auf der Social-Media-Plattform X, dass „die Staats- und Regierungschefs in London, Ottawa und Paris einen riesigen Preis für den Völkermordanschlag auf Israel am 7. Oktober bieten und zu weiteren Gräueltaten aufrufen“.

In einer gemeinsamen Erklärung bezeichneten der britische Premierminister Keir Starmer, der französische Präsident Emmanuel Macron und der kanadische Premierminister Mark Carney am Montag die Ausweitung der Militäroperationen Israels im Gazastreifen als „völlig unverhältnismäßig“.

„Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie die Regierung Netanjahu diese ungeheuerlichen Handlungen fortsetzt“, heißt es in der Erklärung.

Vier Tote bei separaten israelischen Angriffen im Gazastreifen

vor 2 Stunden

Mindestens zwei Menschen wurden laut Al Jazeera English durch israelische Drohnenangriffe im Stadtteil al-Tuffah im Osten Gazas getötet.

Zwei weitere Menschen wurden bei israelischen Beschüssen im Flüchtlingslager Bureij im Zentrum Gazas getötet.

Mangelnde Hilfe könnte in den nächsten 48 Stunden 14.000 Babys in Gaza das Leben kosten, sagt UN-Chef

vor 3 Stunden

Der humanitäre Chef der Vereinten Nationen, Tom Fletcher, sagte am Dienstag, dass 14.000 Babys in Gaza in den nächsten 48 Stunden sterben könnten, wenn sie keine Hilfe erhalten.

Im Today-Programm von BBC Radio 4 verurteilte Fletcher die begrenzte Menge an Hilfsgütern, die in den Gazastreifen gelangen, und sagte, dass am Montag nur fünf Lastwagen mit Hilfsgütern in das Gebiet einfahren durften, was er als „Tropfen auf den heißen Stein“ bezeichnete.

Obwohl die Hilfs-Lkw technisch gesehen in Gaza sind, sagte der UN-Chef, dass die Lieferungen, die Babynahrung und Nahrungsmittel enthalten, die Zivilbevölkerung nicht erreichen.

„Ich möchte in den nächsten 48 Stunden so viele dieser 14.000 Babys wie möglich retten“, sagte er gegenüber der BBC.

„Wir haben starke Teams vor Ort – und natürlich sind viele von ihnen getötet worden … wir haben immer noch viele Leute vor Ort – sie sind in den medizinischen Zentren, sie sind in den Schulen … und versuchen, den Bedarf zu ermitteln“, antwortete Fletcher auf eine Frage, wie die UNO von dieser Zahl erfahren habe.

Fletcher sagte, er hoffe, dass am Dienstag 100 Lastwagen in den Gazastreifen einfahren können.

„Es wird schwierig werden … aber wir werden sie mit Babynahrung beladen und unsere Leute werden diese Risiken eingehen“, fügte er hinzu.

Am Sonntag kündigte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu an, dass Israel grundlegende Hilfslieferungen nach Gaza zulassen werde, um eine ‚Hungerkrise‘ zu verhindern.

Ehemaliger französischer Premierminister fordert ‚Isolierung‘ Israels, um ‚ethnische Säuberung‘ zu verhindern

vor 3 Stunden

Der ehemalige französische Premierminister Dominique de Villepin forderte den Westen am Dienstag auf, Israel „wirtschaftlich und strategisch zu isolieren“, um sich dem Ziel der „Deportation“ der Bevölkerung von Gaza zu widersetzen.

„Wir stehen vor einem israelischen Plan … Nach der Wiederbesetzung des Gazastreifens wird der zweite Schritt die Deportation sein. Das politische Ziel von Benjamin Netanjahu und seiner Regierung ist die Deportation der Bevölkerung des Gazastreifens, was ein Kennzeichen für ethnische Säuberung, für territoriale Säuberung ist“, sagte Dominique de Villepin im Radiosender France Info.

Er fügte hinzu: “Die Europäer wissen das ganz genau, und sie stehen mit Holzschwertern da, obwohl drei Dinge sofort getan werden müssen.“

Erstens: „Sofortige Aussetzung des europäischen Abkommens mit Israel. Der größte Teil des Handels Israels findet mit Europa statt. Zweitens: Verhängung eines Waffenembargos gegen alle europäischen Länder. Drittens: Verweisung der gesamten israelischen Regierung und der wichtigsten israelischen Militärbehörden an den Internationalen Strafgerichtshof … durch ein gemeinsames Schreiben an den Gerichtshof“, schlug er vor.

„Wenn Sie das, was heute geschieht, stoppen wollen, müssen Sie Israel klar machen, dass es ein Vorher und ein Nachher geben wird“, fügte er hinzu.

„Das Einzige, was derzeit nach Gaza gelangt, sind Bomben“, sagt Unrwa

vor 3 Stunden

Die UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge, Unrwa, erklärte am Dienstag, dass Gaza wahrscheinlich vor der „schlimmsten humanitären Krise seit Oktober 2023“ stehe.

In einem Beitrag auf X erklärte Unrwa: „Seit elf Wochen blockieren die israelischen Behörden bewusst alle Lieferungen nach Gaza. Das Einzige, was derzeit nach Gaza gelangt, sind Bomben. Nirgendwo ist es sicher.“

Sie fügte hinzu: „Die verstärkten israelischen Bombardements aus der Luft, zu Lande und zu Wasser haben Hunderte von Opfern und Massenvertreibungen zur Folge.“

