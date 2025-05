https://www.middleeasteye.net/news/israeli-doctor-compared-killing-palestinians-gaza-eliminating-cockroaches



Israelischer Arzt vergleicht Tötung von Palästinensern in Gaza mit „Beseitigung von Kakerlaken“

Reservist und Chirurg beschreibt Teilnahme an Militäroperationen in inzwischen gelöschtem Social-Media-Beitrag als „Angelegenheit der öffentlichen Gesundheit“

Der israelische Militärarzt Sabo Amos, fotografiert an einem laut eigenen Angaben israelischen Armeeposten im Libanon im Februar 2025 (X)

Von Lubna Masarwa in Tel Aviv

Veröffentlichungsdatum: 19. Mai 2025,

Ein israelischer Arzt, der als Reservist in der Armee dient, hat in einem Beitrag in den sozialen Medien die Tötung von Menschen in Gaza mit der „Beseitigung von Kakerlaken“ verglichen.

Sabo Amos, der als Chirurg im öffentlichen Gesundheitswesen Israels arbeitet, schrieb am Sonntag auf X, er habe sich freiwillig zur Teilnahme an „Eliminierungen“ gemeldet, nachdem sein Bataillon am Vortag „Dutzende Terroristen“ getötet hatte.

Amos sagte, er habe darum gebeten, „im Rahmen der Präventivmedizin“ an den Operationen teilzunehmen, aber ein anderer Arzt habe ihm gesagt, seine Beteiligung sei eine Frage der „öffentlichen Gesundheit“.

„Wenn ich es mir recht überlege, hat er recht. Schließlich geht es hier um die Ausrottung von Kakerlaken und anderen widerwärtigen Insekten“, schrieb Amos in dem inzwischen gelöschten Beitrag.

Später am Sonntag veröffentlichte er ein Bild, das laut seiner Aussage israelische Soldaten bei einem jüdischen Nachmittagsgebet in einer Moschee im Norden Gazas zeigt.

„Alle paar Minuten treffen Maschinengewehrfeuer oder Panzergranaten Gaza. Zermahlt sie„, schrieb er.

Amos hatte bereits im August 2024 in einem Beitrag auf X gefordert, Gaza ‚auszulöschen‘.

„Es gibt dort keine Unbeteiligten“, schrieb er.

Amos arbeitet für Maccabi Healthcare Services, einen der wichtigsten öffentlichen Gesundheitsdienstleister Israels, der Dienstleistungen für alle israelischen Staatsangehörigen, einschließlich der palästinensischen Bürger Israels, anbietet.

Laut der Website von Maccabi ist er in einer gemischten Stadt im Norden Israels mit einem hohen Anteil an palästinensischer Bevölkerung tätig.

MEE hat Maccabi Healthcare Services um eine Stellungnahme gebeten.

Ein palästinensischer Arzt, der im öffentlichen Gesundheitswesen Israels arbeitet und anonym bleiben möchte, sagte gegenüber MEE, er sei von Amos‘ Äußerungen nicht überrascht.

Er erinnerte daran, wie einige Ärzte in dem Krankenhaus, in dem er arbeitete, gefeiert hatten, als ein Krankenhaus in Gaza bombardiert worden war, und gefordert hatten, Gaza auszulöschen und die Menschen auszuhungern.

„Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem ich mich frage, welche Vorstellung von Medizin jemand haben muss, um so zu denken„, sagte er.

„Das kann nicht die Sichtweise eines Menschen sein, eines Arztes, der einen Eid geschworen hat.“

“Besetzung der Medizin“

Er sei besorgt über die Misshandlungen, an denen Ärzte und medizinisches Personal, die vom Militär einberufen worden waren, möglicherweise beteiligt waren, und verwies dabei auf die Folter und Misshandlung von Palästinensern in israelischer Haft.

„Ich bin umgeben von Kriminellen – entweder aus humanitärer oder aus medizinischer Sicht. Es ist eine Art Besetzung der Medizin, die uns zwingt, unsere eigene Identität auszulöschen und unsere Gefühle gegenüber den Menschen in Gaza in diesen Krankenhäusern zu verbergen.“

Ghada Majadli, Forscherin und Politikanalystin beim Think Tank Al-Shabaka, die sich auf palästinensische Gesundheit und Menschenrechte konzentriert, sagte, Amos‘ Beiträge offenbarten die zunehmende Militarisierung des israelischen Gesundheitssystems.

„Ärzte bewegen sich zwischen Kliniken und dem Schlachtfeld, als seien medizinische und militärische Aufgaben austauschbar“, sagte Majadli gegenüber MEE.

„Wenn medizinisches Fachpersonal die Sprache und die Mittel des Krieges übernimmt, verrät es grundlegend die ethischen Prinzipien der Medizin, die sich auf Fürsorge, Neutralität und die Erhaltung des Lebens konzentrieren.“

Unter Beschuss: Israels Krieg gegen Mediziner

Weiterlesen »

Sie sagte, das israelische Gesundheitssystem habe erhebliche Ressourcen für die Unterstützung des Krieges in Gaza bereitgestellt und es versäumt, sich gegen Angriffe auf Krankenhäuser und die Zerstörung der medizinischen Infrastruktur oder die Verweigerung von Lebensmitteln und Hilfsgütern zu wehren, die die Bevölkerung an den Rand des Hungertodes gebracht haben.

Amos‘ Beiträge wurden veröffentlicht, als Palästinenser in ganz Gaza einem erneuten israelischen Angriff ausgesetzt waren, bei dem am Sonntag mindestens 144 Menschen getötet wurden und am Montag bereits mehr als 50 Menschen ums Leben kamen.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat geschworen, dass Israel die „vollständige Kontrolle“ über den Gazastreifen übernehmen werde, während sein rechtsextremer Finanzminister Bezalel Smotrich am Montag erklärte, Israel werde „alles zerstören, was noch übrig ist“ im Gazastreifen.

Smotrich sagte: „Wir erobern, säubern und bleiben im Gazastreifen, bis die Hamas zerstört ist.“

Die Angriffe Israels auf Krankenhäuser und andere Einrichtungen des Gesundheitswesens wurden von internationalen Organisationen, die versuchen, die medizinische Versorgung der Palästinenser in Gaza zu unterstützen, wo seit Beginn des Krieges im Oktober 2023 mehr als 52.000 Menschen getötet wurden, auf breite Kritik gestoßen.

Am Sonntag erklärte das palästinensische Gesundheitsministerium, dass alle Krankenhäuser im Norden Gazas nun außer Betrieb seien, und beschuldigte Israel, das Indonesische Krankenhaus in Beit Lahia zu belagern.

Anfang dieses Monats gab die britische Hilfsorganisation Medical Aid for Palestinians bekannt, dass mehr als 1.400 Mitarbeiter des Gesundheitswesens in Gaza getötet worden seien, und warf Israel einen „Krieg gegen das Gesundheitswesen“ vor.

Amos‘ Äußerungen wurden am Montag von der israelischen Ärztekammer verurteilt, die erklärte, sie prüfe eine Reihe von Beschwerden.

„Das Ethikbüro verurteilt nachdrücklich Aufrufe an Ärzte, im Namen der Medizin zu töten, und hält es für notwendig, zu betonen, dass die Aufgabe eines Arztes, unabhängig davon, in welchem Umfeld er tätig ist, darin besteht, Leben zu retten und Patienten zu heilen“, hieß es in einer Erklärung.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …