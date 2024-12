https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2024/12/12/gaza-live-news-israel-kills-30-palestinians-amid-renewed-ceasefire-push



Live-Nachrichten aus dem Gazastreifen: Israel tötet 71 Palästinenser inmitten erneuter Bemühungen um einen Waffenstillstand

Ein palästinensischer Junge schiebt einen Rollstuhl, in dem Plastikflaschen mit Wasser transportiert werden, in einem Lager für Vertriebene in Deir el-Balah, Gazastreifen, 12. Dezember [Abdel Kareem Hana/AP Photo]

Von Edna Mohamed

Veröffentlicht am 12. Dezember 2024

Israelische Angriffe töten mindestens 71 Palästinenser, darunter auch Kinder, im gesamten Gazastreifen, berichten medizinische Quellen gegenüber Al Jazeera.

Der Nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, der die Region besucht, sagt, dass ein Waffenstillstandsabkommen „möglich“ sei, da die Gespräche zur Beendigung des Krieges und zur Freilassung von Gefangenen im Gazastreifen fortgesetzt würden.

Nach Angaben des Medienbüros der Regierung von Gaza tötete Israel 13 Sicherheitsbeamte, die humanitäre Hilfe bewachten, „als Teil der Aushungerungspolitik gegen Zivilisten“.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörden tötete Israel Saeed Joda, einen hochrangigen Arzt, der im Kamal Adwan Krankenhaus im Norden des Gazastreifens arbeitete.

In Israels Krieg gegen den Gazastreifen wurden seit dem 7. Oktober 2023 mindestens 44.835 Palästinenser getötet und 106.356 verwundet. Bei den von der Hamas geführten Angriffen wurden an diesem Tag mindestens 1.139 Menschen in Israel getötet und mehr als 200 gefangen genommen.

