LIVE: Trump sagt, Russlands Putin sei bereit, Gespräche zur Beendigung des Ukraine-Krieges aufzunehmen

Trump spricht von „Fortschritten“ im Ukraine-Krieg nach der Freilassung des US-Gefangenen

Von Brian Osgood

Veröffentlicht am 12. Februar 2025

US-Präsident Donald Trump sagt, Russlands Wladimir Putin habe in einem Telefongespräch zugestimmt, Verhandlungen aufzunehmen, um den Krieg in der Ukraine zu einem „erfolgreichen Abschluss“ zu bringen.

Als Reaktion auf das Telefongespräch zwischen Trump und Putin sagt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, Kiew glaube, dass „die Stärke der Amerikaner ausreicht, um Russland zum Frieden zu drängen“.

Pentagon-Chef Pete Hegseth teilt den NATO-Führern in Brüssel mit, dass die Beendigung des Krieges für Trump oberste Priorität habe, fügt jedoch hinzu, dass eine Rückkehr zu den Grenzen der Ukraine von 2014 „ein unrealistisches Ziel“ sei.

Der US-Senat hat die ehemalige Kongressabgeordnete Tulsi Gabbard als Trumps Direktorin des Nationalen Geheimdienstes bestätigt, eine Position auf Kabinettsebene.

Trumps Anwalt Todd Blanche steht vor der Anhörung zur Bestätigung durch den Senat

Todd Blanche, Mitglied von Trumps persönlichem Anwaltsteam, strebt nun die zweithöchste Position im Justizministerium an.

Er stellte sich heute einer Anhörung zur Bestätigung durch den Senat als stellvertretender Generalstaatsanwalt unter der bereits bestätigten Generalstaatsanwältin Pam Bondi.

Blanche nutzte seine Plattform, um ein häufiges Argument von Trump zu wiederholen, nämlich dass das Justizsystem gegen den US-Präsidenten eingesetzt worden sei.

„Ich habe an der Seite von Präsident Trump gestanden und ihn verteidigt, als parteiische Staatsanwälte und Politiker unser Rechtssystem auf völlig beispiellose Weise missbrauchten, um eine politische Agenda zu verfolgen, die darin bestand, Präsident Trump zu verfolgen und anzugreifen“, sagte Blanche in seiner Eröffnungsrede.

„Politik sollte im Justizministerium niemals eine Rolle spielen. Aber in letzter Zeit war dies in zu vielen Fällen der Fall. Staatsanwälte in diesem Land haben ganze Kampagnen darauf aufgebaut, Rivalen ins Visier zu nehmen.“

Die Demokraten fragten Blanche unterdessen, ob er das Ministerium im Namen von Trump einsetzen würde, um vermeintliche Rivalen zu verfolgen, darunter FBI-Agenten, die an der Untersuchung des Pro-Trump-Aufstands im US-Kapitol am 6. Januar 2021 beteiligt waren.

Todd Blanche verlässt am 7. Januar das Gericht in New York [Julia Demaree Nikhinson/AP Photo]

„Äußerst freundliches“ Gespräch, während Trump versucht, seine Beziehung zu Putin zu nutzen

Berichterstattung aus Washington, D.C., Vereinigte Staaten

Das Gespräch zwischen Trump und Putin war äußerst freundlich, wobei sich beide Seiten dazu verpflichteten, Wege zu finden, um Frieden in der Ukraine zu erreichen.

Präsident Trump nutzt eindeutig das, was er als seine persönliche Beziehung zu Wladimir Putin ansieht, um ihn an den Verhandlungstisch zu bringen.

Das ist etwas, was in der Vergangenheit gescheitert ist, aber er ist äußerst hoffnungsvoll. Aus seinem Tweet geht hervor, dass er glaubt, Putin sei bereit, mit den USA als Vermittler zu sprechen.

Trump machte deutlich, dass die nächste Etappe in dieser Angelegenheit die Münchner Sicherheitskonferenz Ende dieser Woche sein wird, auf der sich Staats- und Regierungschefs aus aller Welt treffen werden, um über die Sicherheit in Europa zu sprechen.

Die US-Delegation wird vom Außenminister zusammen mit Vizepräsident J.D. Vance geleitet. Derzeit sieht es nicht so aus, als würde Verteidigungsminister Pete Hegseth dabei sein.

