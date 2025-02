https://www.jungewelt.de/artikel/493875.nato-us-regierung-will-noch-t%C3%B6dlichere-nato.html



US-Regierung will noch »tödlichere« NATO

US-Verteidigungsminister: Ukraine muss für Kriegsende auf Territorium verzichten

Von Reinhard Lauterbach

Johanna Geron/Pool Reuters/AP/dpa US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (m.) und sein britischer Amtskollege John Healey am Mittwoch in Brüssel

Die Ukraine muss nach Auffassung der US-Regierung für ein Ende des Krieges auf Teile ihres Staatsgebiets verzichten. »Wir wollen, wie Sie, eine souveräne und prosperierende Ukraine. Aber wir müssen damit beginnen anzuerkennen, dass eine Rückkehr zu den Grenzen der Ukraine vor 2014 ein unrealistisches Ziel ist«, erklärte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe am Mittwoch in Brüssel. »Die Verfolgung dieses illusorischen Ziels wird den Krieg nur verlängern und mehr Leid verursachen.« US-Präsident Donald Trump sehe zudem eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine nicht als Teil einer Lösung an, so Hegseth.

Zuvor hatte der russische Vizesicherheitsratschef Dmitri Medwedew den Vorschlag des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij zu einem Tausch ukrainisch besetzter Gebiete bei Kursk gegen russisch kontrollierte Teile der Ukraine als »Unsinn« zurückgewiesen. Russland habe gezeigt, dass es Frieden durch Stärke erzielen könne. Weiterlesen in junge-welt.de

