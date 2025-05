https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/livestream-us-throws-israel-under-bus-yemen-deal



Livestream: USA opfern Israel im Jemen-Deal

Ali Abunimah The Electronic Intifada Podcast

9. Mai 2025

„Ich bin in diesem Moment noch am Leben, weil ich nicht weiß, was im nächsten Moment passieren wird oder wo der nächste Angriff stattfinden wird.“

Das war die Antwort von Donya Ahmad Abu Sitta auf die Frage, wie es ihr geht, als sie am 8. Mai aus Gaza am Livestream von The Electronic Intifada teilnahm.

„Wenn ich sterben muss, lasst mich bis zu diesem Moment laut zur Welt sprechen“, sagte Abu Sitta. “Es gibt keine Worte, keine Schlagzeilen, keine Sprache, die beschreiben können, was hier in Gaza geschieht.“

Der Livestream dieser Woche enthielt auch ein Interview mit Daniel Day, dem Aktivisten, der im März die Sicherheitsvorkehrungen des Parlaments durchbrach, um auf den berühmten Big Ben in London zu klettern und gegen die Mitschuld Großbritanniens am Völkermord und die Unterdrückung derjenigen, die dagegen protestieren, zu protestieren.

Day verbrachte fünf Wochen im Gefängnis, wo er sagte, dass viele andere Häftlinge und sogar Gefängniswärter ihn erkannten und ihre Solidarität mit Palästina bekundeten.

„Ich habe so viel Unterstützung von allen Gefangenen erfahren„, sagte Day. ‚Ich habe an mehreren Tagen viele Stunden im Hof verbracht, um die Menschen über Palästina aufzuklären.“

Day ist derzeit gegen Kaution auf freiem Fuß und muss sich nächstes Jahr wegen Hausfriedensbruchs und ‘Störung der öffentlichen Ordnung“ vor Gericht verantworten.

Außerdem war der investigative Journalist David Sheen zu Gast, um über seine jüngsten Enthüllungen zu den Lügen Israels vom 7. Oktober zu sprechen.

Der Redakteur Jon Elmer berichtete darüber, wie Widerstandskämpfer in Gaza eine nicht explodierte israelische Bombe umverdrahteten und gegen israelische Panzer sprengten. Er analysierte auch den jemenitischen Raketenangriff auf den Flughafen Ben Gurion in der Nähe von Tel Aviv.

Wir diskutierten auch das bilaterale Waffenstillstandsabkommen der USA mit der regierenden Ansarullah-Bewegung im Jemen, das Israel ausschließt. Und wir sprachen über die mysteriöse neue „Gaza Humanitarian Foundation“, die offenbar eng mit einer US-Söldnerfirma verbunden ist.

Sie scheint eine zentrale Rolle in den Plänen der USA und Israels zu spielen, die UNO und internationale Hilfsorganisationen aus Gaza zu verdrängen.

Und der stellvertretende Chefredakteur Asa Winstanley sprach über seinen jüngsten Artikel über Hussein al-Sheikh, den neu ernannten „Vizepräsidenten“ der Palästinensischen Autonomiebehörde, den ein hochrangiger israelischer Spion als „unseren Mann in Ramallah“ bezeichnet hat.

Sie können die gesamte Sendung im Video oben in diesem Artikel ansehen.

Eltern versuchen, ihre Kinder vor dem Hungertod zu bewahren

Donya Abu Sitta berichtete von Menschen, die verzweifelt auf der Suche nach Nahrung für ihre Familien durch die Straßen streifen, während sich die von Israel absichtlich herbeigeführte Hungersnot verschärft.

Das Wenige, das in den fast leeren Regalen noch zu finden ist, ist extrem teuer. Eine Tüte Mehl, die vor einigen Monaten noch 5 bis 10 Dollar kostete, kostet jetzt Hunderte von Dollar.

Abu Sitta beschrieb, wie die Menschen in der Gegend von Qizan al-Najjar im Süden Gazas, wo sie lebt, nach zwei langen Hungerperioden etwas Lebensmittel in ihren Häusern lagern konnten.

Als das israelische Militär sie jedoch letzten Monat zur Evakuierung des Gebiets zwang, hatten viele keine Zeit, etwas mitzunehmen. Jetzt, da sie hungern, kehren viele ihrer Nachbarn in ihre Häuser in einem sehr gefährlichen Gebiet zurück, in der Hoffnung, einen Teil der gelagerten Lebensmittel wiederzufinden.

„Sie wollen nicht, dass ihre Kinder verhungern“, sagte Abu Sitta.

Dutzende Menschen seien bei dem Versuch, in ihre Häuser in diesem Gebiet zurückzukehren, getötet worden, so Abu Sitta. Sie sagt, dass die meisten Menschen in Gaza von einer Mahlzeit pro Tag oder einer Mahlzeit alle paar Tage leben.

Abu Sitta hat während des gesamten Völkermords Beiträge für The Electronic Intifada verfasst. Ihr jüngster Artikel berichtet über die dramatische Lage im Nasser Medical Complex in Khan Younis.

Die Aushungerung der Bevölkerung Gazas durch Israel sowie das Massaker am Mittwoch in einem der wenigen funktionierenden Restaurants gehörten zu den Entwicklungen, über die die stellvertretende Chefredakteurin Nora Barrows-Friedman in ihrem Nachrichtenüberblick berichtete.

Grausamkeitspropaganda schürt Völkermord

Der in Haifa ansässige Reporter David Sheen hat seinen neuesten Artikel für The Electronic Intifada mit dem Titel „Die Brüder Vach: Israels erste Völkermordfamilie“ veröffentlicht.

Er zeichnet nach, wie Oberst Golan Vach, der Leiter der nationalen Rettungseinheit der israelischen Armee am 7. Oktober 2023, einige der giftigsten Gräueltatenpropaganda Israels erfand, insbesondere die Erfindung, dass Hamas-Kämpfer acht Babys im Haus von Pessi Cohen im Kibbuz Be’eri „versammelt“ und verbrannt hätten.

Sheen erklärte, dass sein neuer Artikel auch beleuchtet, wie Vach Gräuelgeschichten über Dutzende von Israelis erfand, die bei der Supernova-Rave-Party zusammengebunden und verbrannt worden seien – Lügen, die dazu beitrugen, die israelische Öffentlichkeit und die Weltöffentlichkeit auf den Völkermord Israels in Gaza vorzubereiten.

„Am 7. Oktober kommt er zu den Killing Fields des Kibbuz Be’eri und zur Supernova-Party, und seine Aufgabe, wie er sagt, ist es, Leichen zu sammeln“, erklärte Sheen.

In Wirklichkeit bestand Vachs Aufgabe jedoch darin, „dazu beizutragen, die Tatsache zu vertuschen, dass israelische Streitkräfte im Rahmen der Hannibal-Direktive eine große Anzahl ihrer eigenen Zivilisten getötet hatten“ – der israelischen Militärdoktrin, die die Tötung von Israelis erlaubt, um zu verhindern, dass sie gefangen genommen und in Gefangenenaustauschen eingesetzt werden.

Vach wuchs, wie Sheen sagte, in Kiryat Arba auf, einer berüchtigten extremistischen Siedlung im besetzten Westjordanland, wo sein Vater, Shalom Vach, Bürgermeister war.

Golan Vach bereitete nicht nur mit solchen Lügen den Boden für den Völkermord, sondern er und seine Brüder, Brigadegeneral Yehuda Vach und Hauptmann Elishav Vach, waren alle persönlich an Israels Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit beteiligt – insbesondere im sogenannten Netzarim-Korridor.

Sheen sprach auch über das harte Vorgehen der israelischen Behörden gegen Andersdenkende, wo es für Journalisten gefährlich ist, die Wahrheit über den 7. Oktober zu sagen.

Im Januar verabschiedete das israelische Parlament ein Gesetz, das eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren für jeden vorsieht, „der Äußerungen veröffentlicht, die das Massaker vom 7. Oktober mit der Absicht leugnen, die Terrororganisation Hamas zu verteidigen“.

Dieses Gesetz soll laut Sheen jeden bestrafen, der „es wagt, etwas zu sagen, das der staatlichen Darstellung darüber widerspricht, was am 7. Oktober 2023 angeblich geschehen ist und was nicht“.

US-israelische Kluft soll sich vertiefen

Die von Oman vermittelte Waffenruhe zwischen den Vereinigten Staaten und der jemenitischen Ansarullah-Bewegung hat israelische Regierungsvertreter überrascht, alarmiert und wütend gemacht.

„Es scheint ein Abkommen der USA mit den Houthis zu geben, das die Aggression der Houthis gegenüber Israel nicht abdeckt“, beklagte der pensionierte Oberstleutnant Jonathan Conricus, der während der ersten Phase des Völkermords als israelischer Militärsprecher fungierte.

Um das Ganze noch schlimmer zu machen, schien US-Präsident Donald Trump die jemenitische Ansarullah-Bewegung – auch bekannt als Houthis – mit Lob zu überschütten und würdigte ihre „Tapferkeit“ und Fähigkeit, „Strafmaßnahmen zu widerstehen“, nachdem wochenlange schwere US-Bombardements mehr als 250 Menschen in dem ärmsten Land der arabischen Welt getötet hatten.

Im Livestream sprach der Autor dieses Artikels über die Auswirkungen der offenbar wachsenden Kluft zwischen Israel und der Trump-Regierung und darüber, was die Ereignisse im Jemen über die Grenzen der Macht der USA zeigen.

Als Trump im März die Angriffe auf den Jemen anordnete – um Israel zu schützen –, schwörte er, dass Ansarullah „vollständig vernichtet“ werde.

Stattdessen war die Operation ein peinlicher Fehlschlag. Die US-Angriffe auf rund 800 Ziele konnten den Angriff der Jemeniten auf den Flughafen Ben Gurion am 4. Mai weder verhindern noch abschrecken.

Diese Aktion hat die meisten internationalen Fluggesellschaften – von denen viele erst kürzlich ihre Flüge nach Tel Aviv wieder aufgenommen hatten – dazu veranlasst, ihren Flugbetrieb erneut für einen wahrscheinlich längeren Zeitraum einzustellen.

Unterdessen haben die Jemeniten in den letzten Wochen mindestens sieben amerikanische MQ-9 Reaper-Drohnen abgeschossen, die jeweils 30 Millionen Dollar kosten, und die US-Marine verlor zwei Kampfflugzeuge bei Zwischenfällen im Zusammenhang mit ihren Operationen gegen den Jemen.

Unter dem Strich hat die USA kaum eine Chance, Iran einen strategischen Schlag zu versetzen, wenn sie nicht in der Lage ist, die militärischen Fähigkeiten des Jemen erheblich zu schwächen.

Dies gibt den Vereinigten Staaten einen Anstoß, in den laufenden direkten Atomverhandlungen mit Teheran eine Einigung zu erzielen.

Israel seinerseits versucht, die USA in einen Krieg gegen den Iran zu treiben, was die offensichtliche Kluft zu Trump weiter verschärft.

„Gaza Humanitarian Foundation“

„Im Moment wird viel über Gaza gesprochen“, erklärte Trump am 7. Mai. “Sie werden wahrscheinlich in den nächsten 24 Stunden mehr erfahren.“

Aber rund 48 Stunden später, zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels, bleibt unklar, was der Präsident damit gemeint hat. Die dringendsten Prioritäten, ein Waffenstillstand und die Wiederaufnahme der humanitären Hilfe, die Israel seit Anfang März blockiert, sind noch nicht erreicht.

Und natürlich liefert die Trump-Regierung, wie schon Joe Biden vor ihr, Israel weiterhin mit Waffen, die es zur Auslöschung der Palästinenser einsetzt.

Es wird jedoch viel über einen neuen Plan der USA und Israels gesprochen, die UNO und andere Hilfsorganisationen zu umgehen und die Verteilung von Hilfsgütern an einige Bewohner des Gazastreifens über einen neuen, von den USA kontrollierten Mechanismus zu beginnen, der Israels geplante Vertreibung der Palästinenser effektiv unterstützen würde.

Der Plan sieht die Gründung einer neuen Organisation mit dem irreführenden Namen „Gaza Humanitarian Foundation“ (GHF) vor.

„Monatelange Konflikte haben die traditionellen Hilfskanäle in Gaza zusammenbrechen lassen, sodass Millionen von Zivilisten keinen zuverlässigen Zugang zu Nahrungsmitteln, Wasser und anderen lebensnotwendigen Gütern haben“, heißt es zu Beginn eines Memos der Gruppe, das The Times of Israel vorliegt, wobei verschwiegen wird, dass Israel all diese Kanäle absichtlich zerstört oder blockiert hat.

„Die Initiative der GHF wird in enger Abstimmung mit der israelischen Regierung ausgearbeitet, und die Trump-Regierung hat Länder und internationale Organisationen dazu gedrängt, sie zu finanzieren und mit ihr zusammenzuarbeiten“, berichtete The Times of Israel am Donnerstag.

Laut der Schweizer Zeitung Le Temps wurde die „praktisch unbekannte“ Organisation Anfang dieses Jahres in Genf registriert und ihr Plan sieht Hilfstransporte vor, die „von US-Söldnern eskortiert und zu bestimmten ‚Hubs‘ gebracht werden, wo Familien ihre Rationen abholen müssen“.

Die in den Gründungsdokumenten der Gruppe aufgeführten Personen reagierten nicht auf Anfragen der Schweizer Zeitung.

Le Temps berichtete jedoch, dass „ein US-Berater hastig hinzugezogen wurde, um die Anfragen zu bearbeiten“.

Dieser Berater sagte: „Im Laufe mehrerer Wochen und Monate haben erfahrene humanitäre Führungskräfte, Regionalspezialisten, Diplomaten und operative Experten einen neuen Ansatz für die Lieferung von Hilfsgütern an die Bewohner Gazas entwickelt, der das Risiko einer Umleitung durch nichtstaatliche Akteure minimiert.“

Dies ist ein weiterer Versuch der USA und Israels, die UNO und internationale Hilfsmechanismen zu umgehen und Lebensmittel als Waffe einzusetzen, um Gaza politische Ergebnisse aufzuzwingen.

Einer der Namen, die in den Registrierungsunterlagen der Gaza Humanitarian Foundation als leitender Mitarbeiter genannt werden, ist Loik Samuel Henderson.

Er wird auch in dem GHF-Memo erwähnt, das The Times of Israel vorliegt.

Henderson scheint als Anwalt für Protection Strategies Incorporated zu arbeiten, eine US-amerikanische Söldnerfirma, die von Militärveteranen geführt wird.

Laut Bundesdatenbanken hat die Söldnerfirma im Laufe der Jahre Regierungsaufträge im Wert von mehreren hundert Millionen Dollar erhalten, darunter Aufträge für „Basisverteidigung“ im Irak und „militärische Infanterieausbildung in der DR Kongo“ – möglicherweise ein Hinweis auf die Ausbildung von Streitkräften durch die USA in der Demokratischen Republik Kongo.

Die Electronic Intifada hat Protection Strategies Incorporated um eine Stellungnahme gebeten.

Anderen US-Militärs scheinen laut dem von The Times of Israel veröffentlichten Memo direkt beteiligt zu sein, darunter der pensionierte Generalleutnant Mark C. Schwartz, ehemaliger „Sicherheitskoordinator“ der USA für Israel und die Palästinensische Autonomiebehörde.

Wie dieser Autor im Livestream feststellte, erinnert dieser jüngste Plan an die Bemühungen der Biden-Regierung, die Hilfsmechanismen der UNO zu untergraben und durch solche zu ersetzen, die von Tel Aviv und Washington kontrolliert werden.

Führende Vertreter der Vereinten Nationen verurteilen die jüngsten Bemühungen, ihre Arbeit zu untergraben.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen und der oberste Nothilfebeauftragte „stellten klar, dass wir uns an keinem Plan beteiligen werden, der nicht den globalen humanitären Grundsätzen der Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Unabhängigkeit und Neutralität entspricht“.

Die Schweizer Sektion von Amnesty International äußerte sich besorgt darüber, dass „die in Genf ansässige Gaza Humanitarian Foundation bereit wäre, Söldner zu bezahlen, um die Verteilung der Hilfe sicherzustellen“.

Damit riskiere die GHF, sich an internationalen Verbrechen zu beteiligen, so Amnesty.

Sie können die Sendung auf YouTube, Rumble oder Twitter/X ansehen oder auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform anhören.

Tamara Nassar produzierte und leitete die Sendung. Michael F. Brown half bei der Vorproduktion und Eli Gerzon bei der Nachbearbeitung.

Frühere Folgen des Livestreams von The Electronic Intifada können auf unserem YouTube-Kanal angesehen werden.

