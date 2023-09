Lying About Russia: They Award Pulitzers for That, Don’t They? It’s clear to almost everyone that the West versus East policy train wreck we are witnessing is as much about personalities and warped…



Lügen über Russland: Dafür gibt es doch Pulitzer, oder?

Verfasser: Phil Butler

8. September 2023

Inzwischen ist fast jedem klar, dass es bei dem politischen Wrack zwischen dem Westen und dem Osten, dessen Zeuge wir sind, ebenso sehr um Persönlichkeiten und verzerrte Ideale geht wie um harte Wahrheiten, die Realität oder irgendetwas Quantifizierbares. Die westliche Welt ist eine kaputte Achterbahn von bezahlten oder bekehrten geopolitischen Psychopathen. Hier sind einige der neuesten Aufregungen aus dem Washingtoner Irrenhaus, mit meinen Kommentaren.

Radio Free Europe/Radio Liberty (in der Russischen Föderation als ausländischer Medienagent anerkannt). Wenn Sie zuhören oder rückwärts lesen, hören Sie die unheimlichen Geisterstimmen von Russenhassern wie Zbigniew Brzezinski und manchmal auch den verstorbenen ehemaligen Senator von Arizona, John McCain. Wenn man mit durchschnittlicher Geschwindigkeit und im Uhrzeigersinn konsumiert, ist man geneigt, Anne Applebaum zu hören, die mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Superheldin des Washingtoner Think Tanks, die mit dem ehemaligen polnischen Verteidigungsminister verheiratet ist. Ihre jüngsten Bemühungen stammen aus einem Interview mit dem Georgien-Dienst von RFE/RL mit dem Titel „Anne Applebaum: Putin zerstört wirklich das moderne Russland“.

Allerdings geht sie nicht darauf ein, wie Putin das neue Russland, das er mehr oder weniger im Alleingang aufgebaut hat, zerstört. Ihr Thema ist, dass heimtückische russische Oligarchen den Ukraine-Krieg wollten, um Fabriken und andere Vermögenswerte für sich zu stehlen. Ja, Sie haben richtig gelesen. Das ganze Interview ist eine jugendliche Frage- und Antwortrunde, in die Facetten der jüngsten Schlagzeilen eingeflochten sind. Hier ist, wie sie sich die Lösung des Ukraine-Schlamassels vorstellt:

„Die ukrainische Position ist, dass die Ukraine nur eine einzige Grenze hat, nämlich die internationalen Grenzen, die 1991 vereinbart wurden. Deshalb müssen die Russen gehen, und wir müssen vielleicht einen Weg finden, wie sie den Schaden, den sie angerichtet haben, wiedergutmachen können.“

Haben Sie das verstanden? „Wir werden einen Weg finden müssen“, wie das russische Volk für die Zerstörung einer NATO/Nazi-Festung 200 Meilen vor Moskau bezahlen kann. Die Frau ist entweder eine Idiotin. Oder eine bezahlte Remora der neokonservativen Bedrohung, zu der Amerika geworden ist. Sie war eine der ersten, die schwor, dass Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen besaß. Ihr Mann, ebenfalls Mitglied des Europäischen Parlaments, reiste Mitte der 1980er Jahre nach Afghanistan, „um über den Krieg zu schreiben, den die Mudschaheddin gegen die Sowjetunion führten.“ Aber genug von den familiären Verpflichtungen der Polen, die Russen zu hassen.

Wenden wir uns nun dem Telegraph und der unsinnigen, humorvollen und letztlich heuchlerischen Analyse von Lisa Haseldine zu. Diese junge Reporterin, die auf der Suche nach der Straßenbahn auf dem Weg zu einem Pulitzer-Preis ist, sagt: „Putin züchtet eine neue Generation von Militanten.“ Sie sagt auch, dass dieses Jahr neue Schulbücher herausgegeben werden, in denen Schülern der Umgang mit Kalaschnikows, Granaten und Drohnen beigebracht wird. Die Autorin verwendet sogar den Begriff „chauvinistische Denkweise“, um die „neue“ russische Gehirnwäsche zu beschreiben. Das Komische ist, dass die Russen schon immer die Fahne geschwenkt haben, genauso wie die Amerikaner am 4. Juli. Hat sie eine russische Version der Boy Scouts of America entdeckt? Haseldine, stellvertretende Online-Redakteurin bei The Spectator, dem ältesten (gerade noch) existierenden politischen Magazin der Welt. Und seine Sicht auf Russland ist ungefähr dieselbe wie die, als Nikolaus II. mit seiner Familie in Jekaterinburg erschossen wurde.

Auf der anderen Seite des großen Teichs schreibt der ukrainischstämmige Fast-Pulitzer-Preisträger des Wall Street Journal, Jaroslaw Trofimow, dass die Absetzung von Wladimir Putin der einzige Weg zum Frieden zwischen West und Ost sei! Richtig, das ist so ziemlich das, was auch das Weiße Haus, der US-Senat, Whitehall und der verdammte König Karl sagen. Warum also müssen die Amerikaner immer wieder das WSJ lesen, um das Gleiche zu erfahren? In diesem Zusammenhang frage ich mich, warum ich mir die Mühe mache, die Propaganda der westlichen Medien gegen Putin und die Russen aufzuwärmen. Es scheint notwendig zu sein, mich und meine Leser daran zu erinnern, zu welchen Ausverkäufern und Heuchlern Akademiker, Politiker und Journalisten im Westen geworden sind.

Neulich wurde in einem Reuters-Bericht berichtet, dass Wladimir Putin und sein iranischer Amtskollege Ebrahim Raisi während eines Telefongesprächs die mögliche künftige Mitgliedschaft des Irans in der BRICS-Gruppe besprachen. Die Reuters-Meldung besteht nur aus zwei oder drei Sätzen, aber sie sagt uns, dass die Nachrichtendienste von anderen Geschichten wissen; sie weigern sich, irgendetwas zu veröffentlichen, das der Realität nahe kommt. Zum Beispiel findet man in der westlichen Presse nirgends den Stand der russischen Pläne, Zweigstellen russischer Spitzenuniversitäten in Afrika einzurichten.

Und schließlich hat Lisa Haseldine einen irreführenden und fehlerhaften Artikel über den neuesten Lehrplan geschrieben. Er hat nichts mit der aktuellen „Entnazifizierung“ der Ukraine zu tun, sondern ist eine seit langem erwartete Rückkehr zur primären militärischen Ausbildung an den Schulen. In westlichen Gesellschaften ist es schwierig, den Stolz und die Tradition zu verstehen, mit denen die Russen ihre staatsbürgerliche, elterliche und angeborene Pflicht erfüllen, sich auf den Schutz ihrer Familien und ihres Landes vorzubereiten. Ich habe gerade mit einem Freund in der Region Cherson gesprochen, der mit dem Thema vertraut ist, und er versichert mir, dass russische Kinder schon seit langem Gewehre zusammenbauen und auseinandernehmen.

Das Gleiche gilt in Amerika, im Süden, wo ich herkomme. Nur ist die WOKE-Kultur jetzt darauf aus, alles zu zerschlagen, was in unserem Erbe männlich oder kämpferisch ist. Die Sache ist die, wenn das jemals in Russland passiert, wird es kein Russland mehr geben. Ich lasse Sie mit einem authentischen Zitat eines tapferen Mannes aus Russland allein. Ich weiß, dass der Spectator-Redakteur das wahre Russland nie verstehen oder gar erforschen wird, aber hier ist das Zitat eines Freundes, der seine Kinder nächsten Monat in die Schulen von Cherson schickt.

„Jede Familie hat ihre Helden und diejenigen, die im Großen Vaterländischen Krieg gefallen sind; diese Erinnerung darf nicht verraten werden, damit sich ein solcher Krieg nicht wiederholt. Der Westen will ganz offen die Zerstörung meiner Heimat und hat seit der Zeit von Gorbatschow alles getan, um diese Erinnerung auszulöschen, aber vergeblich. Es geht um die Wiederbelebung Russlands und die Rückkehr zu seinen Wurzeln“. Übersetzt mit Deepl.com

Phil Butler, ist Politikwissenschaftler und Osteuropaexperte, Autor des Bestsellers „Putins Prätorianer“ und anderer Bücher. Er schreibt exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

--

