Machtspiele im Baltikum/Schwarzmeerraum und rote Linien kreuzen sich in einem „seltsamen Krieg“

Pepe Escobar

27. Februar 2025

Niemand hat jemals Geld verloren, wenn er auf die völlig verrückte ‚Politik‘ der wild kläffenden baltischen Chihuahuas gesetzt hat.

Niemand hat jemals Geld verloren, wenn er auf die völlig verrückten „Richtlinien“ der wild kläffenden baltischen Chihuahuas gesetzt hat. Ihr neuestes Machtspiel ist der Versuch, die Ostsee in einen NATO-See zu verwandeln.

Die Vorstellung, dass ein Haufen russophober Subentitäten das Zeug dazu hat, die russische Supermacht aus der Ostsee zu vertreiben und eine Bedrohung für St. Petersburg darzustellen, ist nicht einmal als karikaturistisch zu bezeichnen. Dennoch ist dies in der Tat ein wesentlicher Bestandteil der neu konfigurierten Obsessionen der NATO, da ihre kriegstreiberische „Avantgarde“ auf eine Achse London-Warschau-baltische Chihuahuas-Ukraine verlagert wurde.

Was für ein schwarzes Loch „Ukraine“ nach dem Ende des Krieges sein wird – der möglicherweise nicht einmal im Jahr 2025 stattfinden wird – bleibt abzuwarten. Sicher ist, dass im Falle eines Austritts der Ukraine – unabhängig von den Modalitäten – Rumänien beitreten wird.

Die ganze Wahlfarce in Rumänien – einschließlich der Dämonisierung des Wahlspitzenreiters Calin Georgescu – dreht sich um die Aufwertung der Militärbasis Mihail Kogalniceanu, die zur größten NATO-Militärbasis in Europa werden soll.

Es geht also wieder einmal um das Schwarze Meer. Die NATO, die im Schwarzen Meer Chaos anrichtet, hat weitaus schmackhaftere Aussichten als die NATO, die über Chihuahua die Ostsee monopolisiert.

Ilya Fabrichnikov, Mitglied des russischen Rates für Außen- und Verteidigungspolitik, hat einen bemerkenswerten Aufsatz veröffentlicht, der sich im Wesentlichen mit dem Schwarzen Meer befasst (dies ist eine Kurzfassung in der Tageszeitung Kommersant).

Fabrichnikov argumentiert überzeugend, dass aus europäischer Sicht – EU/NATO – in der Ukraine wirklich darauf ankam, „ihre Grenzen zusammen mit ihrer militärischen, politischen und wirtschaftlichen Infrastruktur in die Nähe Russlands zu verlegen, um den strategischen Handelskorridor am Schwarzen Meer – der sich leicht weiter nördlich entlang der Route Odessa-Danzig erstreckt – vollständig unter Kontrolle zu bringen, um die Wirtschaftsräume Asiens und Nordafrikas bequemer und schneller zu erkunden, und damit beginnen kann, die Bedingungen für die russischen Lieferungen von Öl, Gas und anderen Ressourcen, die von der europäischen Wirtschaft benötigt werden, zu diktieren.“

Da sich dieses konzentrierte Machtspiel, bei dem die Ukraine instrumentalisiert wird, in Echtzeit auflöst, ist ein Ersatz erforderlich – auch wenn kriegstreibende Eurokraten ununterbrochen mit ihrer orwellschen „Frieden ist Krieg“-Demenz hausieren gehen, komplett mit einem ununterbrochenen Tsunami von Sanktionen und erneuten Versprechen von Waffenlawinen für Kiew.

Dies ist eine klassische Brüsseler Vasallenaffäre – auch wenn die giftige Medusa von der Lugen als Leiterin der EG und Rutti-Frutti als neuer Leiter der NATO im Wesentlichen von Washington und London ernannt wurden. Insgesamt hat Europa weitaus mehr militärpolitische Mittel in das schwarze Loch Ukraine gepumpt als die Amerikaner.

Der Grund dafür ist einfach. Für Europa gibt es keinen Plan B außer dieser wunderbaren „strategischen Niederlage“ Russlands.

Das Machtspiel der EU/NATO am Schwarzen Meer würde es für Russland noch dringlicher machen, sich mit Transnistrien zu verbinden. Die einzige Person, die die Frage beantworten kann, ob dies Teil der aktuellen Planung ist, ist natürlich Präsident Putin.

Neonazis verüben Pipeline-Anschläge

Die russischen Geheimdienste wissen sehr genau, dass die Europäer ihre eigenen Gebiete in der Ukraine bereits in gewissem Umfang aufgeteilt haben – von Häfen bis hin zu Bergwerken. Es überrascht nicht, dass die Briten über den MI6 den „Kontinentaleuropäern“, vor allem Deutschland, voraus sind.

All dies hängt mit dem äußerst undurchsichtigen Waffen-für-Metalle-Deal zusammen, den Trump 2.0 mit dem völlig illegitimen, zum Gangster gewordenen Sweatshirt-Schauspieler in Kiew abgeschlossen hat. Für Trump zählt nur, dass die USA ihr Geld zurückbekommen – ob die Gesamtrechnung nun 500 Milliarden US-Dollar oder weniger (eigentlich viel weniger) beträgt.

In dieses Kabuki-Theater tritt nach der Verhängung des Kriegsrechts die eigentliche Macht in Kiew: der Nationale Verteidigungs- und Sicherheitsrat der Ukraine. Der nicht gewählte, eigentlich illegale Akteur trifft seit einiger Zeit keine wichtigen Entscheidungen mehr. Diese werden vom ehemaligen Leiter des Auslandsgeheimdienstes, Oleksandr Lytvynenko, getroffen.

Es war der Rat, der am 17. Februar den Bombenanschlag auf die wichtige Pipeline des Caspian Pipeline Consortium (CPC) anordnete, die Kasachstan mit Noworossijsk verbindet und große Mengen kasachischen und russischen Öls exportiert.

Zu den Anteilseignern des CPC gehörten die italienische ENI (2 %), die Caspian Pipeline Co., eine Tochtergesellschaft von Exxon Mobil (7,5 %), und die Caspian Pipeline Consortium Co., eine Tochtergesellschaft von Chevron (15 %).

Nun, das ist nicht sehr klug; die „integralen Nationalisten“, ein Deckname für Neonazis in Kiew, haben beschlossen, ein teilweise in amerikanischem Besitz befindliches Unternehmen zu bombardieren. Nicht nur wird es einen Rückschlag durch Trump 2.0 geben; er ist bereits im Gange.

An der ebenso trüben Front der Seltenen Erden scheint Putins jüngstes Interview mit Channel One alle aus dem Gleichgewicht gebracht zu haben. Russland, so sagte er, verfüge über weitaus mehr Seltene Erden als die Ukraine und sei „bereit, mit unseren ausländischen Partnern, einschließlich der USA, zusammenzuarbeiten“, um diese Vorkommen zu erschließen. Das ist klassischer Sun Tzu Putin: Die Amerikaner werden in der zukünftigen Rumpf-Ukraine keine Seltenen Erden mehr ausbeuten können – weil es sie dort nicht gibt. Aber sie können mit Russland in Novorossiya zusammenarbeiten.

All dies würde natürlich solide Verhandlungen zwischen den USA und Russland über die Ukraine voraussetzen. Und dennoch scheint das Team Trump 2.0 die wahren roten Linien Russlands immer noch nicht zu begreifen:

1. Keine vorübergehende Waffenruhe „entlang der Frontlinie“.

2. Kein Handel mit neuen Gebieten, die auf dem Schlachtfeld erobert wurden.

3. Keine NATO- oder europäischen „Friedenstruppen“ an den westlichen Grenzen Russlands.

Putin bringt Trump aus dem Konzept

Derzeit trennt Washington und Moskau ein tiefer Abgrund.

Herr Disco Inferno kann einfach keine ernsthaften Zugeständnisse machen – oder de facto die strategische Niederlage des Imperiums des Chaos anerkennen. Denn das würde das endgültige Ende der einseitigen Hegemonie besiegeln.

Putin seinerseits wird die hart erkämpften Siege auf dem Schlachtfeld einfach nicht aufgeben. Die russische Öffentlichkeit erwartet nichts anderes. Schließlich hat Russland alle Trümpfe in der Hand, die zu einer möglichen Verhandlung führen.

Die EU/NATO werden ihre eigene, selbstverschuldete strategische Niederlage niemals eingestehen; daher diese Träume vom Baltikum/Schwarzmeerraum, die zusätzlich zu der selbstverschuldeten Fantasie, Chinas Neue Seidenstraßen zu stören, auch die „Isolierung“ Russlands beinhalten.

Putin vollführt tatsächlich regelrechte Purzelbäume, um etwas gesunden Menschenverstand zu vermitteln. In seinem Mr. Disco Inferno merkte er an, dass sich „dieser erste Schritt in den Beziehungen zwischen den USA und Russland auf die Stärkung des Vertrauens zwischen den beiden Ländern konzentrieren sollte. Genau das haben wir in Riad getan, und genau darum werden sich unsere nächsten hochrangigen Kontakte drehen. Ohne dies ist es unmöglich, irgendein Problem zu lösen, auch nicht ein so komplexes und akutes wie die Ukraine-Krise.“

Das Vertrauen ist noch lange nicht wiederhergestellt, insbesondere nicht gegenüber einem von Lawrow definierten „nicht zustimmungsfähigen“ Reich des Chaos, dessen globale Glaubwürdigkeit in Trümmern liegt. Hinzu kommt eine Flut von Bombast, die rund um die Uhr produziert wird, um die Nachrichten zu kontrollieren: die bevorzugte Vorgehensweise von Trump 2.0. Nichts davon führt zu dem wichtigsten Mantra der Diplomatie: „Vertrauensbildung“.

Und es wird noch undurchsichtiger – und viel gefährlicher –, wenn die russische Öffentlichkeit mit der Tatsache konfrontiert wird, dass sie nach elf Jahren des Kampfes in einem bösartigen Stellvertreterkrieg mit dem Imperium des Chaos möglicherweise Partner in strategischen Industriesektoren werden, die Putin selbst als wesentlich für die nationale Sicherheit Russlands definiert hat.

Einfach so. Oder es könnte sein, dass Putin Trump mit einem unvorhergesehenen Schachzug à la Sun Tzu verwirrt.

Anfang dieser Woche hatte ich ein fabelhaftes inoffizielles Gespräch mit Sergej Glasjew, der früher der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU) angehörte und jetzt die Konsolidierung des Unionsstaates (Russland-Weißrussland) leitet. Es war an Herrn Glasjew, eine endgültige Zusammenfassung all dessen zu geben, was sich vor unseren Augen abspielt: „Dies ist ein sehr seltsamer Krieg“.

