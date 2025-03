https://trt-global.com/world/article/b6dc9d49031d



„Widerstand gegen die Besatzung“: Hamas ruft Palästinenser auf, die Al-Aqsa-Moschee während des Ramadan zu besuchen

1. März 2025

Die palästinensische Gruppe fordert die Gläubigen auf, sich zum Gebet zu versammeln, standhaft zu bleiben und sich der israelischen Besatzung zu widersetzen.

Jedes Jahr während des Ramadan setzt Israel Maßnahmen durch, die die Möglichkeit der Palästinenser einschränken, die Al-Aqsa-Moschee im besetzten Ostjerusalem zu erreichen. / Foto: AA

Die Hamas hat die Palästinenser aufgefordert, während des heiligen Monats Ramadan zur Al-Aqsa-Moschee im besetzten Ostjerusalem zu reisen und dort zu beten, standhaft zu bleiben und sich zurückzuziehen.

In einer Erklärung vom Samstag forderte die Bewegung die Palästinenser im gesamten besetzten Westjordanland, in Ostjerusalem und in Israel auf, „in diesem Monat alle Anstrengungen zu mobilisieren, indem sie zur Al-Aqsa-Moschee reisen, standhaft bleiben und sich dort zurückziehen“.

„Lasst die gesegneten Tage und Nächte des Ramadan der Anbetung, Standhaftigkeit und dem Widerstand gegen den Feind und die Siedlerbanden gewidmet sein, ebenso wie der Verteidigung Jerusalems und der Al-Aqsa-Moschee, bis sie von der Besatzung befreit sind“, sagte die Hamas.

Die Hamas rief auch Palästinenser weltweit dazu auf, ‚die breitesten Initiativen und Solidaritätsveranstaltungen zur Unterstützung ihrer Brüder in Gaza, im Westjordanland und in Jerusalem‘ zu starten.

Am Freitagabend erklärte Scheich Ekrima Sabri, der Prediger der Al-Aqsa-Moschee, dass die israelischen Behörden unter dem Vorwand von Sicherheitsbedenken eine strenge Sicherheitsabriegelung Jerusalems verhängt hätten, obwohl er behauptete, dass das wahre Ziel darin bestehe, den Zugang der Palästinenser zur Moschee einzuschränken.

Jedes Jahr während des Ramadan setzt Israel Maßnahmen durch, die die Möglichkeiten der Palästinenser einschränken, die Al-Aqsa-Moschee im besetzten Ostjerusalem zu erreichen.

Die Palästinenser betrachten diese Einschränkungen als Teil einer umfassenderen israelischen Politik, die darauf abzielt, Ostjerusalem, einschließlich der Al-Aqsa-Moschee, zu judaisieren und seine arabische und islamische Identität auszulöschen.

Die Al-Aqsa-Moschee ist die drittheiligste Stätte der Welt für Muslime. Juden nennen das Gebiet den Tempelberg und behaupten, dass sich dort in der Antike zwei jüdische Tempel befanden.

Israel besetzte Ostjerusalem, wo sich die Al-Aqsa-Moschee befindet, während des arabisch-israelischen Krieges von 1967. 1980 annektierte es die gesamte Stadt, was von der internationalen Gemeinschaft nie anerkannt wurde.

Der Internationale Gerichtshof erklärte im Juli letzten Jahres, dass die langjährige Besetzung palästinensischer Gebiete durch Israel illegal ist, und forderte die Räumung aller Siedlungen im Westjordanland und im Osten.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …