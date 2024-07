https://www.trtworld.com/magazine/maha-hussaini-undeterred-by-award-loss-amid-israeli-trolling-18181492



Maha Hussaini: Unbeeindruckt vom Verlust des Preises inmitten israelischer Trollerei

Von Sama Faruqi

8. Juli 2024

Die palästinensische Journalistin wehrt sich gegen Verleumdungskampagnen und erklärt gegenüber TRT, dass Israel jeden Journalisten ins Visier nimmt, „dem es gelingt, die abgeriegelten Grenzen des Gazastreifens zu überschreiten“.

Die Menschenrechtsaktivistin und Journalistin Maha Hussaini interviewt im Juni 2023 einen palästinensischen Jungen in Gaza (Supplied/Mahmoud Mushtaha).

Am 19. Juni bemerkte die palästinensische Journalistin Maha Hussaini, dass sie von pro-israelischen Accounts auf X verleumdet wurde. „Diesmal kommen sie neun Tage zu spät“, lachte sie bei einem WhatsApp-Gespräch mit Journalistenkollegen.

Neun Tage zuvor hatte Hussaini den Courage in Journalism Award des International Women’s Media Fund für ihre Berichterstattung in Gaza erhalten.

Jetzt war sie das Ziel eines gut koordinierten Angriffs, der von einem konservativen US-Medienorgan angeführt wurde: dem Washington Free Beacon. Sie verbreiteten alte Beiträge von Hussaini und beschuldigten sie, „mit dem Terrorismus in Verbindung zu stehen“ und „Antisemitismus zu unterstützen“.

„Das ist sehr typisch“, sagte Hussaini gegenüber TRT World. „Jedes Jahr werden Dutzende von palästinensischen Journalisten für internationale Preise nominiert. Jedes Mal wird systematisch versucht, uns einzuschüchtern, damit wir schweigen. Aber ich nehme an, wir haben uns inzwischen daran gewöhnt“, sagte sie.

Hussaini ist der Ansicht, dass die gegen sie erhobenen Anschuldigungen es nicht einmal wert sind, darauf zu antworten, da sie „irreführend“ sind.

„Ich habe nichts gesagt, was dem internationalen Recht oder den Menschenrechten widerspricht. Ich spreche von Fakten“, sagte sie.

Bereits im November 2020, zwei Tage nach der Verleihung des Martin-Adler-Preises durch den Rory Peck Fund, wurde sie von Trollen angegriffen.

„Diese (Online-Kampagne) war sogar noch größer“, erinnerte sie sich. „Pro-Israel-Personen wandten sich sogar an die Institution, um den Preis zurückzunehmen.“

Dieses Mal war sie jedoch überrascht, wie schnell der IWMF dem Druck nachgab. Sie erfuhr zum ersten Mal davon durch zionistische Konten, die die Nachricht in den sozialen Medien feierten, noch bevor sie von der Organisation offiziell kontaktiert wurde.

Am 21. Juni zog die Medienorganisation den Preis zurück, lobte aber gleichzeitig ihren „unbestreitbaren Mut“ und die „Bedeutung ihrer Arbeit in Gaza unter schwierigen Umständen“.

„Ich war überhaupt nicht wütend oder traurig“, sagte Hussaini. „Wenn deine Worte Menschenrechtsverletzer und Kriegsverbrecher beunruhigen, machst du etwas richtig“.

Vielfältige Angriffe

Außerhalb Palästinas gab es systematische Verleumdungskampagnen gegen andere Journalisten, die als kritisch gegenüber der israelischen Politik gelten oder sich einfach weigern, den offiziellen Darstellungen zu folgen. Jüngste Berichte deckten auf, dass eine PR-Firma mit Verbindungen zur Biden-Regierung beauftragt wurde, Louisa Loveluck von der Washington Post als „radikale Linke“ zu diskreditieren .

Loveluck war die letztjährige IWMF-Preisträgerin für Courage im Journalismus.

Für Hussaini war der Verlust des Preises ein „weiterer Beweis“ für die Gefahren, denen palästinensische Journalisten ausgesetzt sind – sie werden angegriffen, „nicht nur physisch“, sondern auch in ihrer moralischen Integrität.

Wenn du Lärm machst, tust du etwas, was die Täter nicht wollen, dass du es tust. Das motiviert mich zum Weitermachen, es gibt mir die Kraft, weiterzumachen.

In den letzten neun Monaten hat Hussaini regelmäßig über die Opfer von Gewalt berichtet. Mindestens 150 ihrer Kollegen in Gaza sind durch israelische Luftangriffe oder gezielte Angriffe ums Leben gekommen. Sie hat selbst mehrere Vertreibungen erlebt und merklich an Gewicht verloren.

„Jedes Mal, wenn ich etwas über Israels Menschenrechtsverletzungen poste, werde ich zur Zielscheibe. Es gibt täglich Dutzende von Beiträgen, Kommentaren und Antworten von Pro-Israel-Konten, die mich oder meine Kollegen markieren. Sie nehmen jeden Journalisten ins Visier, der es schafft, die versiegelten Grenzen von Gaza – oder Palästina im Allgemeinen – zu überschreiten, und versuchen, ihn zum Schweigen zu bringen“, sagte sie.

„Aber wenn du Lärm machst, tust du etwas, was die Täter nicht wollen, dass du es tust. Das motiviert mich zum Weitermachen, es gibt mir die Kraft, weiterzumachen.“

QUELLE: TRT World

Sama Faruqi ist freiberuflicher Journalist.

Übersetzt mit deepl.com

