Überlebender des Massakers vom 8. Juni: Israelis lachten, nachdem sie mich erschossen hatten

Von Fedaa al-Qedra

Die elektronische Intifada

8. Juli 2024

Momen wurde gesagt, dass er nie wieder gehen wird.

Fedaa al-Qedra

Momen ist ein 16-jähriger Junge, der mit den physischen und psychischen Schmerzen zu kämpfen hat, die ihm vor einem Monat zugefügt wurden.

Seine Familie hatte in al-Zahra im Zentrum des Gazastreifens gelebt, war aber aus diesem Gebiet geflohen, als es in einer früheren Phase des derzeitigen völkermörderischen Krieges angegriffen wurde. Sie zogen zu Momen’s Großvater in das Flüchtlingslager Nuseirat.

Am 8. Juni war Momen mit seinem Großvater in einem von der Familie betriebenen Supermarkt, als sie Explosionen hörten. Schnell wurde beschlossen, den Laden zu schließen und zum Haus seines Großvaters zu gehen, in der Hoffnung, dass es dort sicherer sei.

Etwa 30 Minuten später stellten sie fest, dass sich die Israelis in Panzern dem Haus seines Großvaters näherten. Sein Großvater verschloss das Haus und forderte die etwa 15 Personen darin auf, sich in einem Raum zu versammeln.

Kurz darauf brachen israelische Soldaten die Tür des Hauses auf und begannen überall zu schießen.

Als sie sich dem Raum näherten, in dem sich die Familie versammelt hatte, erhob der Großvater von Momen seine Stimme. Er machte die Soldaten darauf aufmerksam, dass sich Zivilisten in seinem Haus befanden.

Die Israelis betraten den Raum und holten Momens Vater und Großvater aus dem Zimmer.

„Sie bedeckten den Kopf meines Vaters mit einem schwarzen Sack und fesselten seine Hände, dann sagten sie ihm, er solle sich hinknien und auf den Boden schauen“, so Momen. „Danach verbanden sie meinem Großvater die Augen und sagten ihm, er solle sich auf den Boden legen.“

Momen’s 12-jähriger Bruder Ahmad wurde aufgefordert, sich auszuziehen. Die Soldaten fesselten ihm die Hände und schlugen ihn.

Die Soldaten verbrannten Ahmads Hals mit einer Zigarette, während er vor Angst schrie.

„Sie fingen an, meinen Vater zu schlagen und fragten ihn nach dem Widerstand und den Waffen“, sagte Momen. „Mein Vater sagte ihnen, dass wir keine Waffen im Haus haben, dass wir Zivilisten und Vertriebene sind und nichts über den Widerstand wissen.“

Die Soldaten drohten Momens Vater, dass sie die Kinder töten würden, wenn er kein Geständnis abgäbe.

Momen, sein Bruder Yamen und ihre Tante wurden alle erschossen.

Laut Momen hat einer der Soldaten gelacht, nachdem er ihn verwundet hatte.

„Er wollte mir absichtlich Angst einjagen“, sagte Momen. „Meine Mutter flehte ihn an, mich nicht zu töten.“

Nachdem die Soldaten das Haus verlassen hatten, rief Momen’s Vater einen Krankenwagen. Keiner konnte die Familie erreichen, also legte der Vater Momen auf das Dach seines Autos und Yamen hinein und fuhr sie ins Krankenhaus.

Als sie das Krankenhaus erreichten, war Yamen bereits gestorben.

Momen musste im Nasser Medical Complex in Khan Younis im südlichen Gazastreifen operiert werden.

Seine linke Niere und ein Teil seiner Leber wurden entfernt.

„Ich habe auch einen Bruch der Wirbelsäule erlitten und kann meine Beine nicht mehr bewegen“, sagte Momen. „Die Ärzte sagen, dass ich nie wieder auf meinen Füßen stehen werde.“

Bei dem Angriff auf Nuseirat am 8. Juni wurden mehr als 270 Palästinenser getötet.

Einen Monat später stehen alle, die die Brutalität Israels an diesem Tag überlebt haben, immer noch unter tiefem Schock.

Fedaa al-Qedra ist Journalistin in Gaza.

