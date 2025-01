https://thecradle.co/articles/mahmoud-abbas-big-gamble-to-crush-west-bank-resistance



Mahmoud Abbas‘ großes Risiko, den Widerstand im Westjordanland zu brechen

In ihrer risikoreichen Kampagne gegen den Widerstand in Dschenin riskiert die unpopuläre Palästinensische Autonomiebehörde mit stillschweigender Unterstützung Israels und der USA eine Spaltung innerhalb der Palästinenser und verschärft die Zusammenstöße in einem letzten verzweifelten Versuch des angeschlagenen Abbas, sich an der Macht zu halten.

13. JANUAR 2025

Seit dem 5. Dezember 2024 haben die von Israel unterstützten Sicherheitsapparate der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) eine umfassende Medien-, politische und militärische Kampagne im nördlichen Westjordanland gestartet, mit besonderem Schwerpunkt auf Dschenin und seinem Flüchtlingslager.

Die Operation, die als Kampf gegen „Gesetzlose“ und „Stellvertreter des Iran“ bezeichnet wurde, eskalierte am 14. Dezember zu einer groß angelegten militärischen Sicherheitsoffensive. Sie begann mit der außergerichtlichen Tötung des Teenagers Rubhi Shalabi und dem Tod von zwei weiteren Personen, darunter Yazid Ja’ayseh , ein prominenter Anführer der Jenin-Brigade, dem örtlichen Zweig der Quds-Brigaden des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ).

Diese Kampagne wurde von einer weit verbreiteten Hetze unter Fatah-Anhängern, Mitarbeitern der Palästinensischen Autonomiebehörde und mit der Behörde verbundenen Universitätsstudenten begleitet, ebenso wie von Angriffen auf öffentliche und individuelle Meinungsäußerungen von Andersdenkenden.

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels dauern die Zusammenstöße in Dschenin unter einer Nachrichtensperre an, wobei das Lager einer beispiellosen Gefahr ausgesetzt ist, inmitten von „zusätzlichen Offensiv- und Defensivmaßnahmen“, die vom israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu genehmigt wurden .

Die Vorbereitungen zur Kampagne

Um das volle Ausmaß der Operation aufzudecken, kontaktierte The Cradle verschiedene Quellen im Westjordanland und darüber hinaus. Viele lehnten es aus Angst vor Vergeltung ab, namentlich genannt zu werden. Ihre Berichte deuteten durchweg auf eine Entscheidung hin, die weder von der Fatah befürwortet noch von der Führung der Palästinensischen Autonomiebehörde uneingeschränkt gebilligt wurde. Stattdessen scheint Präsident Mahmud Abbas selbst die treibende Kraft hinter der Kampagne zu sein, unterstützt von einem engen Kreis von Vertrauten.

Insbesondere nahm Abbas vor und während der Operation umfassende Änderungen am Sicherheitsapparat vor. Insider berichten The Cradle, dass „Abu Mazen [Abbas] die alte Garde, die ihn herausfordern könnte, entfernt und eine jüngere Generation eingesetzt hat, die ihm bedingungslos zu Willen ist.“

Die bedeutendste Veränderung erfolgte im November, als Generalmajor Munir Ayed Salem al-Zoubi, Kommandeur der Präsidentengarde, in eine ehrenamtliche Beraterfunktion versetzt wurde. Er wurde durch Mohammed Dajaneh ersetzt, eine relativ unbekannte Persönlichkeit, die vom Brigadegeneral zum Generalmajor befördert wurde. Obwohl Dajanehs Karriere Höhen und Tiefen hatte, signalisierte seine Ernennung Abbas‘ Vorliebe für eine gefügige Führung.

Gleichzeitig tauchten Berichte über Führungswechsel innerhalb der Nationalen Sicherheitskräfte (NSF) auf, wobei die Einzelheiten unklar blieben.

Umbesetzung in Ramallah

Es kursierten auch Gerüchte, dass Generalmajor Nidal Abu Dukhan als Kommandeur abgelöst und als Botschafter der Palästinensischen Autonomiebehörde nach Kairo versetzt wurde. Generalmajor Saeed Khalil übernahm seine Position und Brigadegeneral Pilot Hafez al-Rifai wurde sein Stellvertreter. Andere Quellen bestritten jedoch, dass Abu Dukhan versetzt worden sei, und gaben an, dass er weiterhin auf seinem Posten bleibe und al-Rifai sein Stellvertreter sei.

Zuvor hatte Abbas im September von seinem Amtssitz in Ramallah aus Generalmajor Allam al-Saqa zum Polizeichef ernannt und damit Generalmajor Yousef al-Hilu abgelöst. Kurz darauf wurde Brigadegeneral Rashid Hamdan zum stellvertretenden Polizeichef ernannt. Diese Umstrukturierung der Polizeiführung wurde bald als strategischer Schachzug deutlich, um die Truppe in direkte Konfrontationen mit Widerstandsgruppen zu verwickeln.

Diese Änderungen, mit Ausnahme der Führung des Allgemeinen Geheimdienstes und des Militärischen Geheimdienstes, festigten Abbas‘ Kontrolle über den Sicherheitsapparat und unterstrichen seine Fähigkeit, seine Autorität trotz anhaltender Diskussionen über seine Nachfolge aufrechtzuerhalten.

Die Umbesetzung zielte darauf ab, jüngere Führungskräfte einzusetzen, die sich durch Loyalität und die Umsetzung der Richtlinien von Abbas, insbesondere in Bezug auf Operationen gegen Widerstandsgruppen, beweisen wollten.

Vor Ort in Dschenin

Die Analyse vor Ort und Augenzeugenberichte zeigen, dass die Polizei bei der Operation eine herausragende Rolle spielt. Sie gab regelmäßig Erklärungen über die Festnahme „gesuchter Personen“ ab und besetzte Kontrollpunkte an den Rändern des Lagers.

In der Zwischenzeit werden die Angriffe auf das Lager von der NSF durchgeführt, die von Beamten der Präventivpolizei und des Militärgeheimdienstes unterstützt wird. Scharfschützen besetzen strategische Punkte und gewährleisten eine erhebliche Feuerkraftkontrolle über die Straßen des Lagers.

Widerstandsbewegungen haben heftig reagiert und sind über Warnschüsse hinaus zu direkteren Gefechten übergegangen. Diese Verschiebung hat zu immer intensiveren Zusammenstößen und höheren Verlusten auf beiden Seiten geführt.

Es wurde auch festgestellt, dass die Streitkräfte, die in die Stadt und das Lager einmarschierten, größtenteils von außerhalb des Lagers Dschenin kamen. Dies schien auf Faktoren im Zusammenhang mit der Geheimhaltung der Vorbereitungen zurückzuführen zu sein, da die Sicherheitsdienste kleine Spezialeinheiten aus verschiedenen Regionen und Gouvernoraten anforderten.

Bei dieser Operation wurde eine Mischung aus kleinen Gruppen eingesetzt, deren Bewegungen jedoch von einem zentralen Kommando gesteuert wurden, das die Operation leitete.

Nach der Operation, am 24. Dezember 2023, zitierte der israelische Sender I24NEWS einen Beamten der PA, der sagte, dass einige palästinensische Offiziere sich weigerten, nach Dschenin zu kommen, aufgrund der hohen Zahl von Opfern während der Operation, interner Spannungen und der Angst, des Verrats am Widerstand beschuldigt zu werden.

Laut Quellen aus dem Umfeld von Abbas und Berichten in den israelischen Medien versucht der angeschlagene Präsident, seine Position zu halten und den USA, den Israelis und verbündeten arabischen Staaten die Fähigkeit der PA zu demonstrieren, effektiv zu regieren.

Beobachter haben die Weigerung Ramallahs, den Vorschlag Ägyptens für einen Verwaltungsausschuss für Gaza zu genehmigen, mit Abbas‘ Bestrebungen nach greifbaren Erfolgen im Westjordanland in Verbindung gebracht. Diese Erfolge würden den Anspruch der PA auf das Gebiet stärken und ihre Fähigkeit unter Beweis stellen, den Gazastreifen unter einem Sicherheitsansatz zu regieren, der den Widerstand unterdrückt.

Herausforderungen und Widerstand

Widerstandsbewegungen betrachten dies als letzte Chance für die PA, die durch die israelische Sicherheits- und Militärunterstützung der letzten sieben Monate erleichtert wird, die Kontrolle zu behalten und einen möglichen Zusammenbruch abzuwenden. Israelische Beamte sehen das Ergebnis in Dschenin als Mikrokosmos der umfassenderen Kontrolle der PA über das Westjordanland. Ein Erfolg könnte zu ähnlichen Operationen in anderen Lagern führen, während ein Misserfolg den Niedergang der PA signalisieren könnte.

Die hebräische Zeitung Haaretz zitierte eine israelische Sicherheitsquelle mit den Worten: „Dschenin ist jetzt ein Miniaturmodell, das die Situation im gesamten Westjordanland widerspiegelt. Wenn die Palästinensische Autonomiebehörde dort scheitert, ist ihre Kontrolle über das gesamte Westjordanland in Gefahr.“ Er betonte jedoch, dass „die Apparate der Palästinensischen Autonomiebehörde derzeit die Unterstützung Tel Avivs genießen, um trotz der Kritik zu operieren“.

„Wenn die PA in Dschenin erfolgreich ist, wird sie wahrscheinlich versuchen, ihre Aktivitäten auf weitere Lager im nördlichen Westjordanland auszudehnen. Wenn sie jedoch scheitert oder wir sie dort vertreiben, könnte dies der Anfang vom Ende ihrer Herrschaft sein“, fügte er hinzu.

Laut dem israelischen Oberst der Reserve Udi Ebenthal gibt es in Israel zwei Herangehensweisen an die PA. Der erste ist der rechtsextreme Ansatz, der die Westbank annektieren, die Siedlungen ausweiten und die PA auflösen will, wodurch Israel direkt für Millionen von Palästinensern verantwortlich wäre. Der zweite Ansatz ist der Sicherheitsansatz, der vorsieht, „den Beitrag der PA als gemäßigte Organisation, die Israel anerkennt und sich mit ihm im Sicherheitsbereich abstimmt, aufrechtzuerhalten, da dies zur Stabilität beiträgt und die zivile und sicherheitspolitische Belastung der Armee verringert.“

Trotz Abbas‘ Bemühungen ist innerhalb der Fatah selbst Widerstand aufgekommen. Prominente Gefangene, darunter Zakaria Zubeidi und Jamal Hawil, sowie Fatah-Kader in israelischen Gefängnissen gaben Erklärungen ab, in denen sie die Kampagne verurteilten.

Darüber hinaus sollen drei Mitglieder des Fatah-Zentralkomitees Abbas aufgefordert haben, die Operation einzustellen und den Dialog fortzusetzen. Abbas wies diese Appelle zurück und bestand darauf, dass eine militärische Lösung der einzig gangbare Weg sei.

Vor der Operation traf sich der US-Sicherheitskoordinator General Mike Fenzel mit den Sicherheitschefs der Palästinensischen Autonomiebehörde, um ihnen einen vierjährigen 680-Millionen-Dollar-Plan vorzustellen, der die Ausbildung ihrer Spezialeinheiten verbessern und ihre Ausrüstung aufstocken soll. Trotz der Bitte der USA weigerte sich Israel, die Palästinensische Autonomiebehörde mit zusätzlichen Waffen zu beliefern, da man Bedenken hinsichtlich ihres möglichen Einsatzes gegen israelische Ziele hatte.

Ein ausführlicher Bericht von Axios erklärt, dass die Operation in Dschenin für die Zukunft der Palästinensischen Autonomiebehörde von entscheidender Bedeutung ist und eine Botschaft an den gewählten US-Präsidenten Donald Trump sendet, dass „die Palästinensische Autonomiebehörde ein zuverlässiger Partner ist“. Palästinensische Quellen berichteten israelischen und ausländischen Medien auch, dass Ägypten, Jordanien und Saudi-Arabien die Operation unterstützen, die „für die Palästinensische Autonomiebehörde zu einem Sieg oder einer Niederlage führen wird“.

Die Haltung des Widerstands

Die Anführer des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) äußerten gegenüber The Cradle ihre Besorgnis über die eskalierende Kampagne, die sich gegen ihre angeschlossenen Bataillone in Dschenin, Tubas, Tulkarem und Nablus richtet. Das Bataillon von Dschenin, das im Mittelpunkt dieses Konflikts steht, hat sich geweigert, die Waffen niederzulegen, ist aber bereit, die Sichtbarkeit von Waffen zu reduzieren. Trotzdem haben sich die Zusammenstöße verschärft, was auf beiden Seiten zu Opfern geführt hat; das Bataillon versichert jedoch, dass seine Aktionen darauf abzielen, Sicherheitspersonal zu warnen, nicht zu töten, es sei denn, dies ist unvermeidlich.

Die Gruppe betrachtet die Kampagne der Palästinensischen Autonomiebehörde als politisch motiviert, die darauf abzielt, die israelische Besatzung zu beschwichtigen und sich auf die Überwachung des Gazastreifens nach dem Krieg vorzubereiten, während sie sich gleichzeitig den von den USA unterstützten Normalisierungsabkommen zwischen Saudi-Arabien und Israel anschließt. Der Islamische Dschihad betrachtet die Aktionen von Ramallah als einen Kampf um sein Überleben, der letztlich den Interessen Israels dient, indem er die Spaltung der Palästinenser vertieft.

Gefangen zwischen der Vermeidung eines internen Konflikts und der Aufrechterhaltung seiner militärischen Präsenz hat der Islamische Dschihad nach Kompromissen gesucht, wie z. B. begrenzte Abrüstungsvereinbarungen, die alle von der Palästinensischen Autonomiebehörde abgelehnt wurden. Die Bewegung hofft, dass politischer und öffentlicher Druck Ramallah zum Einlenken zwingen wird oder dass die Intervention Israels den Fokus wieder auf die Besatzung lenken wird.

