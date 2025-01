https://www.leftvoice.org/a-social-worker-running-for-the-bundestag/



Eine Sozialarbeiterin kandidiert für den Bundestag

Nathaniel Flakin

13. Januar 2025

Ayrin Giorgia / KGK

Erstmals veröffentlicht in The Left Berlin

Während die deutschen Wahlen näher rücken, bricht jeder Nachrichtenzyklus neue Tabus. Der rechtsextremen AfD wird vorausgesagt, mit etwa 20 % der Stimmen auf dem zweiten Platz zu landen. Die konservative CDU plagiiert unterdessen kontinuierlich das Programm der AfD: Friedrich Merz will „Kriminellen“ die deutsche Staatsbürgerschaft entziehen. Um nicht übertroffen zu werden, sprechen die Sozialdemokraten und die Grünen über die Abschiebung von Menschen nach Syrien bzw. über die Verdoppelung der Militärausgaben. Sahra Wagenknecht fordert mehr Abschiebungen, und selbst Die Linke rückt nach rechts, wobei die Linkspartei ihre Hoffnungen auf drei alte reformistische Politiker setzt, die ihre uneingeschränkte Solidarität mit dem Völkermord Israels in Gaza erklären.

Das ist der Rechtsruck, der deutsche Rechtsruck. Slogans, die noch vor einem Jahrzehnt von der faschistischen NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands) verwendet wurden, sind heute Punkte, in denen sich das gesamte politische Spektrum einig ist.

Gegen den Trend

Revolutionäre Sozialisten versuchen, dem Rechtsruck entgegenzutreten. Inés Heider ist Sozialarbeiterin. Oder genauer gesagt: Nachdem sie illegalerweise von ihrem Job als Sozialarbeiterin gefeuert wurde, weil sie ihre Kollegen über eine Anti-Kürzungs-Kundgebung informiert hatte, begann sie als Lehrerin zu arbeiten. Heider kandidiert für den Bundestag in Friedrichshain-Kreuzberg als Teil eines unabhängigen sozialistischen Bündnisses. Franziska Thomas, eine weitere Sozialarbeiterin, kandidiert in Tempelhof-Schöneberg, während Leonie Lieb, Hebamme in einem Krankenhaus, die Kandidatin für München-West ist.

Entgegen dem gesunden Menschenverstand der deutschen Bourgeoisie und ihrer politischen Diener fordern diese Kandidaten aus der Arbeiterschaft eine Welt ohne Grenzen, Krieg oder Ausbeutung. Ein 14-Punkte-Programm enthält Forderungen nach der Enteignung von Unternehmen, die mit der Entlassung von Arbeitnehmern drohen, nach Blockaden von Waffenlieferungen nach Israel und nach der Öffnung der Grenzen.

Während sich die bürgerlichen Parteien in Deutschland nicht um Menschen kümmern, die kein Wahlrecht haben – etwa ein Viertel der erwachsenen Bevölkerung Berlins! – geht es bei einer sozialistischen Kampagne nicht um die Maximierung von Wählerstimmen. Stattdessen geht es darum, aufzuklären, zu agitieren und zu organisieren. Für diesen Beitrag ist kein Reisepass erforderlich. Bei offenen Kampagnen-Treffen, die auf Deutsch und auch auf Englisch abgehalten werden, wird über das Sammeln von Unterschriften und das Verteilen von Flugblättern diskutiert, aber auch über die Mobilisierung gegen den AfD-Parteitag in Riesa an diesem Wochenende.

Die Kampagnen erhalten viel positives Feedback: Die Menschen sind erleichtert zu hören, dass es Kandidaten gibt, die die völkermordfreundliche Staatsräson Deutschlands nicht unterstützen. Diese Kandidaten sind Arbeiter, die nicht der Meinung sind, dass Politiker mehr verdienen sollten als Krankenschwestern. Wenn sie in den Bundestag einziehen, wollen sie nicht, dass die obszönen Gehälter an die sogenannten „Volksvertreter“ gezahlt werden (derzeit über 11.000 Euro pro Monat!). Stattdessen würden sie einen Arbeiterlohn beziehen und den Rest, etwa 9.000 Euro, in einen Streikfonds einzahlen.

Diese Allianz wurde von zwei trotzkistischen Gruppen ins Leben gerufen, der Revolutionären Internationalistischen Organisation, Herausgeberin von Klasse Gegen Klasse, und der Revolutionären Sozialistischen Organisation. Aber diese Kampagne ist ein Vorschlag an die breitere radikale Linke: Bei Wahlen, wenn das Interesse an Politik steigt, können wir uns auf eine antikapitalistische Plattform einigen, die auf Klassenunabhängigkeit und Klassenkampf basiert, und uns in die Debatten stürzen.

Für wen sollten Linke stimmen?

Im letzten Jahr ist Die Linke langsam zusammengebrochen, und wir haben einen Exodus revolutionärer sozialistischer Gruppen wie Sozialismus von unten und Revolutionäre Linke aus ihren Reihen erlebt. Die Parteibürokratie hat diesen Prozess vorangetrieben und den deutsch-palästinensischen Aktivisten Ramsis Kilani wegen seiner Opposition gegen den Völkermord ausgeschlossen. Dies ist auch der Kontext für die Abspaltung von The Left Berlin von Die Linke.

Diese Spaltungen bieten aufrichtigen Linken tatsächlich eine Chance. In den letzten 15 Jahren waren viele revolutionäre Sozialisten in der Partei DIE LINKE verankert und gezwungen, für „Regierungssozialisten“ zu werben, die später Ministerposten übernahmen und Privatisierungen, Abschiebungen und Zwangsräumungen durchführten. Der Austritt aus der Partei DIE LINKE ist ein erster Schritt – aber wir müssen versuchen, uns den Massen als politische Alternative zum Reformismus zu präsentieren.

Wen sollten Sozialisten bei den Wahlen in sechs Wochen wählen? Einige werden sich die Nase zuhalten und trotzdem für Die Linke stimmen. Aber das wird die Linke nicht stärken – Die Linke unterstützt neoliberale und pro-imperialistische Politik, was der extremen Rechten hilft, sich als „Alternative“ zu präsentieren. Einige werden sich auf einige tatsächlich linke Kandidaten der Linken konzentrieren, wie Ferat Koçak in Neukölln. Ferat ist ein vorbildlicher Aktivist – aber es ist nicht zu übersehen, dass er für eine Partei kandidiert, die von Völkermordbefürwortern wie Dietmar Bartsch und Bodo Ramelow angeführt wird.

Es gibt auch die neue Partei Mera25, die bei Aktivisten für Palästina-Solidarität sehr beliebt ist. Weil sie sich gegen die deutsche Unterstützung für den Völkermord ausspricht, war diese Partei Zielscheibe schrecklicher Verleumdungskampagnen der BILD-Zeitung, und sie hat unsere volle Solidarität. Mera25 ist jedoch keine sozialistische Partei. Sie wurde von einem ehemaligen griechischen Finanzminister gegründet und hat das Programm, Europa durch parlamentarische Reformen sozialer und demokratischer zu machen. Dies ist, wie Yanis Varoufakis‘ Amtszeit auf dramatische Weise bewiesen hat, ein utopisches und völlig unrealistisches Programm. Nur ein antikapitalistisches Programm bietet eine realistische Chance, den Rechtsruck zu stoppen.

Deshalb sollten die Leser von The Left Berlin meiner Meinung nach die sozialistischen Kandidaturen von Inés Heider, Franziska Thomas und Leonie Lieb unterstützen. Diese Kampagnen können dazu beitragen, die antikapitalistische und sozialistische Linke in einer Zeit sichtbar zu machen, in der sich alle deutschen Parteien rapide nach rechts bewegen.

Nathaniel Flakin

Nathaniel ist freiberuflicher Journalist und Historiker aus Berlin. Er ist Mitglied der Redaktion von Left Voice und unserer deutschen Schwesterseite Klasse Gegen Klasse. Nathaniel, auch bekannt unter dem Spitznamen Wladek, hat eine Biografie über Martin Monath verfasst, einen trotzkistischen Widerstandskämpfer in Frankreich während des Zweiten Weltkriegs, die auf Deutsch, auf Englisch, auf Französisch und auf Spanisch erschienen ist. Er hat auch einen antikapitalistischen Reiseführer mit dem Titel Revolutionary Berlin verfasst. Er gehört dem autistischen Spektrum an.

Übersetzt mit Deepl.com

