Mahmoud Khalil: Die Lüge des Antisemitismus Richard Silverstein

Richard Silverstein

17. März 2025

Video dokumentiert die Verhaftung von Mahmoud Khalil durch ICE-Schläger, während seine Frau sie flehentlich bittet, ihr Informationen über seine Verhaftung zu geben.

Protest gegen Khalils Abschiebung

Der Versuch der US-Regierung, den Master-Studenten der Columbia University, Mahmoud Khalil, abzuschieben, ist der erste Schritt in einem Projekt, das nicht nur darauf abzielt, ausländische Studenten, die sich für Menschenrechte einsetzen, auszuschalten, sondern auch die Hochschulbildung zu zerschlagen. Es ist eine Kriegserklärung an eine sogenannte Brutstätte des Hasses, die die amerikanische Gesellschaft infiziert.

Bisher waren unsere Universitäten ein leuchtendes Beispiel für akademische Exzellenz, die auf der ganzen Welt bekannt ist. Sie repräsentierten ihrerseits das Beste Amerikas und leisteten nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Bildung unserer Jugend und zur Vorbereitung auf die Karriere, sondern auch zum globalen akademischen Diskurs. Aber sie waren unabhängig. Sie boten sorgfältig abgestimmte akademische Forschung und Analyse. All dies ist dem aufstrebenden autoritären Staat ein Gräuel.

Wie alle faschistischen Führer betrachtet Trump Universitäten als Quelle einer „aufgeweckten“ Kultur, als Wiege radikaler Ideen, als Infektion im Staatskörper. Vizepräsident Vance fasste diese Einstellung in einer Rede mit dem Titel „Universitäten sind der Feind“ zusammen.

Aber die US-amerikanischen Hochschulen sind geografisch und akademisch zahlreich und vielfältig. Man kann nicht eine einzige zerstören und die Kontrolle über alle anderen erlangen. Dennoch sind die Angriffe auf Columbia ein „Konzeptnachweis“, der, wenn er erfolgreich ist, alle anderen Institutionen dieser Art einschüchtern kann. Wenn Trump Columbia, eine der renommiertesten und mächtigsten Universitäten der USA, einschüchtern kann, kann er sie alle in gehorsame Abbilder der MAGA-Ideologie verwandeln.

Proteste im Namen von Mahmoud Khalil

Weit verbreitete Angriffe sind Teil des Plans zur Zerstörung der Bundesregierung

Der Angriff auf die Hochschulbildung ist jedoch nur Teil eines umfassenderen Plans, der die Bundesregierung, wie wir sie kennen, zerstören würde. Dies ist nicht mehr der Schattenstaat, gegen den Trump in seiner ersten Amtszeit wetterte. Er hat es auf den Staat selbst abgesehen: alle Orte der Macht und des Einflusses außerhalb der Exekutive zu beseitigen.

Trump möchte, dass nur drei Instanzen bestehen bleiben: die Exekutive, der Kongress und der Oberste Gerichtshof. Letzteren kontrolliert er bereits, indem er drei Hardliner-Richter ernannt hat, die ihm eine 6:3-Mehrheit verschaffen. Aber die unteren Bundesgerichte kontrolliert er noch nicht. Es gibt zu viele Richter, die von Demokraten oder RINO-Präsidenten ernannt wurden. Und sie bilden die letzte Bastion des Widerstands gegen seine ideologische Vision.

Alles, was außerhalb der direkten Kontrolle der Präsidentschaft liegt, ist eine Bedrohung und muss beseitigt werden. Die einzigen Behörden, die relativ unbeschadet bleiben werden, sind das Finanzministerium, das Verteidigungsministerium und das Gesundheitsministerium (d. h. ICE). Vor allem, weil die beiden letzteren wichtige Elemente des faschistischen Regimes durchsetzen, das sich Trump vorstellt. Einige andere Behörden könnten ebenfalls bestehen bleiben (z. B. die Federal Reserve), aber sie werden, wenn es nach Trump geht, ihren unabhängigen Status verlieren und zu einem Geschöpf der Exekutive werden.

Eine der wenigen Bastionen des Widerstands, die Trump (noch) nicht einschüchtern konnte, ist die Presse. Einige Journalisten und Medienunternehmen bieten weiterhin unabhängige Berichterstattung, die sich mit den Auswüchsen des faschistischen Regimes auseinandersetzt. Die amerikanische Medienlandschaft ist groß und vielfältig genug, dass er nicht einen Kanal niedermähen und dann die freie Presse zerstören kann. Aber das hat ihn nicht davon abgehalten, es zu versuchen: Letzte Woche bezeichnete er zwei seiner medialen Nemesis, CNN und MSNBC, als „illegal“, vermutlich weil kritische Berichterstattung über die Exekutive des Landes eine Straftat darstellt. Das ist sie eindeutig noch nicht. Aber das ist der Plan.

Andere Medienunternehmen (z. B. MSNBC) streichen Moderatoren mit dunkler Hautfarbe aus dem Programm und überarbeiten ihre redaktionelle Perspektive, um die MAGA-Anhängerschaft anzusprechen. Sie sehen, in welche Richtung der politische Wind weht, und wollen nicht als gegen den vorherrschenden Wind segelnd angesehen werden.

Genau wie Viktor Orban in Ungarn versucht der Staatsstreich von MAGA, die Presse, die Justiz und die Hochschulbildung „auf Linie zu bringen“. Im Falle der Universitäten besteht das Ziel hier in den USA darin, sie in Bastionen des rechten akademischen Diskurses zu verwandeln und diejenigen zu zerstören, die sich widersetzen. Orban hat dies in Ungarn getan, indem er Universitätsverwaltungen ersetzte, seine eigenen ausgewählten rechten Speichellecker einsetzte und sie damit beauftragte, die Fakultät von Dissidenten zu säubern und den Lehrplan an Themen anzupassen, die dem ideologischen Standpunkt des ungarischen Ministerpräsidenten entsprechen.

Die Übernahme der US-Hochschulbildung

Trump hat den Prozess an der Columbia University eingeleitet, indem er die Bedingungen darlegte, unter denen er die 400 Millionen Dollar an Regierungsaufträgen, die er zurückgehalten hat, wieder freigeben wird. Die Forderungen greifen bewusst in die unantastbaren akademischen Vorrechte ein, darunter die Ernennung von Fakultätsmitgliedern und die akademische Leitung von Fachbereichen. Das Ergebnis ist, wie in Ungarn, eine schrittweise Einführung restriktiver Vorschriften, die darauf abzielen, ideologische Konformität zu erzwingen:

Zu den Schritten, die die Verwaltung fordert, gehört, dass Columbia seine Abteilung für Nahost-, Südasien- und Afrikastudien unter akademische Zwangsverwaltung stellt, was die Kontrolle über das Programm effektiv einem Lehrstuhl außerhalb der Fakultät von Columbia übertragen würde – ein Schritt, der nach Lehrbuchrassismus riecht. Aber die Liste der Forderungen der Verwaltung geht noch viel weiter und verlangt von Columbia, dass sie

Der Antisemitismus-Schwindel

Die zentrale (falsche) Behauptung, die diese drakonischen Schritte rechtfertigt, ist, dass pro-palästinensische Campus-Proteste antisemitisch sind und dass sie jüdische Studenten und Lehrkräfte „verunsichern“. Umfragen zeigen, dass etwa die Hälfte der jüdischen College-Studenten solche Ängste hat. Wenn man jedoch die Art der wahrgenommenen Bedrohungen untersucht, gehören dazu Sprechchöre wie „Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“. Es ist schwer zu erkennen, wie ein Sprechchor eine legitime physische Bedrohung darstellen kann. Ganz zu schweigen davon, dass die überwiegende Mehrheit der Campus-Camps gewaltfrei war. In den seltenen Fällen von körperlichen Auseinandersetzungen wurden sie von der Polizei oder von Gegendemonstranten provoziert (wie an der UCLA). Die Wahrnehmung einer antijüdischen Voreingenommenheit ist eine emotionale Reaktion, die völlig subjektiv ist und nicht auf der objektiven Realität beruht. Solche Ängste werden ebenso von den Ängsten der Älteren beeinflusst wie von tatsächlichen Ereignissen auf dem Campus.

Kritiker der Protestcamps auf dem Campus haben die Plattform und die Überzeugungen der Protestierenden absichtlich verfälscht. Tatsächlich gab Khalil ein Interview mit Wolf Blitzer von CNN, in dem er erklärte:

„Die Befreiung Palästinas und des jüdischen Volkes sind miteinander verflochten. Sie gehen Hand in Hand. Antisemitismus und jede Form von Rassismus haben auf dem Campus und in dieser Bewegung keinen Platz.“

Die Trump-Administration hat solche Aussagen, die den Vorwürfen, Khalil und die Protestbewegung seien „mit der Hamas verbündet“ oder Terroristen, zuwiderlaufen, bequemerweise ignoriert; wie Joe McCarthy, der log und verdrehte, was die Gegner sagten, und daraus eine giftige Erzählung webte, die es ihm ermöglichte, sie zu Sündenböcken zu machen.

Die jüdischen Studenten, die sich Khalil im Lager angeschlossen haben, sind zu seiner Verteidigung gekommen. Sie haben Briefe an den Richter geschrieben, der seinen Fall betreut. In einem heißt es:

Mahmoud ist einer der aufrichtigsten Menschen, die ich je getroffen habe. Zusammen mit anderen jüdischen Studentenaktivisten habe ich bei Mahmoud immer nur Respekt, Solidarität und Stärke gespürt … Jeder, der Mahmoud getroffen hat, weiß, dass die Verleumdungskampagne des Weißen Hauses nur ein fadenscheiniger Vorwand ist, um staatliche Gewalt gegen Studentenaktivisten zu entfesseln und bereits traumatisierte Gemeinschaften weiter zu spalten.

Brief eines jüdischen Studenten der Columbia University an den Bundesrichter

Trump hat die Anklage gegen Khalil unterstützt und behauptet, er habe angebliche „Hamas-Flugblätter“ auf dem Campus verteilt. Tatsächlich weiß niemand, was auf den Flyern steht, wer sie erstellt und wer sie verteilt hat. Als ursprüngliche Quelle wurde das „Hamas Media Office“ angegeben. Eine solche Einrichtung gibt es jedoch nicht. Die einzige Online-Referenz, die ich gefunden habe, war auf einer rechtsextremen Website, Palestine Media Watch. Dort wurde eine Veröffentlichung aus dem Jahr 2017 vorgestellt, die angeblich von der Hamas stammt, aber keine Erwähnung dieser Medienabteilung enthält. Die auf der Startseite aufgeführte Hamas-Website existiert nicht, und der Twitter-Account wurde lange vor den Protesten in Columbia gesperrt. Die Hamas verbreitet auch kein solches politisches/mediales Material auf Englisch. Khalil bestreitet ausdrücklich die Anschuldigungen, dass er solches Material verbreitet hat.

Die pro-israelische/anti-palästinensische Campus-Kampagne basiert auf Verzerrung, Provokation, fabrizierten „Beweisen“ und Falschmeldungen. Wenn man keine Beweise hat, um Behauptungen zu stützen, erfindet man sie einfach. Aber man muss es glaubwürdig machen, damit niemand den Unterschied zwischen Lüge und Wahrheit erkennen kann.

Die Gruppe, die als erste eine solche Behauptung aufstellte, ist eine pro-israelische Campusgruppe. Von dort gelangte das Material zum Außenministerium. Trumps Mediensprecher bezog sich in einer Pressekonferenz darauf als Rechtfertigung für die Abschiebung von Khalil.

Eine der wichtigsten rechtsextremen Gruppen, die dafür bekannt ist, die Flyer an Verwaltungsbeamte und Kongressmitglieder zu verteilen, ist Betar. Sie leitet die Kampagne zur Massenabschiebung pro-palästinensischer Studenten und hat sie auch mit Fotos auf Lastwagen, die in den Straßen rund um den Campus unterwegs sind, bloßgestellt. Infolgedessen haben sie Morddrohungen, Stalking und andere Formen der Einschüchterung erlebt.

Andererseits ignorieren Universitäten und die Trump-Regierung muslimische Studenten, die sich durch Hass und sogar offene Gewalt auf dem Campus körperlich gefährdet fühlen. Niemand scheint sich dafür zu interessieren, wie sie sich fühlen. Bestenfalls sind sie ein nachträglicher Einfall; eine unbequeme, ignorierte Gruppe der Studentenbevölkerung.

Jüdische Gruppen wie die ADL, das American Jewish Committee und Hillel International, die diese anti-palästinensische Rhetorik befürworten, tun dies ebenso wie die MAGA-Republikaner aus politischem Vorteil. Außerdem gefällt es den wohlhabenden pro-israelischen Milliardären, die ihre Organisationskassen und Wahlkampftöpfe finanzieren. Antisemitismus, ein echtes Vorurteil, das seit Jahrtausenden Leid über Juden bringt, wird ausgenutzt. Und das Leid der Juden, die tatsächlich Opfer von Antisemitismus wurden, wird verharmlost und ihr Andenken entweiht.

Eine der wenigen Gruppen, die gegen Trumps Politik protestieren, ist die Jewish Voice for Peace, die Hunderte von Demonstranten zum Trump Tower brachte (Video oben ansehen) und dessen Atrium besetzte, während sie Transparente mit der Aufschrift „Free Mahmoud/Free Palestine“, „Juden sagen, nicht kooperieren“ usw. schwenkten. Leider ist sie die einzige jüdische Organisation, die die Bemühungen zur Verhinderung der Abschiebung uneingeschränkt und bedingungslos unterstützt.

Liberale pro-israelische Unterstützung

Es gibt auch liberale Stimmen, die sich gegen die Verhaftung von Khalil aussprechen. Sie tun dies jedoch aus rein verfahrenstechnischen Gründen. Sie stimmen den Vorwürfen des Antisemitismus zu, argumentieren jedoch, dass Khalil aufgrund seiner verfassungsmäßigen Rechte und nicht aufgrund des Inhalts seiner Rede freigelassen werden sollte. Auch wenn sie ihre Ablehnung auf der Grundlage verfassungsrechtlicher Prinzipien zum Ausdruck bringen, zeugt dies von Opportunismus. Sie verstehen, dass sich politische Unterstützung für Khalil bildet und die Opposition gegen die drakonischen Taktiken der ICE zunimmt. Sie wollen aus rein politischen Gründen auf der richtigen Seite des Problems stehen.

Ein Beispiel ist der Minderheitsführer im Senat, Senator Chuck Schumer:

Einerseits muss Schumer sich gegen den Vorwurf schützen, er sei „weich“ gegenüber Palästina. Er muss um jeden Preis seine pro-israelische Glaubwürdigkeit bewahren. Deshalb stimmt er in den falschen Chor ein, Khalil sei ein Antisemit. Er bietet dies als Trostpflaster für seine Spender aus der Israel-Lobby an, die ihn mit 2 Millionen Dollar Wahlkampfgeldern überschüttet haben.

Andererseits argumentiert Schumer, dass Khalil verfassungsrechtlichen Schutz verdient. Es ist eine lauwarme, zweifelhafte Verteidigung. Sie erlaubt es den MAGA-Republikanern, die Liberalen auf eine wesentliche Weise zu vereinnahmen: Sie akzeptiert die Behauptung der extremen Rechten, dass Khalil die Hamas unterstützt, dass er ein Terrorist oder zumindest ein Sympathisant des Terrorismus ist. Nichts davon ist wahr. Aber das spielt keine Rolle. Sie haben ihren Fall vorgebracht. Khalil ist schuldig. Fall abgeschlossen.

Andere jüdische Organisationen äußerten ebenfalls ihre Ablehnung gegenüber Khalils Inhaftierung, während sie seine politischen Ansichten verurteilten. Sie haben ihr Argument abgeschwächt und versucht, es auf zwei Arten zu vertreten. Dadurch haben sie ihre eigene moralische Integrität geschmälert.

Die MAGA-Gegenreaktion auf die Proteste auf dem Campus geht auch mit der Förderung pro-israelischer Interessen einher. Die Israel-Lobby und ihre wohlhabenden Spender haben bei der Hexenjagd auf dem Campus eine wichtige Rolle gespielt. Der Vorwurf des Antisemitismus ist für Amerikaner leicht zu verstehen. Das eigentliche Ziel ist nicht Antisemitismus, sondern Antizionismus. Die Gegenreaktion vermischt die beiden Themen absichtlich und nutzt das erste, um das zweite zu verbergen. Die Befürworter der Gegenreaktion auf dem Campus wissen, dass ein Kreuzzug gegen den Antizionismus ein vergebliches Unterfangen wäre, da die meisten Menschen nicht verstehen, was Zionismus ist, geschweige denn Antizionismus. Stattdessen beschwören sie das Schreckgespenst des Antisemitismus herauf, das jeder versteht oder zu verstehen glaubt.

Erfundener Antisemitismus

Sie nutzen eine erfundene Definition von Antisemitismus, die Kritik an Israel einschließt, mit besonderem Schwerpunkt auf dem Völkermord im Gazastreifen. Jede Sympathie für die Opfer bedeutet Hass auf die Täter. Stellen Sie sich vor, während des Zweiten Weltkriegs würde eine einheimische US-Lobby erklären, dass Vorwürfe des Völkermords und Kritik an Deutschland gleichbedeutend mit Antinazismus seien und einen Versuch darstellten, das deutsche Volk zu vernichten. Genau das passiert heute.

Antisemitismus wird als Waffe eingesetzt, um politische Interessen zu fördern. Noch schlimmer ist, dass die Hauptförderer dieses Schwindels nicht die Juden selbst sind, sondern MAGA-Republikaner und andere nichtjüdische Ideologen. So wurde beispielsweise der Abschnitt des Projekts 2025 über Antisemitismus mit dem Titel „Project Esther“ nicht von jemandem mit besonderer Sachkenntnis zu diesem Thema verfasst, sondern von einem christlichen nationalistischen Schreiberling. Es gab keine nennenswerten Beiträge von jüdischen Gruppen oder Experten. Der Vorwurf des Antisemitismus ist ein perfektes Beispiel für „Jewsplaining“. Rechte Theokraten erzählen Juden, dass sie wissen, was gut für sie ist, und zwingen ihnen ihre eigenen Werte und Interessen auf.

Dies ist ein sehenswerter Film über Mahmoud Khalil:

Listen to Mahmoud Khalil’s story in his own words: how his family ended up in the refugee camp, where he was born and his aspirations for a free Palestine.This clip is from our upcoming film The Encampments, which features Mahmoud. It is set to be released this year by… pic.twitter.com/VXgMABC3KG