Ganze Familien ausgelöscht, als Israel Wohngebiete im Gazastreifen bombardiert

Palästinenser „verzweifelt und verängstigt“, Krankenhäuser nach tödlichen israelischen Angriffen mit „Massenopfern“ überflutet.

Al Jazeera-Reporter über das Ende der Waffenruhe im Gazastreifen

Von Al Jazeera Staff

Veröffentlicht am 18. März 2025

Die Palästinenser in Gaza wurden von Israel geweckt, das eine neue Welle von Angriffen auf Gaza startete, bei denen mindestens 404 Menschen getötet und 562 verletzt wurden.

Die Angriffe am Dienstag beendeten nicht nur eine Zeit relativer Ruhe in Gaza während des muslimischen Fastenmonats Ramadan, sondern auch das fragile Waffenstillstandsabkommen, das Israel mit der Hamas geschlossen hatte.

Palästinenser, die nach Inkrafttreten des Waffenstillstands in ihre beschädigten und zerstörten Häuser zurückgekehrt waren, wurden ebenfalls von den unerbittlichen Bombenangriffen Israels getroffen, bei denen ganze Familien innerhalb von Sekunden ausgelöscht wurden.

„Wir waren schockiert, als wir spät in der Nacht Angriffe und Bombardierungen auf Gaza wie in den ersten Tagen des Krieges sahen“, berichtete Momen Qoreiqeh, der bei den Angriffen 26 Familienmitglieder verlor, Al Jazeera.

„Ich war mit meiner Familie zusammen und plötzlich gab es einen riesigen Angriff auf unseren Wohnblock. Bei dem Angriff wurden so viele Menschen aus meiner Familie getötet, von einigen haben wir uns noch immer nicht unter den Trümmern befreit.“

Ein verwundeter Mann sitzt mit einer Frau auf einem Pferdewagen, der die verhüllten Leichen der Opfer des israelischen Bombardements transportiert [Omar al-Qattaa/AFP]

Der Lehrer Ahmed Abu Rizq berichtete von den ersten Stunden der israelischen Angriffe, die zu dem Zustand des puren Schreckens und der Panik beitrugen, die in den Krankenhäusern zu beobachten waren.

„Wir wachten verängstigt auf und hörten überall in Gaza israelische Angriffe. Wenn Sie jetzt in einem der Krankenhäuser in Gaza sind, werden Sie überall Blut sehen“, sagte Abu Rizq und fügte hinzu, dass er Familien gesehen habe, die mit den ‚Überresten ihrer Kinder‘ in den Händen im Krankenhaus ankamen.

Hani Mahmoud von Al Jazeera berichtete aus Gaza-Stadt, dass die Angriffe Israels Gaza erneut in eine ‚Tötungskammer‘ verwandelt hätten.

„Das Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza-Stadt ist mit der Anzahl der eintreffenden Massenopfer überfordert“, sagte Mahmoud. “Wir haben gesehen, wie ganze Familien [getötet] hierher gebracht wurden, darunter eine 26-köpfige Familie mit Frauen, Kindern und älteren Menschen. Wir haben hier eine Mutter gesehen, die über den Leichen ihrer beiden Töchter weinte.

„Die Angriffe der letzten Nacht beweisen erneut, dass es im gesamten Gazastreifen keinen sicheren Ort gibt. Die Menschen kehrten in ihre zerbombten Häuser und Evakuierungszentren zurück, weil sie dachten, dass sie aufgrund des Waffenstillstands in Sicherheit wären, aber das war nicht der Fall. Sie wurden genau an diesen Orten getötet.“

Muhammad Abu Salmiya, Direktor des al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt, sagte gegenüber Al Jazeera, dass „jede Minute ein Verwundeter aufgrund fehlender Ressourcen stirbt“

Hind Khoudary von Al Jazeera berichtete aus Deir el-Balah im Zentrum von Gaza und sagte, das Gesundheitsministerium fordere dringend Blutspenden an, da es „einen gravierenden Mangel“ an Vorräten gebe.

„In den Gesundheitseinrichtungen fehlt es auch an grundlegenden medizinischen Hilfsmitteln, die sie zur Behandlung der Verwundeten benötigen, wie Verbandsmaterial und Schmerzmittel“, sagte sie.

Die bestehenden Engpässe in den Krankenhäusern wurden durch die Blockade Israels für Hilfsfahrzeuge, die seit mehr als zwei Wochen nicht mehr in das Gebiet einfahren dürfen, noch verschärft.

„Ärzte sagen, dass dies eine sehr große Herausforderung ist“, sagte Khoudary. “Außerdem gibt es einen Treibstoffmangel, der alle medizinischen Einrichtungen in Gefahr bringt, zusammenzubrechen

„Wir hatten gehofft, dass die Menschen zumindest die letzten Tage des Ramadan ohne Luftangriffe verbringen könnten. Viele Menschen werden vermisst und sind unter den Trümmern eingeschlossen. Die Palästinenser sind verzweifelt und die Eltern haben Angst.“

Palästinenser inspizieren den Ort eines israelischen Angriffs auf ein Wohngebäude in Deir el-Balah [Ramadan Abed/Reuters]

