Mahmoud Khalil und die historische Verfolgung von Muslimen in den USA

Eduardo Vasco

22. März 2025

Die pro-palästinensischen Aktivisten vertreten eine Stimmung, die tief in der Arbeiterklasse verwurzelt ist und allmählich wieder erwacht.

Internationale Medien haben die Verhaftung und versuchte Abschiebung des palästinensischen Studenten Mahmoud Khalil als eine spezifische Maßnahme von Donald Trump gemeldet, die durch die Islamophobie des US-Präsidenten motiviert ist. Wenn dies das einzige Problem wäre, wäre es bereits äußerst ernst und gefährlich.

Die umfangreiche repressive Bilanz der US-Behörden und die wahren Beweggründe hinter diesen Verfolgungen werden jedoch oft übersehen. Es handelt sich um politische Verfolgungen, die sich nicht nur gegen die Solidarität mit dem palästinensischen Volk richten, sondern auch gegen die Organisation unterdrückter Bevölkerungsgruppen innerhalb der USA, d. h. gegen das eigene Volk.

Es ist kein Zufall, dass diese Geschichte der systematischen Verfolgung von Muslimen in den 1960er Jahren begann. Genau zu dieser Zeit wurden schwarze Amerikaner, Opfer eines Apartheidsystems, das selbst während des Wohlfahrtsstaates der Nachkriegszeit fortbestand, auf ihre Bürgerrechte aufmerksam und radikalisierten sich, um für sie zu kämpfen. Auch das äußere Umfeld war günstig und beeinflusste die Gründung verschiedener schwarzer Organisationen, insbesondere revolutionärer. Die Völker der sogenannten „Dritten Welt“ rebellierten und erlangten gewaltsam ihre Unabhängigkeit von den Kolonialmächten. Es war eine Zeit der Krise für die imperialistische Vorherrschaft und intensiver politischer und sozialer Unruhen in den USA und weltweit, die sich vor allem im Vietnamkrieg und in den Protesten von 1968 in westlichen Ländern äußerten.

Die Klassenzugehörigkeit war von grundlegender Bedeutung: Diese Schwarzen lebten in den ärmsten Arbeitervierteln der Industriestädte. Auch der Rassenaspekt war von wesentlicher Bedeutung: Nach Jahrhunderten der Sklaverei hatten sich Behörden und weiße Bürger daran gewöhnt, Schwarze als Untermenschen zu behandeln. Aber auch das religiöse Element war von Bedeutung: Viele der Menschen, die gegen die koloniale Unterdrückung rebellierten, waren überwiegend Muslime aus Afrika, dem Nahen Osten und Asien.

Unter den Aktivisten in den Schwarzen Vierteln der US-Städte kam es zu einer Welle von Konversionen zum Islam. Viele betrachteten den Islam als die ursprüngliche Religion der Afrikaner, die als Sklaven nach Amerika gebracht worden waren, und versuchten, diese Tradition wiederzubeleben, ermutigt durch das Mitgefühl mit den in diesen Jahren rebellierenden Völkern. Malcolm X nahm den Namen el-Hajj Malik el-Shabazz an, und Cassius Clay wurde zu Muhammad Ali. Die Black Panthers – mit vielen konvertierten Mitgliedern – wurden laut FBI zur Hauptbedrohung für das Regime. Das FBI trug mit der Ermordung Dutzender Militanter und der Unterwanderung Schwarzer Gemeinden zur Unterdrückung der Vorhut der Bewegung bei.

Ehemalige schwarze Aktivisten sind bis heute inhaftiert, wie Mumia Abu-Jamal (seit 1981, heute 71 Jahre alt) und Jamil Abdullah al-Amin (Anfang der 1970er Jahre fünf Jahre lang inhaftiert und seit 2000 erneut inhaftiert, heute 81 Jahre alt). Viele prominente schwarze Persönlichkeiten konvertierten im Gefängnis zum Islam, darunter Malcolm X und in jüngerer Zeit der Boxer Mike Tyson.

Im Jahr 2019 veröffentlichte die Organisation „Muslim Advocates“ einen Bericht, in dem geschätzt wurde, dass 9 % der Gefangenen in den USA Muslime waren (136.000 Insassen), obwohl Muslime nur etwas mehr als 1 % der US-Bevölkerung ausmachen. Mit anderen Worten: Muslime sind neunmal häufiger inhaftiert als es ihrem Anteil an der Bevölkerung der USA entspricht.

Der klassenbasierte Charakter, der mit der Rasse zusammenhängt, hinter der Konversion von Amerikanern zum Islam ist offensichtlich. Im Jahr 1996 stellten Schwarze 42 % der muslimischen Gemeinschaft in den USA dar, im Vergleich zu nur 1,6 % der Weißen. Der Rest waren Einwanderer aus überwiegend muslimischen Ländern. Ein anderer Bericht aus dem Jahr 2019 zeigte andere Zahlen: 20 % der Muslime waren Schwarze. Interessanterweise war die Hälfte davon Konvertiten. Es ist keine Überraschung, dass muslimische Konvertiten in den Bereichen Rap, Hip-Hop, Boxen und Basketball stark vertreten sind – kulturelle und sportliche Traditionen, die in der schwarzen Bevölkerung und der Arbeiterklasse verwurzelt sind.

Nach dem Nachkriegsboom, der in die Krise der frühen 1970er Jahre mündete, war auch der neue Zyklus von Wohlstand und Krise nach dem Kalten Krieg von zunehmender Unterdrückung der muslimischen Gemeinschaft in den USA geprägt. Der berüchtigte „Krieg gegen den Terror“ unter George W. Bush nutzte die Anschläge vom 11. September und die Lüge über Saddam Husseins Massenvernichtungswaffen nicht nur, um in überwiegend muslimische Länder einzumarschieren, sie zu verwüsten und zu plündern, sondern auch, um einen internen Krieg zu führen.

Das FBI selbst gab zu, dass Hassverbrechen gegen Muslime in den USA nach dem 11. September 2001 stark zugenommen haben. Im Jahr 2008 wurden Shukri Abu-Baker und Ghassan Elashi zusammen mit anderen Mitgliedern der Holy Land Foundation, denen Verbindungen zur Hamas vorgeworfen wurden, zu jeweils 65 Jahren Gefängnis verurteilt. Dies war das erste Mal in der Geschichte der USA, dass ein nicht identifizierter Regierungsagent als Zeuge in einem mutmaßlichen Verbrechen aussagen durfte.

Zwischen 2002 und 2022 wurden mindestens 779 Muslime (darunter auch Kinder) von den USA im illegalen Marinestützpunkt-Gefängnis in Guantánamo, Kuba, inhaftiert. Fast alle wurden ohne Anklage oder Gerichtsverfahren festgehalten. Viele wurden gefoltert, einige zu Tode.

Ein Bericht der Coalition for Civil Freedoms aus dem Jahr 2021 deckte auf, dass mehr als die Hälfte der mutmaßlichen Terrorismusfälle vom FBI manipuliert wurden, und zwar durch ein Netzwerk von 15.000 bezahlten Informanten, die muslimische Gemeinden infiltrierten, um Beweise oder Vorfälle zu erfinden.

Der von früheren demokratischen und republikanischen Regierungen aufgebaute Apparat ist die Grundlage für die von Trump angekündigte Verfolgungs-, Unterdrückungs- und Abschiebungspolitik. Vom Einwanderungs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1952, das die Abschiebung von „Kommunisten“ erlaubt, bis hin zum Patriot Act von Bush ist der Weg für eine neue Hexenjagd bereits geebnet und erprobt. Selbst wenn Trump eine gründliche Überprüfung durchführt, um sicherzustellen, dass seine Gruppe die Kontrolle über den „tiefen Staat“ übernimmt, ist es unwahrscheinlich, dass Änderungen dem mit der zionistischen Lobby verbundenen Apparat schaden.

Der palästinensische Befreiungskampf, der sich Ende 2023 intensivierte, hatte erhebliche Auswirkungen auf die Innenpolitik der USA, insbesondere auf die Moral von Millionen junger Menschen, Arbeitnehmern und Aktivisten. Tausende von Studenten wurden während des harten Durchgreifens der Biden-Regierung gegen Universitätsproteste im vergangenen Jahr verhaftet. Die Ablehnung von Bidens Unterstützung für den Völkermord trug dazu bei, seine Vizepräsidentin Kamala Harris zu besiegen, die ihn teilweise deshalb ersetzte, weil er durch die Ausführung des Völkermords in Gaza bei den Wahlen beschädigt war.

Diese Millionen von Bürgern, die die Erben der Studenten-, Schwarzen- und Arbeiterkämpfe der 1960er Jahre sind, sind jedoch keine Anhänger des Trumpismus. Da Trumps „rettende“ Wirtschaftspolitik für diese Gruppen keine Ergebnisse bringt und er die Unterdrückung verstärkt, um die Unzufriedenheit der Bevölkerung – mit neoliberaler Politik und imperialistischen Ambitionen – einzudämmen, wird der Widerstand gegen das Regime wahrscheinlich zunehmen. Das Regime weiß das und verstärkt daher die Verfolgung pro-palästinensischer Aktivisten. Sie vertreten eine Stimmung, die tief in der Arbeiterklasse verwurzelt ist und allmählich wieder erwacht.

Eduardo Vasco ist ein brasilianischer Journalist, der sich auf internationale Politik spezialisiert hat.

