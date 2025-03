Deutschland und die EU setzen auf militärischen Keynesianismus

https://countercurrents.org/2025/03/germany-and-the-eu-embrace-military-keynesianism/

von Matthew Read

22. März 2025

Nur wenige Tage vor seiner Auflösung hat das scheidende deutsche Parlament eine Verfassungsänderung und ein massives Ausgabenpaket durchgepeitscht, um unbegrenzte Kredite für die Militarisierung zu ermöglichen. Eine halbe Billion Euro wurde für die vage Kategorie „Infrastruktur und Klimaneutralität“ vorgesehen, während erhöhte Militärausgaben nun von der Schuldenbremse, dem 2009 eingeführten strengen deutschen Anti-Schulden-Gesetz, ausgenommen sind. Die Abstimmung leitete das größte Rüstungsprogramm in Deutschland seit der Gründung der Bundesrepublik im Jahr 1949 ein.

Die konservative Christlich Demokratische Union (CDU) und die Sozialdemokratische Partei (SPD), die nach der Konstituierung des neuen Bundestags am 25. März eine Koalitionsregierung bilden werden, haben sich die Unterstützung der Grünen gesichert, um die für eine Änderung des deutschen Grundgesetzes erforderliche Zweidrittelmehrheit im Parlament zu erreichen. Die drei Parteien der Mitte beeilten sich, diese Änderungen in der letzten Woche des scheidenden Parlaments zu verabschieden, da sie sonst auf die Unterstützung der rechtsextremen Partei Alternative für Deutschland (AfD) angewiesen wären, die im neuen Parlament 69 zusätzliche Sitze errungen hat. Zwar ist die AfD nicht gegen höhere Militärausgaben, doch die Zusammenarbeit mit der rechtsextremen Partei bleibt für viele Deutsche ein Tabu und hätte sowohl eine Verlängerung der Verhandlungen über die Militarisierung als auch eine stärkere Gegenreaktion in der Bevölkerung riskiert. Die vom Trio CDU-SPD-Grüne vorangetriebenen Änderungen haben in der Bevölkerung kaum Widerstand hervorgerufen und werden von Wirtschaftsführern, der Klimalobby und der Gewerkschaftsführung unterstützt.

Nachdem die deutsche Wirtschaft 2022 umfassende Sanktionen gegen Russland verhängt hatte und in Schlüsselsektoren wie Elektroautos hinter Chinas Produktivität zurückgefallen war, steckt sie seit zwei Jahren in einer Rezession fest. Mit der Einführung der US-Zölle scheint das prognostizierte Wachstum von 0,2 % für 2025 nun illusorisch. Im Schatten eines dritten Rezessionsjahres in Folge befürworten Geschäftsleute, Medienkommentatoren und sogar Gewerkschaftsführer nun eine schuldenfinanzierte „Wachstum durch Rüstung“-Strategie, um die Wirtschaft anzukurbeln. In diesem Sinne müssen die neuen Änderungen des deutschen Grundgesetzes verstanden werden.

Die Änderungen am deutschen Grundgesetz bedeuten, dass der Militärhaushalt nun keine Obergrenze mehr hat. Die Parteien der Mitte weigern sich, eine konkrete Summe für die geplante Erhöhung der Militärausgaben zu nennen. Stattdessen wurde alles, was über 1 % der BIP-Ausgaben für das Militär hinausgeht, einfach, wie es im Gesetz heißt, „in Zukunft von der Schuldenbremse ausgenommen“. Diese Abstimmung erinnert an die berüchtigte Abstimmung von 1914, bei der die Sozialdemokraten sich den Zentristen anschlossen und einstimmig die Finanzierung des deutschen Krieges gegen Frankreich und Russland billigten. Im Gegensatz zu 1914 hat die deutsche Regierung heute jedoch die Befugnis, unbegrenzt Kredite aufzunehmen.

Das „Sonderfinanzierungspaket für Infrastruktur und Klimaneutralität“, das mit der zunehmenden Militarisierung einhergeht, wird durch zusätzliche Kredite in Höhe von 500 Milliarden Euro finanziert. Diese Mittel werden über einen Zeitraum von 12 Jahren verteilt. Ihr Verwendungszweck ist jedoch noch nicht festgelegt. Parteisprecher haben Schienen- und Straßennetze, Brücken, Wasserstraßen und Häfen, die Energieversorgung, Bildung und Krankenhäuser hervorgehoben. Da jedoch praktisch keine konkreten Ziele festgelegt wurden, steht es der neuen CDU/SPD-Regierung frei zu definieren, was unter die Kategorie „Infrastruktur“ fällt. Das „Sonderfinanzierungspaket“ dient letztlich zwei Zwecken: Es ist ein Feigenblatt, um die streikenden Krankenschwestern, Lokführer und Automobilarbeiter zu besänftigen, und es wird die für die Militärlogistik erforderliche Infrastruktur erweitern.

Der Übergang zu einer Kriegswirtschaft wird in Berlin und Brüssel als Win-win-Situation begrüßt. Einerseits können gestärkte nationale Armeen in Europa den Druck auf den Hauptfeind der Europäischen Union (EU) weiter erhöhen: Russland. Wie der polnische Ministerpräsident Donald Tusk am 6. März 2025 es ausdrückte: „Europa muss sich diesem Wettrüsten anschließen und es gewinnen … Ich bin überzeugt, dass Russland dieses Wettrüsten verlieren wird – so wie die Sowjetunion vor 40 Jahren ein ähnliches Wettrüsten verloren hat.“

Gleichzeitig haben höhere Militärausgaben das Potenzial, die größten Volkswirtschaften der EU umzukrempeln. Während die EU-Staaten derzeit stark auf importierte US-Militärausrüstung angewiesen sind, hat die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, wiederholt betont, dass „mehr in Europa gekauft werden muss“. Um dies zu erleichtern, kündigte von der Leyen eine neue „Nationale Ausstiegsklausel“ an, die es den Mitgliedstaaten ermöglicht, ansonsten unflexible Haushaltsregeln zu umgehen, wenn der Zweck ausschließlich militärische Ausgaben sind. Die Aktienkurse europäischer Rüstungsunternehmen wie Rheinmetall und Leonardo stiegen nach der Ankündigung des „ReArm Europe“-Plans der EU im Wert von 800 Milliarden Euro sprunghaft an. Die Zahl der Beschäftigten in der Rüstungsindustrie der EU wächst kontinuierlich und lag 2023 mit rund 581.000 Beschäftigten in der gesamten EU um etwa 15 % höher als 2021. Für jene EU-Unternehmen, die gegen die chinesische Übermacht und den US-Protektionismus ankämpfen, bietet die Militarisierung ebenfalls einen dringend benötigten Rettungsanker. Volkswagen beispielsweise gab kürzlich bekannt, dass es bereit sei, zur Herstellung von Militärfahrzeugen zurückzukehren, die während des Dritten Reiches eine der Hauptproduktionslinien des Unternehmens darstellten.

Die deutschen Eliten haben somit einen umfassenden Übergang von der neoliberalen Austerität zum keynesianischen Kriegswirtschaft eingeleitet. Ihre Strategie lässt sich mit den Worten des niederländischen Admirals Rob Bauer zusammenfassen: „Das Militär kann Schlachten gewinnen, aber die Wirtschaft gewinnt Kriege.“ Die Mission, „Russland zu ruinieren“, erfordert die umfassende Mobilisierung der Heimatfront. Der deutsche Verteidigungsminister, der voraussichtlich in die neue Regierung zurückkehren wird, hat das Jahr 2029 als das Jahr festgelegt, bis zu dem das Land „kriegsfähig“ sein muss. Die CDU drängt daher auf eine rasche Wiedereinführung der Wehrpflicht.

„Wenn Europa Krieg vermeiden will, muss Europa sich auf den Krieg vorbereiten“, sagte von der Leyen am selben Tag, an dem der Bundestag über die Änderung des Grundgesetzes abstimmte. Sie spiegeln die Gefühle des Kanzlers Theobald von Bethmann Hollweg wider, der 1914 den Vorsitz der Reichstagssitzung führte, die dem Kaiser am Vorabend des Ersten Weltkriegs Kriegskredite gewährte: „Nur zur Verteidigung einer gerechten Sache soll unser Schwert aus der Scheide fliegen. Der Tag ist gekommen, an dem wir es ziehen müssen – gegen unseren Willen, gegen unsere ehrlichen Bemühungen. Russland hat das Haus in Brand gesetzt. Wir befinden uns in einem erzwungenen Krieg mit Russland und Frankreich.“

Matthew Read ist Forscher und Koordinator am Zetkin-Forum für Sozialforschung in Berlin, Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Globetrotter erstellt.

Übersetzt mit Deepl.com

