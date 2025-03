https://www.wsws.org/en/articles/2025/03/19/pdtb-m19.html



Wer hat das Recht, Rechte zu haben?“

Mahmoud Khalil verurteilt den parteiübergreifenden Völkermord und die Angriffe auf demokratische Rechte aus dem Gefängnis in Louisiana

Jacob Crosse

19. März 2025

Der studentische Unterhändler Mahmoud Khalil auf dem Campus der Columbia University in New York bei einem pro-palästinensischen Protestcamp am Montag, dem 29. April 2024. [AP Photo/Ted Shaffrey]

Am Dienstag veröffentlichte Mahmoud Khalil, ein rechtmäßiger Einwohner der Vereinigten Staaten, der von der Trump-Regierung wegen seiner Rolle bei Protesten gegen Völkermord an der Columbia University entführt und inhaftiert wurde, eine eindringliche Erklärung aus einer Einwanderungshaftanstalt. Die Regierung strebt seine Abschiebung an.

Khalil, 30, wurde bisher keiner Straftat angeklagt, dennoch sitzt er in einer ICE-Haftanstalt über 2.100 Kilometer von seiner Frau entfernt, einer amerikanischen Staatsbürgerin, die im April ihr erstes Kind erwartet. Dies sind seine ersten öffentlichen Äußerungen seit seiner Entführung am 8. März in New York City.

Khalils Erklärung, die zuerst vom Guardian veröffentlicht wurde, trägt den Titel „Brief eines palästinensischen politischen Gefangenen in Louisiana“ und wurde ihm vom Gefängnis aus am Telefon diktiert. Darin heißt es unter anderem:

Mein Name ist Mahmoud Khalil und ich bin ein politischer Gefangener. Ich schreibe Ihnen aus einer Haftanstalt in Louisiana, wo ich an kalten Morgen aufwache und lange Tage damit verbringe, Zeuge der stillen Ungerechtigkeiten zu werden, die gegen eine große Anzahl von Menschen verübt werden, die vom Schutz des Gesetzes ausgeschlossen sind.

Wer hat das Recht, Rechte zu haben? Es sind sicherlich nicht die Menschen, die hier in den Zellen zusammengepfercht sind. Es ist nicht der Senegalese, den ich getroffen habe und dem seit einem Jahr die Freiheit entzogen ist, dessen rechtliche Situation in der Schwebe ist und dessen Familie einen Ozean entfernt ist. Es ist nicht der 21-jährige Häftling, den ich getroffen habe und der im Alter von neun Jahren in dieses Land kam, nur um ohne eine Anhörung abgeschoben zu werden.

Gerechtigkeit entzieht sich den Konturen der Einwanderungsbehörden dieser Nation.

Khalil beschrieb, wie er von Beamten des Department of Homeland Security (DHS) mitgenommen wurde, „die sich weigerten, einen Haftbefehl vorzulegen, und meine Frau und mich ansprachen, als wir vom Abendessen zurückkamen.“ Er fuhr fort: „Bevor ich wusste, was geschah, legten mir Beamte Handschellen an und zwangen mich in ein unmarkiertes Auto.“

Er bemerkte:

Das DHS wollte mir stundenlang nichts sagen – ich wusste weder den Grund für meine Verhaftung noch, ob ich sofort abgeschoben werden sollte. Am 26 Federal Plaza schlief ich auf dem kalten Boden. In den frühen Morgenstunden brachten mich Beamte zu einer anderen Einrichtung in Elizabeth, New Jersey. Dort schlief ich auf dem Boden und bekam trotz meiner Bitte keine Decke.

Meine Verhaftung war eine direkte Folge der Ausübung meines Rechts auf freie Meinungsäußerung, als ich mich für ein freies Palästina und ein Ende des Völkermords in Gaza einsetzte, der am Montagabend mit voller Wucht wieder einsetzte. Da der Waffenstillstand vom Januar nun gebrochen ist, wiegen Eltern in Gaza wieder zu kleine Leichentücher, und Familien sind gezwungen, zwischen Hunger und Vertreibung und Bomben zu wählen.

Nachdem er kurz seine Familiengeschichte geschildert hatte, darunter das Aufwachsen in einem Flüchtlingslager in Syrien, nachdem seine Familie während der Nakba 1948 vertrieben worden war, klagte Khalil die Regierungen Biden und Trump sowie Beamte der Columbia University nicht nur wegen seiner Inhaftierung an, sondern auch wegen der Missachtung der demokratischen Rechte aller. Er schrieb:

Ich war immer der Meinung, dass es nicht nur meine Pflicht ist, mich selbst vom Unterdrücker zu befreien, sondern auch meine Unterdrücker von ihrem Hass und ihrer Angst zu befreien. Meine ungerechtfertigte Inhaftierung ist ein Zeichen für den anti-palästinensischen Rassismus, den sowohl die Biden- als auch die Trump-Regierung in den letzten 16 Monaten an den Tag gelegt haben, da die USA Israel weiterhin mit Waffen beliefern, um Palästinenser zu töten, und eine internationale Intervention verhindert haben.

Er fuhr fort:

Während ich auf rechtliche Entscheidungen warte, die die Zukunft meiner Frau und meines Kindes in der Schwebe halten, bleiben diejenigen, die es ermöglicht haben, dass ich ins Visier genommen werde, bequem an der Columbia University. Die Präsidenten Shafik, Armstrong und Dekan Yarhi-Milo legten den Grundstein dafür, dass die US-Regierung mich ins Visier nahm, indem sie pro-palästinensische Studenten willkürlich disziplinierten und zuließen, dass virale Doxing-Kampagnen – die auf Rassismus und Desinformation basierten – unkontrolliert blieben.

„Columbia“, schrieb er,

habe sich dem Druck der Bundesregierung gebeugt, indem sie dem Kongress die Akten von Studierenden offenlegte und den jüngsten Drohungen der Trump-Regierung nachgab. Meine Verhaftung, die Exmatrikulation oder Suspendierung von mindestens 22 Columbia-Studierenden – einige wurden nur wenige Wochen vor ihrem Abschluss ihres Bachelor-Abschlusses beraubt – und die Entlassung des SWC-Präsidenten (Student Workers of Columbia) Grant Miner am Vorabend der Vertragsverhandlungen sind eindeutige Beispiele dafür.

Nachdem Khalil die Rolle der Studenten bei der Führung von Protesten gegen Krieg und Rassismus in der Vergangenheit geschildert hatte, warnte er:

Die Trump-Regierung hat es auf mich abgesehen, als Teil einer umfassenderen Strategie zur Unterdrückung von Dissens. Visuminhaber, Inhaber einer Green Card und Bürger werden alle wegen ihrer politischen Überzeugungen ins Visier genommen. In den kommenden Wochen müssen sich Studenten, Fürsprecher und gewählte Amtsträger zusammenschließen, um das Recht auf Protest für Palästina zu verteidigen. Auf dem Spiel stehen nicht nur unsere Stimmen, sondern die grundlegenden Bürgerrechte aller.

Khalils Erklärung kam am selben Tag, an dem Präsident Donald Trump auf seinem Truth-Social-Account den Bundesbezirksrichter James Boasberg heftig angriff, weil dieser eine 14-tägige einstweilige Verfügung erlassen hatte, die die Abschiebung von Einwanderern nach dem Alien Enemies Act von 1798 blockierte.

Trump schrieb:

Dieser linksradikale Verrückte von einem Richter, ein Unruhestifter und Agitator, der leider von Barack Hussein Obama ernannt wurde, wurde nicht zum Präsidenten gewählt – er hat die Volksabstimmung nicht GEWONNEN (bei weitem nicht!), er hat nicht ALLE SIEBEN SCHWANKENDEN BUNDESSTAATEN GEWONNEN, er hat nicht 2.750 bis 525 Landkreise GEWONNEN, ER HAT NICHTS GEWONNEN! Ich habe aus vielen Gründen gewonnen, mit einem überwältigenden Mandat, aber der Kampf gegen illegale Einwanderung war vielleicht der Hauptgrund für diesen historischen Sieg. Ich tue nur das, was die WÄHLER von mir wollten.

Anschließend forderte er die Amtsenthebung des Richters und schrieb:

Dieser Richter, wie viele der korrupten Richter, vor denen ich gezwungen bin, zu erscheinen, sollte angeklagt werden!!! WIR WOLLEN KEINE BÖSARTIGEN, GEWALTSÜCHTIGEN UND GEISTIG VERWIRRTEN KRIMINELLEN, VIELE DAVON GEISTIG VERWIRRTE MÖRDER, IN UNSEREM LAND. MACHEN SIE AMERIKA WIEDER GROSS!!!

Trumps Tiraden sind nicht nur „böse Tweets“, sondern eine Aufstachelung seiner faschistischen Anhänger, darunter Proud Boy- und Oath Keeper-Milizen, die versuchten, die Wahl 2020 zu stürzen, und die er Anfang des Jahres begnadigte. Im Gegensatz zu Hitler, der mit Tausenden von SA-Braunhemden unter seinem Kommando an die Macht kam, versucht Trump, eine paramilitärische Truppe aufzubauen, indem er das Amt des Präsidenten, eine faschistische Republikanische Partei und eine mitschuldige Demokratische Partei nutzt.

Trumps Angriffe auf die Justiz zwangen den Obersten Richter John Roberts am Dienstag zu einer seltenen Erklärung, in der er Trump zurechtwies. In einer an die Unternehmensmedien gesendeten Nachricht schrieb Roberts:

Seit mehr als zwei Jahrhunderten ist es gängige Praxis, dass ein Amtsenthebungsverfahren keine angemessene Reaktion auf Meinungsverschiedenheiten bezüglich einer gerichtlichen Entscheidung ist. Zu diesem Zweck gibt es das normale Berufungsverfahren.

In einem Interview mit Laura Ingraham auf Fox News reagierte Trump auf Roberts‘ Aussage, indem er den Richter weiterhin angriff und behauptete, er habe nicht gegen die gerichtliche Anordnung des Richters verstoßen – eine eklatante Lüge, da Trump sich der Anordnung des Richters widersetzte, Flugzeuge mit entführten venezolanischen Migranten umzukehren und sie in die USA zurückzubringen. Rund 260 mutmaßliche Mitglieder der Bande Tren de Aragua befinden sich im berüchtigten Terroristengefängnis in El Salvador in Haft, wohin sie von der US-amerikanischen Einwanderungs- und Zollbehörde geflogen wurden.

Trump sagte:

Ich habe mich nie einem Gerichtsbeschluss widersetzt … Allerdings haben wir schlechte Richter. Wir haben sehr schlechte Richter, und das sind Richter, die nicht zugelassen werden sollten … Ich denke, an einem bestimmten Punkt muss man sich fragen, was man tut, wenn man einen Schurkenrichter hat?

Der Richter, von dem wir sprechen … Er ist ein Verrückter.

Trumps Hetze gegen „schlechte Richter“ ist Teil seiner offenen Missachtung der Gerichte und seines Überschreitens des politischen Rubikon in Richtung Präsidialdiktatur. Acht Wochen nach Beginn seiner zweiten Amtszeit regiert Trump, wie versprochen, „wie ein Diktator“, ignoriert den Kongress und die Gerichte und regiert per Dekret.

Während Trump in seinem Interview mit Ingraham behauptete, er habe sich „niemals“ einem Gerichtsbeschluss widersetzt, haben Spitzenbeamte seiner Regierung öffentlich erklärt, dass sie sich nicht an Gerichtsbeschlüsse halten werden.

Am Montag warf Trumps Generalstaatsanwältin Pam Bondi Boasberg in einem Interview mit Fox News vor, er „versuche, sich in die nationale Sicherheit und die Außenpolitik einzumischen“, und fügte hinzu, dass „er das nicht tun kann“.

Sie fuhr fort:

Was er getan hat, ist ein Eingriff in die Autorität des Präsidenten. Wissen Sie, dieser eine Bundesrichter denkt wieder einmal, er könne die Außenpolitik für das ganze Land kontrollieren. Und das kann er nicht, und im Moment prüfen wir unsere Optionen.

Auf die Frage, ob die Regierung „plant, diese Flüge fortzusetzen“, antwortete Bondi:

Auf jeden Fall. Das sind ausländische Terroristen. Der Präsident hat sie identifiziert und als solche bezeichnet, und wir werden uns weiterhin an das Alien Enemies Act halten.

Trumps „Grenzzar“ Tom Homan versprach ebenfalls, Gerichtsbeschlüsse zu ignorieren. „Ich bin stolz darauf, Teil dieser Regierung zu sein“, sagte er am Montag. „Wir hören nicht auf, es ist mir egal, was die Richter denken, es ist mir egal, was die Linke denkt, wir kommen.“

Trumps faschistische Verbündete im Repräsentantenhaus, darunter die Abgeordneten Eli Crane, Andy Ogles, Andrew Clyde und Brandon Gill, verbreiteten am Dienstag in den sozialen Medien Beiträge, in denen sie nicht nur die Amtsenthebung von Boasberg, sondern auch der Richter Paul Engelmayer, John Bates und John McConnell, Jr. forderten.

Crane, Ogles und Clyde spielten alle eine führende Rolle in der Bewegung „Stop the Steal“, die zu Trumps Putsch am 6. Januar 2021 führte. Dass keiner von ihnen hinter Gittern sitzt, sondern stattdessen in der Lage ist, die Verfassung zu stürzen, ist allein die Schuld der Demokratischen Partei. Die Abstimmung vom vergangenen Freitag für Trumps anhaltende Resolution zur Finanzierung seiner Diktatur hat bewiesen, dass die Demokratische Partei keine Oppositionspartei ist, sondern ein Partner bei dem parteiübergreifenden Angriff auf demokratische Rechte und soziale Rechte wie öffentliche Gesundheit, Bildung und Rentenleistungen im Dienste der Finanzoligarchie und des imperialistischen Krieges.

Khalils Aufruf zum Handeln, um seine Freiheit und die aller verfolgten Einwanderer und Gegner von Völkermord und Krieg zu fordern, muss durch die unabhängige Mobilisierung der Arbeiterklasse gegen ihre Quelle – den Kapitalismus – und seine beiden politischen Parteien aufgegriffen werden.

Übersetzt mit Deepl.com

