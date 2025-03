https://electronicintifada.net/content/my-name-mahmoud-khalil-and-i-am-political-prisoner/50507



„Mein Name ist Mahmoud Khalil und ich bin ein politischer Gefangener“

Mahmoud Khalil

19. März 2025

Wähler des US-Kongressabgeordneten Daniel Goldman stehen vor seinem Büro in New York City, um gegen das Schweigen des Kongressabgeordneten über die Verhaftung des Studentenführers der Columbia University, Mahmoud Khalil, am 17. März zu protestieren.

Anmerkung der Redaktion: Diese Nachricht von Mahmoud Khalil wurde am 18. März 2025 vom Center for Constitutional Rights (CCR) unter dem Titel „Brief eines palästinensischen politischen Gefangenen in Louisiana, diktiert per Telefon aus der ICE-Haft“ veröffentlicht. Khalil wurde am 8. März von Beamten der US-amerikanischen Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) festgenommen, als er sich in dem von der Universität verwalteten Wohnhaus in New York City aufhielt, in dem er lebt. Das CCR unterhält eine spezielle Seite, auf der über seinen Fall berichtet wird.

Mein Name ist Mahmoud Khalil und ich bin ein politischer Gefangener. Ich schreibe Ihnen aus einer Haftanstalt in Louisiana, wo ich an kalten Morgen aufwache und lange Tage damit verbringe, Zeuge der stillen Ungerechtigkeiten zu werden, die gegen eine große Anzahl von Menschen verübt werden, die vom Schutz des Gesetzes ausgeschlossen sind.

Wer hat das Recht, Rechte zu haben? Es sind sicherlich nicht die Menschen, die hier in den Zellen zusammengepfercht sind. Es ist nicht der Senegalese, den ich getroffen habe und dem seit einem Jahr die Freiheit entzogen ist, dessen rechtliche Situation in der Schwebe ist und dessen Familie einen Ozean entfernt ist. Es ist nicht der 21-jährige Häftling, den ich getroffen habe und der im Alter von 9 Jahren in dieses Land kam, nur um ohne eine Anhörung abgeschoben zu werden.

Gerechtigkeit entzieht sich den Konturen der Einwanderungsbehörden dieser Nation. Am 8. März wurde ich von Beamten des DHS (Department of Homeland Security) mitgenommen, die sich weigerten, einen Haftbefehl vorzulegen, und meine Frau und mich ansprachen, als wir vom Abendessen zurückkamen. Inzwischen wurde das Filmmaterial dieser Nacht veröffentlicht. Bevor ich wusste, was geschah, legten mir Beamte Handschellen an und zwangen mich in ein unmarkiertes Auto. In diesem Moment war meine einzige Sorge die Sicherheit von Noor. Ich hatte keine Ahnung, ob sie auch mitgenommen werden würde, da die Beamten damit gedroht hatten, sie zu verhaften, weil sie nicht von meiner Seite gewichen war. Das DHS wollte mir stundenlang nichts sagen – ich wusste weder den Grund für meine Verhaftung noch, ob ich unmittelbar abgeschoben werden sollte. Am 26 Federal Plaza schlief ich auf dem kalten Boden. In den frühen Morgenstunden brachten mich Beamte zu einer anderen Einrichtung in Elizabeth, New Jersey. Dort schlief ich auf dem Boden und mir wurde trotz meiner Bitte keine Decke gegeben.

Meine Verhaftung war eine direkte Folge der Ausübung meines Rechts auf freie Meinungsäußerung, als ich mich für ein freies Palästina und ein Ende des Völkermords in Gaza einsetzte, der am Montagabend mit voller Wucht wieder einsetzte. Da der Waffenstillstand vom Januar nun gebrochen ist, wiegen Eltern in Gaza wieder zu kleine Leichentücher und Familien sind gezwungen, zwischen Hunger und Vertreibung und Bomben zu wählen. Es ist unsere moralische Pflicht, im Kampf für ihre vollständige Freiheit weiterzumachen.

Ich wurde in einem palästinensischen Flüchtlingslager in Syrien geboren, in einer Familie, die seit der Nakba von 1948 von ihrem Land vertrieben wurde. Ich verbrachte meine Jugend in der Nähe, aber doch weit entfernt von meiner Heimat. Aber Palästinenser zu sein, ist eine Erfahrung, die Grenzen überschreitet. Ich sehe in meiner Situation Ähnlichkeiten mit Israels Praxis der Verwaltungshaft – Inhaftierung ohne Gerichtsverfahren oder Anklage –, um Palästinenser ihrer Rechte zu berauben. Ich denke an unseren Freund Omar Khatib, der von Israel ohne Anklage oder Gerichtsverfahren inhaftiert wurde, als er von einer Reise nach Hause zurückkehrte. Ich denke an den Kinderarzt und Krankenhausdirektor von Gaza, Dr. Hussam Abu Safiya, der am 27. Dezember vom israelischen Militär gefangen genommen wurde und sich bis heute in einem israelischen Folterlager befindet. Für Palästinenser ist eine Inhaftierung ohne ordentliches Verfahren an der Tagesordnung.

Ich war immer der Meinung, dass es nicht nur meine Pflicht ist, mich selbst vom Unterdrücker zu befreien, sondern auch meine Unterdrücker von ihrem Hass und ihrer Angst zu befreien. Meine ungerechtfertigte Inhaftierung ist ein Zeichen für den anti-palästinensischen Rassismus, den sowohl die Biden- als auch die Trump-Regierung in den letzten 16 Monaten an den Tag gelegt haben, da die USA Israel weiterhin mit Waffen beliefert haben, um Palästinenser zu töten, und eine internationale Intervention verhindert haben. Seit Jahrzehnten treibt der anti-palästinensische Rassismus die Bemühungen voran, die US-Gesetze und -Praktiken auszuweiten, die zur gewaltsamen Unterdrückung von Palästinensern, arabischen Amerikanern und anderen Gemeinschaften eingesetzt werden. Genau aus diesem Grund bin ich zur Zielscheibe geworden.

Während ich auf rechtliche Entscheidungen warte, die die Zukunft meiner Frau und meines Kindes in der Schwebe halten, bleiben diejenigen, die meine Verfolgung ermöglicht haben, bequem an der Columbia University. Die Präsidentinnen [Minouche] Shafik und [Katrina] Armstrong sowie Dekan Yarhi-Milo haben den Grundstein dafür gelegt, dass die US-Regierung mich ins Visier nehmen konnte, indem sie pro-palästinensische Studenten willkürlich disziplinierten und zuließen, dass virale Doxing-Kampagnen – die auf Rassismus und Desinformation basierten – unkontrolliert blieben.

Columbia hat mich wegen meines Aktivismus ins Visier genommen und ein neues autoritäres Disziplinaramt geschaffen, um den ordnungsgemäßen Prozess zu umgehen und Studenten, die Israel kritisieren, zum Schweigen zu bringen. Columbia hat dem Druck des Bundes nachgegeben, indem es dem Kongress die Akten der Studierenden offenlegte und den jüngsten Drohungen der Trump-Regierung nachgab. Meine Verhaftung, die Exmatrikulation oder Suspendierung von mindestens 22 Columbia-Studierenden – einige wurden nur wenige Wochen vor ihrem Abschluss ihres Bachelor-Abschlusses beraubt – und die Ausweisung des SWC-Präsidenten (Student Workers of Columbia) Grant Miner am Vorabend der Vertragsverhandlungen sind eindeutige Beispiele.

Wenn überhaupt, dann ist meine Inhaftierung ein Beweis für die Stärke der Studentenbewegung, die öffentliche Meinung in Richtung der Befreiung Palästinas zu lenken. Studenten stehen seit langem an vorderster Front des Wandels – sie führten den Kampf gegen den Vietnamkrieg an, standen an vorderster Front der Bürgerrechtsbewegung und trieben den Kampf gegen die Apartheid in Südafrika voran. Auch heute sind es die Studenten, die uns in Richtung Wahrheit und Gerechtigkeit lenken, auch wenn die Öffentlichkeit dies noch nicht vollständig begriffen hat.

Die Trump-Regierung hat es auf mich abgesehen, als Teil einer umfassenderen Strategie zur Unterdrückung von Dissens. Visuminhaber, Inhaber einer Green Card und Bürger werden alle wegen ihrer politischen Überzeugungen ins Visier genommen. In den kommenden Wochen müssen sich Studenten, Fürsprecher und gewählte Amtsträger zusammenschließen, um das Recht auf Protest für Palästina zu verteidigen. Auf dem Spiel stehen nicht nur unsere Stimmen, sondern die grundlegenden Bürgerrechte aller.

Obwohl ich mir bewusst bin, dass dieser Moment über meine individuellen Umstände hinausgeht, hoffe ich dennoch, dass ich die Geburt meines erstgeborenen Kindes miterleben kann.

