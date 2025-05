https://www.commondreams.org/news/wadee-alfayoumi



Wadee Alfayoumi, ein sechsjähriger palästinensisch-amerikanischer Junge aus Plainfield Township, Illinois, wurde im Oktober 2023 bei einem Messerangriff durch den Vermieter seiner Familie getötet. Joseph M. Czuba wurde am 2. Mai 2025 wegen Mordes und Hassverbrechen zu 53 Jahren Haft verurteilt.

(Foto: Familienfoto der Alfayoumis)

Mann aus Illinois erhält 53 Jahre Haft für brutalen Hassmord an dem 6-jährigen Wadee Alfayoumi

„Keine Strafe kann das zurückgeben, was genommen wurde, aber das heutige Urteil ist ein notwendiger Schritt der Gerechtigkeit. Wadee war ein unschuldiges Kind. Er wurde wegen seiner Identität angegriffen – weil er Muslim und Palästinenser war und weil er geliebt wurde.“

Julia Conley

02. Mai 2025

Eine Richterin erklärte einem Mann aus Illinois am Freitag, dass sein aus Hass begangener Mord an dem sechsjährigen Wadee Alfayoumi im Oktober 2023 „brutal und abscheulich“ gewesen sei, und verurteilte ihn zu 53 Jahren Haft.

Das Urteil wurde drei Monate nach der Verurteilung des 73-jährigen Joseph Czuba wegen Mordes an dem palästinensisch-amerikanischen Kindergärtner gefällt, der mit seiner Familie in zwei Zimmern lebte, die sie von Czuba in Plainfield Township, Illinois, gemietet hatten.

Die Staatsanwaltschaft stellte fest, dass Czuba „paranoid und gewalttätig“ wurde, nachdem die Hamas am 7. Oktober 2023 Israel angegriffen hatte und Israel als Vergeltungsmaßnahme mit der Bombardierung der 2,3 Millionen Palästinenser in Gaza begann.

Alfayoumis Mutter, Hanan Shaheen, sagte während des Prozesses gegen Czuba aus, dass er zuerst sie angegriffen habe, bevor er 26 Mal auf ihren Sohn einstach. Czuba sagte Shaheen vor der Tat, dass die Familie ihr Zuhause verlassen müsse, weil sie Muslime seien.

Mahmoud Yousef, ein Onkel von Alfayoumis Vater, sagte vor Gericht bei der Urteilsverkündung, dass keine Gefängnisstrafe für Czuba den Schmerz der Familie lindern könne.

„Gemeinsam müssen wir eine Gesellschaft aufbauen, in der niemand aus Angst vor seiner Identität leben muss und keine Familie einen geliebten Menschen durch Hass verliert.“

„Das ist mehr als nur Hass, das ging weit darüber hinaus„, sagte Yousef über den Mord. ‚Wir sprechen hier von einem 6-jährigen Kind, dessen Vater Pläne für ihn hatte.“

Yousef sah Czuba auch direkt an und forderte ihn auf, etwas zu der Familie zu sagen, ‘damit sie Frieden finden kann“, aber Czuba sagte während der Verhandlung kein Wort.

„Wadee Alfayoumi sollte heute noch am Leben sein“, sagte der Abgeordnete Bill Foster (D-Ill.). “Auch wenn Gerechtigkeit geübt wurde, kann nichts Wadee zurückbringen. Gemeinsam müssen wir eine Gesellschaft aufbauen, in der niemand Angst haben muss, weil er ist, wie er ist, und in der keine Familie um einen geliebten Menschen trauert, der durch Hass ums Leben gekommen ist.“

Während des Prozesses hörte die Jury Shaheens verzweifelten Notruf und sah Fotos vom Tatort, die so erschütternd waren, dass der Richter sich bereit erklärte, sie dem Publikum, in dem Alfayoumis Familie saß, nicht zu zeigen.

„Kein Urteil kann das zurückgeben, was genommen wurde, aber das heutige Urteil ist ein notwendiger Schritt der Gerechtigkeit“, sagte Ahmed Rehab, Geschäftsführer der Chicagoer Abteilung des Council on American-Islamic Relations. “Wadee war ein unschuldiges Kind. Er wurde wegen seiner Identität angegriffen – weil er Muslim und Palästinenser war und geliebt wurde.“

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …