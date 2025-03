Die deutsche Regierung hat dem Land «Kriegstüchtigkeit» verordnet. Der Buchautor Marcus Klöckner feuert mit Worten dagegen.Was für ein Buch, dass genau zum richtigen Zeitpunkt kam. Diese Zeit der der zügellosen Aufrüstung dank medialen Kampfgeistes täglich ein bisschen dem Krieg näher. Deutschland muss ich seiner Verantwortung gegenüber 27 Millionen ermordeter Sowjetbürger endlich stellen und dem Russlandhass entgegenwirken, anstatt ihn noch anzufachen. Wir müssen nicht „kriegstüchtig“ sein , sondern friedensfähig werden. Gerade die SPD sollte sich endlich besinnen und sich ihrer Wurzeln besinnen. Pistorius und Gabriel sind die falschen Stichwortgeber. Marcus Klöckner unbedingt lesen und verinnerlichen. Auf in die Mobilmachung für Frieden und Abrüstung. Evelyn Hecht-Galinski

Marcus Klöckner Kriegstüchtig! Mobilmachung an der Heimatfront Erscheinungsdatum: 06.01.2025

Deutschland bereitet sich darauf vor, ein Land im Krieg zu werden. Militärisch und wirtschaftlich soll die Republik Kriegstüchtigkeit beweisen. Unter dem Schlagwort der Zeitenwende sind überall in Deutschland kriegsvorbereitende Maßnahmen zu beobachten. Politiker sprechen über Wehrfähigkeit, als wären Deutschlands Söhne und Töchter lediglich Verfügungsmasse für den Kampf auf dem Schlachtfeld. Die Kriegstreiber und Kriegsprofiteure sind unter uns. Sie sitzen in den Medien, in der Politik, in der Wissenschaft – und in den Rüstungskonzernen. Alle zusammen haben sie ihr Feindbild und ihren Krieg im Kopf zu einer öffentlichen Angelegenheit gemacht – und somit zu einer Angelegenheit von uns allen. Die Mobilmachung an der Heimatfront vollzieht sich Schritt für Schritt. Man könnte den Influencern des Krieges nun sagen: Lasst uns im Frieden und geht doch selbst an die Front – aber sowas wünscht man nicht mal seinem größten Feind.

Gut, dann reden wir eben über Kriegstüchtigkeit

Ein Artikel von Marcus Klöckner

Kriegstüchtigkeit – „Die Riesenaufregung über diesen Begriff war nur der Beweis dafür, dass unsere ganze Gesellschaft noch nicht in der ‚Zeitenwende‘ angekommen ist.“ Das sagte Sigmar Gabriel (SPD) am Wochenende in einem F.A.Z.-Interview. Und Boris Pistorius legte in Sachen Kriegstüchtigkeit nach. Auf einer Veranstaltung meinte er, die „Lage“ sei „ernst“ und Deutschland müsse schneller mehr investieren – für die „Kriegstüchtigkeit“. Sowohl Gabriels als auch Pistorius‘ Aussagen sind untragbar. Und so führt kein Weg daran vorbei: Gut, dann reden wir eben über „Kriegstüchtigkeit“. Ein Kommentar von Marcus Klöckner.

