Deutschland drosselt Hilfe für Überlebende der Blockade von Leningrad Ein Artikel von Ulrich Heyden



Die Bundesregierung hat in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Bundestagsgruppe BSW erklärt, dass der russische Angriffskrieg in der Ukraine „dazu geführt hat“, dass die von der Bundesregierung 2019 versprochene finanzielle Unterstützung für Überlebende der Blockade von Leningrad „langsamer als zuvor geplant voranschreitet“. Bei der 900 Tage dauernden Blockade starben über eine Million Menschen an Hunger und Krankheiten. 48.000 Überlebende der Blockade leben heute noch in St. Petersburg. Von Ulrich Heyden.



In der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage des BSW vom 20. Januar heißt es in der Drucksache 20/15032:

„Die Corona-Pandemie sowie die Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine haben dazu geführt, dass die Umsetzung langsamer als zuvor geplant voranschreitet.“

Was ist mit „den Folgen“ genau gemeint? Sind unter „Folgen“ von der Bundesregierung verfügte Sanktionen gegen russische Banken gemeint? Warum hat man das Krankenhaus in St. Petersburg für Blockade-Überlebende, dem die Bundesregierung 2019 zwölf Millionen Euro versprochen hat, dann nicht von diesen Sanktionen ausgenommen, so wie die deutschen Rentner, die in Russland leben und ihre Rente auf ein russisches Konto beziehen?

Die stockenden Zahlungen wurden geheimgehalten

Warum war man nicht so ehrlich und hat nicht schon zum 80. Jahrestag der Befreiung von Leningrad am 27. Januar 2024 bekanntgegeben, dass man die 2019 versprochene Hilfe in Höhe von 12 Millionen Euro für das Krankenhaus in St. Petersburg, in dem Überlebende der Blockade behandelt werden, nur in begrenztem Umfang leistet? Stattdessen hat man so getan, als ob es bei der Hilfe für die Überlebenden der Blockade keinerlei Verzögerungen gibt.

Noch am 27. Januar 2024 – zum 80. Jubiläum der Befreiung der Stadt Leningrad – lobte das Auswärtige Amt die deutschen Hilfszahlungen. Kein Wort von irgendwelchen Verzögerungen bei zugesagten Geldern:Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

