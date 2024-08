»Marder« gegen Kursk Von Reinhard Lauterbach

https://www.jungewelt.de/artikel/481272.konflikt-in-osteuropa-marder-gegen-kursk.html



Aus: Ausgabe vom 10.08.2024 , Seite 1 / Titel Konflikt in Osteuropa

»Marder« gegen Kursk

Ukraine: Deutsche Öffentlichkeit spielt Nutzung von Bundeswehr-Panzern für Angriff auf Russland herunter

Von Reinhard Lauterbach

1 . von 2 Fotos

Nachdem Russland Bilder zerstörter Panzer deutscher und US-amerikanischer Herkunft im Grenzgebiet der Region Kursk veröffentlicht hat, spielt die staatsnahe deutsche Öffentlichkeit die Sache herunter. 81 Jahre nach der Offensive der deutschen Wehrmacht in derselben Region erklärte zum Beispiel der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marcus Faber (FDP), der Einsatz der »Marder« und eventuell von »Leoparden« durch die ­Ukraine sei erstens legitim, und zweitens gehörten diese Waffen seit der Übergabe an die Ukraine faktisch dieser. So ganz überzeugt scheint Faber also von seiner Unterscheidung nicht zu sein. Der Bundeswehr-Professor Carlo Masala fügte die Einschätzung hinzu, das Gebiet Kursk gehöre zum »Operationsgebiet Charkiw«, und der Einsatz von aus Deutschland gelieferten Waffen innerhalb Russlands sei damit von einem NATO-Beschluss gedeckt. Ende Mai hatten US-Präsident Joseph Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz dafür grünes Licht erteilt. Sprecher des US-Außenministeriums reagierten jetzt auf den Einsatz westlicher Waffensysteme auf russischem Boden mit Abwinken. Weiterlesen in jungewelt.de

