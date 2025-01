Martin Luther King Jr. sprach am 25. März 1965 vor einer Menschenmenge von Bürgerrechtlern vor dem Alabama State Capitol.

(Foto: Stephen F. Somerstein/Getty Images)

Martin Luther King hätte bei Trumps Amtseinführung protestiert

Peter Dreier

Common Dreams

20. Januar 2025

Nur wenige Amerikaner werden die Ironie übersehen, dass Donald Trumps Amtseinführung am Martin-Luther-King-Tag stattfindet. Trump könnte die Gelegenheit sogar nutzen, um ein unaufrichtiges Lippenbekenntnis zu Kings Errungenschaften abzugeben, aber es ist schwer vorstellbar, dass es zwei Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gibt, die unterschiedlicher sind als der Kämpfer für soziale Gerechtigkeit und der milliardenschwere Autokrat.

Würde Martin Luther King heute leben, würde er wahrscheinlich gegen Trumps Vereidigungszeremonie protestieren und zum Massenwiderstand gegen seine rechtsgerichtete politische Agenda und die Ernennung von Rassisten und Reaktionären in Spitzenpositionen in seiner zweiten Amtszeit aufrufen.

Eines haben Trump und King gemeinsam: Beide stiegen in das Familienunternehmen ein. Trump wurde in eine wohlhabende Familie hineingeboren und erbte das Immobilienimperium seines Vaters, obwohl er behauptet, ein Selfmade-Milliardär zu sein, trotz vieler geschäftlicher Misserfolge und Insolvenzen. King war der Sohn eines prominenten Geistlichen aus Atlanta. Obwohl er in einer soliden Mittelstandsfamilie aufwuchs, sah King das weit verbreitete menschliche Leid, das durch die Depression verursacht wurde, insbesondere in der schwarzen Gemeinschaft. 1950, während er die Graduiertenschule besuchte, schrieb er einen Aufsatz, in dem er die „antikapitalistischen Gefühle“ beschrieb, die er als Jugendlicher empfand, als er Arbeitslose in Schlangen vor Brotausgabestellen stehen sah. Es gibt kaum Anzeichen dafür, dass Trump jemals Mitgefühl für die Unterdrückten der Nation hatte.

King betrat 1955 im Alter von 26 Jahren widerwillig die öffentliche Bühne als Anführer des Montgomery-Busboykotts. Er begann seinen Aktivismus als Kämpfer gegen die Rassentrennung, aber der Kampf für Bürgerrechte radikalisierte ihn zu einem Kämpfer für umfassendere wirtschaftliche und soziale Gerechtigkeit und Frieden.

In fast jeder erdenklichen Frage sind King und Trump völlig gegensätzlich.

King warnte vor der „Kluft zwischen den Besitzenden und den Besitzlosen“. Er stellte das Klassensystem Amerikas in Frage und forderte eine „radikale Umverteilung der wirtschaftlichen und politischen Macht“. Er sagte, Amerika brauche eine „bessere Verteilung des Reichtums für alle Kinder Gottes“. Es würde ihm sicherlich gefallen, dass die reichsten 0,1 % der Bevölkerung heute über fast sechsmal so viel Gesamtvermögen verfügen wie die untere Hälfte, oder dass das Verhältnis von CEO- zu Arbeitnehmergehältern von 21:1 im Jahr 1965 auf heute 366:1 gestiegen ist.

Als King 1965 in Chicago eine Bürgerrechtskampagne startete, war er schockiert über den Hass und die Gewalt, die von Weißen zum Ausdruck gebracht wurden, als er und seine Anhänger durch die Straßen der von Rassentrennung geprägten Stadtviertel in Chicago und seinen Vororten marschierten. Er erkannte, dass das Problem in den Ghettos von Chicago nicht die rechtliche Rassentrennung, sondern die „wirtschaftliche Ausbeutung“ war – Slumunterkünfte, überteuerte Lebensmittel und Niedriglohnjobs –, „weil jemand von ihrer Existenz profitiert“.

1966 vertraute King seinen Mitarbeitern an: „Man kann nicht über die Lösung des wirtschaftlichen Problems der Schwarzen sprechen, ohne über Milliarden von Dollar zu sprechen. Man kann nicht über die Beseitigung der Slums sprechen, ohne zuerst zu sagen, dass der Profit aus den Slums herausgenommen werden muss. Man mischt sich wirklich ein und begibt sich auf gefährliches Terrain, weil man sich dann mit den Leuten anlegt. Man legt sich mit den Industriekapitänen an. Das bedeutet, dass wir uns auf schwieriges Terrain begeben, denn es bedeutet wirklich, dass wir sagen, dass etwas mit dem Kapitalismus nicht stimmt.“

Trump hat sein ganzes Leben damit verbracht, nach Geld und Macht zu streben. In seiner ersten Amtszeit als Präsident verabschiedete er Steuersenkungen für die Superreichen und andere Maßnahmen, die die Vermögensschere weiter öffnen. In seiner zweiten Amtszeit sind seine wichtigsten Ernennungen und Berater überproportional Führungskräfte und Milliardäre wie Elon Musk, die für seine Amtseinführungsveranstaltungen bezahlen. Sie zählen darauf, dass Trump Vorschriften zum Schutz von Verbrauchern, Arbeitnehmern und der Umwelt aufhebt oder abschwächt, die Steuern für wohlhabende Amerikaner weiter senkt und einen Großteil des sozialen Sicherheitsnetzes für die Schwächsten der Nation abbaut, obwohl sie sich uneins darüber sind, ob seine Pläne zur Abschiebung von Einwanderern und zur Einführung von Zöllen ihren Unternehmensgewinnen helfen oder sie behindern werden. Sicherlich sind sie froh, einen Präsidenten zu haben, der nicht mit streikenden Arbeitern an Streikpostenketten teilnehmen oder den Beitritt zu Gewerkschaften erleichtern wird.

King war ein enger Verbündeter der Gewerkschaften und setzte sich dafür ein, Brücken zwischen der Arbeiter- und der Bürgerrechtsbewegung zu schlagen. Die Gewerkschaften waren ein wichtiger Sponsor des Marsches auf Washington für Arbeit und Freiheit im August 1963, bei dem King seine berühmte Rede „I Have a Dream“ hielt. Eine der Hauptforderungen des Marsches war eine Erhöhung des bundesweiten Mindestlohns von 1,15 $ auf 2 $ pro Stunde. In heutigen Zahlen würde dies eine Erhöhung von 11,82 $ auf 20,56 $ pro Stunde bedeuten.

Als King 1961 eingeladen wurde, auf der Jahresversammlung der AFL-CIO zu sprechen, bemerkte er: „Unsere Bedürfnisse sind identisch mit den Bedürfnissen der Arbeiter: angemessene Löhne, faire Arbeitsbedingungen, eine Wohnung, in der man leben kann, Alterssicherung, Gesundheits- und Sozialmaßnahmen, Bedingungen, unter denen Familien wachsen können, Bildung für ihre Kinder und Respekt in der Gemeinschaft. Deshalb unterstützen die Neger die Forderungen der Arbeiter und kämpfen gegen Gesetze, die die Arbeit einschränken. Deshalb sind die Arbeitshasser und Arbeitsbeschimpfer praktisch immer ein zweiköpfiges Wesen, das aus dem einen Mund antinegroide Schimpfwörter und aus dem anderen Mund arbeiterfeindliche Propaganda speit.“

Er fuhr fort: „Die Arbeiterbewegung hat die Stärke der Nation nicht geschwächt, sondern sie vergrößert. Durch die Anhebung des Lebensstandards von Millionen hat die Arbeiterbewegung auf wundersame Weise einen Markt für die Industrie geschaffen und die gesamte Nation auf ein ungeahntes Produktionsniveau gehoben. Diejenigen, die heute die Arbeiterbewegung angreifen, vergessen diese einfachen Wahrheiten, aber die Geschichte erinnert sich an sie.“ In einer Rede vor einer Versammlung von Gewerkschaftsvertretern der Teamsters-Gewerkschaft im Jahr 1967 sagte King: „Neger sind nicht die einzigen Armen in der Nation. Es gibt fast doppelt so viele arme Weiße wie arme Schwarze, und deshalb geht es beim Kampf gegen die Armut nicht nur um Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe oder der Rasse, sondern auch um elementare wirtschaftliche Gerechtigkeit.“ Er wurde im April 1968 in Memphis ermordet, wo er einen Streik der Sanitärarbeiter unterstützen wollte.

Trump war schon immer gewerkschaftsfeindlich eingestellt. Die Stärkung der Macht von Unternehmen über die arbeitende Bevölkerung hat er zu seiner obersten Priorität gemacht. Während seiner ersten Amtszeit ernannte er Eugene Scalia, einen gewerkschaftsfeindlichen Unternehmensanwalt, zum Arbeitsminister. Er besetzte die Bundesgerichte mit arbeitnehmerfeindlichen Richtern und besetzte das National Labor Relations Board mit gewerkschaftsfeindlichen Kandidaten, die sich bei Vertragsstreitigkeiten auf die Seite der Arbeitgeber stellten und Unternehmen unterstützten, die Gewerkschaftswahlen verzögerten und blockierten, und Arbeitnehmer falsch einstuften, um ihnen die Freiheit zu nehmen, einer Gewerkschaft beizutreten, und sie zum Schweigen zu bringen. Trump machte es für Arbeitgeber einfacher, Arbeitnehmer zu entlassen oder zu bestrafen, die sich für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen einsetzen oder ihr Streikrecht wahrnehmen. Trump versprach, sein Veto gegen den „Protect the Right to Organize Act“ einzulegen, einen historischen Gesetzesentwurf, der jahrzehntelange Gesetzgebung zur Zerschlagung von Gewerkschaften rückgängig machen sollte. Trump schränkte die Bezahlung von Überstunden ein, lehnte Lohnerhöhungen ab und schwächte den Arbeitsschutz. Er reduzierte die Zahl der OSHA-Inspektoren so stark, dass es heute weniger Inspektoren gibt als jemals zuvor in der Geschichte, und schwächte die Strafen für Unternehmen, die Verstöße nicht melden. Er sagte, er würde sein Veto gegen ein Gesetz zur Erhöhung des bundesweiten Mindestlohns auf 15 US-Dollar pro Stunde einlegen, der seit 2009 bei 7,25 US-Dollar stagniert. Trump versäumte es, während der COVID-19-Krise genügend persönliche Schutzausrüstung für systemrelevante Arbeitskräfte bereitzustellen, und schwächte den Schutz für Arbeitnehmer, die Bedenken hatten, in unsicheren Umgebungen zu arbeiten. Während eines Live-Gesprächs auf X mit Elon Musk am 12. August sagte Trump, streikende Arbeitnehmer sollten entlassen werden.

1966 sagte King: „Von allen Formen der Ungleichheit ist die Ungerechtigkeit im Gesundheitswesen die schockierendste und unmenschlichste.“ Während seiner ersten Amtszeit versuchte Trump, den American Care Act (Obama) aufzuheben, wurde jedoch durch die Gegenstimme von John McCain im Senat vereitelt. Er hat nie eine ernsthafte Alternative zu Obamacare vorgeschlagen. Während einer Debatte mit Kamala Harris im September, als er gefragt wurde, ob er einen Ersatzplan habe, sagte er, er habe die „Konzepte eines Plans“. Trump unterstützt eine laufende Klage, die den Schutz beseitigen würde, der sicherstellt, dass Krankenversicherer Menschen mit Vorerkrankungen nicht diskriminieren können. Trump hat gedroht, sein Veto gegen ein Gesetz zur Senkung der Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente einzulegen. In seiner ersten Amtszeit schlug er erhebliche Budgetkürzungen für Medicare vor.

King kämpfte sein Leben lang gegen Diskriminierung und Intoleranz jeglicher Art. Er war stolz auf seine Rolle bei der Verabschiedung des Civil Rights Act von 1964 durch den Kongress und dessen Unterzeichnung durch Präsident Lyndon Johnson. Er sprach sich laut und oft gegen Vermieter, Banken und Bauträger aus, die Schwarze und andere Minderheiten diskriminierten.

King drängte auf die Verabschiedung des Fair Housing Act, um Diskriminierung im Wohnungswesen zu verbieten. Er erlebte die Früchte seiner Bemühungen nicht mehr, aber Johnson nutzte die Tragödie von Kings Ermordung, um den Kongress zur Verabschiedung des Gesetzes zu bewegen. Er unterzeichnete den Gesetzentwurf eine Woche nach Kings Tod. King hätte anerkannt, dass die Zunahme weißer rassistischer und neofaschistischer Gewalt, die zum Teil durch Trump katalysiert wurde, die Erben rassistischer Schläger wie Bull Connor, George Wallace, der White Citizens Councils und des Ku Klux Klan seiner Zeit sind.

Als Vermieter hat Trump eine lange Geschichte der Rassendiskriminierung und verstieß häufig gegen das Fair Housing Act. In den 1960er und 1970er Jahren dokumentierten die New York City Commission on Human Rights und andere Organisationen und Aktivisten für faires Wohnen, dass Trump routinemäßig potenzielle schwarze Mieter abwies. Eine Untersuchung des Staates New York ergab, dass in dem 3.700 Einheiten umfassenden Trump Village-Komplex in Brooklyn nur sieben schwarze Familien lebten. Schwarze Familien in New York wussten, dass sie in Trumps Wohnhäusern nicht willkommen waren. Ihnen wurde in der Regel gesagt, dass in seinen Gebäuden keine Wohnungen frei seien, auch wenn sie wussten, dass weiße Mieter keine Probleme hatten, in denselben Gebäuden eine Wohnung zu finden. Wenn sich eine schwarze Person für eine Wohnung in einem seiner Gebäude bewarb, wies Trump seine Makler an, „die Bewerbung zu nehmen, sie in eine Schublade zu legen und dort zu lassen“, erinnerte sich Stanley Leibowitz, ein Mitarbeiter von Trump, in einem Interview mit The New York Times. Die New York Times berichtete auch, dass „ein ehemaliger Hausverwalter von Trump namens Thomas Miranda aussagte, dass mehrere Mitarbeiter von Trump Management ihn angewiesen hatten, jedem Antrag eines schwarzen Wohnungssuchenden ein separates Blatt Papier mit einem großen Buchstaben ‚C‘ darauf – für ‚farbig‘ – beizufügen.“

1973 führte das US-Justizministerium eine eigene Untersuchung durch und verklagte Trump Management wegen Verstoßes gegen das Fair Housing Act wegen Diskriminierung von Schwarzen. Anstatt den Fall beizulegen, beauftragte Trump Roy Cohn, den hochkarätigen Anwalt, der als Anwalt für Senator Joseph McCarthy in der Red-Baiting-Affäre tätig war, mit seiner Verteidigung. Auf Cohns Vorschlag hin verklagte Trump das Justizministerium, doch der zuständige Richter wies die Gegenklage ab. Zwei Jahre später unterzeichnete Trump widerwillig ein Vergleichsurteil, das sie dazu verpflichtete, die Rassentrennung in ihren Wohnhäusern aufzuheben, einschließlich der Auflage, dass Trump Management der New York Urban League, einer Bürgerrechtsgruppe, wöchentlich eine Liste aller freien Stellen zur Verfügung stellen musste. 1978 warf die Justiz Trump jedoch vor, gegen das Vergleichsurteil verstoßen zu haben. „Wir glauben, dass in der Organisation von Trump Management weiterhin ein Muster der Diskriminierung besteht“, schrieb ein Anwalt des Justizministeriums an Cohn. Doch bevor das Justizministerium genügend Beweise sammeln konnte, um Trump vor Gericht zu bringen, war die ursprüngliche Vergleichsvereinbarung abgelaufen.

Vor und seit seinem Eintritt in die Politik hat Trump konsequent Hass und Intoleranz gegen Schwarze, Hispanics, Juden und Einwanderer geschürt. 1989, als er noch ein ehrgeiziger Bauunternehmer war, schaltete Trump ganzseitige Anzeigen in vier New Yorker Zeitungen, darunter der New York Times, in denen er den Staat New York aufforderte, die Todesstrafe für Mörder einzuführen. Er machte deutlich, dass er diese Meinung aufgrund der brutalen Vergewaltigung und des brutalen Angriffs auf eine Frau äußerte, die im Central Park joggen gewesen war und die fünf schwarzen und lateinamerikanischen männlichen Teenagern angelastet wurde, die als „Central Park Five“ bezeichnet wurden. Das Verbrechen löste eine Welle der Hysterie aus und führte zur unrechtmäßigen Verurteilung der fünf Jugendlichen, aber nachdem sie ihre Haftstrafen verbüßt hatten, wurden sie für unschuldig befunden und freigelassen, nachdem der wahre Täter das Verbrechen gestanden hatte. Auf Nachfrage weigert sich Trump jedoch seither, sich dafür zu entschuldigen, dass er rassistische Vorurteile geschürt hat.

Stattdessen hat er als Präsident und als Kandidat Rassismus und Antisemitismus verbalisiert, gefördert, ermöglicht, toleriert, mit einem Augenzwinkern bedacht und entschuldigt, insbesondere als er sagte, dass einige der Nazis, die 2017 in Charlottesville marschierten, „gute Menschen“ seien. Er begann seine Präsidentschaftskampagne 2016 mit der Verunglimpfung von Einwanderern und hat dies seitdem fortgesetzt, einschließlich seiner Tiraden über Einwanderer, die Amerika „überfluten“ und „vergiften“.

King war ein energischer Kritiker des amerikanischen Militarismus. Obwohl einige seiner engsten Berater versuchten, ihn davon abzuhalten, sich gegen den Vietnamkrieg auszusprechen, aus Angst, seine fragile Beziehung zu Präsident Johnson zu untergraben, machte King im April 1967 dennoch den Bruch, und zwar in einer kühnen und prophetischen Rede in der Riverside Church in New York City mit dem Titel „Jenseits von Vietnam – Eine Zeit, das Schweigen zu brechen“. King bezeichnete Amerika als den „größten Gewaltverbreiter der heutigen Welt“ und verband den Kampf für soziale Gerechtigkeit mit dem Kampf gegen Militarismus. King argumentierte, dass Vietnam wertvolle Ressourcen von inländischen Programmen stiehlt und dass der Vietnamkrieg „ein Feind der Armen“ sei. In seinem letzten Buch Where Do We Go from Here: Chaos or Community? (1967) schrieb King: „Die Bomben in Vietnam explodieren zu Hause; sie zerstören die Hoffnungen und Möglichkeiten für ein anständiges Amerika.“ Bei der Vorbereitung der „Poor People’s Campaign“ im Jahr 1968, kurz vor seinem Tod, forderte King erhebliche Kürzungen bei den Militärausgaben, um ein umfassendes „Freiheitsbudget“ zu finanzieren, das jedem, der bereit und willens ist, einen Arbeitsplatz garantiert, ein garantiertes Einkommen für diejenigen, die nicht arbeiten können, und einen existenzsichernden Lohn, um die arbeitenden Armen aus der Armut zu befreien.

Im Gegensatz dazu ist Trump ein globaler Expansionist, der glaubt, dass die USA das Recht haben, in Ländern zu intervenieren, mit denen er nicht einverstanden ist. Er hat sich damit gebrüstet, ohne Beweise dafür zu haben, dass er als Präsident das US-Militär gestärkt habe. Er lag ständig im Streit mit den Generalstabschefs, die Trump als unverantwortlich betrachteten. Er hat sich geweigert, Militäraktionen auszuschließen, um die Übernahme Grönlands und des Panamakanals zu erreichen. Er hat sogar gesagt, dass er Kanada mit wirtschaftlichem Druck dazu zwingen könnte, der 51. Bundesstaat zu werden – eine lächerliche Idee, die aber mit seiner allgemeinen Einstellung zur amerikanischen Hegemonie übereinstimmt. In seiner ersten Amtszeit untergrub er den Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme, zog sich aus dem Vertrag über den Offenen Himmel zurück, der die Transparenz zwischen den USA, einem Großteil Europas und Russland sicherstellte, und versäumte es, den wichtigen New-START-Vertrag mit Russland zu verlängern. Sein Säbelrasseln hat Amerikas Verbündete und Feinde gleichermaßen in Angst versetzt. Im Jahr 2017 brachte er die Welt einem Atomkonflikt mit Nordkorea erschreckend nahe. Dieses Szenario ist jetzt, da er wieder im Weißen Haus sein wird, noch beängstigender.

Gemeinsam mit anderen Bürgerrechtlern kämpfte King hartnäckig für die Abschaffung der Jim-Crow-Gesetze, die Schwarze vom Wählen abhielten. Er war einer der Hauptakteure der Kampagne, die den Kongress 1965 dazu brachte, den Voting Rights Act zu verabschieden. Dieses Gesetz hat unter anderem dazu beigetragen, die Zahl der schwarzen Wähler und der gewählten schwarzen Amtsträger zu erhöhen. So saßen beispielsweise 1965 nur sechs Schwarze im US-Repräsentantenhaus und kein einziger im Senat. Seit diesem Jahr ist die Zahl der schwarzen Abgeordneten im Repräsentantenhaus auf 62 gestiegen, und sieben weitere sind im Senat vertreten.

Trump war ein konsequenter Gegner des Wahlrechts, wie die meisten Republikaner in den letzten Jahrzehnten. Trumps erfolglose Versuche, die Ergebnisse der Wahl 2020 anzufechten, die auf falschen Anschuldigungen des „Wahlbetrugs“ beruhten, führten am 6. Januar 2021 zum Aufstand in der US-Hauptstadt. Trump und andere Republikaner haben versucht, das Wahlrecht einzuschränken, indem sie unter anderem die Vorlage eines Lichtbildausweises zur Stimmabgabe forderten, die Frist für die vorzeitige Stimmabgabe verkürzten, die Anzahl der Wahllokale, insbesondere in schwarzen Wohngebieten, reduzierten und die Wählerregistrierung am selben Tag sowie die Vorregistrierung für Jugendliche, die am Wahltag 18 Jahre alt werden, abschafften.

Die Ansichten von King und Trump über Waffengewalt könnten unterschiedlicher nicht sein. Während des Busboykotts in Montgomery im Jahr 1955 war King ständigen Morddrohungen ausgesetzt und fürchtete um das Leben seiner Familie. Er besaß mehrere Schusswaffen und ließ sein Haus von bewaffneten Wachen schützen. Aber Bayard Rustin – ein Pazifist, der einer der engsten Berater Kings war – überzeugte King, seine Waffen und Wachen aufzugeben und eine gewaltfreie Strategie zu verfolgen. Kings Engagement für Gewaltlosigkeit wurde mit zunehmendem Alter immer stärker. Nach der Ermordung von John F. Kennedy im Jahr 1963 schrieb King: „Durch unsere Bereitschaft, Waffen nach Belieben zu kaufen und nach Lust und Laune abzufeuern, indem wir unseren Kindern auf Film- und Fernsehbildschirmen beibringen, dass der Held derjenige ist, der die Kunst des Schießens und die Technik des Tötens beherrscht, indem wir all diese Entwicklungen zulassen, haben wir eine Atmosphäre geschaffen, in der Gewalt und Hass zu beliebten Freizeitbeschäftigungen geworden sind.“

Trump ist ein entschiedener Gegner von Bemühungen, den Verkauf und Besitz von militärischen Waffen und Munition einzuschränken. Er ist ein enger Verbündeter der National Rifle Association, die der größte externe Geldgeber in seinem Wahlkampf 2016 war. Trump war Hauptredner bei Veranstaltungen der NRA und versprach, der „treue Freund“ der NRA zu sein. Er sagte, dass Massenerschießungen kein „Waffenproblem“ seien und forderte die Amerikaner auf, sich „damit abzufinden“ , dass es in Schulen zu Schießereien kommt. Im vergangenen Mai sagte Trump bei einer Versammlung der NRA, nachdem die Gruppe ihn erneut unterstützt hatte: „Wir müssen die Waffenbesitzer dazu bringen, wählen zu gehen. Ich denke, ihr seid ein rebellischer Haufen.“ Er sagte den Waffennarren, dass der zweite Zusatzartikel bei den Wahlen im vergangenen Jahr „sehr wohl auf dem Stimmzettel steht“.

1966 war King einer von vier Empfängern des ersten Margaret-Sanger-Preises von Planned Parenthood, benannt nach der Gründerin der Organisation, einer Pionierin in der Aufklärung von Frauen über Geburtenkontrolle. Bei der Entgegennahme des Preises sagte King, dass „es eine auffallende Verwandtschaft zwischen unserer Bewegung und Margaret Sangers frühen Bemühungen gibt“. Er wies darauf hin, dass „sie um die Jahrhundertwende in die Slums ging und eine Geburtenkontrollklinik einrichtete und dafür ins Gefängnis kam, weil sie gegen ein ungerechtes Gesetz verstieß. Doch die Jahre haben ihr Handeln gerechtfertigt.“ King sprach nie öffentlich über seine Ansichten zur Abtreibung und wurde fünf Jahre vor der Legalisierung der Abtreibung durch den Obersten Gerichtshof im Jahr 1973 ermordet, aber er war ein leidenschaftlicher Verfechter der allgemeinen Gesundheitsversorgung.

Als Trump 2016 für das Präsidentenamt kandidierte, versprach er, Richter für den Obersten Gerichtshof zu ernennen, die Roe v. Wade kippen würden. Als Präsident setzte er dieses Versprechen in die Tat um und besetzte die Bundesjustiz mit überzeugten Abtreibungsgegnern, darunter die drei Richter des Obersten Gerichtshofs, die 2022 in ihrem Urteil in der Rechtssache Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization garantierten, dass das Recht auf Abtreibung gekippt werden würde. Trump hat damit geprahlt, dass er derjenige war, der „Roe v. Wade beendete“.

King kämpfte für eine integrativere Demokratie. Trump hat versucht, unsere Demokratie zu schwächen und sie durch eine Oligarchie zu ersetzen. Trump hat die Taktik und Rhetorik des „Teile und herrsche“ angewandt, um die Amerikaner auseinanderzutreiben und Hass und Bigotterie zu schüren. Kings Ansatz bestand darin, die Amerikaner zusammenzubringen, indem er Menschen für gemeinsame Anliegen mobilisierte. Die einzige Möglichkeit, Trumps faschistische Agenda wirksam zu bekämpfen, besteht darin, Kings Beispiel zu folgen und Brücken zu bauen, statt Mauern zu errichten. Wir müssen Koalitionen schmieden zwischen Befürwortern der Gleichstellung von Arbeitnehmern, Einwanderern, Frauen und LGBTQ, Studenten, Weißen, Schwarzen, Asiaten und Hispanics, der Mittelschicht und den Ärmsten, der Diplomatie, des Friedens und der Menschenrechte.

Übersetzt mit Deepl.com

