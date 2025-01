https://english.almayadeen.net/articles/analysis/how–israel–was-forced-to-submit-to-gaza



Wie „Israel“ gezwungen wurde, sich Gaza zu unterwerfen

Robert Inlakesh

Quelle: Al Mayadeen English

20. Januar 2025

Ohne die unglaubliche Standhaftigkeit der Menschen in Gaza, den unerbittlichen bewaffneten Widerstand und die anhaltenden Bemühungen der Unterstützer im Libanon, im Jemen und im Irak wäre ein Sieg nicht möglich gewesen.

Trotz der amerikanisch-israelischen Propaganda, die die Achse des Widerstands nun als „besiegt“ darstellt, zeigt das Ergebnis im Gazastreifen genau das Gegenteil. (Al Mayadeen English; Illustration: Batoul Chamas)

In seiner ersten Rede während des Völkermords im Gazastreifen schloss der ehemalige Generalsekretär der Hisbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, mit der Behauptung, dass „die Hamas nicht verlieren wird“. Fünfzehn Monate später hat die palästinensische Bewegung ein Abkommen über die Freilassung von Gefangenen und einen Waffenstillstand unterzeichnet, das die Israelis effektiv zur Unterwerfung zwingt.

Unter der Annahme, dass der Waffenstillstand im Gazastreifen hält, haben die Israelis eine Niederlage erlitten, von der sie sich möglicherweise nie vollständig erholen werden. Diese Analyse kommt nicht ohne die Anerkennung des historischen Verbrechens, das gegen die Menschen im Gazastreifen begangen wurde, sondern aus einer realistischen Betrachtung der Auswirkungen, die eine israelische Kapitulation hatte.

Die bewaffneten palästinensischen Gruppen in Gaza, darunter die Qassam-Brigaden der Hamas, waren nie stark genug, um das israelische Militär entscheidend zu besiegen und neues Territorium im besetzten Palästina zu erobern, und sie machten sich auch keine Illusionen über ihre Fähigkeiten. Obwohl niemand das schiere Ausmaß des menschlichen Leids und des Gemetzels, das das zionistische Regime anrichten würde, hätte erahnen können, war klar, dass der palästinensische Widerstand sich auf einen langen Zermürbungskrieg vorbereitete.

Man kann sagen, dass allein die Tatsache, dass die bewaffneten palästinensischen Gruppen inmitten von weit verbreitetem Hunger, dem Massenmord an 47.000 bis 300.000 Menschen (nach den höchsten Schätzungen) und der Zerstörung von über 80 % der Infrastruktur des Gazastreifens überhaupt als furchterregende Kampftruppen weiterbestehen würden, ein Wunder ist. Nicht nur gelang es den Widerstandsgruppen, sich neu zu formieren und ihre Fähigkeit zu bewahren, Langstreckenraketen auf Städte wie „Tel Aviv“ und das besetzte Jerusalem abzufeuern, sondern auch die Hamas konnte einen günstigen Waffenstillstand/Gefangenenaustausch abschließen.

Die beiden Hauptziele des zionistischen Regimes waren die vollständige „Zerstörung“ der Hamas und die gewaltsame Rückführung ihrer Gefangenen, was der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu wiederholt als sein Ziel bezeichnete. Selbst am 18. Januar, dem Tag vor der Umsetzung des Waffenstillstandsabkommens, wiederholte der israelische Premierminister diese Ziele und gelobte, sie zu erreichen.

Wie sich herausstellte, mussten die bewaffneten palästinensischen Gruppen nie militärische Parität oder Überlegenheit gegenüber den Israelis erreichen, sie mussten nur weiterhin die Fähigkeit besitzen, Widerstand zu leisten. Während es dem palästinensischen Widerstand bis zum letzten Tag vor dem Waffenstillstand gelang, den zionistischen Streitkräften Verluste zuzufügen, war es offensichtlich, dass das Regime viele seiner toten und verletzten Soldaten vor der israelischen Öffentlichkeit geheim hielt.

Einige Analysten haben versucht, die Bedeutung der bewaffneten palästinensischen Gruppierungen für die Sicherung des Waffenstillstands/Gefangenenaustauschs herunterzuspielen, entweder aus Unkenntnis der Natur des Krieges oder um die Wirksamkeit der Kämpfer zu leugnen.

Warum war „Israel“ gezwungen, sich zu ergeben?

Es gibt eine Kombination von Faktoren, die zum Waffenstillstand und zum Gefangenenaustausch geführt haben. In den Massenmedien wurde der Schwerpunkt vor allem auf das Verhandlungsteam von US-Präsident Donald Trump gelegt, was sicherlich ein entscheidender Faktor war, aber es ist viel komplexer als der Wille des republikanischen Führers.

Wie der amerikanische Präsident Joe Biden selbst zugab, ist das unterzeichnete Waffenstillstandsabkommen fast identisch mit dem, das Washington bereits im Mai 2024 auf den Tisch gelegt hatte. Daher wurde der Regierung Biden vorgeworfen, sie habe sich vor acht Monaten unnötigerweise geweigert, Druck auf die Israelis auszuüben, damit diese dasselbe Abkommen unterzeichnen, und damit den Völkermord verlängert.

Die Realität ist jedoch viel düsterer. Der von der Hamas angeführte Angriff vom 7. Oktober, der als „Operation Al-Aqsa Flood“ bezeichnet wurde, versetzte nicht nur den Israelis, sondern auch den Vereinigten Staaten einen enormen Schlag. Das wichtigste außenpolitische Ziel der Biden-Regierung bestand darin, ein Normalisierungsabkommen zwischen Saudi-Arabien und dem zionistischen Regime zu erreichen, das es ihnen dann ermöglichen würde, ihren Wirtschaftskorridor Indien-Naher Osten-Europa zu starten, der Washington im anhaltenden Wettbewerb mit Pekings „Belt and Road Initiative“ unterstützen sollte.

Der Angriff vom 7. Oktober brachte auch das Bild der amerikanischen Macht in Westasien und das der Israelis zum Einsturz und ließ den Iran als militärische Kraft in der Region erscheinen. Unter diesen Umständen erlaubten die USA ihren israelischen Verbündeten, einen Völkermord im Gazastreifen zu begehen und einen Beitrag zur Lähmung der von Iran angeführten Achse des Widerstands zu leisten. Es war daher klar, dass sich der Krieg irgendwann auch auf andere Fronten außerhalb des Gazastreifens ausweiten würde.

Sayyed Hassan Nasrallah, der seinen Kämpfern befohlen hatte, seit dem 8. Oktober 2023 eine Unterstützungsfront für Gaza zu eröffnen, kündigte offen an, dass die Hisbollah das palästinensische Volk nicht aufgeben werde, „egal in welche Richtung sich die Region entwickelt“, und dass die etwa 100.000 Siedler, die aus ihren Häusern im Norden des besetzten Palästina geflohen waren, erst nach dem Ende des Gaza-Krieges zurückkehren würden.

Im September 2024 änderte sich die gesamte Gleichung auf regionaler Ebene. Das zionistische Regime verübte seinen berüchtigten Terroranschlag mit Sprengstoff-Pager, bei dem Tausende libanesische Bürger verletzt wurden, und startete anschließend eine Reihe von Mordanschlägen, bei denen die meisten hochrangigen Führungskräfte der Hisbollah getötet wurden. Diese Aktionen schwächten die Wahrnehmung der Macht Teherans in der Region erheblich, was dann durch den erfolgreichen Raketenangriff des Iran „True Promise 2“ am 1. Oktober teilweise wieder wettgemacht wurde.

Die Hisbollah erlitt einen schweren Schlag, insbesondere nach der Ermordung von Sayyed Hassan Nasrallah, und war dann gezwungen, einen Verteidigungskampf zu führen, mit dem sie nicht gerechnet hatte. Da sie verstanden, dass der Kampf ohne einen umfassenden Krieg nur in einem Patt enden würde, verhinderten sie einen bedeutenden Vormarsch der Streitkräfte des zionistischen Regimes und stimmten dann am 27. November einem Waffenstillstand zu.

Dem Libanon war es gelungen, die Israelis unter den denkbar schlechtesten Bedingungen zum Stillstand zu bringen. Als dann der Waffenstillstand in Kraft trat und die Zionisten sofort begannen, ihn zu verletzen, begann der Anfang des Sturzes der Regierung von Baschar al-Assad in Syrien.

Obwohl diese regionalen Entwicklungen für die Achse des Widerstands nicht günstig waren, waren sie entscheidend, um es einer US-Regierung zu ermöglichen, einen Waffenstillstand in Gaza zuzulassen. Während die Israelis durch die Unterzeichnung eines Waffenstillstandsabkommens mit der Hamas eine Niederlage erleiden würden, teilten die Vereinigten Staaten nicht mehr das Bild einer Niederlage, die ihnen im Mai widerfahren wäre. Zu diesem Zeitpunkt hat Washington die Möglichkeit, seine Propaganda zu nutzen, um die Ergebnisse des regionalen Krieges als Triumph für seine imperialistischen Interessen darzustellen.

Die Vereinigten Staaten haben eine Reihe taktischer Siege errungen, zusätzlich zu dem, was nach dem aktuellen Stand der Dinge ein strategischer Sieg in Syrien zu sein scheint. Dies könnte ausreichen, um die arabischen Verbündeten von ihrer Macht und Bedeutung in der Region zu überzeugen, was für die amerikanischen Entscheidungsträger von entscheidender Bedeutung ist. Die USA hoffen, Nationen wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) durch Einschüchterung zur Unterwerfung zu zwingen und gleichzeitig zu demonstrieren, dass ihre Macht ein Gefühl der Sicherheit gewährleisten kann.

Trotz der amerikanisch-israelischen Propaganda, die die „Achse des Widerstands“ nun als „besiegt“ darstellt, zeigt das Ergebnis im Gazastreifen genau das Gegenteil. Entgegen der Vorstellung eines angeschlagenen und belagerten palästinensischen Widerstands kämpfte dieser weiter, bis der Waffenstillstand in Kraft trat. Unmittelbar danach verteilten sich Tausende von Kämpfern der al-Qassam-Brigaden der Hamas und Sicherheitskräfte über das belagerte Gebiet.

15 Monate lang beging die zionistische Entität in Gaza einen Völkermord, und zwar nicht nur mit der vollen Kraft ihres Militärs, sondern stützte sich dabei auch auf die Unterstützung der USA. Die bewaffneten palästinensischen Gruppen kämpften unter einer totalen Belagerung, ohne Versorgungslinien von außen, und überlebten dennoch. Angesichts dieser Tatsache wäre es ziemlich lächerlich anzunehmen, dass die Hisbollah im Libanon nicht in der Lage wäre, dasselbe Ergebnis zu erzielen, wenn man den Willen des libanesischen Volkes zum Widerstand und zur Standhaftigkeit bedenkt.

Ungeachtet dieser Tatsachen hat die öffentliche Wahrnehmung tatsächlich einen Beitrag zum Waffenstillstand in Gaza geleistet, da die USA stark erscheinen. Dies ermöglichte es ihnen, die Zionisten zu zwingen, den Krieg gegen das Volk von Gaza zu beenden.

Man darf nicht vergessen, dass der Krieg noch nicht vollständig vorbei ist, da es sich derzeit um einen regionalen Konflikt handelt. Der Waffenstillstand bedeutet also nur das Ende einer Front. Die Situation im Südlibanon, wo die Zionisten weiterhin gegen den Waffenstillstand verstoßen, und auch im Westjordanland ist noch nicht geklärt. Um seine Koalition zusammenzuhalten, muss der israelische Premierminister sein Versprechen einlösen, Teile des besetzten Gebiets zu annektieren, was die Trump-Regierung offenbar zuzulassen bereit ist.

Ohne die unglaubliche Standhaftigkeit der Menschen in Gaza, den unerbittlichen bewaffneten Widerstand und die anhaltenden Bemühungen der Unterstützer im Libanon, im Jemen und im Irak wäre ein Sieg nicht möglich gewesen. Die Opfer waren enorm, sowohl von Seiten der Bevölkerung als auch von Seiten der Kämpfer und Anführer der Bewegungen. Man kann zu diesem Zeitpunkt mit Sicherheit sagen, dass Sayyed Hassan Nasrallah von der Hisbollah gestorben ist, um den Sieg im Gazastreifen zu sichern, da sein Versprechen, dass „die Hamas nicht verlieren wird“, trotz seiner Abwesenheit erfüllt wurde.

Eine komplexe Kombination von Faktoren hat diesen Waffenstillstand ermöglicht, nicht alle davon waren positiv, aber der wahre Hauptgrund für den Ausgang des Krieges ist der Geist der Menschen in Gaza, die trotz des Verlusts ihres gesamten weltlichen Besitzes nie aufgegeben haben.

Übersetzt mit Deepl.com

