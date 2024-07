https://thecradle.co/articles/masoud-barzani-the-butcher-of-sinjar



Masoud Barzani: Der Schlächter von Sinjar

Ein Korrespondent von the Cradle

25. JULI 2024

ISIS mag zwar den Völkermord an der irakischen Jesidenbevölkerung ausgeführt haben, doch ein US-Prozess enthüllt, dass Kurdenführer Masoud Barzani und seine unantastbaren Peshmerga-Kräfte eine direkte, mitschuldige Rolle bei dem Massaker spielten, getrieben von ihrem geopolitischen Interesse an der Eroberung von Sinjar.

Im August 2014 startete ISIS eine albtraumhafte Kampagne, um Tausende von Jesiden – eine ethnisch-religiöse Minderheit in der Sinjar-Region im Irak – zu massakrieren, zu versklaven und zu vergewaltigen, was allgemein als Völkermord anerkannt wird.

Doch nun erhebt eine Klage, die derzeit vor dem US-Bezirksgericht in Washington, DC, anhängig ist, eine schockierende Behauptung: Masoud Barzani, der langjährige irakische Kurdenführer, hat das Massengemetzel an den Jesiden inszeniert und ISIS als Stellvertreter benutzt.

Die Klage wurde im Namen des Kurdistan Victims Fund eingereicht, der von Stephen Studdert, einem ehemaligen Berater der US-Präsidenten George HW Bush, Ronald Reagan und Gerald Ford, geleitet wird, und behauptet, Barzani habe den Völkermord an den Jesiden „inszeniert, unterstützt und erleichtert“.

Der Völkermord war im Voraus geplant

Mehrere jesidische Zeugenaussagen bestätigen Barzanis Rolle, darunter die von Mirza Ismail, dem Vorsitzenden der Jesidischen Menschenrechtsorganisation-International, der gegenüber The Cradle:

Der Völkermord an den Jesiden war im Voraus geplant. Masoud Barzani plante die Auslöschung der Jesiden, um einen islamischen Staat in Kurdistan zu schaffen.

Die Angst der Jesiden vor einem ISIS-Angriff auf Sinjar wuchs schon seit Monaten vor dem Völkermord im August 2014. Trotz des Versprechens der kurdischen Sicherheitskräfte – der einst so verehrten Peshmerga -, die Jesiden bis zu ihrem „letzten Blutstropfen“ zu schützen, sorgten diese Truppen stattdessen dafür, dass ISIS seine grausamen Taten ausführen konnte.

Auf Befehl ihrer Führung entwaffneten die Peshmerga die Jesiden und hinderten sie daran, aus dem Sindschar zu fliehen, so dass sie wehrlos waren und dem Terror zum Opfer fielen. Zehn Jahre später ist Barzanis Rolle als Drahtzieher des Völkermords an den Jesiden immer noch fast völlig unbekannt, außer bei den Überlebenden selbst.

Sinjar verteidigen „bis zum letzten Blutstropfen

Im Januar begann der ISIS seinen Blitzkrieg zur Eroberung von Gebieten in Ostsyrien und Westirak. Nachdem ISIS im Mai jesidische Bauern in der Stadt Rabiaa ermordet hatte, sagte Ismail zu The Cradle : „Wir wussten, dass uns etwas zustoßen würde.“

Nachdem ISIS im Juni mit Hilfe von Masoud Barzani Mosul, die zweitgrößte Stadt des Irak, erobert hatte, wurde die Situation nur noch gefährlicher.

Sinjar war plötzlich von drei Seiten von ISIS umzingelt: von der Stadt Baaj im Süden, von Tel Afar und Mosul im Osten und von Syrien im Westen. Der einzige Ausweg führte nach Norden, zum syrischen Grenzübergang und dann in die Stadt Dohuk in der irakischen Region Kurdistan.

Viele Jesiden glaubten, dass ISIS als Nächstes Sinjar angreifen würde, aber lokale Vertreter von Barzanis Demokratischer Partei Kurdistans (KDP) versicherten den Jesiden öffentlich, dass die Peshmerga sie verteidigen würden.

Im Daily Beast berichtete die Journalistin Christine Van Den Toorn, dass Sarbast Baiperi, der Leiter des 17. Ablegers der KDP in Sinjar, damit prahlte, dass „wir Sinjar bis zum letzten Blutstropfen verteidigen werden“.

Die Peshmerga entwaffnen Jesiden im Sindschar und stellen ihnen eine Falle

Angesichts der drohenden ISIS-Bedrohung bemühten sich die Peshmerga jedoch, Jesiden an der Flucht aus dem Sindschar zu hindern.

Ein jesidischer Mann erklärte gegenüber The Cradle, dass er und seine Familie am 1. August, nur zwei Tage vor dem ISIS-Angriff, aus Angst in die irakisch-kurdische Region fliehen wollten und von den Peshmerga an einem Kontrollpunkt aufgehalten wurden.

„Wir haben von Barzani den Befehl erhalten, dass keiner der Bewohner fliehen darf“, sagte ihm die Peshmerga. „Einige, die sich den Befehlen der Peshmerga widersetzten, wurden sogar beschossen“, fügte er hinzu.

Er erklärte weiter, dass er gezwungen worden sei, seine Waffen, einschließlich seiner gesamten Munition, an den örtlichen Peshmerga-Stützpunkt abzugeben. „Wir hatten eigentlich darauf vertraut, dass sie uns beschützen würden“, sagte er.

Ein anderer jesidischer Zeuge aus Sindschar berichtet The Cradle , dass die Peshmerga-Kräfte von Haus zu Haus gingen und die Waffen der Jesiden konfiszierten, darunter auch die schweren Waffen, die jesidische Mitglieder der irakischen Armee mit nach Sindschar gebracht hatten, nachdem die Armee in Mosul zusammengebrochen war.

Die Peshmerga-Kampagne zur Beschlagnahmung jesidischer Waffen wurde von der US-amerikanischen Autorin und kurdischen Rechtsaktivistin Amy Beam bestätigt. Sie berichtete weiter, dass „einige Jesiden sagen, dass die Anwesenheit der Peshmerga dazu diente, sie zu kontrollieren, nicht um sie zu schützen, da in den benachbarten arabischen Dörfern keine Peshmerga-Stützpunkte errichtet wurden“.

Van Den Toorn bestätigte auch, dass Barzanis KDP versuchte, Jesiden an der Flucht aus dem Sinjar zu hindern. Ein lokaler KDP-Beamter sagte ihr, dass „höhere Parteifunktionäre den Vertretern sagten, sie sollten die Menschen ruhig halten und dass ihre Gehälter gekürzt würden, wenn die Menschen in ihrem Zuständigkeitsbereich das Gebiet verließen.“

Die Peshmerga verraten Yeziden

Die Jesiden, die in der irakischen Armee gedient hatten, trauten den Peshmerga nicht und verlangten die Rückgabe ihrer beschlagnahmten schweren Waffen. Qasim Shesho, ein jesidischer Peshmerga-Kommandeur und KDP-Mitglied, flehte seine kurdischen Vorgesetzten monatelang an, sogar in der Nacht vor dem ISIS-Angriff – ohne Erfolg.

Stattdessen, so Shesho, sei Saeed Kestayi, der Oberbefehlshaber der Peshmerga im Sinjar, über die Bitte verärgert gewesen. „Wir sind nicht hierher gekommen, um jemandem unsere Waffen zu geben. Wir sind noch am Leben, und bis zum letzten Blutstropfen in uns wird niemand Sinjar betreten“, erklärte er gegenüber Shesho.

Als ISIS am 3. August angriff, zogen sich die 10 000 Mann starken Peshmerga-Truppen plötzlich und ohne Vorwarnung zurück und ließen die Jesiden ohne die Möglichkeit, sich zu schützen, ungeschützt und verwundbar zurück.

Die Peshmerga versäumten es nicht nur, die Jesiden vor dem bevorstehenden ISIS-Angriff zu warnen, sondern täuschten sie auch, indem sie fälschlicherweise versicherten, dass Verstärkung unterwegs sei. Zweihundert jesidische Kämpfer, die zurückblieben und auf die versprochene Hilfe warteten, wurden von ISIS überwältigt und massakriert.

In dem Dorf Sour Awa zogen sich die Peshmerga nicht nur zurück, sondern töteten auch drei jesidische Mitglieder der Peshmerga, Eiad Naiv Murad, Youssef Jabal und Ali Jabal, die von ihrem kurdischen Kommandeur verlangten, ihnen Waffen zu überlassen, damit sie das Dorf verteidigen konnten. Zu diesem Vorfall schreibt der Irak-Experte Joel Wing:

Als die jesidischen Peshmerga sahen, dass ihre Einheit ihre Sachen packte, um abzureisen, sagten sie ihrem Kommandeur, dass sie bleiben würden, um ihr Dorf zu verteidigen, und baten um Waffen. Dies führte zu einem Streit, bei dem drei jesidische Peshmerga getötet wurden… Die kurdische Entscheidung ermöglichte es ISIS, die südlichen Dörfer zu umzingeln und später den Rest des Bezirks einzunehmen, als sie die leicht bewaffneten Dorfbewohner überwältigten.

Ein Verwandter eines der drei von den Peshmerga getöteten jesidischen Männer, der wie die meisten jesidischen Zivilisten, die mit The Cradle gesprochen haben, anonym bleiben möchte, sagte gegenüber The Cradle, dass der Peshmerga-Kommandeur vor dem Ausbruch des Kampfes gesagt habe, er habe von höchster Stelle den Befehl erhalten, keine Waffen an Jesiden abzugeben.

Blockieren von Fluchtwegen

In einem anderen Fall hinderten Peshmerga-Kämpfer Jesiden aktiv daran, in die Sicherheit des Sinjar-Gebirges zu fliehen, so dass die ISIS-Kämpfer über 1 000 von ihnen gefangen nehmen konnten.

Salwa Khalaf Rasho, ein 16-jähriges jesidisches Mädchen, sagte vor dem britischen Parlament aus, dass sie und ihre Familie, als sie versuchten, auf den Berg zu fliehen, „von einem Kontrollpunkt der Peshmerga aufgehalten wurden und uns der Weg versperrt war“.

Als sie einen anderen, längeren Weg zur Flucht in die Berge fanden, „richtete ein Konvoi der Peshmerga zusammen mit seinem Kommandanten Sarbast Baiperi und seinen Soldaten ihre Waffen auf uns und bedrohte uns.“ Sie sagten zu Salwa und ihrer Familie: „Geht aus dem Weg, damit der Peshmerga-Konvoi zuerst fliehen und den Berg erreichen kann.“

Salwa sagt, nachdem der Peshmerga-Konvoi abgefahren war, „hatte ein Auto eine Panne und blockierte die Straße. Deshalb steckten die Autos im Stau fest. Wir haben gewartet. Während dieser Zeit erreichten uns die ISIS-Terroristen und umzingelten uns.“

Salwa wurde acht Monate lang von einem ISIS-Kommandeur versklavt und vergewaltigt, bevor ihr die Flucht gelang.

Ein Video des Vorfalls zeigt, dass es sich bei dem Fahrzeug, das die Straße zum Berg blockierte, nicht um ein ziviles Fahrzeug, sondern um ein Militärfahrzeug der Peshmerga handelte. Ismail bestätigt, dass die Peshmerga den Jesiden durch die Blockade der Straße absichtlich eine Falle gestellt haben:

Die Peshmerga haben das Fahrzeug auf die Straße gestellt und gesagt, es sei kaputt. Dann sagten sie den Leuten, sie müssten zurückgehen. ISIS war ihnen auf den Fersen und nahm viele Menschen gefangen. Meine Familie war dort, aber sie konnten entkommen. Ein paar meiner Cousins waren dort.

Kurden in den Reihen von ISIS

Entgegen der landläufigen Meinung gab es während des Angriffs auf Sindschar auch kurdische Mitglieder in den Reihen der ISIS. Wie ein Jeside aus Sindschar gegenüber The Cradle verrät:

Die gefährlichsten Leute für Jesiden sind Kurden. Im Sindschar lebten auch Kurden, nicht nur Araber. Kurdische ISIS-Mitglieder töteten im August 2014 viele Jesiden, nicht nur Araber, vor allem im Zentrum der Stadt Sinjar.

Ein jesidischer Mann aus dem Dorf Karzark gab an, dass, als ISIS am frühen Morgen des 3. August angriff, zwei seiner kurdischen Nachbarn in einem Pick-up-Truck mit ISIS-Kämpfern von Haus zu Haus fuhren, Häuser durchsuchten und Jesiden zum Töten fanden.

„Das Einzige, was wir wollen, ist, uns an diesen kurdischen Verrätern zu rächen, die uns verraten und gefoltert haben“, sagt er.

Ein jesidischer Mann aus Sinjar erzählt The Cradle: „Erst später haben wir herausgefunden“, dass sich Muslime aus drei lokalen kurdischen Stämmen „der ISIS-Miliz angeschlossen und ihr den Weg geebnet haben.“

„Auch viele Peshmerga sympathisierten mit ISIS“, fügt er hinzu.

Eine von The Cradle befragte Jesidin berichtet, dass sie tatsächlich Zeuge wurde, wie sich einige kurdische Peshmerga dem ISIS anschlossen, während sie und ihr Bruder zu Fuß in Richtung Berg flüchteten:

Hinter einem größeren Hügel sahen wir drei Peshmerga-Fahrzeuge. Wir konnten sehen, wie die Peshmerga ihre Uniformen auszogen und die schwarze Kleidung von Daesh [ISIS] anzogen. Ich war schockiert. Ich weiß nicht, wie viele Peshmerga es waren. Aber es waren sehr viele.

Ein jesidischer Aktivist, der Zeugnisse von Überlebenden des Völkermords gesammelt hat, untermauert diese Behauptung gegenüber The Cradle:

Ich habe über 500 Zeugenaussagen, und alle sagen das Gleiche. Die kurdischen Peshmerga haben uns verraten. Viele von ihnen haben gesehen, wie die Peshmerga sich ISIS angeschlossen haben, und viele von ihnen sagen, dass der erste Schuss von der Peshmerga abgefeuert wurde. Das erste Töten wurde von den Peshmerga begonnen.

Barzani beherbergt ISIS-Anführer

Nach dem Gemetzel fanden einige kurdische ISIS-Mitglieder Zuflucht in Barzanis Region Kurdistan. Der prominente kurdische Aktivist Qadir Nadir enthüllte, dass ISIS-Führer in Erbil unter Barzanis Schutz lebten und dort sichere Wohnungen und Gehälter genossen. Einer dieser Anführer, Salah Mustafa Qarbash, wurde später in Erbil entdeckt und unterstützte Barzanis politische Initiativen.

Qarbash war den Jesiden aufgrund eines Fernsehinterviews bekannt, das er während des Angriffs im August 2014 gab. Darin rechtfertigte er die Entführung jesidischer Frauen als Sexsklavinnen und forderte die Jesiden auf, zum Islam überzutreten oder getötet zu werden.

Im Jahr 2017 trat Qarbash in einem von der KDP finanzierten Fernsehsender in Erbil auf. Er sprach sich für Barzanis bevorstehendes Referendum über die kurdische Unabhängigkeit aus und bezeichnete es als einen Schritt zur Errichtung eines islamischen Staates.

Was war Barzanis Ziel?

Sowohl vor als auch während des Völkermords im August 2014 haben Masoud Barzanis mächtige Peshmerga Jesiden in eine Falle gelockt, entwaffnet, getäuscht und im Stich gelassen.

Der Verrat der Peshmerga an den Jesiden sorgte dafür, dass ISIS Tausende von Männern, Frauen und Kindern abschlachten und versklaven konnte und Hunderttausende zur Flucht aus dem Sinjar zwang.

Aber warum hat Barzani – der von den Vereinigten Staaten stark unterstützt wird – die Peshmerga eingesetzt, um den Völkermord an den Jesiden in Zusammenarbeit mit ISIS zu begehen? Ein jesidischer Anwalt, der mit The Cradle sprach, hat Barzanis Beweggründe klar dargelegt:

Die kurdischen Muslime sind nicht im Sinjar beheimatet, aber sie wollen ihn einnehmen. Sie übernehmen Land und bauen dann Moscheen, töten einige Menschen, kontrollieren das Land und versuchen, die Menschen mit Gewalt zum Islam zu bekehren.

Die Überlebenden des Völkermords an den Jesiden werden erst dann Gerechtigkeit erfahren, wenn die Drahtzieher des Völkermords – Masoud Barzani, führende KDP-Funktionäre und Peshmerga-Kommandeure – zur Rechenschaft gezogen werden.

