https://www.palestinechronicle.com/aid-line-massacre-resistance-ambushes-50-killed-in-gaza-israeli-losses-mount/



Massaker an Hilfslieferungen, Hinterhalte des Widerstands: 50 Tote in Gaza, israelische Verluste steigen

17. Juni 2025 Nachrichten

Israel setzte seine Massaker in Gaza fort. (Foto: via QNN)

TeilenTweetPinE-Mail

Von Palestina Chronicle Staff

Über 50 Palästinenser wurden von israelischem Feuer getötet, während sie in Khan Yunis auf Hilfe warteten, als palästinensische Widerstandskämpfer tödliche Hinterhalte gegen die Besatzungstruppen verübten.

Das Gesundheitsministerium in Gaza und Quellen im Nasser Medical Complex berichteten, dass mindestens 50 Palästinenser getötet und Hunderte durch israelisches Feuer verletzt wurden, während sie am Dienstagmorgen in Khan Yunis auf humanitäre Hilfe warteten.

In einer auf Facebook veröffentlichten Erklärung teilte das Ministerium mit, dass „Dutzende von Märtyrern und Verwundeten im Nasser Medical Complex eingetroffen sind, nachdem die Besatzungstruppen ein schreckliches Massaker an Bürgern verübt haben, die in der Provinz Khan Yunis auf Hilfe warteten“.

Mit diesem jüngsten Vorfall steigt die Zahl der seit dem 27. Mai getöteten Palästinenser – als ein amerikanisches Unternehmen im Rahmen einer US-amerikanisch-israelischen Initiative mit der Verteilung von Hilfsgütern an verschiedenen Orten im Süden und Zentrum Gazas begann – auf mindestens 338, 2.831 wurden verletzt.

Das Projekt wurde von den Vereinten Nationen und humanitären Organisationen scharf verurteilt, die ihm vorwerfen, die Verteilung von Hilfsgütern zu militarisieren und Zivilisten gewaltsam zu vertreiben.

Am frühen Dienstag kam es außerdem zu schweren israelischen Luftangriffen und Artillerie-Bombardements im gesamten Gazastreifen.

In Al-Mawasi, westlich von Khan Yunis, griffen israelische Kampfflugzeuge ein Zelt an, in dem Vertriebene in der Nähe des Kuwaiti-Krankenhauses untergebracht waren, und töteten fünf Zivilisten, darunter drei Kinder, und verletzten mehrere weitere.

Luftangriffe trafen auch Unterkünfte und Wohnzelte im Flüchtlingslager Nuseirat, darunter das Haus der Familie Abu Shakyan und Gebiete in der Nähe von Block C, wobei eine Person getötet und mehrere verletzt wurden.

Ein Zelt für Vertriebene in der Al-Salah-Schule in Deir al-Balah im Zentrum von Gaza wurde ebenfalls bombardiert.

Unterdessen wurde aus dem Osten der Stadt Gaza, dem Stadtteil Shuja’iyya und den nördlichen Gebieten von Jabaliya und Jabaliya al-Balad von anhaltenden Beschüssen berichtet. Wohnhäuser wurden direkt getroffen, was zu erheblichen Zerstörungen und einer unbestimmten Zahl von zivilen Opfern führte.

Diese Angriffe finden vor dem Hintergrund sich verschlechternder humanitärer Bedingungen im Gazastreifen statt. Die Lieferung von Hilfsgütern ist nach wie vor fast vollständig zum Erliegen gekommen, und internationale Beobachter warnen vor einer drohenden Gesundheits- und Umweltkatastrophe aufgrund der anhaltenden israelischen Blockade und der systematischen Angriffe auf Hilfsgüterverteilungsstellen.

Verluste der israelischen Armee

Während die israelische Armee ihre Bodenoffensive unter dem Namen „Operation Gideon’s Chariots” verstärkt, führen palästinensische Widerstandsgruppen weiterhin Angriffe durch, die den Besatzungstruppen zunehmend Verluste zufügen.

Am Dienstag berichtete die israelische Zeitung Yedioth Ahronoth, dass Hamas-Kämpfer einen Sprengsatz in einem gepanzerten Mannschaftstransporter vom Typ Namer gezündet hätten, wobei ein israelischer Soldat getötet und weitere verletzt worden seien.

Das israelische Militär bestätigte später den Tod eines Soldaten der Golani-Brigade und gab an, dass vier weitere verletzt worden seien, darunter ein Offizier in kritischem Zustand. Der israelische Armeeradio berichtete von einer höheren Zahl von Verletzten und gab einen Toten und neun Verletzte bei dem Vorfall an.

Einen Tag zuvor hatte die Armee den Tod eines Hauptmanns und die Verwundung mehrerer Soldaten östlich von Khan Yunis bei einer Explosion bekannt gegeben, zu der sich die Al-Qassam-Brigaden bekannt hatten.

Unabhängig davon gab die Al-Quds-Brigaden, der militärische Flügel der Islamischen Dschihad-Bewegung, bekannt, sie habe eine israelische Streitmacht überfallen, die sich in einem Gebäude im Gebiet Al-Satar Al-Gharbi nördlich von Khan Yunis versteckt hatte.

Die Gruppe gab an, im Rahmen eines koordinierten Angriffs 107 Raketen abgefeuert und das Gebiet mit Mörsern beschossen zu haben. Später wurde ein Hubschrauber beobachtet, der tote und verwundete Soldaten evakuierte.

(PC, AJA)

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …