Iran live: Trump bestreitet Beitrag zu Waffenstillstand zwischen Israel und Iran und fordert „wirkliches Ende“ des Konflikts

Krankenhausurlaub gestrichen, da Krankenhäuser auf Massenopfer vorbereitet werden

Wichtige Punkte

G7 unterstützt Israels „Recht auf Selbstverteidigung“

Hunderte Iraner bei israelischen Angriffen getötet, mindestens 24 Menschen bei iranischen Vergeltungsschlägen getötet

Iraner fliehen aus Teheran aufs Land, während Israelis sich in Bunker in Tel Aviv zurückziehen

Live-Updates

Katz warnt Israel vor „Zerstörung“ von 10 Nuklearzielen in Teheran

vor 10 Minuten

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat laut einem Bericht der Zeitung „The Times of Israel“ gewarnt, dass Israel „kurz vor der Zerstörung“ von mindestens 10 Nuklearzielen in Teheran stehe.

Er sagte, dass die unterirdische Urananreicherungsanlage in Fordow „ein Thema ist, das mit Sicherheit angegangen werden wird“.

Er warnte weiter, dass Israel heute weitere „sehr bedeutende“ Angriffe in Teheran gegen „Ziele des Regimes und der Infrastruktur“ starten werde.

Unterdessen erklärte ein israelischer Militärvertreter gegenüber Reuters, dass die Armee „bislang noch nicht in Fordow operiert habe, was aber nicht bedeute, dass wir dies nicht tun werden“.

Die Anlage liegt so tief unter der Erde, dass „Bunkerbrecher“-Bomben erforderlich wären, um erheblichen Schaden anzurichten. Solche Bomben könnten nur von US-Flugzeugen abgeworfen werden, obwohl das israelische Militär angibt, andere Optionen für einen Angriff auf die Anlage zu prüfen.

Brand im Hauptquartier des iranischen Staatsfernsehens

vor 24 Minuten

Einen Tag nach einem israelischen Luftangriff, bei dem drei Menschen getötet wurden, ist im Hauptquartier des iranischen Staatsfernsehens IRIB in Teheran ein Feuer ausgebrochen.

„Der Rauch, der aus dem iranischen Radio- und Fernsehgebäude aufsteigt, ist auf einen Brand zurückzuführen, der durch den Wind wieder entfacht wurde“, teilte der Sender mit.

Russland sagt, Israel lehne Vermittlung ab, während sich der regionale Konflikt verschärft

vor 52 Minuten

Russland hat sich bereit erklärt, zwischen Israel und dem Iran zu vermitteln, um eine weitere Eskalation zu verhindern, aber Israel habe kein Interesse an einer friedlichen Lösung gezeigt.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte am Dienstag gegenüber Journalisten, Moskau sei offen für Vermittlungsgespräche, Israel reagiere jedoch nicht positiv.

„Präsident Putin hat erklärt, dass Russland bereit ist, bei Bedarf zu vermitteln“, sagte Peskow während einer regulären Pressekonferenz.

„Derzeit sehen wir zumindest seitens Israels eine Zurückhaltung, auf Vermittlungsdienste zurückzugreifen oder einen friedlichen Weg zur Beilegung des Konflikts einzuschlagen“, fügte er hinzu.

Israel hatte am Freitag mit Angriffen auf Ziele im Iran begonnen und dies mit der Notwendigkeit begründet, Teheran am Erwerb von Atomwaffen zu hindern – eine Anschuldigung, die der Iran zurückweist. Teheran reagierte mit eigenen Raketenangriffen.

Katar verurteilt israelischen Angriff auf iranische Atomanlagen

vor 1 Stunde

Katar hat den jüngsten Angriff Israels auf iranische Atomanlagen scharf verurteilt und als rücksichtslos und gefährlich bezeichnet.

Auf einer Pressekonferenz in Doha warnte Außenminister Majed al-Ansari, dass Israels Vorgehen „sehr schwerwiegende Folgen“ für die Region haben werde.

Ansari sagte, der israelische Angriff komme zu einem Zeitpunkt, an dem der Iran einen „positiven diplomatischen Weg“ mit den Vereinigten Staaten eingeschlagen habe, der von mehreren regionalen Akteuren unterstützt werde.

Er bezeichnete die Eskalation als „unüberlegte Maßnahme“, die die fragilen Fortschritte in der regionalen Diplomatie gefährde.

Katar, das seit langem eine vermittelnde Rolle spielt, bemüht sich weiterhin um eine Deeskalation der Spannungen. „Wir glauben, dass die USA nach wie vor an einer Einigung interessiert sind“, sagte Ansari und fügte hinzu, dass Doha sich weiterhin für einen Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran einsetzen werde.

US-Geheimdienst widerspricht Israels Atomvorwürfen, Iran baut keine Bombe: Bericht

vor 1 Stunde

Die US-Geheimdienste glauben nicht, dass der Iran aktiv nach Atomwaffen strebt, was Zweifel an der Rechtfertigung Israels für seine jüngsten Angriffe auf iranisches Territorium aufkommen lässt, berichtete CNN am Dienstag.

Trotz der Behauptungen Israels, Teheran stehe kurz vor einer kritischen Schwelle in seinen nuklearen Ambitionen, sagten vier mit geheimen US-Einschätzungen vertraute Quellen gegenüber CNN, dass Geheimdienstberichte etwas anderes vermuten lassen.

Washington glaubt, dass der Iran noch mindestens drei Jahre davon entfernt ist, einen Atomsprengkopf herstellen und einsetzen zu können.

Ein US-Beamter erklärte gegenüber Reportern, dass die Angriffe trotz der Militäraktion Israels – einschließlich der Beschädigung der iranischen Anreicherungsanlage in Natanz – das iranische Programm wahrscheinlich nur um einige Monate verzögert hätten.

Fordow, die zweite und besser befestigte Anreicherungsanlage des Iran, soll unbeschädigt geblieben sein, was weitere Fragen über den strategischen Wert der israelischen Maßnahmen aufwirft.

Israels Krieg gegen den Iran: Warum Großbritannien sich heraushalten muss

vor 1 Stunde

Seit drei Jahrzehnten erzählt der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu der Welt, dass der Iran kurz davor steht, in den Club der Atomwaffenstaaten einzutreten. Er ist besessen davon, das Land zu bombardieren, einen umfassenden Krieg zu führen und einen Regimewechsel herbeizuführen.

Im Jahr 2002 drängte Netanjahu die USA und andere Länder, in den Irak einzumarschieren, unter der falschen Behauptung, dass dort ein Atomwaffenprogramm existiere. Vor dem US-Kongress verkündete er, wie viel sicherer die Region dann sein würde.

„Wenn Sie Saddam und Saddams Regime beseitigen, garantiere ich Ihnen, dass dies enorme positive Auswirkungen auf die Region haben wird“, sagte Netanjahu. „Und ich glaube, dass die Menschen, die direkt nebenan im Iran leben, junge Menschen und viele andere, sagen werden, dass die Zeit solcher Regime, solcher Despoten vorbei ist.“

Wie immer ist es am besten, Netanjahus Rat zu ignorieren.

Der Krieg der USA und Großbritanniens gegen den Irak und die anschließende Besetzung des Landes beendeten Washingtons Zeit als einzige Supermacht der Welt. Sie ebneten den Weg für den Iran, nicht nur den Irak, sondern auch Syrien und den Libanon zu dominieren.

Israel droht iranischem Führer mit dem gleichen Schicksal wie Saddam Hussein

vor 2 Stunden

Der israelische Außenminister Israel Katz hat eine deutliche Warnung an den obersten Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, gerichtet und ihn mit dem ehemaligen irakischen Präsidenten Saddam Hussein verglichen, der nach der US-geführten Invasion 2003 gestürzt und hingerichtet wurde.

„Ich warne den iranischen Diktator davor, weiterhin Kriegsverbrechen zu begehen und Raketen auf israelische Zivilisten abzufeuern“, sagte Katz laut israelischen Medienberichten.

Er fügte hinzu: „Er täte gut daran, sich an das Schicksal des Diktators im Nachbarland des Iran zu erinnern, der denselben Weg gegen den Staat Israel eingeschlagen hat.“

Katz bekräftigte auch die Drohung, die israelischen Angriffe auf Teheran fortzusetzen, und forderte die Einwohner der iranischen Hauptstadt auf, das Land zu verlassen, nachdem der Iran seit Beginn der israelischen Angriffe am Freitag Dutzende Tote und Hunderte Verletzte gemeldet hatte.

Der oberste Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei (AFP)

Luftabwehr aktiviert, als Israel den Westen Irans angreift, berichten Medien

vor 2 Stunden

Iranische Staatsmedien berichten, dass Luftabwehrsysteme über dem Westen Teherans als Reaktion auf „feindliche Ziele“ aktiviert wurden.

Unterdessen berichten israelische Medien, dass israelische Streitkräfte Angriffe auf den Westen Irans gestartet haben, obwohl es bisher keine offizielle Bestätigung von beiden Seiten gibt.

Iran hebt Krankenurlaub auf, da Gesundheitssystem auf Massenopfer vorbereitet

vor 2 Stunden

Der stellvertretende iranische Gesundheitsminister hat angekündigt, dass alle Ärzte und Krankenschwestern, die derzeit beurlaubt sind, unverzüglich an ihren Arbeitsplatz zurückkehren müssen.

„Alle Urlaube für Ärzte und Krankenschwestern wurden gestrichen, und sie wurden aufgefordert, kontinuierlich in den medizinischen Zentren anwesend zu sein, um nicht nur ihre Dienste zu leisten, sondern auch eine wirksame Rolle bei der Stärkung der Moral und der psychischen Stabilität der Behandlungsteams zu spielen“, sagte Seyed Sajjad Razavi.

„Das Gesundheitsministerium steht Ihnen zur Seite und ist bereit, bei Bedarf Unterstützung und Hilfe zu leisten“, fügte er laut einer Meldung der Nachrichtenagentur Tasnim hinzu.

Er sagte, dass medizinische Zentren und Universitäten spezielle Protokolle für die Behandlung von Opfern von Massenunfällen erhalten hätten.

Türkei rechnet trotz Israel-Iran-Konflikt mit stabiler Ölversorgung, warnt vor Preisanstieg

Vor 3 Stunden

Der türkische Energieminister Alparslan Bayraktar sagte am späten Montag, dass das Land trotz des anhaltenden Konflikts zwischen Israel und dem Iran keine Unterbrechung seiner Öl- und Gaslieferungen erwartet.

Vor Journalisten erklärte Bayraktar, dass die Energiepreise zwar weiter steigen könnten, die Inlandsnachfrage in der Türkei jedoch ohne Probleme gedeckt werden könne.

Er fügte hinzu, dass die Türkei möglicherweise Alternativen zum Rohöl aus dem Golf finden müsse, das 20 Prozent ihrer Versorgung ausmacht, falls die Schifffahrt durch die Straße von Hormus blockiert werde.

Ankara bleibt jedoch zuversichtlich, dass die Energiesicherheit insgesamt stabil bleiben werde.

Slowakei und Tschechien nehmen Evakuierte aus Israel auf

vor 3 Stunden

Flüge mit Evakuierten aus Israel sind in der Slowakei und der Tschechischen Republik gelandet, während sich der Krieg zwischen dem Iran und Israel verschärft, wie Behördenvertreter am Dienstag bestätigten. Diese Länder gehören zu den ersten in Europa, die ihre Bürger aus dem Nahen Osten zurückholen, berichtete Reuters.

Die slowakischen Behörden gaben bekannt, dass der erste Evakuierungsflug am späten Montagabend mit 73 Menschen an Bord in Bratislava gelandet sei, darunter 25 slowakische Touristen und fünf Angehörige von slowakischen Diplomaten, die in Tel Aviv stationiert sind.

Der slowakische Außenminister Juraj Blanar fügte hinzu, dass das Land auch bei der Evakuierung von Bürgern anderer Nationen geholfen habe, darunter 15 Polen, 14 Tschechen, neun Österreicher, zwei Slowenen und je eine Person aus Estland, Spanien und Malaysia.

Er sagte, ein weiterer Evakuierungsflug für Dienstag werde vorbereitet, der slowakische, tschechische, österreichische, ungarische, lettische und französische Staatsangehörige befördern werde.

Der ungarische Außenminister Peter Szijjarto bestätigte, dass die Slowakei bei der Evakuierung von sieben Ungarn geholfen habe.

Die tschechische Verteidigungsministerin Jana Cernochova sagte, ein Flug mit 66 Evakuierten sei in der Nähe von Prag gelandet.

Polen kündigte an, die Evakuierung von etwa 200 Bürgern aus Israel über Jordanien zu organisieren.

Thailand bereitet Evakuierungsflüge für Bürger in Israel und Iran vor

vor 3 Stunden

Thailand hat sein Militär angewiesen, Evakuierungsflüge für Bürger in Israel und im Iran vorzubereiten, da die Kämpfe zwischen den beiden Ländern laut Regierungssprecher Jirayu Houngsub in den fünften Tag gehen.

Nach einer Kabinettssitzung sagte Houngsub, Bangkok habe sich mit dem Militär abgestimmt, um Flugzeuge für den sofortigen Einsatz vorzubereiten.

Derzeit halten sich etwa 40.000 thailändische Staatsangehörige in Israel auf, viele von ihnen sind im Rahmen eines staatlich geförderten Arbeitsprogramms in der Landwirtschaft beschäftigt, während etwa 300 in Iran leben.

Die thailändischen Botschaften in beiden Ländern hätten die Evakuierungspläne fertiggestellt, fügte er hinzu.

Unterdessen hat die thailändische Botschaft in Teheran laut einem offiziellen Facebook-Post außerhalb der Hauptstadt eine Notunterkunft für ihre Staatsangehörigen eingerichtet.

China sagt, Trump verschärfe die Spannungen im Nahen Osten und schüre den Krieg zwischen Iran und Israel

Vor 4 Stunden

China hat Donald Trump für die Eskalation der Krise zwischen Iran und Israel verantwortlich gemacht und dem US-Präsidenten vorgeworfen, die ohnehin schon angespannte Lage verschärft zu haben, nachdem er die Einwohner Teherans zur sofortigen Evakuierung aufgerufen hatte.

Auf eine Frage zu Trumps Äußerungen bei einer routinemäßigen Pressekonferenz antwortete der Sprecher des Außenministeriums, Guo Jiakun: „Das Schüren von Flammen, das Gießen von Öl, Drohungen und zunehmender Druck tragen nicht zur Deeskalation der Lage bei, sondern verschärfen und verbreiten den Konflikt nur noch.“

Israel und USA erschöpfen Vorräte an Raketenabwehrraketen, laut Quelle

vor 4 Stunden

Israel setzt nach vier Tagen Krieg mit dem Iran seine Raketenabwehrraketen in rascher Folge ein, wie ein hochrangiger US-Beamter, der mit den Bemühungen zur Wiederauffüllung der Vorräte Israels vertraut ist, gegenüber Middle East Eye erklärte.

In einigen Kreisen der US-Regierung gibt es Bedenken, dass ein direkter US-Angriff auf den Iran zu größeren iranischen Vergeltungsmaßnahmen gegen Israel führen könnte, die die weltweiten Vorräte der USA an Raketenabwehrraketen auf ein „erschreckendes“ Niveau reduzieren würden, so der Beamte.

Israel stützt sich auf ein dreistufiges Luftabwehrsystem, und die Angriffe des Iran stellen seine modernsten Verteidigungsanlagen vor eine Herausforderung.

Das Iron-Dome-System wird eingesetzt, um Kurzstreckenraketen und Drohnen abzuschießen, die von Gruppen wie der Hamas und der Hisbollah abgefeuert werden. Die zweite Stufe ist David’s Sling, das schwerere Raketen sowie einige ballistische Raketen abfangen kann. Die Systeme Arrow 2 und 3 werden zum Abschuss ballistischer Raketen eingesetzt, wobei letzteres auch exoatmosphärische Hyperschallraketen abschießen kann.

Die Auffüllung der Arrow-Systeme ist für Israel ein Dauerproblem.

Israelischer Angriff tötet drei Menschen an Kontrollpunkt in der iranischen Provinz Isfahan

vor 4 Stunden

Ein israelisches Projektil traf heute Morgen einen Kontrollpunkt in der zentraliranischen Stadt Kashan und tötete mindestens drei Menschen und verletzte vier weitere, wie die Nachrichtenagentur Mehr berichtete.

Die Agentur zitierte Akbar Salehi, den stellvertretenden Sicherheitschef des Gouverneurs der Provinz Isfahan.

Die lokalen Agenturen Tasnim und ISNA bestätigten ebenfalls die Todesfälle, gaben jedoch keine weiteren Informationen bekannt.

Der gemeldete Angriff erhöht die Zahl der Opfer der anhaltenden Angriffe Israels auf den Iran, bei denen bisher über 220 Menschen getötet wurden, darunter mindestens 70 Frauen und Kinder. Weiterlesen in middleeasteye.com

