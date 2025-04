Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Meinung |

Massaker in Gaza-Stadt ignorieren und gleichzeitig für Demokratie in Tel Aviv protestieren

Wie ist es möglich, die Verteidigung der demokratischen Werte Israels mit einer Situation in Einklang zu bringen, in der auf der anderen Seite Zehntausende Palästinenser mit einem einzigen Schlag getötet werden?

Ruinen in Gaza am Donnerstag. Bildnachweis: Leo Correa/AP

Hanin Majadli

21. März 2025

Israel hat kürzlich das größte Kindermassaker seiner Geschichte begangen. 200 Kinder und 100 Frauen wurden an einem Tag getötet. Insgesamt wurden etwa 400 Zivilisten getötet, und die Zahl der Toten steht noch nicht endgültig fest. Diese Zahlen werden in den israelischen Medien nicht gemeldet, und wenn doch, dann werden sie immer auf empörende Weise heruntergespielt.

Zum Beispiel berichtete Channel 12 News, Israels führender Fernsehsender, dass die 400 Toten „Aktivisten“ waren. Wie kann man behaupten, dass sie alle „Aktivisten“ waren, wenn doch die ganze Welt die schrecklichen Bilder von Dutzenden von Babys und Kindern sieht, die bei einem Bombenangriff getötet wurden? Wie ist es möglich, so unverfroren zu lügen, wenn die Wahrheit so klar ist? Wie lange noch werden die israelischen Medien sich an den Verbrechen der israelischen Regierung mitschuldig machen?

Selbst die Medien anderer Länder, die Völkermord begangen haben, würden sich schämen, so zu lügen. Aber Israels Chuzpe ist ein Grundpfeiler seiner Vorgehensweise.

Die Mehrheit der israelischen Öffentlichkeit, die den Krieg ablehnt, ist der Meinung, dass der Krieg das Leben der Geiseln gefährdet und dass die Kämpfe aus politischen Gründen wieder aufgenommen wurden. Ich konnte die israelische Reaktion zu Beginn des Krieges, nach dem 7. Oktober 2023, irgendwie verstehen, auch wenn sie sich nicht direkt auf die palästinensischen Opfer bezog. Damals sollte die Reaktion dazu dienen, nicht als „Verräter“ abgestempelt zu werden. Aber nach 18 Monaten des Massenmordens, das als ewige Schande in die Geschichtsbücher eingehen wird, kann dieser Mechanismus keinen Beitrag mehr leisten.

Die Wiederaufnahme des Krieges wird zwar die Geiseln töten, aber vor allem werden massenhaft palästinensische Männer, Frauen, Kinder und ältere Menschen getötet. Ab wann werden die israelischen Kriegsgegner laut aussprechen, was gesagt werden sollte, und aufhören, beschönigend zu sein? Ich verstehe, dass einige sich damit abgefunden haben, als „Kindermörder“ bezeichnet zu werden. Ist es möglich, einen moralischen Tiefpunkt zu erreichen? Erschreckt es sie nicht, als solche bezeichnet zu werden?

In Israel ist es bereits unmöglich, zwischen den Dingen zu unterscheiden. Es ist unmöglich, die Medien von der Öffentlichkeit zu unterscheiden. Denn selbst diejenigen, die gegen den Krieg sind, haben Angst zu sagen, dass auch die Menschen in Gaza Menschen sind. Denn es ist unmöglich, den Piloten von der Bombe zu trennen. Er soll den Knopf drücken und er drückt ihn. Die Mehrheit der Menschen toleriert nicht nur das Massenschlachten, sondern fordert es, entweder ausdrücklich oder stillschweigend.

Hier geht es nicht um ein Problem der Verschleierung oder Manipulation durch die Medien. Dies ist das Ergebnis einer militaristischen, rassistischen Indoktrination, die im Kindergarten beginnt und bis zum Tod andauert. Eine Indoktrination, die zerstört werden muss, um die Existenz des Zionismus zu rechtfertigen.

Die Darstellung, die derzeit von der liberalen jüdischen Öffentlichkeit in Israel als Kampf zur Rettung der israelischen Demokratie präsentiert wird, ist in gewisser Weise verzerrt. Dieser Kampf besteht in der fast vollständigen Abwesenheit von Hinweisen auf die tödlichen Folgen des Krieges für Gaza und die Bewohner von Gaza.

Wie ist es möglich, die Verteidigung demokratischer Werte mit einer Situation in Einklang zu bringen, in der auf der anderen Seite Zehntausende von Menschen mit einem einzigen Schlag getötet werden? Es klingt unglaublich. Weiterlesen in haaretz. com

Übersetzt mit Deepl.com

