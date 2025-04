https://www.middleeasteye.net/opinion/germany-support-israel-far-right-alliances-shatters-denazified-facade



Deutschlands Unterstützung für Israels rechtsextreme Allianz zerstört seine „entnazifizierte“ Fassade

Esad Širbegović

5. April 2025

Der Anspruch des „liberaldemokratischen“ Staates, mit seiner rassistischen Vergangenheit abgerechnet zu haben, ist betrügerisch, was durch die jahrzehntelange Unterstützung faschistischer Regime bewiesen wird

Das Brandenburger Tor wird während einer Gedenkfeier im Februar 2025 in Berlin für die israelischen Geiseln, die bei dem Angriff am 7. Oktober getötet wurden, mit Botschaften beleuchtet (John MacDougall/AFP)

Deutschland rühmt sich, eine entnazifizierte liberale Demokratie zu sein.

Doch die bedingungslose Unterstützung für Israel ist nicht nur eine politische Position, sondern das Kernprinzip der deutschen Staatsrason – eine nationale Doktrin, die besagt, dass die Unterstützung für Israel für das Deutschland nach dem Holocaust von zentraler Bedeutung ist und somit die Grundlage für die Legitimität des deutschen Staates bildet.

Diese Position ist von Natur aus widersprüchlich, da eine liberale Demokratie per Definition nicht mit der Unterstützung eines Völkermordes durch einen faschistischen Apartheidstaat in Einklang gebracht werden kann – ganz zu schweigen von einem Staat, der offen mit rechtsextremen Regimen verbündet ist. Dies erfordert eine ernsthafte Überprüfung der Realität.

Die Realität wurde deutlich, als der deutsche Beauftragte für jüdische Angelegenheiten, Felix Klein, seine Teilnahme an einer bevorstehenden Konferenz in Jerusalem zum Thema „Bekämpfung des Antisemitismus“ absagte, nachdem er erfahren hatte, dass sich unter den Gästen auch Faschisten befanden.

„Herr Klein hat die Einladung vor Monaten angenommen, ohne zu wissen, wer sonst noch teilnehmen würde“, erklärte sein Büro.

Kleins Rückzug ist ein stillschweigendes Eingeständnis des deutschen Staates, dass Israel Bündnisse mit weißen Supremacisten, Faschisten, Nazis und Holocaust-Leugnern unterhält.

Dies offenbart in der Tat den Kernwiderspruch der deutschen Haltung: Rechtsextreme Politik wird nicht nur toleriert, sondern direkt unterstützt – solange die Fassade eines liberalen, demokratischen und entnazifizierten Deutschlands aufrechterhalten wird.

Alte Fundamente

Nach dem Zweiten Weltkrieg integrierten die USA rasch ehemalige Nazis in die Regierung Westdeutschlands, um der Sowjetunion entgegenzuwirken, obwohl die UdSSR die entscheidende Rolle bei der Niederschlagung Hitlers spielte. Aus Angst vor dem Kommunismus rehabilitierte der Westen ehemalige Nazis, die sich nahtlos in den neuen westdeutschen Staat integrierten.

Der westdeutsche Kanzler Kurt Georg Kiesinger (1966-69) war ein Beispiel für diese Kontinuität. Er wurde von der Journalistin Beate Klarsfeld enttarnt und hatte enge Verbindungen zu führenden Nazis wie Joachim von Ribbentrop und Joseph Goebbels. Er beteiligte sich aktiv an der NS-Propaganda und arbeitete eng mit der SS zusammen.

Bis 1957 waren erstaunliche 77 Prozent der leitenden Beamten im Justizministerium der Bundesrepublik ehemalige Mitglieder der NSDAP.

Doch Kiesinger war bei weitem keine Ausnahme – viele der Institutionen der Bundesrepublik Deutschland nach dem Krieg basierten auf nationalsozialistischen Fundamenten.

Der Bundesnachrichtendienst (BND), der Geheimdienst der Bundesrepublik, wurde von Reinhard Gehlen geleitet, dem ehemaligen Leiter des antisowjetischen Geheimdienstes unter Hitler. Mit Unterstützung der CIA leitete Gehlen die Gehlen-Organisation, ein antikommunistisches Spionagenetzwerk, das aus ehemaligen Nazis bestand und 1956 offiziell in den BND umgewandelt wurde.

Nach dem Sturz des Nazi-Regimes nahm die Zahl ehemaliger Parteimitglieder im westdeutschen Justizministerium nicht ab. Im Gegenteil, ihre Präsenz nahm zu, und zwar im Laufe der 1950er Jahre – mit einem Höhepunkt im Jahr 1957, als sage und schreibe 77 Prozent der leitenden Beamten ehemalige NSDAP-Mitglieder waren.

Angesichts dieser tiefgreifenden institutionellen Kontinuität ist es nicht überraschend, dass sich Westdeutschland aktiv mit weißrassistischen, faschistischen und mit den Nazis verbundenen Regimen verbündete.

Über die bloße Mittäterschaft hinaus spielte Deutschland eine direkte Rolle bei der Unterstützung faschistischer Regime weltweit – eine Beteiligung, die bis heute anhält.

Westdeutschland unterstützte das Südafrika der Apartheid, die Militärdiktaturen in Argentinien und Chile sowie die brutalen Kolonialkriege Portugals in Afrika. Es unterhielt enge Beziehungen zum faschistischen Regime von Francisco Franco in Spanien und bot ihm erhebliche Unterstützung.

Darüber hinaus kämpften westdeutsche Söldner an der Seite des Militärs der weißen Rassisten in Rhodesien und festigten so die Rolle des Landes bei der Aufrechterhaltung des globalen Faschismus.

Strategische Allianzen

Das wiedervereinigte Deutschland setzte dieses Erbe fort, indem Angela Merkel das autoritäre, faschistische Regime von Aleksandar Vucic in Serbien offen unterstützte – trotz der umfassenden Kenntnis seiner langjährigen Leugnung des Völkermords und der Verherrlichung der Gräueltaten der 1990er Jahre und der apartheidähnlichen Ideologien, an denen er direkt beteiligt war.

Während des Völkermords von Srebrenica am 20. Juli 1995 stand Vucic – damals Parlamentsmitglied – in der serbischen Nationalversammlung und sprach eine erschreckende Drohung aus, um eine internationale Intervention zu verhindern:

„Wenn ihr bombardiert, wenn ihr auch nur einen einzigen Serben tötet, werden wir hundert Muslime töten. Mal sehen, ob es jemand in der internationalen Gemeinschaft wagt, serbische Stellungen anzugreifen“, sagte er.

Was steckt hinter der Komplizenschaft Deutschlands beim Völkermord in Gaza durch Israel?

Mehr lesen »

Eine weitere Person, die Serbien nicht nur rehabilitiert, sondern aktiv verherrlicht hat, ist Dragoljub Draza Mihailovic, ein verurteilter Kriegsverbrecher und Nazi-Kollaborateur, der für die Massenschlachtung von Zehntausenden von Bosniaken während des Zweiten Weltkriegs verantwortlich ist.

Darüber hinaus ist das Land derzeit dabei, Milan Nedic zu rehabilitieren, der von 1941 bis 1944 als Premierminister diente und ein Regime beaufsichtigte, das eine direkte Rolle im Holocaust spielte.

Unter Nedic wurde Belgrad zur ersten Stadt in Europa erklärt, die judenfrei – frei von Juden – war. Zu dieser Zeit prahlten die serbischen Behörden stolz mit ihrer „Leistung“ vor den Nazis, um ihren Status zu verbessern.

Bis zum Ende des Krieges waren etwa 90 Prozent der jüdischen Bevölkerung Serbiens ausgelöscht worden.

Die unerschütterliche Unterstützung Deutschlands sowohl für Israel als auch für Serbien offenbart seine tief verwurzelte Komplizenschaft mit globalen autoritären und rassistischen Allianzen. Diese Allianz wurde öffentlich, als die serbische Polizei angeblich eine Schallwaffe – Berichten zufolge von Israel geliefert – gegen friedliche Anti-Korruptions-Demonstranten in Belgrad einsetzte und damit in eklatanter Weise gegen serbisches Recht verstieß.

Ein weiterer Beleg für diese Partnerschaft ist, dass die serbischen Waffenexporte nach Israel im Jahr 2024 stark angestiegen sind.

Einladung an den Faschismus

Eines der aufschlussreichsten Beispiele für diese Allianzen aus jüngster Zeit ist die Einladung von Milorad Dodik zu einer staatlich geförderten israelischen Konferenz zur Bekämpfung des Antisemitismus.

Dodik, Präsident der Republika Srpska, ist vor allem dafür bekannt, dass er den Obmana – den Völkermord an den Bosniaken zwischen 1992 und 1995 – wiederholt leugnet.

Am 14. März erließ die Staatsanwaltschaft von Bosnien Haftbefehle gegen drei hochrangige bosnisch-serbische Beamte, darunter auch gegen Dodik selbst. Trotzdem wird Dodik auf der offiziellen Website der israelischen Konferenz als Redner aufgeführt.

Die zweitägige Veranstaltung, die vom 26. bis 27. März stattfindet und vom israelischen Ministerium für Diasporaangelegenheiten organisiert wird, soll Hunderte von Experten, Aktivisten, Regierungsbeamten, Vertretern von Organisationen der Zivilgesellschaft, Vertretern der jüdischen Gemeinde, Forschern und Studenten aus Israel und dem Ausland zusammenbringen, um über den zeitgenössischen Antisemitismus zu diskutieren.

Eli Tauber, Historiker und Mitglied der jüdischen Gemeinde in Bosnien und Herzegowina, kritisierte die Einladung Dodiks: „Was hat er dort zu suchen? Diejenigen, die ihn eingeladen haben, hätten wissen müssen, wer er ist und wofür er steht. Ob sie dies absichtlich oder versehentlich übersehen haben, die Verantwortung liegt allein bei ihnen.“

Tauber argumentierte weiter, dass Dodiks Teilnahme dazu diene, islamfeindliche Narrative über Bosnien zu verbreiten. „Dodik hat auf einer Konferenz über Antisemitismus nichts zu suchen“, schloss Tauber.

Taubers Kritik geht jedoch an einer tieferen historischen Realität vorbei: Die Einladung faschistischer Persönlichkeiten wie Dodik durch Israel ist kein Fehler, sondern die Fortsetzung einer politischen Strategie, die in den Grundfesten des Zionismus verwurzelt ist.

Antisemitismus als Waffe

Theodor Herzl, der Begründer des politischen Zionismus, schrieb in seinen Tagebüchern: „Die Antisemiten werden unsere zuverlässigsten Freunde werden, die antisemitischen Länder unsere Verbündeten.“

Dies war kein Moment des Zynismus oder der Verzweiflung, sondern eine klare Formulierung der strategischen Logik des Zionismus.

Herzl verstand, dass genau die Kräfte, die die Juden aus Europa vertreiben wollten, genutzt werden könnten, um das zionistische Projekt der jüdischen Kolonisierung in Palästina zu unterstützen.

Die Balfour-Erklärung war nie ein Akt der Humanität – sie war ein Kolonialprojekt, das in imperialen Interessen und antisemitischer Logik verwurzelt war

Durch die Zusammenarbeit mit Antisemiten, die die Juden aus Europa vertreiben wollten, positionierte sich der Zionismus als „Lösung“ für die sogenannte „Judenfrage“ – nicht durch die Forderung nach Gleichberechtigung innerhalb Europas, sondern durch die Erleichterung der Ausweisung und Umsiedlung von Juden an andere Orte.

Arthur Balfour, der britische Staatsmann hinter der berüchtigten Balfour-Erklärung von 1917, ist ein Beispiel für diese Dynamik.

Balfour war als Antisemit bekannt und hatte bereits 1905 das Ausländergesetz unterstützt – das erste britische Gesetz, das ausdrücklich darauf abzielte, die jüdische Einwanderung einzuschränken, insbesondere die von osteuropäischen Juden, die vor Pogromen im Russischen Reich flohen.

Da er diese Juden als destabilisierende Präsenz betrachtete, versuchte Balfour, sie aus Großbritannien auszuschließen. Doch genau diese ausgrenzende Denkweise machte ihn zu einem natürlichen Verbündeten der zionistischen Bewegung.

Indem er sich für ein jüdisches Heimatland in Palästina einsetzte, konnte Balfour Großbritannien von unerwünschten Flüchtlingen befreien und gleichzeitig den Anschein erwecken, sich für die jüdische Selbstbestimmung einzusetzen.

Die zionistische Bewegung nahm Balfour – und das britische Empire – nicht trotz seines Antisemitismus an, sondern gerade deswegen. Die Balfour-Erklärung war nie ein Akt der Menschlichkeit – sie war ein koloniales Projekt, das in imperialen Interessen und antisemitischer Logik verwurzelt war.

Rechtsextreme Freunde

Dieses historische Muster endete nicht mit Herzl oder Balfour. Bis heute haben sich die zionistische Bewegung und der israelische Staat konsequent mit rechtsextremen und antisemitischen Kräften verbündet, um ihre geopolitischen Ziele voranzutreiben.

Zu den rechtsextremen „Freunden“ Israels gehörte der ehemalige philippinische Präsident Rodrigo Duterte, der für seine rassistischen, homophoben und antisemitischen Äußerungen berüchtigt ist – darunter positive Vergleiche mit Hitler und Spott über die Opfer des Holocaust.

Trotzdem besuchte er Israel, nahm mit Netanjahu an einer Gedenkfeier in Yad Vashem teil und unterzeichnete neue Öl- und Rüstungsabkommen. Am 14. März erschien er erstmals vor dem Internationalen Strafgerichtshof, um sich wegen seines tödlichen Krieges gegen Drogen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten zu müssen.

Förderung der „rechtsextremen Internationale“: Likud schließt sich den Patriots for Europe an

Mehr lesen »

Weltweit vergöttern rechte Bewegungen Israel als Modell für die europäische Vorherrschaft über indigene Bevölkerungsgruppen. Sie betrachten seine demografische Politik – von Abschiebungen und Inhaftierungen bis hin zu Apartheidmauern – als Blaupause für ihre eigenen nationalistischen Agenden.

In Europa integrieren rechtsextreme Parteien wie die österreichische FPO und die deutsche AfD den Zionismus in ihre rassistischen Ideologien und verherrlichen gleichzeitig Nazi-Kollaborateure.

Die FPÖ nutzt den Zionismus als Verschleierungsstrategie für ihre „antisemitische Grundhaltung“, doch ihr wahres Gesicht kommt immer wieder zum Vorschein – von Fackelzügen und Nazi-Liedern über den Parteivorsitzenden Herbert Kickl, der die Verbrechen der SS herunterspielt und sich in Anlehnung an Hitler als „Volkskanzler“ bezeichnet, bis hin zu Mitgliedern, die den Hitlergruß würdigen.

Die AfD in Deutschland steht dem in nichts nach: Parteiführer wie Björn Höcke und Alexander Gauland haben das Gedenken an den Holocaust verhöhnt, deutsche Soldaten in beiden Weltkriegen gelobt und die Gräueltaten der Nazis als „Krümel Vogelkot“ in der deutschen Geschichte abgetan.

Parteimitglieder wurden auch bei geheimen Treffen mit Extremisten erwischt, bei denen Massendeportationen geplant wurden.

Persönlichkeiten wie der niederländische Islamhasser Geert Wilders und die rechtsextremen Demokraten in Schweden setzen sich für die illegalen Siedlungen Israels im Westjordanland als Vorhut der westlichen jüdisch-christlichen Zivilisation ein und stilisieren den Islam zum gemeinsamen Feind.

Wilders hat sich sogar öffentlich für die Vertreibung der Palästinenser ausgesprochen.

Keine Anomalie

Herzls erschreckende Vorhersage, dass Antisemiten die „zuverlässigsten Freunde“ des Zionismus werden würden, war keine Anomalie.

Sie ist auch heute noch eine Kernstrategie des Zionismus. Von Balfour bis Orban, von Duterte bis Dodik – Israels Allianzen mit der extremen Rechten unterstützen weiterhin seine koloniale Herrschaft über die Palästinenser, während es gleichzeitig behauptet, die Sicherheit der Juden weltweit zu vertreten.

Durch die bedingungslose Unterstützung Israels toleriert Deutschland nicht nur seine rechtsextremen Allianzen, sondern trägt auch dazu bei, sie auf der Weltbühne zu legitimieren

Im Kern verstehen Kritiker wie Tauber, die solche Bündnisse als Verirrungen oder Fehler bezeichnen, Israel nicht und übersehen die bewusste Logik hinter der Einladung Dodiks.

Dodik passt nahtlos in das Bild islamfeindlicher Faschisten, weißer Suprematisten und Holocaust-Revisionisten, die der israelische Staat offen willkommen heißt.

Seine Anwesenheit auf der Konferenz bestätigt nur eine tiefere Wahrheit: Deutschland ist nicht entnazifiziert.

Die Nunzis – die Enkel der Nazis, die behaupten, die liberale Demokratie aufrechtzuerhalten und gleichzeitig das ideologische Erbe ihrer Vorfahren zu bewahren – erhalten lediglich die Illusion eines gewandelten Staates aufrecht.

Durch die bedingungslose Unterstützung Israels toleriert Deutschland nicht nur dessen rechtsextreme Allianzen, sondern trägt auch dazu bei, sie auf der Weltbühne zu legitimieren. Damit macht es sich – ob es es zugibt oder nicht – genau die faschistischen Kräfte zu eigen, denen es einst angeblich entgegentreten wollte.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Esad Širbegović ist ein in Zürich, Schweiz, ansässiger Autor und Analyst. Er ist auch Mitglied des Internationalen Expertenteams am Institute for Research of Genocide Canada. Im Jahr 2022 war er als Direktor des Internationalen Expertenteams für Deutschland, Österreich und die Schweiz tätig und konzentrierte sich an der Universität Wien auf den Fall der Leugnung des Völkermords von Srebrenica. Esads Beiträge sind tief in seinen persönlichen Erfahrungen verwurzelt und konzentrieren sich auf die kritischen Themen Islamophobie und Völkermord. Er setzt sich insbesondere dafür ein, die Schnittstellen zwischen diesen Phänomenen zu erforschen und seine Analyse über den bosnischen Völkermord hinaus auszudehnen, um ihre umfassenderen Auswirkungen weltweit zu untersuchen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …