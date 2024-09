https://www.commondreams.org/news/gaza-march-london



Demonstranten nehmen am 7. September 2024 in London, England, an einem nationalen Marsch für Gaza teil.

(Foto: Leon Neal/Getty Images)

Massiver Londoner Marsch fordert israelisches Waffenembargo, nachdem die Polizei die Beschränkungen aufgehoben hat

Von Julia Conley

7. September 2024

„Wir fordern unsere Regierung auf, die Bewaffnung Israels vollständig einzustellen und auf einen Waffenstillstand zu drängen“, erklärte die Palestine Solidarity Campaign.

Tausende von Menschen versammelten sich am Samstag auf dem Londoner Picadilly Circus, um gegen die israelische Bombardierung des Gazastreifens und die fortgesetzte Unterstützung der israelischen Streitkräfte durch das Vereinigte Königreich zu demonstrieren. Die Organisatoren sprachen von einem „großen Sieg bei der Verteidigung des demokratischen Rechts auf Protest“.

Die Metropolitan Police hob am Freitag ihre Beschränkungen für den Marsch auf, der sich als erster pro-palästinensischer Protest seit Oktober letzten Jahres zur israelischen Botschaft in London bewegte.

Die Polizei hatte versucht, die Aktivisten daran zu hindern, sich vor 14.30 Uhr zu versammeln, was im Widerspruch zu den Plänen stand, die Kundgebung vor dem Marsch um 12.00 Uhr zu beginnen.

„Die Polizei hat nie eine überzeugende Erklärung oder Beweise für diese Verzögerung geliefert, die die Organisation einer Großdemonstration unnötig erschwert hat“, sagte Ben Jamal, Leiter der Palästina-Solidaritätskampagne, einer der Gruppen, die den Marsch organisieren, am Freitag gegenüber MiddleEast Eye .

„Es war leider Teil eines Musters von Behinderung, Verzögerung und mangelnder Kommunikation seitens der Met, das wir für zukünftige Demonstrationen überdenken werden“, fügte er hinzu. „Für morgen rufen wir unsere Unterstützer auf, zu Hunderttausenden auf die Straße zu gehen, um zu zeigen, dass wir uns nicht davon abhalten lassen, ein Ende des israelischen Völkermordes und Gerechtigkeit für Palästina zu fordern!“

Jamal sagte, die Polizei habe „Vernunft angenommen und ihren ungerechtfertigten und unpraktischen Versuch aufgegeben, den Beginn des Marsches am Samstag um zwei Stunden zu verzögern“, so dass der Marsch um 13:30 Uhr beginnen konnte.

Bei früheren Demonstrationen, an denen seit Oktober letzten Jahres Hunderttausende von Menschen aus Solidarität mit den Palästinensern teilgenommen haben, hat die Polizei die Umgebung der israelischen Botschaft in Kensington abgesperrt und jedem, der in der Nähe protestierte, mit Verhaftung gedroht.

Die Demonstranten, die zur Botschaft marschierten, riefen erneut dazu auf, den anhaltenden Völkermord in Gaza zu beenden„ und forderten die sofortige und vollständige Einstellung der Waffenlieferungen an Israel“.

Anfang dieser Woche kündigte die britische Regierung an, dass sie etwa 30 ihrer 350 Waffenexportlizenzen für Israel aussetze, da „ein eindeutiges Risiko bestehe, dass sie dazu verwendet werden könnten, eine schwere Verletzung des humanitären Völkerrechts zu begehen oder zu erleichtern“.

Menschenrechtsaktivisten, im Gazastreifen tätige Mediziner und Rechtsexperten fordern seit Monaten, dass Israels wichtigste internationale Geldgeber, darunter die USA und Großbritannien, ihre Militärhilfe einstellen, da Israel den Zugang humanitärer Hilfe zum Gazastreifen blockiert und Angriffe auf zivile Infrastrukturen verübt hat, bei denen mehr als 40.000 Menschen getötet wurden.

In einem von Südafrika geführten Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof wurde das Land außerdem des Völkermords beschuldigt. Das Gericht hat Israel aufgefordert, seine Blockade der humanitären Hilfe zu beenden und einen Völkermord im Gazastreifen zu verhindern.

„Wir fordern unsere Regierung auf, die Bewaffnung Israels vollständig einzustellen und sich für einen sofortigen Waffenstillstand einzusetzen“, erklärte die Palestine Solidarity Campaign.

Während die Londoner am Samstag marschierten, gab das Gesundheitsministerium in Gaza bekannt, dass in den letzten zwei Tagen mindestens 61 Palästinenser von israelischen Streitkräften getötet wurden. Vier Menschen wurden bei einem Angriff auf die Halimah al-Saadiyah-Schule in Jabaliya getötet, wo vertriebene Palästinenser Zuflucht gefunden haben, und drei wurden bei einem Bombenanschlag auf die Amr Ibn al-As-Schule in Gaza-Stadt getötet.

Medien in Palästina berichteten, dass ein Baby namens Yaqeen al-Astal das 37. Kind im Gazastreifen ist, das an Unterernährung gestorben ist, seit Israel seine fast totale Hilfsblockade begonnen hat.

Internationale Empörung löste am Samstag auch die Ermordung des türkisch-amerikanischen Aktivisten Aysenur Ezgi Eygi am Freitag im Westjordanland aus. Örtliche Medien und Augenzeugen berichteten, Eygi sei bei einer Demonstration gegen den Ausbau der illegalen israelischen Siedlungen von israelischen Streitkräften gezielt in den Kopf geschossen worden.

Die USA forderten Israel am Freitag auf, den Mord zu untersuchen, aber Eygis Familie sagte in einer Erklärung, dass eine solche Untersuchung nicht „angemessen“ wäre.

„Wir fordern Präsident [Joe] Biden, Vizepräsidentin [Kamala] Harris und Außenminister [Antony] Blinken auf, eine unabhängige Untersuchung der ungesetzlichen Tötung eines US-Bürgers anzuordnen und die Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen“, so die Familie.

Stéphane Dujarric, Sprecher der Vereinten Nationen, forderte „eine vollständige Untersuchung der Umstände“ und sagte, dass „Menschen zur Rechenschaft gezogen werden sollten. Und noch einmal: Zivilisten müssen zu jeder Zeit geschützt werden“.

