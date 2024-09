https://www.middleeastmonitor.com/20240906-game-of-demographics-how-israel-aims-to-wipe-out-palestinians-from-occupied-east-jerusalem/



Demografisches Spiel“: Wie Israel die Palästinenser aus dem besetzten Ost-Jerusalem auslöschen will

von Anadolu Agency



6. September 2024

Schweres Gerät ist zu sehen, als israelische Razzien und Angriffe in der Stadt Jenin im nördlichen Westjordanland am 2. September 2024 fortgesetzt werden. (Issam Rimawi – Anadolu Agency)

Während Tod und Zerstörung über den Gazastreifen hereinbrechen, lenken Analysten seit Monaten die Aufmerksamkeit der Welt auf den gleichzeitigen Krieg Israels gegen die anderen palästinensischen Gebiete, das besetzte Westjordanland und Ostjerusalem.

Die Notlage der Palästinenser im Westjordanland hat weltweit Aufmerksamkeit erregt, da Israel dort seine größte Militäroperation seit mehr als zwei Jahrzehnten gestartet hat, bei der Eigentum und Infrastruktur in den nördlichen Städten Dschenin, Tulkarem und Tubas mutwillig zerstört wurden.

Die israelischen Streitkräfte haben in den letzten zehn Tagen zahlreiche Palästinenser getötet und verwundet und damit die Zahl der Opfer in den besetzten Gebieten seit Beginn des Gaza-Kriegs am 7. Oktober auf über 6.000 erhöht.

Im besetzten Ostjerusalem hingegen verfolgt Israel nach Ansicht von Experten einen anderen Ansatz und nutzt den Gaza-Krieg, um die „stille Vertreibung“ von Palästinensern zu beschleunigen und die demografische Landschaft neu zu gestalten.

Die Strategie besteht aus vier Hauptelementen: Abriss, Vertreibung, Landbeschlagnahme und Ausbau der illegalen Siedlungen.

Sie zielt speziell darauf ab, Ostjerusalem vom Westjordanland zu isolieren, den palästinensischen Bewohnern weitere Einschränkungen aufzuerlegen und Israels „siedlungskoloniale“ Ambitionen voranzutreiben.

„Alle Maßnahmen der Zwangsumsiedlung haben seit dem 7. Oktober drastisch zugenommen, und Israel ist bekannt dafür, dass es solche Situationen ausnutzt, um seine siedler-kolonialen Bestrebungen voranzutreiben“, sagte Tamara Tamimi, eine in Ostjerusalem lebende palästinensische Politikwissenschaftlerin der Denkfabrik Al-Shabaka.

„Israel hat seinen völkermörderischen Angriff auf den Gazastreifen ausgenutzt, um den Siedlerkolonialismus in anderen strategischen Schlüsselgebieten voranzutreiben, insbesondere in Jerusalem und im Gebiet C im restlichen Westjordanland.“

Ein entscheidender Akteur in dieser „großen Eskalation“ sei die illegale Siedlerbewegung und die mit ihr verbundenen Organisationen in strategisch wichtigen Gebieten in Jerusalem, sagte sie.

Emad Moussa, ein britisch-palästinensischer Schriftsteller und Forscher, sagte, Israels Vorgehen in Ostjerusalem sei Teil seines „demografischen Spiels“ und erkläre, dass Israel mit seinem illegalen Siedlungsausbau zwei Hauptziele verfolge.

„Erstens isoliert es die Stadt von ihrer palästinensischen Umgebung im Westjordanland. Zweitens schränkt es dadurch die palästinensischen Einwohner Jerusalems stärker ein und verringert langsam aber sicher ihre Zahl“, sagte er.

Stille Maßnahmen

Ostjerusalem, in dem mehr als 350.000 Palästinenser und rund 230.000 israelische Siedler leben, wird von Millionen Menschen wegen seiner historischen heiligen Stätten verehrt.

Es steht seit langem im Mittelpunkt des palästinensischen Kampfes, da die Palästinenser es als die Hauptstadt eines künftigen palästinensischen Staates betrachten, während Israel Jerusalem in seiner Gesamtheit als seine Hauptstadt beansprucht.

Im Jahr 1967, während des Krieges mit Ägypten, Jordanien und Syrien, eroberte und besetzte Israel den Gazastreifen, das Westjordanland und Ostjerusalem.

Außerdem „annektierte“ Israel einseitig Ostjerusalem und gliederte es und ein umliegendes Gebiet von 64 Quadratkilometern in die Grenzen der israelischen Stadt Jerusalem ein.

In einem bahnbrechenden Urteil erklärte der Internationale Gerichtshof im Juli dieses Jahres, dass die israelische Besetzung der palästinensischen Gebiete illegal ist und „so schnell wie möglich“ beendet werden sollte.

Osama Risheq, Forscher und Rechtswissenschaftler an der Al-Quds-Universität, beschrieb Israels Strategie als ein „Dreieck … wie man eine größere Menge an Land mit einer geringeren Anzahl an Menschen erwerben kann, ohne Gewalt anzuwenden“.

Die Annexion Ost-Jerusalems sei der erste Schritt gewesen, sagte er.

„Anstatt mit Gewalt gegen die Palästinenser in Jerusalem vorzugehen, hat Israel ein Netz von Gesetzen und politischen Maßnahmen entwickelt und umgesetzt, die sein Siedlerkolonialprojekt unterstützen“, fügte Risheq hinzu, der ebenfalls in Ostjerusalem lebt.

Tamimi schloss sich dieser Einschätzung an und betonte, dass „all diese stillschweigenden Maßnahmen Teil der israelischen Strategie sind, den Erwerb von Land mit dem geringsten Anteil an Palästinensern darauf zu maximieren“.

„Ein weiterer wichtiger Aspekt, auf den wir uns wirklich konzentrieren müssen, und das ist sehr gefährlich, ist die Auferlegung eines Zwangsumfelds, um Palästinenser zu vertreiben, die ‚freiwillig‘ auf ihrem eigenen Land leben“, sagte sie.

Beschlagnahmung und Abriss

Israel hat mehrere Gesetze angewandt, um palästinensische Grundstücke in Ostjerusalem zu konfiszieren, insbesondere das Gesetz über das Eigentum von Abwesenden von 1950, so Risheq.

Das Gesetz gilt nur für Palästinenser und gibt Israel die Befugnis, Grundstücke und Vermögenswerte zu beschlagnahmen, die die Palästinenser bei ihrer Vertreibung im Jahr 1948 aufgeben mussten.

Es wurde im März 1950 von der Regierung von David Ben-Gurion, Israels erstem Premierminister, verabschiedet und wird bis heute gegen Palästinenser eingesetzt.

Drei Monate nach der Verabschiedung des Gesetzes wurde eine Sondereinheit eingerichtet, die „die Kontrolle über konfiszierte Grundstücke übernimmt und sie dann an die Siedlerorganisationen weitergibt“, so Risheq.

Mindestens 70 Prozent aller von Israel konfiszierten palästinensischen Grundstücke seien durch dieses Gesetz beschlagnahmt worden, fügte er hinzu.

Risheq sagte, dass die jüngste Zahl der Abrisse im Westjordanland und in Ostjerusalem die höchste der letzten 10 Jahre gewesen sei.

Zwischen dem 7. Oktober 2023 und dem 26. August dieses Jahres haben die israelischen Behörden 1.446 palästinensische Gebäude im gesamten Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem, abgerissen, beschlagnahmt oder zum Abriss gezwungen, wodurch mehr als 3.300 Palästinenser, darunter etwa 1.430 Kinder, vertrieben wurden“, so das UN-Rechtsbüro.

Diese Zahl „ist mehr als doppelt so hoch wie im gleichen Zeitraum vor dem 7. Oktober“, so das Büro.

Diese Abrisse werden auf der Grundlage von Verstößen gegen die israelischen Raumplanungsgesetze angeordnet, erklärte Risheq.

„Sie (diese Gesetze) sind clever. Sie sagen den Palästinensern nicht, dass sie nicht bauen dürfen. Sie sagen, dass man bauen kann, aber um zu bauen, muss man 1, 2, 3, 4, 5 einreichen, was es den Jerusalemern am Ende unmöglich macht, eine Baugenehmigung zu beantragen“, sagte er.

Viele Palästinenser in Ostjerusalem sind gezwungen, Häuser ohne Genehmigung zu bauen, weil Israel unmögliche Bedingungen für die Genehmigung gestellt hat und sich weigert, diese zu erfüllen, sagte er.

Dazu gehört die Vorlage von Dokumenten über Landrechte, über die die meisten Jerusalemer nicht verfügen, denn „im Allgemeinen … haben nur 10 Prozent aller Palästinenser schriftliche Landrechte“, sagte er.

Hinzu kommt der Kostenfaktor, denn allein die Beantragung einer Genehmigung für eine 200-Quadratmeter-Wohnung würde rund 40.000 Dollar kosten“, fügte er hinzu.

„Stellen Sie sich vor, dass ein Jerusalemer so viel Geld bezahlt, wenn man bedenkt, dass 95 Prozent der Baugenehmigungen, die Palästinenser seit 1967 beantragt haben, abgelehnt wurden“, sagte er.

„Hinzu kommt, dass Israel mehr als 30 Prozent der 70 Kilometer (über 43 Meilen), die Ostjerusalem ausmachen, als Gebiete von öffentlichem Interesse enteignet hat, so dass die Palästinenser in diesen Gebieten nicht bauen dürfen. Weitere 30 Prozent wurden für den Bau von Siedlungen beschlagnahmt.

Insgesamt gebe es ein Gebiet von etwa 14 Kilometern, in dem Palästinenser bauen dürften.

Dieses Gebiet sei bereits 1967 zu mehr als 80 Prozent bebaut gewesen, fügte er hinzu.

Ausweitung der Siedlungen

Alle israelischen Siedlungen gelten nach internationalem Recht als illegal, aber das hat Israel kaum davon abgehalten, sie zu erweitern und mehr palästinensisches Land zu übernehmen.

„Der Bau von Siedlungen durch Israel ist nichts Neues. Die Geschwindigkeit, mit der diese Siedlungen gebaut werden, und die Anzahl ihrer Einheiten hängen oft mit der politischen Situation in der Region zusammen und haben wenig damit zu tun, wer in Israel an der Macht ist – die Arbeiterpartei oder der Likud – oder mit dem, was sie das ’natürliche Wachstum‘ der jüdischen Bevölkerung nennen“, so der Schriftsteller Moussa.

Die britische Tageszeitung The Guardian berichtete im April, dass die Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu „den Bau von Siedlungen im besetzten Ostjerusalem beschleunigt hat, wobei seit Beginn des Krieges gegen den Gazastreifen mehr als 20 Projekte mit insgesamt Tausenden von Wohneinheiten genehmigt oder vorangetrieben wurden“.

Laut der israelischen Menschenrechtsorganisation Ir Amim sind dies die ersten Siedlungspläne, die von der israelischen Regierung seit 2012 vollständig genehmigt wurden.

Der neue Siedlungsplan soll 1.792 Wohneinheiten umfassen, die auf dem Gelände des Ostjerusalemer Viertels Sur Baher gebaut werden sollen.

„In Ostjerusalem findet man jetzt überall eine Siedlung“, sagte Risheq.

Er erwähnte die E1-Siedlung im besetzten Westjordanland, durch die mehr als 5.000 Menschen von ihrem Land vertrieben werden sollen.

Der Hauptzweck all dessen sei es, „Fakten zu schaffen und die Kontrolle über ein großes Gebiet in Jerusalem und im Jordantal zu übernehmen“, sagte er.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Monitor wider.

