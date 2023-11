2004, 2014, 2022: What Is Ukraine Celebrating? The rivalry between pro-Western and pro-Russian factions in post-Soviet Ukraine ended with the victory of those advocating full surrender to the West. ❗️Join us on Telegram, Twitter ,…

© Foto: Public domain

2004, 2014, 2022: Was wird in der Ukraine gefeiert?

Von Erkin Oncan

21. November 2023

Die Rivalität zwischen pro-westlichen und pro-russischen Fraktionen in der postsowjetischen Ukraine endete mit dem Sieg derjenigen, die für eine vollständige Kapitulation vor dem Westen eintraten.

Derzeit wird in der Ukraine der „Tag der Würde und Freiheit“ gefeiert, der den Jahrestag der Euromaidan-Ereignisse markiert, die am 21. November 2013 begannen. Dieses Datum ist seit 2014 als nationaler Feiertag anerkannt. Er erinnert nicht nur an die Ereignisse von 2014, sondern auch an die Orangene Revolution von 2004, die die US-freundlichen politischen Umwälzungen weltweit beeinflusst hat.

Im Jahr 2014 erließ der damalige ukrainische Präsident Petro Poroschenko ein Dekret, mit dem diese zweifarbige Revolution zum Nationalfeiertag erklärt wurde. In seiner jüngsten Erklärung betonte der ukrainische Regierungschef Wolodymyr Zelenskij die laufenden Bemühungen, die Ukraine in den Kreis der Sterne auf der EU-Flagge aufzunehmen, der die Einheit der europäischen Völker symbolisiert.

Die Erwähnung der Europäischen Union (EU) am ukrainischen Nationalfeiertag ist bedeutsam, da sie mit der Einleitung des Beitrittsprozesses des Landes zusammenfällt. Die Geschichte der farbigen Revolutionen in der Ukraine ist eng mit dem Aufstieg der Rechtsextremen und der Umgestaltung der Ukraine im Sinne der politischen Interessen der USA und der EU verbunden.

Der Transformationsprozess begann bereits vor 2004, als die Ukraine 1994 als erste ehemalige Sowjetrepublik ein Partnerschafts- und Kooperationsabkommen mit der EU unterzeichnete, wie in der Erklärung EU-Ukraine vom 2. Dezember 1991 vorgesehen. Der Wendepunkt kam 2004, als Wiktor Janukowytsch, der für eine enge Bindung an Russland eintrat, die Wahlen gegen den prowestlichen Wiktor Juschtschenko gewann. Dies führte zur Auslösung der Orangenen Revolution, benannt nach der Farbe, die in Juschtschenkos Wahlkampf verwendet wurde.

Dieser 2004 eingeleitete Prozess löste eine tiefe wirtschaftliche und politische Krise aus, die zu einer Kluft zwischen der russisch- und der ukrainischsprachigen Bevölkerung führte. Nach der Wahl Janukowitschs im Jahr 2010 wurde der Prozess zwar vorübergehend unterbrochen, doch die prowestlichen Kräfte blieben bestehen und legten den Grundstein für die Ereignisse des Euromaidan im Jahr 2014.

Der Auslöser für den sogenannten Maidan-Putsch war die Aussetzung des Assoziierungsprozesses mit der EU durch die ukrainische Regierung am 21. November 2013. Korruptionsvorwürfe heizten die pro-westlichen Aktionen weiter an. Ein symbolträchtiger Moment ereignete sich am 8. Dezember desselben Jahres, als die Lenin-Statue in Kiew gesprengt wurde, was einen Umbruch in der Ukraine signalisierte.

Bei den Aktivisten, die die Maidan-Proteste anführten, handelte es sich hauptsächlich um Personen, die mit den vom Westen unterstützten ultranationalistischen und neonazistischen Bewegungen der Ukraine in Verbindung gebracht wurden. Die 1991 gegründete Sozial-Nationalistische Partei, die später in Svoboda (was ironischerweise „Freiheit“ bedeutet) umbenannt wurde, spielte über ihre Jugendorganisation Ukrainischer Patriot eine wichtige Rolle bei den Protesten 2014. Insbesondere der Neonazi Andrey Biletskiy, Gründer von Trizub (2002 gegründet und später in Asow-Bataillon umbenannt), symbolisiert den Charakter des Maidan-Regimes. Er wurde 2011 wegen der Demolierung der Lenin-Statue inhaftiert, dann aber freigelassen und zog nach dem Putsch ins Parlament ein.

Dmitry Yarosh, der Gründer von Praviy Sektor und ein Manager von Trizub, wurde während und nach den Maidan-Protesten zu einer führenden Figur in neonazistischen Organisationen. Als Chefberater des ukrainischen Generalstabschefs gewann Jarosch weiter an Einfluss. Die Vereinigten Staaten, die zu den wichtigsten internationalen Unterstützern der Maidan-Proteste gehörten, wurden insbesondere durch Victoria Nuland vertreten, die als stellvertretende Außenministerin für europäische und eurasische Angelegenheiten während der laufenden Proteste Kekse an ukrainische Aktivisten verteilte. Nulands Beteiligung an der Gestaltung der Regierung nach dem Staatsstreich und die Behauptung, die USA hätten in den letzten zwei Jahrzehnten 5 Milliarden Dollar für die Ukraine ausgegeben, verdeutlichen die bedeutende Rolle der USA.

Die starke Unterstützung der USA für den Putsch auf dem Maidan kam auch in der Ernennung von Hunter Biden, dem Sohn des damaligen US-Vizepräsidenten Joe Biden, in den Verwaltungsrat von Burisma, dem größten Energieunternehmen der Ukraine, zum Ausdruck. Nach dem Staatsstreich zielten die ersten Maßnahmen der ultranationalistischen Regierung darauf ab, die sowjetische Vergangenheit auszulöschen, die russische kulturelle Präsenz zu unterdrücken und gegen Russen im Lande vorzugehen.

Die ukrainische Regierung ergriff Maßnahmen wie das Verbot der russischen Sprache im öffentlichen Raum, die Aufstellung von Statuen von Nazi-Kollaborateuren (insbesondere Bandera), die Festlegung ihrer Geburtstage als Feiertage, die Gleichstellung von Veteranen der Roten Armee und Mitgliedern von Nazi-Kollaborateur-Organisationen, die offizielle Aufnahme von Neonazi-Gruppen in die ukrainische Armee sowie das Verbot, die Verfolgung und die Tötung von Mitgliedern der Kommunistischen Partei und sozialistischer Organisationen.

Die Russen, vor allem im Osten des Landes, bildeten antifaschistische Verbände und beteiligten sich an Anti-Maidan-Aktionen, um sich vor Angriffen zu schützen. Dieser Widerstand führte zur Gründung des Föderalen Staates Noworossija, der die Volksrepubliken Donezk und Lugansk umfasst.

Trotz des von der Ukraine, Russland, Donezk, Lugansk und OSZE-Vertretern unterzeichneten Minsker Protokolls für einen Waffenstillstand setzten die ukrainischen Streitkräfte ihre Angriffe fort. Es kam zu einem langwierigen Krieg, der durch die von Russland eingeleitete militärische Sonderoperation noch verschärft wurde.

Vor allem ab 2019 verstärkte die ukrainische Armee, die von NATO-Ländern bewaffnet wird, obwohl sie kein NATO-Mitglied ist, ihre Angriffe auf den Donbass erheblich und setzte dabei Waffen ein, die gemäß den Minsker Vereinbarungen verboten sind. Im Wesentlichen stehen diese Ereignisse in direktem Zusammenhang mit der Auflösung der Sowjetunion und den früheren Versuchen des Imperialismus, die Ukraine als Basis gegen die UdSSR/Russland im letzten Jahrhundert zu nutzen.

Im Laufe des letzten Jahrhunderts hat sich die Ukraine in einen Vorposten für verschiedene Ideologien verwandelt, unter anderem hat sie sich im Zweiten Weltkrieg mit dem Nationalsozialismus verbündet und nach dem Maidan-Putsch rechtsextreme und neonazistische Ideologien übernommen. Der historische Wettstreit zwischen pro-westlichen und pro-russischen Strömungen in der postsowjetischen Ukraine endete mit dem Sieg derjenigen, die für eine vollständige Kapitulation vor dem Westen eintraten, beim Maidan-Putsch 2014.

Die Betonung des EU-Ziels durch den ukrainischen Staatschef an diesem „Nationalfeiertag“ steht im Einklang mit dem laufenden Prozess der Umwandlung der Ukraine in einen rechtsextremen und pro-westlichen Staat. Dieser Wandel, der durch bedeutende Ereignisse in den Jahren 2004, 2014 und 2022 gekennzeichnet ist, spiegelt die anhaltenden Auswirkungen des Zusammenbruchs der UdSSR und die historischen Ambitionen des Imperialismus gegen Russland wider.

Übersetzt mit Deepl.com



