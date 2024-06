https://www.commondreams.org/news/gaza-children-missing



Eine Frau steht mit einem Kind im Arm inmitten der Trümmer von Gebäuden, die von israelischen Luftangriffen zerstört wurden, in Khan Younis, Gaza, am 23. Juni 2024.

(Foto: Eyad Baba/AFP via Getty Images)

Mehr als 20.000 Kinder werden in Gaza vermisst, eine unbekannte Zahl liegt in Massengräbern: Bericht

Von Jake Johnson

24. Juni 2024

„Kein Elternteil sollte sich durch Schutt oder Massengräber wühlen müssen, um die Leiche seines Kindes zu finden“, sagte der Regionaldirektor von Save the Children für den Nahen Osten.

Die humanitäre Organisation Save the Children schätzte am Montag, dass rund 21.000 Kinder im Gazastreifen vermisst werden, da das israelische Militär seine Angriffe auf die Enklave fortsetzt und einen Großteil des palästinensischen Gebiets in Schutt und Asche legt.

Etwa 4.000 Kinder sind nach Angaben von Save the Children wahrscheinlich unter den Trümmern begraben, während mindestens 17.000 Kinder ohne Begleitung sind, eine „unbekannte Anzahl“ in Massengräbern liegt und andere „festgenommen und gewaltsam aus dem Gazastreifen verbracht wurden, wobei ihr Aufenthaltsort ihren Familien nicht bekannt ist, da es Berichte über Misshandlungen und Folter gibt“.

Ein Kinderschutzexperte von Save the Children sagte, dass die Gruppe jeden Tag mehr unbegleitete Kinder in Gaza findet, wo Eltern und ganze Familien durch Israels unerbittliche Bombenkampagne und Bodeninvasion ausgelöscht wurden.

„Wir arbeiten mit Partnern zusammen, um getrennte und unbegleitete Kinder zu identifizieren und ihre Familien ausfindig zu machen, aber es gibt keine sicheren Einrichtungen für sie – es gibt keinen sicheren Ort in Gaza“, sagte der Save the Children-Spezialist. „Außerdem ist es schwierig, sie mit ihren Familienmitgliedern wieder zusammenzubringen, wenn die anhaltenden Feindseligkeiten unseren Zugang zu den Gemeinden einschränken und die Familien ständig zum Umzug zwingen.“

„Nachbarn und erweiterte Familienmitglieder, die einsame Kinder aufgenommen haben, haben Mühe, ihre Grundbedürfnisse wie Unterkunft, Nahrung und Wasser zu befriedigen“, fügten sie hinzu. „Viele sind bei Fremden untergebracht – oder ganz allein – was das Risiko von Gewalt, Missbrauch, Ausbeutung und Vernachlässigung erhöht.“

„Wir brauchen dringend einen Waffenstillstand, um die vermissten Kinder zu finden und zu unterstützen, die überlebt haben, und um zu verhindern, dass noch mehr Familien zerstört werden.“

Mehr als 14.000 Kinder wurden seit dem 7. Oktober von israelischen Streitkräften im Gazastreifen getötet, und viele andere haben verheerende psychische und physische Traumata erlitten, darunter den Verlust von Gliedmaßen. Dutzende von Kindern sind in den letzten Monaten verhungert, da die israelische Blockade den Fluss lebensrettender humanitärer Hilfe behindert.

Seit Israels Einmarsch in Rafah, der rund eine Million Menschen zur Flucht aus der Stadt gezwungen hat, haben sich die Bedingungen für Kinder weiter verschlechtert. Im vergangenen Monat griffen die israelischen Streitkräfte ein Lager für Vertriebene in Rafah mit in den USA hergestellten Bomben an und töteten Dutzende von Menschen, darunter auch Frauen und Kinder. Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen erklärte, dass bei dem Angriff Säuglinge „auseinandergerissen“ wurden und Menschen „in brennenden Plastikzelten gefangen waren, was zu einer schrecklichen Zahl von Opfern führte“.

Save the Children betonte am Montag, dass ihre Zählung der vermissten Kinder im Gazastreifen bei weitem nicht aussagekräftig sei, da es schwierig sei, genaue Informationen in Gebieten zu sammeln, die fast ständig angegriffen werden. Die Gruppe wies darauf hin, dass die Identifizierung einer Leiche durch die nächsten Angehörigen fast unmöglich ist, wenn ganze Familien ausgelöscht wurden und die Einreisebeschränkungen bedeuten, dass die benötigte Ausrüstung und die Experten nicht hineingelangen können“.

Jeremy Stoner, der Regionaldirektor von Save the Children für den Nahen Osten, sagte, dass „Familien durch die Ungewissheit über den Verbleib ihrer Angehörigen gequält werden“.

„Kein Elternteil sollte sich durch Trümmer oder Massengräber wühlen müssen, um die Leiche seines Kindes zu finden. Kein Kind sollte allein und ungeschützt in einem Kriegsgebiet sein. Kein Kind sollte festgehalten oder als Geisel gehalten werden“, sagte Stoner. „Kinder, die vermisst werden, aber noch leben, sind verletzlich, ernsthaften Schutzrisiken ausgesetzt und müssen gefunden werden. Sie müssen beschützt und mit ihren Familien wiedervereint werden. Für die getöteten Kinder muss der Tod offiziell festgestellt, ihre Familien informiert, die Beerdigungsriten respektiert und Rechenschaft eingefordert werden“.

„Wie viele darauf hingewiesen haben, ist der Gazastreifen zu einem Kinderfriedhof geworden, und Tausende von Kindern werden vermisst, ihr Schicksal ist unbekannt“, fügte er hinzu. „Es muss eine unabhängige Untersuchung geben, und die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Wir brauchen dringend einen Waffenstillstand, um die vermissten Kinder zu finden und zu unterstützen, die überlebt haben, und um zu verhindern, dass noch mehr Familien zerstört werden.“

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …