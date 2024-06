https://english.almayadeen.net/articles/opinion/the-peace-deal-that-never-was



Das Friedensabkommen, das es nie gab

Von Tom Fowdy

Quelle: Al Mayadeen Englisch

23 Juni 2024

Bidens so genannter „von Israel unterstützter Vorschlag“ hat sich in Luft aufgelöst, weil er völlig losgelöst von den politischen Realitäten in „Israel“ ist und nicht berücksichtigt, was die rechtsextreme Regierung auf lange Sicht anstrebt.

Vor einigen Wochen bestand die Regierung Biden darauf, dass sie einen von „Israel“ unterstützten „Waffenstillstandsvorschlag“ zur Beendigung des Gaza-Krieges erhalten habe. Das Weiße Haus brauchte keine Zeit, um dieses Narrativ zu verbreiten und sowohl die Medien als auch die Verbündeten dazu zu bringen, es zu unterstützen. Bald wurde im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UNSC) eine Resolution verabschiedet, in der die Forderung nach einem Waffenstillstand bekräftigt wurde, gegen den die USA zuvor so oft ihr Veto eingelegt hatten, weil sie Tel Aviv bedingungslos unterstützten. Wie bereits in einem früheren Artikel erwähnt, bestand die Idee dieses Vorschlags darin, Benjamin Netanjahu, der der Idee eigentlich nie zugestimmt hatte, „einzukesseln“, indem man versuchte, das politische Paradigma um ihn herum festzulegen, anstatt sich direkt auf ihn zu stützen, um ihn so zur Resignation zu bringen.

Es dauerte nicht lange, bis dieses Abkommen an Schwung verlor und in der Versenkung verschwand. Jetzt ist es fraglich, ob sie jemals umgesetzt wird. In dieser Zeit zog sich Minister Benny Gantz, der als „Zentrist“ bezeichnet wird, aus Netanjahus Koalitionsregierung zurück. Dadurch ändert sich das Kräfteverhältnis, und Netanjahu ist nun stärker von den rechtsextremen Hardlinern abhängig, die grundsätzlich gegen einen Waffenstillstand sind. Darüber hinaus hat Netanjahu in der Folge das Kriegskabinett aufgelöst, ein politischer Schachzug, der nicht darauf abzielt, den Krieg tatsächlich zu beenden, sondern mehr Macht für sich selbst anzuhäufen. Um es ganz offen zu sagen: Netanjahu hat keinen politischen Anreiz, den Krieg zu beenden.

Erstens wird der Vorschlag, dass Israel „alle Truppen aus dem Gazastreifen abzieht“ und somit der Waffenstillstand „zum Status quo vor dem 7. Oktober zurückkehrt“, als inakzeptabel angesehen. Benjamin Netanjahu hat in diesem Krieg alles darauf gesetzt, die Hamas zu vernichten und ein „neues Sicherheitsregime“ im Gazastreifen zu errichten, was wir als faktische militärische Besatzung in allen Namen verstehen sollten. Die Annahme eines Waffenstillstands, der politisch gesehen einem „Reset“ gleichkommt, bedeutet für ihn eine „Niederlage“ und das endgültige Ende seiner politischen Karriere.

Seine Regierung lehnt die „Zweistaatenlösung“ grundsätzlich ab und ist daher froh, den Gazastreifen unter ihre Kontrolle zu bringen, vor allem, wenn man bedenkt, dass die Siedlungstätigkeit danach wieder aufgenommen wird. Benjamin Netanjahu sieht seinen einzigen Weg zum „politischen Überleben“ darin, den Status quo zu „Israels“ Gunsten zu verändern. Die Geschichte lehrt uns, dass die souveräne militärische Kontrolle über ein Territorium, wenn sie einmal gesichert ist, nie wieder aufgegeben wird, es sei denn, es werden große politische Zugeständnisse gemacht. Wenn also „Israel“ das Westjordanland nicht unter Missachtung des Völkerrechts und der internationalen Verurteilung räumen wird, warum sollte es dann den Gazastreifen räumen? Es wird den Gazastreifen unter ähnliche Kontrolle bringen und ihn schrittweise auspressen.

Zweitens sind die Vereinigten Staaten nicht bereit, ernsthafte Maßnahmen zu ergreifen, um Netanjahu an den Verhandlungstisch zu zwingen, und alle angeblichen „Maßnahmen“ gegen „Israel“ im Verlauf dieses Krieges waren bestenfalls Getöse. So ist zum Beispiel jedes Gerede über die „Blockierung der Hilfe“ für die Entität weitgehend symbolisch, denn wie bereits im Mai berichtet: „Die Biden-Administration hat wichtigen Gesetzgebern mitgeteilt, dass sie plant, einen neuen Waffen- und Munitionsverkauf an Israel im Wert von 1 Milliarde Dollar voranzutreiben, wie drei Berater des Kongresses sagen.“ Ähnlich äußerte sich Netanjahu vor einigen Tagen gegenüber der Presse: „Außenminister Antony Blinken versicherte mir, dass die Regierung Tag und Nacht daran arbeitet, diese Engpässe zu beseitigen. Ich hoffe sehr, dass das der Fall ist. Es sollte der Fall sein.“

Es sollte also klar sein, dass es politisch unhaltbar bleibt, sei es direkt oder durch den Widerstand des Kongresses, dass die Biden-Administration möglicherweise starke Maßnahmen ergreifen könnte, um „Israel“ zu bestrafen, so sehr dies auch ein zweischneidiges Schwert sein mag. Deshalb kann Benjamin Netanjahu die Dinge einfach politisch „in die Länge ziehen“ und mit wenig Widerstand weitermachen. Bald wird er trotz eines Haftbefehls wegen Kriegsverbrechen vor dem US-Kongress sprechen können, was letztlich nicht nur die politische Ohnmacht der USA in dieser Angelegenheit symbolisiert, sondern auch dazu führen wird, dass er seine Kriegsziele und politischen Positionen, einschließlich der totalen Niederlage der Hamas auf dem Weg zur Besetzung und endgültigen Kontrolle des Gazastreifens, wahrscheinlich noch einmal bekräftigt.

Drittens und darüber hinaus wird befürchtet, dass Netanjahu durch eine Invasion im Libanon den Frieden erneut absichtlich vereiteln wird; ein Szenario, das die USA wahrscheinlich ebenfalls unterstützen werden. Dies könnte deutlich machen, dass Netanjahu sein politisches Überleben ausschließlich darin sieht, ständig Krieg zu führen und seinen Gegnern ein Nullsummenspiel aufzuzwingen, anstatt sich um einen Kompromiss oder einen Verhandlungsfrieden zu bemühen, wodurch sich der Status quo dauerhaft zu „Israels“ Gunsten verändert und die „Zweistaatenlösung“ effektiv zerstört wird. Bidens so genannter „von Israel unterstützter Vorschlag“ hat sich in Luft aufgelöst, weil er völlig losgelöst von den politischen Realitäten in „Israel“ ist und nicht berücksichtigt, was die rechtsextreme Regierung auf lange Sicht anstrebt.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

Tom Fowdy

Britischer Journalist, Kolumnist und politischer Analyst mit Schwerpunkt auf Asien-Themen. Er wohnt in Südkorea.

